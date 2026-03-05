Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стефан Янев пред ФАКТИ: В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел (ВИДЕО)

5 Март, 2026 14:48

В крайна сметка за европейските граждани най-важни са последиците за Европа, казва гостът.

Стефан Янев пред ФАКТИ: В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В целия контекст на това, което се случва в Иран и в региона, както и да го погледнем, за нас като европейци е много важно къде е позиционирана Европа в този сценарий и дали Европа, без да е писала сценария, не носи много сериозни последици от това, което се случва. Европейските държави, по силата на членството си в НАТО, имат ангажименти към американските военни инструменти. Дори без да участват пряко – чрез декларации на правителствата или чрез решения, които забраняват използването на техните бази – Европа на практика участва във всичко това, което се случва. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Стефан Янев, лидер на партия „Български възход“.

„Чисто логически, а може би и в социален план, е възможно да се развият различни сценарии. Турция също не е изолирана от целия този конфликт. Политически тя говори за ненамеса и за недопускане НАТО да предприема действия. Риториката може и да не е толкова важна, но е очевидно, че въпросът е свързан със силите на НАТО и с ролята на армията. Турция трудно може да стои напълно встрани от процесите. Затова всички тези движения и реакции трябва да бъдат внимателно наблюдавани. В крайна сметка за европейските граждани най-важни са последиците за Европа“, добави гостът.

„Има добра новина, че е свалена ракета, но това е работа изцяло на турската армия, въпреки че страната, както вече казах, не се намесва в конфликта. Според мен реакцията е била именно на турската армия и те са реагирали адекватно. Въпреки това, както казах, Турция се обяви за ненамеса в конфликта между Иран, Израел и САЩ. В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел – дали става дума за смяна на режима в Иран, за саботиране на ядрената му програма или за постигане на някакво уреждане на ситуацията, което пък би позволило на Израел да доминира в региона“, каза още Стефан Янев.

Още от разговора вижте във видеото.


  • 1 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    Безсмислена пенсионерска седянка с женерал Янки Дудъл. Тая баба Маринкова отдавна не е за екран.

    Коментиран от #14

    14:51 05.03.2026

  • 2 Хе,хе...!

    8 3 Отговор
    Че то на нарциса-Тръмпи не е ясна крайната цел,ти искаш на теб да ти стане ясна каква е тя...?!

    14:51 05.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    СЕЛСКИЯТ СЪРВУЛ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ,А ВЕЧЕ СМЕ МИШЕНА!

    14:55 05.03.2026

  • 4 Ужас! И тоя още не знае

    6 1 Отговор
    каква е целта?

    14:55 05.03.2026

  • 5 Момчил

    2 5 Отговор
    Данко ми това е най смисления политик в България,не влезал в схемите на мафията и Копринков ! Да кажеш Боташ ли подписа или какво ,мисля ,че по неговото правителство се извадиха кражбите по магистралите с парите в чували ,или Данко ти ги извади тези схеми ?

    Коментиран от #10

    14:56 05.03.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Целта е ясна!
    Тръмп отвори втори фронт срещу путен!

    Коментиран от #13

    14:58 05.03.2026

  • 7 Европа е книжен тигър, не ги виждам

    2 2 Отговор
    баш вояците от ПП, ДБ, ГЕРБ и так далее... на никой фронт, само киснат в парламента, са пратете българските жени на кой и да е фронт да отсрамят мажете които допиват в локалната кръчма след солидна порция шкембе чорба.
    Са друго може да няма но шкембе чорба има.

    Коментиран от #24

    14:58 05.03.2026

  • 8 Плд

    5 0 Отговор
    ... крайната цел е както винаги - геноцид (и между другото заграбване не земи, ресурси и на раждачки)

    14:58 05.03.2026

  • 9 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Но крайната цел на войната в Украйна е напълно ясна.

    14:59 05.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Момчил":

    Май плачеш отново да седиш затворен с намордник на муцуната, оваксиниран и зеленосертифициран. Янки Дудъл е слуга на най-големия шарлатан Радев.

    15:00 05.03.2026

  • 11 Мнение

    6 3 Отговор
    От къде ги копат такива като Стефан Янев, Трайчо Трайков, Надежда Нейнски и др подобни антибългари?!
    Некъв пазар за отрпки към външни интереси ли има, та ни управляват само такива и пълнят новинарския поток???!!!

    15:03 05.03.2026

  • 12 Зелен сертификат

    5 1 Отговор
    Помните ли, тоя ви принуждаваше да се инжектирате с ковид отровите за да ви позволи да идете на театър, ресторант и т.н. Чака Трибунал!

    15:04 05.03.2026

  • 13 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Къде, в АЕЦ Козлодуй ли?!
    Или по бензиностанциите в България, под формата на ръст при цените на горивата?!

    Долна продажна шорошка гмеж!!!

