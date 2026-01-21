Норвегия: Ситуацията в НАТО е сложна, но трябва да се съсредоточим върху общия противник Русия

Ситуацията в НАТО е усложнена заради кризата около Гренландия, но западните съюзници не бива да губят от поглед общия си противник - Русия, която засилва военното си присъствие в Арктика. Това заяви норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Времената са трудни. Ситуацията в НАТО е сложна“, каза Сандвик пред журналисти в Осло.

Той подчерта, че основната и дългосрочна заплаха за Запада и за Северноатлантическия алианс остава Русия.