"Масови протести в САЩ срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп"

Хиляди работници и студенти в Съединените щати се включиха в протестни акции в множество градове и университетски кампуси, изразявайки недоволство от имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Демонстрациите се проведоха по повод първата годишнина от началото на втория президентски мандат на Тръмп. Недоволството беше насочено срещу засилените мерки срещу имигрантите, които предизвикаха широка обществена реакция след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от федерални агенти в Минеаполис. Стотици протестиращи се събраха във Вашингтон, както и в по-малки населени места, сред които Ашвил в щата Северна Каролина, скандирайки лозунги срещу ICE, расизма и фашизма.

От администрацията на Тръмп заявяват, че действията им се основават на ясен мандат от избирателите за депортиране на милиони нелегално пребиваващи имигранти. Въпреки това, последни социологически проучвания показват, че мнозинството от американците не подкрепят използването на сила от служители на Имиграционната и митническа служба, както и от други федерални агенции.

Протестни прояви имаше и сред студентите. В Кливланд, щата Охайо, младежи излязоха по улиците с призиви срещу омразата и страха, настоявайки за приемане на бежанците. В Санта Фе, Ню Мексико, ученици напуснаха учебните занятия, за да се включат в митинг под надслов „Спрете терора на ICE“, проведен в столицата на щата.

Организацията на демонстрациите е дело на правозащитни групи, които остро се противопоставят на практиката за задържане на имигранти в специални центрове.