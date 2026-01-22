Новини
Трима души бяха убити при украинска атака срещу пристанищни терминали в Краснодарския край на Русия
  Тема: Украйна

Трима души бяха убити при украинска атака срещу пристанищни терминали в Краснодарския край на Русия

22 Януари, 2026 05:12, обновена 22 Януари, 2026 06:38

  • пристанищни терминали-
  • украйна-
  • русия-
  • краснодарски край-
  • загинали

Ранените при нападението са осем, поразени са четири съоръжения

Трима души бяха убити при украинска атака срещу пристанищни терминали в Краснодарския край на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души бяха убити, а други осем ранени при украинска атака срещу са убити при украинска атака срещу пристанищни терминали в село Волна, намиращо се Темрюкски район на Краснодарския край на Русия.

Пострадалите са хоспитализирани с леки наранявания.

Още новини от Украйна

Потушен е избухнал пожар в един от резервоарите за съхранение. Друг пожар също е напълно потушен, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„Специалистите продължават да се борят с пожара в останалите два резервоара за съхранение. Общо четири резервоара за съхранение са повредени в резултат на атаката с дрон вечерта на 21 януари“, се казва в доклада.

Вечерта на 21 януари дронове са ударили пристанищни терминали, причинявайки пожари в техните помещения. Общо четири резервоара за съхранение на петрол са се запалили.

Според руския комисар по правата на човека Татяна Москалкова, от началото на тази година ударите на украинските въоръжени сили са довели до 56 жертви сред цивилното население.

Омбудсманът припомни, че Киев атакува цивилни цели в Русия ежедневно.

„Херсонската, Воронежката, Брянската и Курската области са най-често обект на непрестанни ракетни атаки срещу цивилно население, както и на масирани удари с безпилотни летателни апарати и дронове.

През 2026 г. 227 души са ранени при атаки на украинските въоръжени сили, 56 от които са загинали, включително три деца“, каза тя пред репортери.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    7 5 Отговор
    Това няма да промени характера на войната и ще доведе до още по-големи страдания в Украйна.Вече хиляди пъти ви е било казано, че подстрекателството от Киев ще се превърне в катастрофа, преди всичко, за самата Европа.

    05:25 22.01.2026

  • 2 Значи

    3 5 Отговор
    пак е време за Орешник !

    05:31 22.01.2026

  • 3 хаха

    2 2 Отговор
    Малко са! Още!

    05:35 22.01.2026

  • 4 Винкело

    1 1 Отговор
    Това е на 7-8 километра от Керченския мост. Нещо им мина мерака да го атакуват. То не че сега няма да има "несиметрично" възмездие, но защо ли престанаха да се занимават с моста?

    06:04 22.01.2026

  • 5 Ужас Украйна

    1 1 Отговор
    Унищожи Руската петролна индустрия
    Трябва САЩ да ги спрът

    06:08 22.01.2026

  • 6 Евалла на Украйна

    2 2 Отговор
    И на Руска територия ги разбива

    06:15 22.01.2026

  • 7 ГОРИ

    2 1 Отговор
    ОГЪНЧЕ НА ПУТИНИСТИТЕ да гасят и стоят на топло че така путин разнася по света и светлина и топлина

    06:29 22.01.2026

  • 8 Терминал

    1 1 Отговор
    Това е тероризъм! На това тези,които ръкопляскат,когато се получи отговор,започват да реват и да пищят.
    Хората да казали На зла круша,зъл прът!

    06:44 22.01.2026

Новини по държави:
