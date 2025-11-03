България и еврото: виждат ли германските фирми потенциал?

След няколко седмици България официално ще стане 21-вият член на еврозоната. И докато за германците това ще е още една причина да се чувстват у дома си в София, където така или иначе редица вериги им напомнят за Германия, то ентусиазмът сред местните е по-скоро ограничен.
Това важи не само за хората, но и за бизнеса, пише германското издание "Виртшафтсвохе". Някои инвестиции са отложени заради политическата ситуация, обяснява пред медията Соня Микли, изпълнителна директорка на Германо-Българска индустриално-търговска камара. Освен това въпреки кампаниите в тази насока страхът от покачване на цените не е изчезнал.
В момента България се представя като държава, чийто икономически растеж е по-бърз от средния за еврозоната, но страната продължава да е разделена между Изтока и Запада, което се усеща най-много в разликата между поколенията, пише още "Виртшафтсвохе". Според Микли страната има огромен потенциал - германските компании например гледат на България като на стратегическо място в Източна Европа, обяснява експертката. "Най-вече - плоският данък в България е привлекателен за бизнеса", допълва икономистът Стефан Колев.
Рекордни нива на търговия, но и спънки
В последните години Германия е най-важният търговски партньор на България - към 2022 г. 3600 германски компании присъстват на българския пазар. Много предприемачи очакват, че присъединяването на София към еврозоната ще създаде още по-добра почва за развитие и инвестиции. Експертите предполагат, че влизането в еврозоната ще увеличи брутния вътрешен продукт (БВП) на България с 0,7% - туризмът ще изпита бум, страната ще спечели и от премахването на таксите за превалутиране.
"Виртшафтсвохе" обаче обръща внимание и на корупцията в България - проблем, който сериозно подкопава доверието в политиката. В резултат от непотизма в страната делът на международни компании в публичните проекти е спаднал от 60 на 5 процента, отбелязва изданието и цитира икономиста Красен Станчев, който казва, че проблемът идва най-вече от съдебната система. Брюксел отдавна критикува България за тези проблеми, включително за неспазването на международните стандарти за борба с прането на пари.
Въпреки че тези проблеми не са директна пречка за влизането в еврозоната, особено важно е централната банка на страната да е независима, пише германската медия. Гунтрам Волф от брюкселския мозъчен тръст "Брюгел" казва пред германското издание, че Българската народна банка е "надеждна".
По-надеждна дестинация за инвестиции?
За България влизането в еврозоната отваря вратата и за още инвестиции. За Германия България е много добра дестинация за инвестиции - Берлин се ползва с много добра репутация, а много млади професионалисти, обучени в Германия, се връщат да живеят в родината си и са готови да работят за германски компании. "Работната култура в Германия и България е подобна и това прави бизнесът лесен", обяснява пред "Виртшафтсвохе" Калин Добрев, мениджър на германския производител "Фесто", който има производство в България.
Друг такъв пример е SAP, който съкращава работна ръка в Германия, но увеличава екипа си в България. Директорът на българския офис на германската компания Радослав Николов смята, че влизането в еврозоната ще подпомогне репутацията на страната на международния пазар и ще подсили икономическите отношения с другите страни, които използват общата европейска валута. Експертът Волф е съгласен, че това е "положителен сигнал за надеждността на България".
Отделяне от орбитата на Русия?
За Европейския съюз приемането на държава от Източна Европа в еврозоната не е само техническа стъпка, отбелязва "Виртшафтсвохе" - това е сигнал за другите държави от района. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос многократно определи решението като геополитическо, а не само икономическо. Защото то ще подсили връзката на България с ЕС и ще я предпази от външна намеса, по-конкретно - руска такава.
Според българския адвокат Константин Русков, цитиран от германския вестник "Берлинер Цайтунг", именно дългата ръка на Москва стои и зад общественото недоволство относно приемането на общата европейска валута. Въпреки това той отправя други критики към влизането на страната в еврозоната - според него решението е повече политическо, отколкото фискално.
