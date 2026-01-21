Румъния, Молдова и Украйна създават тристранна търговска камара

Румъния, Република Молдова и Украйна обявиха създаването на съвместна търговска камара, съобщават Румънската национална телевизия и „Евениментул зилей“. Новината бе представена на конференция в Кишинев във вторник, 20 януари, предава БТА.
Платформата има за цел да укрепи икономическите връзки между трите държави, да осигури достъп до европейски фондове за съвместни проекти и да подпомогне възстановяването на Украйна. Инициативата вече получава подкрепата на над 400 институции и организации от Румъния, Молдова и Украйна. Бизнесът, академичният сектор, както и централната и местната администрация са предложили идеи и препоръки за плана за възстановяване на страната.
Създадена е работна група, която ще отговаря за официалната регистрация на тристранната камара и за подготовката на необходимата правна рамка.
„Румъния е важен партньор, защото е член на ЕС. Добрите практики и привличането на европейски средства за развитие на общностите са ключови, и Молдова, и Украйна трябва да преминат по този път. Европейските фондове означават модернизация и по-добър живот за гражданите на трите страни“, заяви Адриан Козма, заместник-председател на Камарата на депутатите на Румъния.
Идеята за Тристранна търговска камара Румъния-Украйна-Молдова беше представена официално през юни 2025 г. в Европейския парламент в Брюксел по време на конференция, посветена на възстановяването на Украйна. Инициативата е на Алианса на евродепутатите от Източна Европа за възстановяване на Украйна (AMEERU) с подкрепата на Института за разработване и експертиза на проекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
