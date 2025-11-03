Новини
България и еврото: виждат ли германските фирми потенциал?

България и еврото: виждат ли германските фирми потенциал?

3 Ноември, 2025

Много предприемачи очакват, че присъединяването на София към еврозоната ще създаде още по-добра почва за развитие и инвестиции. Въпреки това страховете са все още налице

България и еврото: виждат ли германските фирми потенциал? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След няколко седмици България официално ще стане 21-вият член на еврозоната. И докато за германците това ще е още една причина да се чувстват у дома си в София, където така или иначе редица вериги им напомнят за Германия, то ентусиазмът сред местните е по-скоро ограничен.

Това важи не само за хората, но и за бизнеса, пише германското издание "Виртшафтсвохе". Някои инвестиции са отложени заради политическата ситуация, обяснява пред медията Соня Микли, изпълнителна директорка на Германо-Българска индустриално-търговска камара. Освен това въпреки кампаниите в тази насока страхът от покачване на цените не е изчезнал.

В момента България се представя като държава, чийто икономически растеж е по-бърз от средния за еврозоната, но страната продължава да е разделена между Изтока и Запада, което се усеща най-много в разликата между поколенията, пише още "Виртшафтсвохе". Според Микли страната има огромен потенциал - германските компании например гледат на България като на стратегическо място в Източна Европа, обяснява експертката. "Най-вече - плоският данък в България е привлекателен за бизнеса", допълва икономистът Стефан Колев.

Рекордни нива на търговия, но и спънки

В последните години Германия е най-важният търговски партньор на България - към 2022 г. 3600 германски компании присъстват на българския пазар. Много предприемачи очакват, че присъединяването на София към еврозоната ще създаде още по-добра почва за развитие и инвестиции. Експертите предполагат, че влизането в еврозоната ще увеличи брутния вътрешен продукт (БВП) на България с 0,7% - туризмът ще изпита бум, страната ще спечели и от премахването на таксите за превалутиране.

"Виртшафтсвохе" обаче обръща внимание и на корупцията в България - проблем, който сериозно подкопава доверието в политиката. В резултат от непотизма в страната делът на международни компании в публичните проекти е спаднал от 60 на 5 процента, отбелязва изданието и цитира икономиста Красен Станчев, който казва, че проблемът идва най-вече от съдебната система. Брюксел отдавна критикува България за тези проблеми, включително за неспазването на международните стандарти за борба с прането на пари.

Въпреки че тези проблеми не са директна пречка за влизането в еврозоната, особено важно е централната банка на страната да е независима, пише германската медия. Гунтрам Волф от брюкселския мозъчен тръст "Брюгел" казва пред германското издание, че Българската народна банка е "надеждна".

По-надеждна дестинация за инвестиции?

За България влизането в еврозоната отваря вратата и за още инвестиции. За Германия България е много добра дестинация за инвестиции - Берлин се ползва с много добра репутация, а много млади професионалисти, обучени в Германия, се връщат да живеят в родината си и са готови да работят за германски компании. "Работната култура в Германия и България е подобна и това прави бизнесът лесен", обяснява пред "Виртшафтсвохе" Калин Добрев, мениджър на германския производител "Фесто", който има производство в България.

Друг такъв пример е SAP, който съкращава работна ръка в Германия, но увеличава екипа си в България. Директорът на българския офис на германската компания Радослав Николов смята, че влизането в еврозоната ще подпомогне репутацията на страната на международния пазар и ще подсили икономическите отношения с другите страни, които използват общата европейска валута. Експертът Волф е съгласен, че това е "положителен сигнал за надеждността на България".

Отделяне от орбитата на Русия?

За Европейския съюз приемането на държава от Източна Европа в еврозоната не е само техническа стъпка, отбелязва "Виртшафтсвохе" - това е сигнал за другите държави от района. Еврокомисарката по разширяването Марта Кос многократно определи решението като геополитическо, а не само икономическо. Защото то ще подсили връзката на България с ЕС и ще я предпази от външна намеса, по-конкретно - руска такава.

Според българския адвокат Константин Русков, цитиран от германския вестник "Берлинер Цайтунг", именно дългата ръка на Москва стои и зад общественото недоволство относно приемането на общата европейска валута. Въпреки това той отправя други критики към влизането на страната в еврозоната - според него решението е повече политическо, отколкото фискално.


Германия
  • 1 000

    12 2 Отговор
    Те германците фалираха, бе.

    Коментиран от #7

    14:35 03.11.2025

  • 2 честен ционист

    5 9 Отговор
    През 41-ва немско войниче беше разменило велосипеда си, да оня с орела на емблемата, за една кокошка с от на дядовите, това беше тогава разменната валута. А после като пристигнаха братишките визимах, взимаха, без нищо да оставят в замяна.

