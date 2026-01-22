Трима души бяха убити, а други осем ранени при украинска атака срещу са убити при украинска атака срещу пристанищни терминали в село Волна, намиращо се Темрюкски район на Краснодарския край на Русия.

Пострадалите са хоспитализирани с леки наранявания.

Потушен е избухнал пожар в един от резервоарите за съхранение. Друг пожар също е напълно потушен, съобщи оперативната група на Краснодарския край в своя Telegram канал.

„Специалистите продължават да се борят с пожара в останалите два резервоара за съхранение. Общо четири резервоара за съхранение са повредени в резултат на атаката с дрон вечерта на 21 януари“, се казва в доклада.

Вечерта на 21 януари дронове са ударили пристанищни терминали, причинявайки пожари в техните помещения. Общо четири резервоара за съхранение на петрол са се запалили.

Според руския комисар по правата на човека Татяна Москалкова, от началото на тази година ударите на украинските въоръжени сили са довели до 56 жертви сред цивилното население.

Омбудсманът припомни, че Киев атакува цивилни цели в Русия ежедневно.

„Херсонската, Воронежката, Брянската и Курската области са най-често обект на непрестанни ракетни атаки срещу цивилно население, както и на масирани удари с безпилотни летателни апарати и дронове.

През 2026 г. 227 души са ранени при атаки на украинските въоръжени сили, 56 от които са загинали, включително три деца“, каза тя пред репортери.