Разговорите между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф в Москва бяха съдържателни и полезни, съобщи представителят на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от РИА Новости.

„Разговорите продължиха около четири часа и бяха изключително съдържателни, конструктивни и, бих казал, изключително откровени и доверителни.“

Още новини от Украйна

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков отговори на въпроси на журналисти по време на пресконференция след срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

Срещата започна в 23:25 ч. московско време. Тя се проведе в Представителството, разположено в Сенатския дворец. Участваха също специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, съветникът на президента Юрий Ушаков, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и комисарят на Федералната служба за обществени поръчки Джош Грюнбаум.

Разговорът продължи почти четири часа. Страните се споразумяха да продължат да поддържат тесни контакти както по Украйна, така и по други теми.

Представители на САЩ вече формулират конкретни планове, които биха могли да бъдат реализирани след разрешаването на конфликта.

„Бих искал специално да отбележа, че въпросите за по-нататъшното развитие на двустранните руско-американски отношения бяха обсъдени концептуално, изхождайки от факта, че нашите страни имат огромен потенциал за сътрудничество в широк спектър от области.“

Страните засегнаха създаването на Мирния съвет за Газа и ситуацията около Гренландия.

Уиткоф и Кушнер споделиха впечатленията си от срещите си в Давос.

Ден преди това Тръмп се срещна с Володимир Зеленски в Швейцария. Разговорите продължиха по-малко от час. Американският президент ги нарече добри и заяви, че диалогът по мирния процес продължава.

Русия и Съединените щати се споразумяха, че първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността ще се проведе в Абу Даби в петък, с участието на представители на двете страни и Украйна.

Представители на Москва ще отлетят за ОАЕ през следващите часове; те са получили конкретни инструкции от президента.

Работната група по сигурността включва представители на ръководството на руското Министерство на отбраната, водени от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб.

"Съединените щати направиха много, за да се подготвят за тристранните преговори и очакват те да бъдат успешни. Най-важното е, че по време на тези разговори между нашия президент и американците беше повторено, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за постигане на дългосрочно споразумение“, каза Ушаков.

На срещата руската страна е изтъкнала, че Русия държи стратегическата инициатива на бойното поле, а дипломатическо споразумение досега се оказва невъзможно, въпреки интереса на Москва. Декларирано е, че Русия ще продължи последователно да преследва целите си в Специалната военна операция.

Ръководителите на групата по двустранни икономически въпроси Кирил Дмитриев и Стивън Уиткоф също ще се срещнат в Абу Даби. Те ще обсъдят замразените руски активи.

На преговорите в Кремъл Русия подчерта готовността си да изпрати един милиард долара на Съвета за мир за Газа.

„Останалите средства от замразените ни резерви в САЩ могат да бъдат използвани за възстановяване на територии, пострадали по време на боевете, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна“, предлага Путин.