Норвегия: Ситуацията в НАТО е сложна, но трябва да се съсредоточим върху общия противник Русия

Норвегия: Ситуацията в НАТО е сложна, но трябва да се съсредоточим върху общия противник Русия

21 Януари, 2026 15:42 882 39

Норвежкият министър на отбраната предупреди, че засиленото руско военно присъствие в Арктика остава ключов риск за алианса

Норвегия: Ситуацията в НАТО е сложна, но трябва да се съсредоточим върху общия противник Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Ситуацията в НАТО е усложнена заради кризата около Гренландия, но западните съюзници не бива да губят от поглед общия си противник - Русия, която засилва военното си присъствие в Арктика. Това заяви норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Времената са трудни. Ситуацията в НАТО е сложна“, каза Сандвик пред журналисти в Осло.

Той подчерта, че основната и дългосрочна заплаха за Запада и за Северноатлантическия алианс остава Русия.


Норвегия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    31 0 Отговор
    Нагледен пример е този с бития и е.. насита нямат

    15:44 21.01.2026

  • 3 Лицемерни 60клуци

    36 0 Отговор
    Дано Тръмп да го вземе със сила, макар и сам да тръгне,ще си свалите гащите сами, лицемерни 60клуци.

    Коментиран от #30

    15:44 21.01.2026

  • 4 Мдааа

    41 0 Отговор
    Предайте Гренландия без бой и отивайте да се биете срещу Русия. Големи мозъци, ейййй.

    Коментиран от #8

    15:44 21.01.2026

  • 5 Уффф

    3 24 Отговор
    То пък един противник, изнемощяла от глад стара мечка !😆

    15:44 21.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 0 Отговор
    Много е просто,бай Дончо си взема Гренландия ,а вие с Урсулата и Гретито се съсредоточавате върху калинките и зелената енергия!🐞🐞🐞🥳🤣🖕

    15:45 21.01.2026

  • 7 докато бай дончо ни отмъква гренладия

    28 0 Отговор
    и му въртим опашки

    да се съсредоточим да джафкаме по общия противник Русия

    все пак правим нещо

    15:45 21.01.2026

  • 8 Няма нужда

    1 25 Отговор

    До коментар #4 от "Мдааа":

    някой да се бие срещу Русия. Тя сама се самоунищожава много успешно.

    Коментиран от #22

    15:45 21.01.2026

  • 9 Да,да,прав си, така, е да, прав си

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    И някои като теб на които им плащат с украински копийки

    15:46 21.01.2026

  • 10 руската мечка

    2 21 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    15:47 21.01.2026

  • 11 СЛОЖНО Е

    20 0 Отговор
    когато ви покажат къде ви е мястото на слуги на Големия Господар в Белия дом. Досега всичко друго е май лъжи и демагогия да си разрушим държавата и да ви дадем цялата територия, наречена България зедно с жените децата и мъжете като разходен материал на фронта

    15:47 21.01.2026

  • 12 Габриела

    33 1 Отговор
    Каква Русия, какви 5 лева? Тръмп ви взима Гренландия и няма не искам, няма недей! Какво точно ви взима Руия? Пълен кретен, Видяхме писмата, които този си е разменил с Тръмп. Къде буташ Русия между вас?

    15:47 21.01.2026

  • 13 Хайахаха

    20 0 Отговор
    Още една подложка. Небинарна😀

    15:47 21.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СЛАВА НА РУСИЯ

    18 1 Отговор
    Дано ви затрие да няма повече НАТО и натовски слуги у нас

    Коментиран от #18

    15:48 21.01.2026

  • 16 Сиганин

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Бате ши даваШ пет Евро да слага на теби настата?

    15:48 21.01.2026

  • 17 ПУТИН

    11 0 Отговор
    да им покажеш кой кой е в този свят. Маските паднаха. Да ви вземе Тръмп да му носите кафето и да му премитате пода понеже това направихте с нас

    Коментиран от #19

    15:50 21.01.2026

  • 18 Град Козлодуй

    2 14 Отговор

    До коментар #15 от "СЛАВА НА РУСИЯ":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #24

    15:53 21.01.2026

  • 19 Краят на ерата на Путин

    1 19 Отговор

    До коментар #17 от "ПУТИН":

    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #27

    15:54 21.01.2026

  • 20 НАРОДНА РЕПУБЛИКА

    15 0 Отговор
    понеже беше бедна и нямаше банани цяла година имаше 300 бойни семолета. Международната територия наречена РБ има само детски шейни и мили кученца, дето не стават за впряг да ги теглят когато се наложи да спират агресор в Гренландия например. А има и 2 летящи Ф16, първи полет 1970г. Докато произведат 8 самолета платени от Тиквата авансово преди 8г. съвсем остаря модела

    15:55 21.01.2026

  • 21 Тези

    18 0 Отговор
    тотално са изплискали лигена. Разрушиха Европа, по мирен начин. Американците ще им вземат Гренландия.. тия хора пак Русия им е виновна. То бива фобии, но това е вече прекалено.

