Стефан Янев пред ФАКТИ: В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел (ВИДЕО)

В целия контекст на това, което се случва в Иран и в региона, както и да го погледнем, за нас като европейци е много важно къде е позиционирана Европа в този сценарий и дали Европа, без да е писала сценария, не носи много сериозни последици от това, което се случва. Европейските държави, по силата на членството си в НАТО, имат ангажименти към американските военни инструменти. Дори без да участват пряко – чрез декларации на правителствата или чрез решения, които забраняват използването на техните бази – Европа на практика участва във всичко това, което се случва. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Стефан Янев, лидер на партия „Български възход“.

„Чисто логически, а може би и в социален план, е възможно да се развият различни сценарии. Турция също не е изолирана от целия този конфликт. Политически тя говори за ненамеса и за недопускане НАТО да предприема действия. Риториката може и да не е толкова важна, но е очевидно, че въпросът е свързан със силите на НАТО и с ролята на армията. Турция трудно може да стои напълно встрани от процесите. Затова всички тези движения и реакции трябва да бъдат внимателно наблюдавани. В крайна сметка за европейските граждани най-важни са последиците за Европа“, добави гостът.

„Има добра новина, че е свалена ракета, но това е работа изцяло на турската армия, въпреки че страната, както вече казах, не се намесва в конфликта. Според мен реакцията е била именно на турската армия и те са реагирали адекватно. Въпреки това, както казах, Турция се обяви за ненамеса в конфликта между Иран, Израел и САЩ. В самия конфликт в Иран все още не е напълно ясно каква е крайната цел – дали става дума за смяна на режима в Иран, за саботиране на ядрената му програма или за постигане на някакво уреждане на ситуацията, което пък би позволило на Израел да доминира в региона“, каза още Стефан Янев.

