ЕП настоява за безплатен ръчен багаж в самолетите

Европейският парламент се обяви за гарантиране на правото на пътниците да превозват ръчен багаж без допълнително заплащане. Евродепутатите приеха своята позиция по предложените промени в правилата на ЕС за правата на пътниците във въздушния транспорт, внесени от държавите членки през юни 2025 г., предава БТА.

Парламентът настоява да се запази действащото правило за обезщетение при закъснение на полет с повече от три часа, като същевременно се въведат по-ясни и по-лесни процедури за възстановяване на разходи. Сред основните искания е и включването на ръчния багаж в цената на самолетния билет.

Според евродепутата Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) е неоправдано авиокомпаниите да начисляват високи такси за минимални отклонения в размерите или теглото на багажа. Той подчерта, че подобни практики не целят по-ефективно пътуване, а единствено допълнителни приходи за превозвачите.

По предложението на Европейския парламент всеки пътник трябва да има право без допълнителна такса да носи на борда един личен предмет - като чанта, раница или лаптоп - и един малък ръчен багаж с общи размери до 100 см и тегло до 7 килограма.

Евродепутатите държат също пътниците да запазят правото си на възстановяване на средства, пренасочване и компенсация при закъснение над три часа, отмяна на полет или отказ за качване. За разлика от тях, Съветът на ЕС предлага обезщетенията да се изплащат едва при закъснения между четири и шест часа, в зависимост от дължината на полета.

На следващ етап позицията на Европейския парламент ще бъде изпратена на Съвета. Ако не бъде постигнато съгласие по всички изменения, ще бъде свикан помирителен комитет за договаряне на окончателния текст на законодателството.