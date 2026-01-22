ЕС може временно да приложи търговското споразумение с Меркосур още през март

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканските държави Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай вероятно ще бъде приложено временно още през март, съобщава дипломат от ЕС пред „Ройтерс“, предава News.bg.

Това ще стане въпреки предстоящото оспорване на документа пред Съда на ЕС, след като евродепутатите вчера го препратиха за проверка, което потенциално може да забави изпълнението с до две години.

„Споразумението между ЕС и Меркосур ще се прилага временно, след като първата страна от блока го ратифицира“, уточни дипломатът, като посочи, че това най-вероятно ще бъде Парагвай през март.

ЕС подписа най-голямото си търговско споразумение с членовете на Меркосур в събота, след 25 години преговори. Забавянето предизвика тревога сред бизнеса в Германия и сред канцлера Фридрих Мерц, който заяви в Давос: „Съжалявам за решението на Европейския парламент, което поставя още една пречка. Но няма да бъдем спрени. Споразумението е справедливо и балансирано, и няма алтернатива, ако искаме по-висок растеж в Европа.“

Поддръжниците на сделката твърдят, че тя ще помогне за компенсиране на загуби поради американските мита и ще намали зависимостта на Европа от Китай. Критиците, водени от Франция, предупреждават, че увеличеният внос на евтино говеждо месо, захар и птиче месо може да навреди на местните фермери.