"Масови протести в САЩ срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп"

Хиляди работници и студенти в Съединените щати се включиха в протестни акции в множество градове и университетски кампуси, изразявайки недоволство от имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Демонстрациите се проведоха по повод първата годишнина от началото на втория президентски мандат на Тръмп. Недоволството беше насочено срещу засилените мерки срещу имигрантите, които предизвикаха широка обществена реакция след смъртта на 37-годишната Рене Гуд, застреляна от федерални агенти в Минеаполис. Стотици протестиращи се събраха във Вашингтон, както и в по-малки населени места, сред които Ашвил в щата Северна Каролина, скандирайки лозунги срещу ICE, расизма и фашизма.
От администрацията на Тръмп заявяват, че действията им се основават на ясен мандат от избирателите за депортиране на милиони нелегално пребиваващи имигранти. Въпреки това, последни социологически проучвания показват, че мнозинството от американците не подкрепят използването на сила от служители на Имиграционната и митническа служба, както и от други федерални агенции.
Протестни прояви имаше и сред студентите. В Кливланд, щата Охайо, младежи излязоха по улиците с призиви срещу омразата и страха, настоявайки за приемане на бежанците. В Санта Фе, Ню Мексико, ученици напуснаха учебните занятия, за да се включат в митинг под надслов „Спрете терора на ICE“, проведен в столицата на щата.
Организацията на демонстрациите е дело на правозащитни групи, които остро се противопоставят на практиката за задържане на имигранти в специални центрове.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
10:05 21.01.2026
2 Хеми значи бензин
Защо Сорош и подобни не са разследвани за заплащане на кампании за насаждане на омраза.
Коментиран от #26
10:07 21.01.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега е редно Иран да подкрепи протестиращите или заплаши бай Дончо от обора....
10:08 21.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мислещ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тази шепа може да обърне тръмпака , и без това е пътник....
Коментиран от #14
10:10 21.01.2026
6 Сила
10:11 21.01.2026
7 Колективен руски крепостен
Коментиран от #12
10:13 21.01.2026
8 Пич
10:13 21.01.2026
9 Ха ХаХа
10:13 21.01.2026
10 Владимир Путин, президент
Заминаха на фронта. Строго доброволно, по естествени причини 😁👍
Коментиран от #23
10:13 21.01.2026
11 гдфгфдг
10:14 21.01.2026
12 Чакаме с пуканките
До коментар #7 от "Колективен руски крепостен":гражданска война в Кравария 🤣😂🤣😂🤣
10:15 21.01.2026
13 Силиций
А ако Дръмп си мисли,че ще накара наследниците на английските заточеници,авантюристи и "вся осталньая".............да работят и да се квалифицират......
10:16 21.01.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Мислещ":Докато Хазарите поддържат Тръмп нищо не може да го бутне.
10:18 21.01.2026
15 стоян георгиев
А сетих се ,защото тези протести в северната ни съседка са срещу продажната управряваша евроатлантическа продажна шайка в Букурещ и Бпюксел и за излизане на Румъния от ЕС ..
За този протест в Румъния по нашенските медии нищо,но за тава ,че шепа жендърясали шороштии излезли да протестират срещу Тръмп бързате да го изтипосате на първа страница.
Те и затова никой вече в България не вярва на медии и телевизии.
Коментиран от #22
10:18 21.01.2026
16 Kaлпазанин
10:19 21.01.2026
17 Хардлайнер
Коментиран от #20, #21
10:21 21.01.2026
18 българина
10:22 21.01.2026
19 Читател
Да живее праведната пропаганда - сега САЩ вече ни е враг и взеха да отразяват масовите протести (не че харесвам перчема), в Русия даже и малък протест да има и там стават "масови протести" обаче за масовите протести в Брюксел, Лион и навсякъде по Европата нито дума.
10:34 21.01.2026
20 Запознат
До коментар #17 от "Хардлайнер":"Тея емигранти що не са се сетили да заминат за Русия!"
Тя Русия има по-голям проблем с емигрантите отколкото краварника - и там гонят нелегалните. Ама нашите козячета това не ги интересува - важното е да повтарят опорките.
10:38 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зевзек
До коментар #15 от "стоян георгиев":"Що не кажете за наистина огромните протести в Румъния"
Е как защо - защото медиите ни са напълно "независими". Те и за продължаващите протести на фермерите в Брюксел пак няма и дума защото тези протести вече станаха против ЕС и Урсула.
Телевизии, радиа, вестници, сайтове всички мълчат като комунист на разпит - никой не смее и дума да обели. Те и за краварника щяха да мълчат ама сега Тръмп е враг та за това има масови протести - иначе нямаше да ги има. Не виждаш ли и че нашите козячета не смеят да споменат протестите в ЕС.
10:45 21.01.2026
23 Антитрол
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":"Заминаха на фронта. Строго доброволно, по естествени причини"
Ха ха ха а в Украйна заминават на фронта без да са протестирали - ловят ги като добитък по улиците и ги натикват във вановете и хайде на фронта - и там е строго доброволно ама пък господарите не позволяват за там да се споменава - нали така? Вашата работа е да плюете по Русия и настрани не трябва да се гледа.
10:52 21.01.2026
24 Помнещ
Е така де той целия краварник е съставен от "милиони нелегално пребиваващи имигранти" - индианските вождове не са ги искали и даже са се мъчили да ги "депортират".
10:58 21.01.2026
25 Синя София
11:07 21.01.2026
26 Реднек Ганю
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Чиба ве тираджия пpoз!
11:21 21.01.2026
27 DW смърди
Искаме с нашите данъци да се хранят хора, които с нищо не са допринесли!
Искаме да няма ред, да цари анархия!
Искаме хиляди бандити да се разхождат по улиците безконтролно!
Да живее демокрацията и правата без задължения!
11:28 21.01.2026
28 Кюмюра от Драгалевци
12:02 21.01.2026