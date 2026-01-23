Колумбия временно спира електроенергията за Еквадор и налага 30% мито в търговски спор

Колумбия обяви временна забрана за продажби на електроенергия към Еквадор и въведе 30% мито върху 20 еквадорски продукта. Това е част от ескалиращия търговски спор между двете съседни държави, който включва и обвинения за недостатъчно съдействие в борбата с наркотрафика, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Решението на Богота следва ден след като президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви въвеждането на 30% „такса сигурност“ върху вноса от Колумбия, като мотивите бяха търговският дефицит и липсата на координация в борбата срещу организираната престъпност и наркотрафика. Еквадор уточни, че тази такса не засяга електроенергията и износа на петрол.

В отговор енергийният министър на Еквадор посочи, че колумбийският суров петрол, транспортиран по тръбопровода OCP, ще получи „реципрочен режим“ подобно на електроенергията, без да се навлиза в детайли.

Според данни на Централната банка на Еквадор търговският дефицит на страната с Колумбия е достигнал 838 млн. долара за първите десет месеца на миналата година, докато колумбийският износ към Еквадор е възлизал на 1,67 млрд. долара през първите 11 месеца, което е 3,6% от общия износ на страната.

Президентът на Колумбия Густаво Петро отхвърли твърденията за недостатъчно усилие срещу наркотрафика и отбеляза, че сътрудничеството с еквадорските въоръжени сили е „тясно“, като Колумбия е конфискувала 200 тона кокаин по границата. Той допълни, че страната е готова да разшири съвместните операции, включително срещу трафика на фентанил.

Министерството на търговията и индустрията на Колумбия определи 30-процентното мито като „временно, пропорционално и подлежащо на преразглеждане“ с цел възстановяване на баланса в търговските отношения след еквадорските мерки. Основният еквадорски износ към Колумбия включва риба, растителни масла и автомобилни части.

Енергийното министерство на Колумбия обяви, че международните сделки с електроенергия с Еквадор са временно спрени като превантивна мярка за гарантиране на вътрешните доставки при климатични колебания. Износът може да бъде възобновен при подходящи условия.

Борбата с организираната престъпност остава приоритет за управлението на Нобоа, който е близък съюзник на Доналд Тръмп. В последните месеци Еквадор въведе извънредно положение и мобилизира над 10 000 военнослужещи заради вътрешни престъпни конфликти, които доведоха до ръст на убийствата с около 30%. САЩ също оказват натиск върху Колумбия и Мексико заради наркотрафика, въпреки че напрежението с Вашингтон намаля след разговор между Петро и Тръмп през януари.