    15:05 05.03.2026

  • 15 КакБре

    2 0 Отговор
    Ясно е, бай дончо ще каже накрая победихме изпълнихме всички поставени жели и ще си бие камшика

    15:11 05.03.2026

  • 16 още не е ясно

    3 0 Отговор
    - на Янев още не е ясно

    15:14 05.03.2026

  • 17 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    4 0 Отговор
    КАКВА Е КРАЙНАТА ЦЕЛ.
    ТОВА НЕ Е НАША РАБОТА.
    А ВАШАТА Е ДА НЕ НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА!

    15:17 05.03.2026

  • 18 Дебилирани

    5 1 Отговор
    Крайната цел е петрола и природния газ на Иран.

    15:19 05.03.2026

  • 19 Кое бре ? Кое не ти е напълно ясно ?

    5 0 Отговор
    Че ни управляват от 36 години завършени атлантически олигофрени ли? На нас ни е ясно пич ! Ама кристално ясно. Мозък в атлантик още не сме открили. Не гласувайте за партии на атлантическите терористи ей хора ! Аре малко да се замислим а? Ако имаме мозъчна дейност естествено де. Убитият при международен терористичен акт от терористите САЩ и Израел, Али Хаменеи за него ли МНС издаде заповеди за арест" а? .. него ли МНС обвини в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления... или Натаняху или Галант бяха? Ъхъъъ.... атлантическа сган терористична. Дали можем да мислим ? Можем ли? да се замислим... атлантик и разум е Нон Сенс. Мозък в атлантик още не сме открили нали ? Или някой ще ми посочи някакво чудо на природата ? А?

    15:32 05.03.2026

  • 20 Кое бре ? Кое не ти е напълно ясно ?

    4 0 Отговор
    Аре посочете един атлантик който да не е смахнат? Можете ли ? А?

    15:36 05.03.2026

  • 21 604

    4 0 Отговор
    Янкиййй е от радеватъ кликъ...ПОМНЕТЕ!

    15:39 05.03.2026

  • 22 Културен феномен нали ?...

    4 0 Отговор
    И държавно богатство ? Един жалък паткан който се бил пребоядисал и бил станал атлантически паткан една сутрин ... Радев е същият. И го казвам като пенсионер с чин по висок от тоя смръдлю на снимката. ....

    Коментиран от #23

    15:40 05.03.2026

  • 23 604

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Културен феномен нали ?...":

    На всеки избори вадят по една прикрита партия ушким с дублаж на лозунгите на възраждане...целта е възраждане да не растат...амъ и народъ тъп та пращи за лъгане!

    15:44 05.03.2026

  • 24 чуство за хумор

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа е книжен тигър, не ги виждам":

    или сте илитерат,или имате мозък гладък като алпака!

    15:45 05.03.2026

  • 25 Нищожество до нищожество

    3 0 Отговор
    Атлантическо нищожество.... И все нещо не им било "напълно ясно" ...

    15:46 05.03.2026

  • 27 На тоя па кво му не е ясно?

    0 2 Отговор
    Бат Дончо ясно заяви:
    1. Демонтиране на ядрената програма.
    2. Демонтиране на ракетната програма.
    За тези двете неща водиха преговорите. Ако не стане:
    3. Смяната на режима е бонус.

    15:51 05.03.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор
    Всеки нормален военен ще работи в пълна секретност , а не да ви пуска информация кога и къде ще си праща самолетите , ракетите или летящите чиний . Ако това е война , значи ви правят на маймуни , при това ненормални. Това е шоу за публиката. Иран кое време предупреди, че всеки който помага на щатите, е негова мишена. Какво значи не участва, когато щатските самолети са ти накацали, пардон паркирали на гражданското летище, та и си излитат и кацат в американски бази на други места. В момента се оказа, по всички бази се водело учение и нямало да го прекъсват по никакви причини. Дали сами си вярват тия хора, като Запрянов, на простотиите, дето ги ръсят. Ционистките Господари на света избиват иранския народ - както неудобния палестински народ. Целта е Иран да се разпадне, да бъде разграбен и да няма кой да пречи на ционистите. Днешната Евротеритория “България”, като част от съучастника ЕС, подпомага ционистите в осъществяването на техните планове.

    15:56 05.03.2026

  • 29 Ама да бее, то не му било "напълно ясно"

    2 0 Отговор
    Видиш ли на тоя, че САЩ и нацисткият коптор Израел били военнопрестъпници и терористи нали? Не му било ясно, че атлантизма е престъпна античовешка идеология, Не му било ясно, че ционизма е еманацията на нацизма "Непълно" било ... ами така е ! (Лош шлюз Код на грешка 502)..

    16:02 05.03.2026

  • 30 Гражданска позиция :

    2 0 Отговор
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    16:06 05.03.2026

