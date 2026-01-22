Новини
Свят »
Албания »
Еди Рама обсъди инвестиционни идеи с Иванка Тръмп във Вльора

Еди Рама обсъди инвестиционни идеи с Иванка Тръмп във Вльора

22 Януари, 2026 10:46, обновена 22 Януари, 2026 10:49 335 2

  • еди рама-
  • иванка тръмп-
  • вльора

Проекти за стратегическо развитие и луксозен туризъм са били във фокуса на разговорите

Еди Рама обсъди инвестиционни идеи с Иванка Тръмп във Вльора - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албанският министър-председател Еди Рама е провел среща с Иванка Тръмп - дъщеря на американския президент Доналд Тръмп - както и с група международни архитекти, с които са вечеряли във Вльора. Това съобщава албанската телеграфна агенция АТА, предава БТА.

По време на вечерята, състояла се снощи, участниците са обсъдили възможности за бъдещо развитие на региона, както и концепции, свързани със стратегически инвестиции в района на крайбрежния град.

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър, които са пристигнали във Вльора вчера, от известно време проявяват интерес към проекти за развитие както в града и околностите му, така и на албанския остров Сазан. Тези територии се разглеждат като зони с висок туристически и стратегически потенциал, отбелязва АТА.

Посещението им във Вльора не е първото. Двамата вече са били в града за няколко дни по време на лятната си почивка през юни миналата година.

На 27 декември 2023 г. международната туристическа компания „Атлантик Инкюбейтър Партнърс“ (Atlantic Incubator Partners LLC), ръководена от Джаред Къшнър, е внесла предложение за инвестиционен проект на остров Сазан в Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA).

Година по-късно, на 30 декември 2024 г., същата компания е получила статут на стратегически инвеститор от Комитета за стратегически инвестиции, оглавяван от премиера Еди Рама, с цел реализиране на проект за луксозен курорт на острова.

Съгласно решението на Комитета за стратегически инвестиции (KIS), планираната инвестиция възлиза на около 1,4 милиарда евро. Предвижда се строителството да обхване приблизително 8 процента от територията на остров Сазан, или около 45 хектара, като проектът включва изграждането на висок клас вили и развитие на ексклузивен туристически продукт.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ще инвестира в камилари от сектор Газа.

    10:55 22.01.2026

  • 2 ТОЗИ РЪКОВОДИТЕЛ

    0 0 Отговор
    И МИН. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КАНАДА СА МИ ЛЮБИМЦИ. НО ТАКИВА КАТО ТЯХ СА ЕДИНИЦИ БРОЯТ СЕ НА ПРЪСТИТЕ НА ЕДНАТА РЪКА ✋✋.

    10:55 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан