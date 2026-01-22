Новини
ЕС може временно да приложи търговското споразумение с Меркосур още през март

ЕС може временно да приложи търговското споразумение с Меркосур още през март

22 Януари, 2026 14:35, обновена 22 Януари, 2026 14:40

  • европейски съюз-
  • търговско споразумение-
  • меркосур

Въпреки съдебните оспорвания, Парагвай вероятно ще ратифицира първи

ЕС може временно да приложи търговското споразумение с Меркосур още през март - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканските държави Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай вероятно ще бъде приложено временно още през март, съобщава дипломат от ЕС пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Това ще стане въпреки предстоящото оспорване на документа пред Съда на ЕС, след като евродепутатите вчера го препратиха за проверка, което потенциално може да забави изпълнението с до две години.

„Споразумението между ЕС и Меркосур ще се прилага временно, след като първата страна от блока го ратифицира“, уточни дипломатът, като посочи, че това най-вероятно ще бъде Парагвай през март.

ЕС подписа най-голямото си търговско споразумение с членовете на Меркосур в събота, след 25 години преговори. Забавянето предизвика тревога сред бизнеса в Германия и сред канцлера Фридрих Мерц, който заяви в Давос: „Съжалявам за решението на Европейския парламент, което поставя още една пречка. Но няма да бъдем спрени. Споразумението е справедливо и балансирано, и няма алтернатива, ако искаме по-висок растеж в Европа.“

Поддръжниците на сделката твърдят, че тя ще помогне за компенсиране на загуби поради американските мита и ще намали зависимостта на Европа от Китай. Критиците, водени от Франция, предупреждават, че увеличеният внос на евтино говеждо месо, захар и птиче месо може да навреди на местните фермери.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    14 2 Отговор
    Докарайте евтино говеждо и телешко от Аржентина да си правя бургери 🤠

    14:41 22.01.2026

  • 2 Така де

    24 2 Отговор
    Честито на стадото-което е уж в клуба на богатите....

    14:42 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Урсула, Тиквата и Шиши ще тровят хората с ГМО и ще правят луди пари.

    Коментиран от #4, #14

    14:42 22.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Слава на Украйна!

    Коментиран от #7, #8

    14:43 22.01.2026

  • 5 хаха

    14 3 Отговор
    Аре махай субсидиите! И без това 18 години прецаквахте българските производители!

    Нито е еднаква субсидията на глава добитък в Европа и тук...нито на особените насаждения (овошки, градини, ориз и.т.н). Само зърнарите май вземат приблизително същите пари!

    14:44 22.01.2026

  • 6 ЕСССР

    18 3 Отговор
    Съд и залони в ЕСССР не важат, каквото каже Великата Корупционерка Другарката Урсула това, ще става!

    14:44 22.01.2026

  • 7 Мърсулина

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Национална стачка в Белгия срещу икономическата политика на новото федерално правителство подготвят белгийци утре. Протестът ще включва ръководителите на въздушното движение, което ще доведе до затваряне на въздушното пространство и анулиране на редовни полети. Част от самолетите, които ще прелитат над страната, ще бъдат обслужвани от диспечери в съседни държави. Работа ще спрат също държавни пощи, транспорта и училищата. За първи път ще участват и военнослужещи.

    14:46 22.01.2026

  • 8 Фон дер Миндер

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На кое викаш слава , извинявай но не ти се разбира ?

    14:46 22.01.2026

  • 9 Скоро ще ни пробутват

    18 1 Отговор
    Прясно телешко и пилешко от уругвай
    Прясно е била като са го заклали
    Транжирали 10 дни път с кораб разпределение
    Доставка по магазини
    А честито почти с изтекъл срок на годност
    И пълно с химия за вкус

    Хахахаха

    14:48 22.01.2026

  • 10 Долу ЕС

    11 1 Отговор
    мдааа германците да си изнасят колите временно, пък той съдът да си мисли.... аз викам временно да си замразим вноските в ЕС ЕЗ и нато докато не се пренаредят или закрият! смятайте в ккаъв съюз сме всеки си прави каквото иска, под формата на временно сиреч леко неразбрал! временно да излезем от ЕС ВИКАМ ДОКАТО и ако СЕ ОПРАВЯТ!

    Коментиран от #13

    15:01 22.01.2026

  • 11 Хайде, стига

    3 5 Отговор
    с местните фермери. Агнешко месо не може да се намери дори на Великден и Гергьовден, а телешко въобще липсва. Да го подписват и така ще се разшири пазарът и ще има конкуренция. А не да лежат на субсидии.

    15:04 22.01.2026

  • 12 Съботират, а..

    1 4 Отговор
    Наште зърнопроизводители и те се включиха в петата руска колона за бойкот на споразумението.
    И какво ще получат.Орязване на субсидиите.
    Така казаха от ЕС.Ако не влезе в сила, БРУТАЛНО орязване на субсидии.
    И първо да почнат с Гърците.

    15:05 22.01.2026

  • 13 Обаче

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Долу ЕС":

    много български фирми работят в автомобилния сектор на Германия. По- кротко с изводите. Това е разширен пазар за всички, евтини стоки. А не нашите фермери да лежат на субсидии.

    15:07 22.01.2026

  • 14 То сега

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Турция като, че ли не ни трови с пестициди. Нашият пазар е залят от турски некачествени плодове и зеленчуци.

    Коментиран от #17

    15:09 22.01.2026

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    Абе направо да се присъединим към БРИКС.

    15:37 22.01.2026

  • 16 Урсула

    0 0 Отговор
    Тази лама се опитва да разори европейското земеделие! За тези хора производството на качествена храна е престъпление!

    16:08 22.01.2026

  • 17 Дас Хаген

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "То сега":

    Сега ще ядеш и месо с неясен произход заколи но без никви хигиенни условия хранено с ГМО , а може и 20 годишно!

    16:11 22.01.2026