    Коментиран от #6

    14:36 03.11.2025

  • 3 гай Баньо

    8 5 Отговор
    С еврото ще цъфнем и вържем ,има време - сами ще се убедите !

    Коментиран от #12

    14:36 03.11.2025

  • 4 провинциалист

    8 2 Отговор
    "По-надеждна дестинация за инвестиции?" - мисуиш уи? Я виж новина със заглавие "Volkswagen започва производство в Узбекистан" от 14 Юни, 2025 12:00, тук. Толкова за превалутиране и т.н. алабализми.

    Коментиран от #8

    14:38 03.11.2025

  • 5 Ами да

    12 1 Отговор
    Цените растат главоломно и това е привлича германските инвеститори. Възможностите за бързи и големи печалби са налице.

    14:38 03.11.2025

  • 6 провинциалист

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    "А после като пристигнаха братишките визимах, взимаха" - дошли са 3-ти украински фронт. Те и сега взимат и файда няма.

    14:39 03.11.2025

  • 7 Копейк,

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "000":

    Купувай акции на Райнметал! Не се ослушвай.

    14:40 03.11.2025

  • 8 Изпражнението гайтанджиева

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #13

    14:41 03.11.2025

  • 9 Бизнес

    5 1 Отговор
    мениджърите обичат пазари с растящи цени. Имат голям потенциал. И бонусите им от това зависят.

    14:41 03.11.2025

  • 10 Трол

    6 1 Отговор
    Виждат потенциал за брашнян чувал.

    14:42 03.11.2025

  • 11 Нищо НЕ виждат

    4 1 Отговор
    България с еврото или не, не представлява никакъв интерес за чужди фирми. Защо? Цената на труда, наемите, ток, вода, бензин, .... всичко става вече много скъпо, както при тях, НО пък образованието и трудовоата дисциплина, законодателството, условията за бизнес се влошават постоянно. Даже днес и един Бангладеш е 10-пъти по-атрактивен за международните инвестори и бизнесмени, отколкото нашата "Евро-България"!
    На пазара на труда има вече българи, които грешно пишат даже и родният им, Български език, та какво остава да работят за чуждестранна фирма?

    14:43 03.11.2025

  • 12 Бедняшката русофилска иzмет

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "гай Баньо":

    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    14:44 03.11.2025

  • 13 провинциалист

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Мда, точно така е. А като напишеш в гугъл ALYANS AUTO (Volkswagen Uzbekistan) излизат руски фейкове даже в LinkedIn.

    14:45 03.11.2025

  • 14 аz СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Заводът в Саратовтоку-що изчезна
    💥💥💥

    14:46 03.11.2025

  • 15 Средното

    2 0 Отговор
    равнище на цените в България е все още около 60% от средноевропейското. Тепърва ще се конвергираме. Но за българските производители и износители, които досега разчитаха на по-конкурентни цени ще бъде трудно. Малцина ще запазят клиентите си.

    14:46 03.11.2025

  • 16 бай чекмеджан тикванов: демек мойта ръка

    2 4 Отговор
    именно дългата ръка на Москва стои и зад общественото недоволство относно приемането на общата европейска валута.

    14:46 03.11.2025

  • 17 604

    4 1 Отговор
    Дъ си бачкат в швабия, белите роби веке ги немъ!

    14:46 03.11.2025

  • 18 оня с коня

    1 6 Отговор
    Дядо Иван който е на Дунава хич не поглежда Русофилските Погачи,а е недоволен че БГ възприема Еврото,а не Рублата.

    14:48 03.11.2025

  • 19 Един

    5 1 Отговор
    Какви инвестиции бе! Германците са забридали и не могат да се оправят и след 100 години!
    И швабето почват да се издържат на заеми

    Влизането на България е еврозоната като 21ви член е купуване на фабрика ама чак на 10ти септември! Безумна глупост

    Коментиран от #24

    14:50 03.11.2025

  • 20 Вносът

    1 1 Отговор
    на стоки и услуги от други европейски държави ще нарастне. По-високите цени ще стимулират този процес.

    14:53 03.11.2025

  • 21 620 € минимална заплата в България

    5 1 Отговор
    При 2-3000 € в Джърмани си е юруш къмто Бългерия!
    Евтинджак работна ръка, мдааа. ...
    Плюс увеличаване на безработицата.

    Тази сутрин дама от съюза на Предприемачите по Нова ТВ каза, че ще съкръщават персонал, за да издържат на заложените в ЕвроБюджета ни нови по-високи данъци!

