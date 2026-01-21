Новини
Масови протести в САЩ срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп

21 Януари, 2026 10:00, обновена 21 Януари, 2026 10:02 1 171 28

Работници и студенти излязоха на демонстрации в деня на първата годишнина от втория мандат на президента

Масови протести в САЩ срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хиляди работници и студенти в Съединените щати се включиха в протестни акции в множество градове и университетски кампуси, изразявайки недоволство от имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Демонстрациите се проведоха по повод първата годишнина от началото на втория президентски мандат на Тръмп. Недоволството беше насочено срещу засилените мерки срещу имигрантите, които предизвикаха широка обществена реакция след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от федерални агенти в Минеаполис. Стотици протестиращи се събраха във Вашингтон, както и в по-малки населени места, сред които Ашвил в щата Северна Каролина, скандирайки лозунги срещу ICE, расизма и фашизма.

От администрацията на Тръмп заявяват, че действията им се основават на ясен мандат от избирателите за депортиране на милиони нелегално пребиваващи имигранти. Въпреки това, последни социологически проучвания показват, че мнозинството от американците не подкрепят използването на сила от служители на Имиграционната и митническа служба, както и от други федерални агенции.

Протестни прояви имаше и сред студентите. В Кливланд, щата Охайо, младежи излязоха по улиците с призиви срещу омразата и страха, настоявайки за приемане на бежанците. В Санта Фе, Ню Мексико, ученици напуснаха учебните занятия, за да се включат в митинг под надслов „Спрете терора на ICE“, проведен в столицата на щата.

Организацията на демонстрациите е дело на правозащитни групи, които остро се противопоставят на практиката за задържане на имигранти в специални центрове.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 5 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    Коментиран от #3, #5

    10:05 21.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    22 6 Отговор
    Кой го плати. За да протестират значи не са на работа. Отде имат пари.
    Защо Сорош и подобни не са разследвани за заплащане на кампании за насаждане на омраза.

    Коментиран от #26

    10:07 21.01.2026

  • 3 Европеец

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега е редно Иран да подкрепи протестиращите или заплаши бай Дончо от обора....

    10:08 21.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мислещ

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тази шепа може да обърне тръмпака , и без това е пътник....

    Коментиран от #14

    10:10 21.01.2026

  • 6 Сила

    17 7 Отговор
    Оранжевия е куку , това е ясно на целия Свят ...обаче , какво правеше тази безработна лесбийка , "майка " на три деца , живееща със" съпругата " си на гърба на американските данъкоплатци ( социални помощи за децата , къща в хубав квартал , скъп джип , медицински осигуровки и т. н.) та защо възпрепятстваше опитите на полицията да задържат банда сомалийски измамници и крадци ( нелегални сомалийски мигранти !!! ) ограбващи работещите и плащащи данъци американски граждани ...?!?

    10:11 21.01.2026

  • 7 Колективен руски крепостен

    4 14 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #12

    10:13 21.01.2026

  • 8 Пич

    13 2 Отговор
    Ами Майдана срещу Тръмп си тече по традиция - организиран от демонократите. Също като в Иран - организиран от демонократите. И също като в Иран - Тръмп праща войски да гърмят по размирниците. Обаче - Иран е диктатура - Уууууу !!! Ама.......ааа....... че тооо.......и ние в САЩ правим така !!!

    10:13 21.01.2026

  • 9 Ха ХаХа

    9 2 Отговор
    Вън емигрантите разбойници

    10:13 21.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 13 Отговор
    В Русия също някои се опитаха да протестират !!!
    Заминаха на фронта. Строго доброволно, по естествени причини 😁👍

    Коментиран от #23

    10:13 21.01.2026

  • 11 гдфгфдг

    13 2 Отговор
    завблудените агнета на шорош

    10:14 21.01.2026

  • 12 Чакаме с пуканките

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колективен руски крепостен":

    гражданска война в Кравария 🤣😂🤣😂🤣

    10:15 21.01.2026

  • 13 Силиций

    7 4 Отговор
    Абе не ,че нещо ама ако всички емигранти дошли от някъде на територията на САЩ трябва да се махнат,то тогава малкото оцелели наследници на северноамериканските индианци ще им се отвори работа да си направят най-после държава.
    А ако Дръмп си мисли,че ще накара наследниците на английските заточеници,авантюристи и "вся осталньая".............да работят и да се квалифицират......

    10:16 21.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мислещ":

    Докато Хазарите поддържат Тръмп нищо не може да го бутне.

