Норвегия: Ситуацията в НАТО е сложна, но трябва да се съсредоточим върху общия противник Русия

Ситуацията в НАТО е усложнена заради кризата около Гренландия, но западните съюзници не бива да губят от поглед общия си противник - Русия, която засилва военното си присъствие в Арктика. Това заяви норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Времената са трудни. Ситуацията в НАТО е сложна“, каза Сандвик пред журналисти в Осло.
Той подчерта, че основната и дългосрочна заплаха за Запада и за Северноатлантическия алианс остава Русия.