    Ехаа, иде благоденствието на българите с набутването ни в щастливата Еврозона!
    Еврото е инженеригов проект на онова племе, намислило си една свръхдържава Юропа, която да притежават.
    Затова рушат Националните държави с Еврозакони и Евповалута....
    Още ли не е ясно?!

    Коментиран от #22

    14:57 03.11.2025

  • 22 Оди у Русиа

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "620 € минимална заплата в България":

    Ще богатееш.

    Коментиран от #26

    15:00 03.11.2025

  • 23 Пари нямат да се усмихнат

    6 1 Отговор
    Германските фирми. Китай ги задушиха. Тотален погром е

    15:00 03.11.2025

  • 24 Копие не философствай!

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Един":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна. Маршш!

    15:03 03.11.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Ганя путинофила иска да се вози в БеЕмВе.
    Ганя не иска масквич! Нали затова е Ганя!7

    15:03 03.11.2025

  • 26 Ти оди у Усраел, бе

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у Русиа":

    Тъпнар н.щастен

    15:04 03.11.2025

  • 27 Ква Германия бре ?

    2 0 Отговор
    Наскоро бях в Китай и попитах: как успявате да поддържате цената на автомобила по-ниска от цената на материалите? Обясниха ми, че китайското правителство в момента субсидира износа на машиностроене. Относно Германия чипове за автомобилите няма ...От гледна точка на индустрията, последиците от действията на холандското правителство върху веригата за доставки нарастват с всеки изминал ден. Докато повечето чипове на Nexperia се произвеждат в Европа, около 70% се опаковат в Китай преди дистрибуция, според Ройтерс. Технологиите на Nexperia в сектора на чиповете не са напреднали и чиповете ѝ се използват в широк спектър от приложения, снабдявайки производители на автомобили като Volvo, VW и Nissan. Не е преувеличено да се каже, че ходът на холандското правителство е предизвикал масивни смущения в европейската индустриална верига.

    15:04 03.11.2025

  • 28 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    А бе какъв потенциал, бе? Германските фирми или фалират или се изместват извън ЕС. Четете статистиките. Идват германците да строят у нас завод за барут, замърсяващо природата производство. Отгоре на всичкото ние теглим заем да го построим а германците само ще приборат по-голяма част от печалбата. Това са потенциалните в еврозоната.

    15:05 03.11.2025

  • 29 "Разликата в поколенията", каза

    0 1 Отговор
    Прави са. България ще се оправи до 5-10 години, когато и последният дрът русофил пукне!

    15:05 03.11.2025

  • 30 Ъхъъъъъ....мили ми...

    2 0 Отговор
    Мерц заяви, че инвестиционният комисар ще „отвори врати, ще изгради доверие в нашето местоположение и ще привлече инвестиции в Германия“. Правомощията на Блесинг ще включват и „да прави конкретни предложения за премахване на бюрокрацията, ускоряване на темпото и създаване на по-добра и по-надеждна среда за инвестиции“. Мерц добави, че Блесинг е донесъл със себе си богат опит, както и международна мрежа.  Китай се изсмяха

    15:07 03.11.2025

  • 31 име

    1 0 Отговор
    От поне две години всичкото ишлеме за терманистан рязко секна. Нито производство, нито АйТи услуги, нищо. Ако е останало нещо, то е на 10, макс 20% от предишните обеми. Сopocнята, която никога не е хващала работа в производство или изнесени услуги, може да обяснява по цял ден в къв богат клуб сме влезнали и как всеки ден става все по-добре. Само че хорато се евакуират непрекъснато, можи би търсят някъде по-трудно и бедно да живеят?! Я кажете, козячета!

    15:07 03.11.2025

  • 32 Да припомним важното !

    1 0 Отговор
    минималното заплащане на час в Германия се увеличава, реши кабинетът. От началото на следващата година то ще е 13,90 евро, а година по-късно ще достигне 14,60. Ръстът е с 13,9 процента и е най-големият, предприеман от десет години насам.... и някаво недоразумение на което са му дали някой лев пише: България и еврото: виждат ли германските фирми потенциал?....виждат ли потенциал в барутите?

    15:11 03.11.2025

  • 33 Аз само знам пичове

    1 0 Отговор
    Какво се случи с българските пари в Тютюневият фонд в Берлин от 1937 до 1945 г. Парите на българите изгоряха на 100% ....за справка написаното от Буров. Че пак вярвайте че Германия просперитет на България ще донесе .... успех атлантенца

    15:18 03.11.2025

  • 34 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Германците отидоха да се молят на китайците пък ние чакаме инвестиции от тях. В какъв свят живеете? Друго освен фантазиите на Урсулка не четете ли? Чипове от перални.

    15:20 03.11.2025

