Никушор Дан: Как е живял във Виена няколко години и не е работел нищо?

Румънският президент Никушор Дан заяви снощи пред телевизия Ромъния ТеВе (Romania TV), че към момента разполага с много материали за бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, които изясняват какво се е случило на президентските избори миналата година и документират много по-добре намесата на Русия, предаде БТА.

„Събрах много материали, разбира се, това беше едно от обещанията, които дадох по време на предизборната кампания, за да дадем яснота какво се случи на изборите ноември-декември миналата година“, каза Никушор Дан във връзка с отменения първи тур на президентските избори на 24 ноември м.г., на който водеше Калин Джорджеску.

На 6 декември - два дни преди насрочения втори тур, Конституционният съд на Румъния отмени резултата заради информация за чуждестранна намеса, по-конкретно от страна на Русия. Москва отхвърля тези обвинения. Конституционният съд постанови целият изборен процес да започне отначало, а на повторението на президентските избори през месец май т.г. за държавен глава бе избран Никушор Дан.

„Събрах много материали на различни нива, включително биографията на г-н Джорджеску (…)“, каза пред Ромъния ТеВе настоящият президент и уточни, че руската намеса е вече много по-добре документирана, а в подходящия момент ще бъде представен синтез на всички материали.

Дан коментира, че миналата година румънските власти са имали относително ограничена представа за руската намеса.

„Държавните институции знаеха, че има няколко сайта, които разпространяват информации, за които са вярвали, че могат да повлияят на не повече от 4-5-6 процента от хората в Румъния, но в никакъв случай за резултата, който всички видяхме. Към сегашния момент, нещата са много по-ясни. Имаме доклади от редица европейски държави със солидни разузнавателни служби, които казват, че има феномен на манипулация, систематична дезинформация на Русия в Европа. Имаме много примери и за кибердействия, за манипулация, дезинформация“, посочи румънският президент.

Той уточни, че много от нещата, които към онзи момент са изглеждали като хипотези, междувременно са били доказани и че „решението на Конституционния съд и на Върховния съвет за национална отбрана са били напълно основателни“.

Според румънския президент биографията на Калин Джорджеску е много интересна.

„Как е живял във Виена няколко години и не е работел нищо“, даде пример държавният глава.

Калин Джорджеску спечели първия тур на изборите на 24 ноември м.г., поднасяйки изненада за почти всички в Румъния. Към онзи момент той бе неизвестен на широката публика, но беше набрал популярност в интернет пространството, където стотици профили споделяха посланията му и го промотираха.

Румънските власти разкриха, че бизнесменът Богдан Пешкир е използвал профила „bogpr“, чрез който е правил дарения в ТикТок на стойност над един милион евро, за да финансира кампанията на Джорджеску. Информацията бе потвърдена от представители на ТикТок и от румънското разузнаване.