    10:18 21.01.2026

  • 15 стоян георгиев

    18 0 Отговор
    Що не кажете за наистина огромните протести в Румъния които не спират от дни?!
    А сетих се ,защото тези протести в северната ни съседка са срещу продажната управряваша евроатлантическа продажна шайка в Букурещ и Бпюксел и за излизане на Румъния от ЕС ..
    За този протест в Румъния по нашенските медии нищо,но за тава ,че шепа жендърясали шороштии излезли да протестират срещу Тръмп бързате да го изтипосате на първа страница.
    Те и затова никой вече в България не вярва на медии и телевизии.

    Коментиран от #22

    10:18 21.01.2026

  • 16 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Сигурни ли сте ,че е заради емиграционната политика ,я пак с буламачите ви ,ние ядем тука слама и сено ,вие си яжте помията

    10:19 21.01.2026

  • 17 Хардлайнер

    2 14 Отговор
    Тея емигранти що не са се сетили да заминат за Русия! Там е много хубаво, а путин ще ги приеме с усмивки! От наште безгpъбначни русофили заминая барем милион!

    Коментиран от #20, #21

    10:21 21.01.2026

  • 18 българина

    6 2 Отговор
    абе защо в най голямата демокрация протестират, защото държавата държи да се спазва закона и нелегалните вън? ами да почва анархията тогава така поне ще ясно, че важи един закон, този на джунглата! лицемери нешастни

    10:22 21.01.2026

  • 19 Читател

    8 0 Отговор
    "Масови протести в САЩ срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп"

    Да живее праведната пропаганда - сега САЩ вече ни е враг и взеха да отразяват масовите протести (не че харесвам перчема), в Русия даже и малък протест да има и там стават "масови протести" обаче за масовите протести в Брюксел, Лион и навсякъде по Европата нито дума.

    10:34 21.01.2026

  • 20 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хардлайнер":

    "Тея емигранти що не са се сетили да заминат за Русия!"

    Тя Русия има по-голям проблем с емигрантите отколкото краварника - и там гонят нелегалните. Ама нашите козячета това не ги интересува - важното е да повтарят опорките.

    10:38 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    "Що не кажете за наистина огромните протести в Румъния"

    Е как защо - защото медиите ни са напълно "независими". Те и за продължаващите протести на фермерите в Брюксел пак няма и дума защото тези протести вече станаха против ЕС и Урсула.

    Телевизии, радиа, вестници, сайтове всички мълчат като комунист на разпит - никой не смее и дума да обели. Те и за краварника щяха да мълчат ама сега Тръмп е враг та за това има масови протести - иначе нямаше да ги има. Не виждаш ли и че нашите козячета не смеят да споменат протестите в ЕС.

    10:45 21.01.2026

  • 23 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    "Заминаха на фронта. Строго доброволно, по естествени причини"

    Ха ха ха а в Украйна заминават на фронта без да са протестирали - ловят ги като добитък по улиците и ги натикват във вановете и хайде на фронта - и там е строго доброволно ама пък господарите не позволяват за там да се споменава - нали така? Вашата работа е да плюете по Русия и настрани не трябва да се гледа.

    10:52 21.01.2026

  • 24 Помнещ

    4 0 Отговор
    "за депортиране на милиони нелегално пребиваващи имигранти"

    Е така де той целия краварник е съставен от "милиони нелегално пребиваващи имигранти" - индианските вождове не са ги искали и даже са се мъчили да ги "депортират".

    10:58 21.01.2026

  • 25 Синя София

    1 1 Отговор
    Новият фашизъм на Тръмп ще унищожи САЩ, както стана с оригинала на Хитлер

    11:07 21.01.2026

  • 26 Реднек Ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Чиба ве тираджия пpoз!

    11:21 21.01.2026

  • 27 DW смърди

    1 0 Отговор
    Искаме си всякакви навлеци да влизат и живеят между нас!
    Искаме с нашите данъци да се хранят хора, които с нищо не са допринесли!
    Искаме да няма ред, да цари анархия!
    Искаме хиляди бандити да се разхождат по улиците безконтролно!
    Да живее демокрацията и правата без задължения!

    11:28 21.01.2026

  • 28 Кюмюра от Драгалевци

    0 0 Отговор
    Само Тсии Ганните протестират ,искат да продължават да живеят на аванта .Нищо лошо ,ако може и аз бих участвал ,дет се вика боята я имам .

    12:02 21.01.2026