    15:55 21.01.2026

  • 22 селяк

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма нужда":

    Следва примера на ЕС :Д

    15:57 21.01.2026

  • 23 Атина Палада

    20 1 Отговор
    От този разбрах,че Русия е виновна затова,че Тръмп им взима Гренландия..:)

    15:57 21.01.2026

  • 24 Пропаднал си ти

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    и риеш дъното да се докараш нещо повече от плямпач на тема колко зелени са ливадите в Англия. Голяма демокрация, голямо нещо, но иди виж защо там как реват от пакистанци , индийци и колко време ще чакаш за преглед в държавната болница. Всички сороски чада им секнаха парите, закриха Агенцията, няма пари, само страх какво ще стане, ако хората им потърсят сметка за окрадената държава

    16:00 21.01.2026

  • 25 Трябва

    12 1 Отговор
    ви враг за да съществувате и си го измисляте и колкото е по голям толкова по-вече аргументи имате. Ако не си измислите враг ще се самоизбиете.

    16:02 21.01.2026

  • 26 да питам

    0 2 Отговор
    Абе , таваришчи ... Всички ли сте учили у Петър Берон ?

    Коментиран от #32

    16:05 21.01.2026

  • 27 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Краят на ерата на Путин":

    Оф,колко си ограничен:) Първо, РФ няма намерение за нов СССР
    .И второ- в голямата политика няма съюзници...
    Справка : САЩ показаха какво е за тях т.н. съюзник Европа..Т.е. не е съюзник а враг..
    И накрая конкретно на Венецуела ...Натиска от страна на САЩ в/у Венецуела беше единствено заради биткойните.Нито заради петрол,нито заради нещо друго.
    САЩ си взимат Гренландия и Канада ,а там има достатъчно...и няма чависти..

    16:11 21.01.2026

  • 28 пълен нещастник

    4 0 Отговор
    така са казали поляците на хитлер......

    норвежците са същите лицемери като всички атлантици. Не са в ес но имат всички права, карат само ел коли, но продават на ес само газ и петрол, не руснаците се оглеждат за слабо населени северни райони като норвегия, обаче били враг. наистина да идват арабите; и да затриват тия западни олого френи

    16:14 21.01.2026

  • 29 най-добре се зареждайте с памперси

    2 0 Отговор
    Дойде време да си плащате глобите, без билетчета сте гламави барбари.

    16:15 21.01.2026

  • 30 Долу ЕС и нато

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемерни 60клуци":

    сега разбрахте ли защо Възраждане са вземането на гренландия, ами ЗАСЛУЖАВАТ СИ ГО

    16:16 21.01.2026

  • 31 селяк

    2 0 Отговор
    а така ! Подарете Гренландия на САЩ

    Коментиран от #33

    16:20 21.01.2026

  • 32 Знайко

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    Само да ти обясня Господин НЕтовариш, с IQ колкото на дребен бозайник....най-елитната 2-ра математическа във Варна се казва Петър Берон и нейните възпитаници са спечелили толкова олимпиади и стипендии за западни университети, колкото всички останали взети заедно не могат и да сънуват. Питай ме дали там не се намираше първата зала оборудвана с компютри и дали не съм играл "каратека" на черно-зелен екран!
    Даже имат ученици , които са приети в университет още от 6-ти и 7-ми клас, без да се явяват на никакви изпити, а едно момче ( вече е възрастен мъж) го взеха 9-ти клас да разботи в щатите за IBM за 4500 долара, преди ние тук да сме видели на живо лаптоп произведен от тях.
    ...и не се пише "У", а "В" или ВЪВ"!
    Много големи веселяци сте се събрали тук да коментирате мадър-Раша и гледам поддържате много високо отрицателно ниво. Желая ви успех, но новият свят не е за елементарни бозайници, закърмени с клишета от студената война и предплатени с центове.

    Коментиран от #35

    16:27 21.01.2026

  • 33 Не става въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "селяк":

    за подаряване. Тръмп е предложил колосално огромна цена за Гренландия -700 милиарда долара. Страхотна сделка е това. Те обаче явно ще искат да го изнудват за още пари или пък всичко това е един театър.

    16:29 21.01.2026

  • 34 Политкоректен

    2 0 Отговор
    Да припомним само, че цялата норвежка независимост е извоювана за 10 минути в разговор по телефона с външния министър на Швеция. Не е имало поредица от кървави въстания, Баташки кланета или трупове на Шипка. Толкова разбират по тези географски ширини от война и борба.

    16:34 21.01.2026

  • 35 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Знайко":

    Таваришч , извинявам се , че те нараних , но Петър Берон е нарицателно на училища за бавноразвиващи се ... Колкото до IQ-то ,преведи - ПГПРЕ ...

    16:38 21.01.2026

  • 36 кьм заглавието

    0 0 Отговор
    Естествено, защото такива като този Незнайния и урсулите губят смисьла на своето сьществуване на политеческата сцена.

    16:42 21.01.2026

  • 37 Аоо

    1 0 Отговор
    Иска да отклони вниманието от Гренландия, ама не му се удава. сАЩ отдавна са се я заплюли за своя.

    16:47 21.01.2026

  • 38 хахаха

    0 0 Отговор
    ха ха ха - ами да - нато трябва да защити арктика от агресора русия, а тръмб трябва да анексира гренландия за да не я анексира агресора русия

    16:49 21.01.2026

  • 39 Тошо

    2 0 Отговор
    Този нещо греши , не Русия иска да вземе Гренландия , а бай Дончо от Щатите.Да си определи точно врага замръзналия норвежец.

    16:55 21.01.2026

