Еди Рама обсъди инвестиционни идеи с Иванка Тръмп във Вльора

Албанският министър-председател Еди Рама е провел среща с Иванка Тръмп - дъщеря на американския президент Доналд Тръмп - както и с група международни архитекти, с които са вечеряли във Вльора. Това съобщава албанската телеграфна агенция АТА, предава БТА.

По време на вечерята, състояла се снощи, участниците са обсъдили възможности за бъдещо развитие на региона, както и концепции, свързани със стратегически инвестиции в района на крайбрежния град.

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър, които са пристигнали във Вльора вчера, от известно време проявяват интерес към проекти за развитие както в града и околностите му, така и на албанския остров Сазан. Тези територии се разглеждат като зони с висок туристически и стратегически потенциал, отбелязва АТА.

Посещението им във Вльора не е първото. Двамата вече са били в града за няколко дни по време на лятната си почивка през юни миналата година.

На 27 декември 2023 г. международната туристическа компания „Атлантик Инкюбейтър Партнърс“ (Atlantic Incubator Partners LLC), ръководена от Джаред Къшнър, е внесла предложение за инвестиционен проект на остров Сазан в Албанската агенция за инвестиционно развитие (AIDA).

Година по-късно, на 30 декември 2024 г., същата компания е получила статут на стратегически инвеститор от Комитета за стратегически инвестиции, оглавяван от премиера Еди Рама, с цел реализиране на проект за луксозен курорт на острова.

Съгласно решението на Комитета за стратегически инвестиции (KIS), планираната инвестиция възлиза на около 1,4 милиарда евро. Предвижда се строителството да обхване приблизително 8 процента от територията на остров Сазан, или около 45 хектара, като проектът включва изграждането на висок клас вили и развитие на ексклузивен туристически продукт.