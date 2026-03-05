Стефан Янев пред ФАКТИ: В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел (ВИДЕО)

В целия контекст на това, което се случва в Иран и в региона, както и да го погледнем, за нас като европейци е много важно къде е позиционирана Европа в този сценарий и дали Европа, без да е писала сценария, не носи много сериозни последици от това, което се случва. Европейските държави, по силата на членството си в НАТО, имат ангажименти към американските военни инструменти. Дори без да участват пряко – чрез декларации на правителствата или чрез решения, които забраняват използването на техните бази – Европа на практика участва във всичко това, което се случва. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Стефан Янев, лидер на партия „Български възход“.
„Чисто логически, а може би и в социален план, е възможно да се развият различни сценарии. Турция също не е изолирана от целия този конфликт. Политически тя говори за ненамеса и за недопускане НАТО да предприема действия. Риториката може и да не е толкова важна, но е очевидно, че въпросът е свързан със силите на НАТО и с ролята на армията. Турция трудно може да стои напълно встрани от процесите. Затова всички тези движения и реакции трябва да бъдат внимателно наблюдавани. В крайна сметка за европейските граждани най-важни са последиците за Европа“, добави гостът.
„Има добра новина, че е свалена ракета, но това е работа изцяло на турската армия, въпреки че страната, както вече казах, не се намесва в конфликта. Според мен реакцията е била именно на турската армия и те са реагирали адекватно. Въпреки това, както казах, Турция се обяви за ненамеса в конфликта между Иран, Израел и САЩ. В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел – дали става дума за смяна на режима в Иран, за саботиране на ядрената му програма или за постигане на някакво уреждане на ситуацията, което пък би позволило на Израел да доминира в региона“, каза още Стефан Янев.
Още от разговора вижте във видеото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
14:51 05.03.2026
2 Хе,хе...!
14:51 05.03.2026
3 Боруна Лом
14:55 05.03.2026
4 Ужас! И тоя още не знае
14:55 05.03.2026
5 Момчил
Коментиран от #10
14:56 05.03.2026
6 Ганя Путинофила
Тръмп отвори втори фронт срещу путен!
Коментиран от #13
14:58 05.03.2026
7 Европа е книжен тигър, не ги виждам
Са друго може да няма но шкембе чорба има.
Коментиран от #24
14:58 05.03.2026
8 Плд
14:58 05.03.2026
9 Абсурдистан
14:59 05.03.2026
10 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Момчил":Май плачеш отново да седиш затворен с намордник на муцуната, оваксиниран и зеленосертифициран. Янки Дудъл е слуга на най-големия шарлатан Радев.
15:00 05.03.2026
11 Мнение
Некъв пазар за отрпки към външни интереси ли има, та ни управляват само такива и пълнят новинарския поток???!!!
15:03 05.03.2026
12 Зелен сертификат
15:04 05.03.2026
13 Мнение
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Къде, в АЕЦ Козлодуй ли?!
Или по бензиностанциите в България, под формата на ръст при цените на горивата?!
Долна продажна шорошка гмеж!!!
15:05 05.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 КакБре
15:11 05.03.2026
16 още не е ясно
15:14 05.03.2026
17 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
ТОВА НЕ Е НАША РАБОТА.
А ВАШАТА Е ДА НЕ НИ ВКАРВАТЕ ВЪВ ВОЙНА!
15:17 05.03.2026
18 Дебилирани
15:19 05.03.2026
19 Кое бре ? Кое не ти е напълно ясно ?
15:32 05.03.2026
20 Кое бре ? Кое не ти е напълно ясно ?
15:36 05.03.2026
21 604
15:39 05.03.2026
22 Културен феномен нали ?...
Коментиран от #23
15:40 05.03.2026
23 604
До коментар #22 от "Културен феномен нали ?...":На всеки избори вадят по една прикрита партия ушким с дублаж на лозунгите на възраждане...целта е възраждане да не растат...амъ и народъ тъп та пращи за лъгане!
15:44 05.03.2026
24 чуство за хумор
До коментар #7 от "Европа е книжен тигър, не ги виждам":или сте илитерат,или имате мозък гладък като алпака!
15:45 05.03.2026
25 Нищожество до нищожество
15:46 05.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 На тоя па кво му не е ясно?
1. Демонтиране на ядрената програма.
2. Демонтиране на ракетната програма.
За тези двете неща водиха преговорите. Ако не стане:
3. Смяната на режима е бонус.
15:51 05.03.2026
28 Горски
15:56 05.03.2026
29 Ама да бее, то не му било "напълно ясно"
16:02 05.03.2026
30 Гражданска позиция :
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
16:06 05.03.2026