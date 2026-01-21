Ердоган настоява кюрдските сили в Северна Сирия да се разоръжат

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че кюрдските сили в Северна Сирия трябва незабавно да се разоръжат и да се разпуснат, за да бъде избегнато по-нататъшно кръвопролитие. Изявлението му идва на фона на договореното прекратяване на огъня между Дамаск и водените от кюрди Сирийски демократични сили (SDF), които разполагат с четиридневен срок да постигнат споразумение за интеграция в централната държавна власт, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

През последните дни подкрепяни от Турция сирийски правителствени сили поеха контрол над части от територии в североизточна Сирия, които досега бяха под управлението на SDF. Действията са част от усилията на президента Ахмед Шараа да възстанови контрола на централната власт върху цялата страна.

Съединените щати, които досега бяха основен съюзник на Сирийските демократични сили, заявиха, че отношенията им с групировката са се променили след създаването на ново правителство в Дамаск. Вашингтон призова кюрдските бойци да се интегрират в сирийските държавни структури.

Турция определя SDF като терористична организация заради връзките ѝ с Кюрдската работническа партия (ПКК), която е обявена за незаконна в страната. Анкара води мирен процес с ПКК от месеци и подчертава, че организацията и нейните подразделения трябва да се разоръжат и разпуснат.

В изказване пред депутати от своята Партия на справедливостта и развитието в турския парламент Ердоган приветства споразумението за прекратяване на огъня между SDF и Дамаск, изразявайки надежда, че „пълната интеграция“ на групировката ще постави началото на нов етап за Сирия.

Той подчерта, че единственият изход е разоръжаване и разпускане на силите, като предупреди, че всеки опит за провокация би бил равносилен на „опит за самоубийство“.

По-рано от президентската канцелария в Анкара съобщиха, че Ердоган е обсъдил ситуацията в Сирия в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на турския лидер разговорът е бил „ползотворен“, като двамата са засегнали и темата за съвместната борба срещу „Ислямска държава“.

Ердоган призова също кюрдите в Турция да не се поддават на провокации и заяви, че правителството ще продължи усилията си за мирен процес с ПКК.