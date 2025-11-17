Новини
Никушор Дан: Как е живял във Виена няколко години и не е работел нищо?
  Тема: Украйна

Никушор Дан: Как е живял във Виена няколко години и не е работел нищо?

17 Ноември, 2025 11:44

Намесата на Русия в президентските избори миналата година е много по-добре документирана към днешна дата, заяви румънският президент

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан заяви снощи пред телевизия Ромъния ТеВе (Romania TV), че към момента разполага с много материали за бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, които изясняват какво се е случило на президентските избори миналата година и документират много по-добре намесата на Русия, предаде БТА.

„Събрах много материали, разбира се, това беше едно от обещанията, които дадох по време на предизборната кампания, за да дадем яснота какво се случи на изборите ноември-декември миналата година“, каза Никушор Дан във връзка с отменения първи тур на президентските избори на 24 ноември м.г., на който водеше Калин Джорджеску.

На 6 декември - два дни преди насрочения втори тур, Конституционният съд на Румъния отмени резултата заради информация за чуждестранна намеса, по-конкретно от страна на Русия. Москва отхвърля тези обвинения. Конституционният съд постанови целият изборен процес да започне отначало, а на повторението на президентските избори през месец май т.г. за държавен глава бе избран Никушор Дан.

„Събрах много материали на различни нива, включително биографията на г-н Джорджеску (…)“, каза пред Ромъния ТеВе настоящият президент и уточни, че руската намеса е вече много по-добре документирана, а в подходящия момент ще бъде представен синтез на всички материали.

Дан коментира, че миналата година румънските власти са имали относително ограничена представа за руската намеса.

„Държавните институции знаеха, че има няколко сайта, които разпространяват информации, за които са вярвали, че могат да повлияят на не повече от 4-5-6 процента от хората в Румъния, но в никакъв случай за резултата, който всички видяхме. Към сегашния момент, нещата са много по-ясни. Имаме доклади от редица европейски държави със солидни разузнавателни служби, които казват, че има феномен на манипулация, систематична дезинформация на Русия в Европа. Имаме много примери и за кибердействия, за манипулация, дезинформация“, посочи румънският президент.

Той уточни, че много от нещата, които към онзи момент са изглеждали като хипотези, междувременно са били доказани и че „решението на Конституционния съд и на Върховния съвет за национална отбрана са били напълно основателни“.

Според румънския президент биографията на Калин Джорджеску е много интересна.

„Как е живял във Виена няколко години и не е работел нищо“, даде пример държавният глава.

Калин Джорджеску спечели първия тур на изборите на 24 ноември м.г., поднасяйки изненада за почти всички в Румъния. Към онзи момент той бе неизвестен на широката публика, но беше набрал популярност в интернет пространството, където стотици профили споделяха посланията му и го промотираха.

Румънските власти разкриха, че бизнесменът Богдан Пешкир е използвал профила „bogpr“, чрез който е правил дарения в ТикТок на стойност над един милион евро, за да финансира кампанията на Джорджеску. Информацията бе потвърдена от представители на ТикТок и от румънското разузнаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    29 9 Отговор
    На калпав демократ ВълнатаМу пречи..

    11:47 17.11.2025

  • 2 Навсякаде са

    25 6 Отговор
    проститутки

    11:47 17.11.2025

  • 3 Да бе , да ?! 😜

    40 15 Отговор
    Целият свят видя че в "евроатлантическа" Румъния победителят Калин Джорджеску не бе допуснат да заеме поста си , защото искаше добри отношения с Русия , Бе поставен удобен на Запада политик .Колкото повече говори , по-жалък става никушор дан .

    11:49 17.11.2025

  • 4 честен ционист

    30 13 Отговор
    И Баце е живял 8 месеца у Прага без да работи, поне не доброволно.

    11:50 17.11.2025

  • 5 ЕСССР

    23 13 Отговор
    Този Пишурдан беше назначен служебно от Другарката Урсула, като на румънците "демократично" им бе отнето правото на истински вот! Слава ЕСССРе!

    11:55 17.11.2025

  • 6 Румънския Плевнююю

    15 10 Отговор
    Чака го съдбата на Елена Чаушеску

    11:57 17.11.2025

  • 7 Добре де,

    15 8 Отговор
    ама заради хипотези досега никъде по света не са анулирали избори.

    11:57 17.11.2025

  • 8 Громико

    10 5 Отговор
    Ето за това комунистите се избиват

    11:58 17.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Никушор Дан е измислено име на Хазарин.Означава Партия победител от еврейското племе Дан.(Данайците)

    11:58 17.11.2025

  • 10 зевзек

    10 5 Отговор
    Енвер Ходжа как е живял в Южна Франция сума ти години, нито е учил, нито е работил, само по кафенетата е бил, така и този, Садам Хюсеин, като млад, как е живял в Кайро по кафенетата, и нищо не е правил, така и този

    12:04 17.11.2025

  • 11 000

    19 8 Отговор
    Русия ще върне своето влияние на балканите. Това е повече от нормално историческо положение. Тук западните идеологии не виреят.

    Коментиран от #18

    12:06 17.11.2025

  • 12 Писна ми, ей,

    20 5 Отговор
    Писна ми по цял ден да слушам, че черното било бяло, лошото - добро и жените - мъже…
    То, аз добре, ама на Господ ще му писне накрая и ще ни изчисти всичките.

    12:08 17.11.2025

  • 13 Варна 3

    3 15 Отговор
    Калин Джолджеску може и да има дори и претенции към Южна Добруджа. Добре, че той загуби, иначе ще повторим нашата съдба от 1913!

    Коментиран от #14

    12:14 17.11.2025

  • 14 Джорджескелу

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    МОЖЕ да има претенции към цяра България....

    12:19 17.11.2025

  • 15 ПО ТОЧНО

    7 2 Отговор
    НА ТОЯ МАМЛ И ГАР ОТ БРЮКСЕЛ СА МУ ВКЛЮЧИЛИ ПЛю ВАЩОТО УСТРОЙСТВО НА МАКС

    12:25 17.11.2025

  • 16 име

    9 3 Отговор
    След като миналата есен отмениха втория тур на президентските избори и очевидно, без никакви събрани доказателства и обвинения до сега, забраниха на Калин Джорджеску и още четирима души да се кандидатират за президент на изборите тази пролет, сopocнята ни наду главата в продължение на половин година как румънците са пpoсти и заблудени. Закономерно, на първи тур спечели Джордже Симион с 41% при 53% избирателна активност срещу никушор дан с 21%. И ЧУДОТО СЕ СЛУЧИ, за две седмици на румънците им дойде акъла в главата и при втория тур никушор получи 54% при 65% избирателна активност! От няма и 1.9 милиона, гласували за него на първи тур, изведнъж никушорчо събра над 5.5 милиона гласове. Хвала на тези евроатлантически проблясъци, а всички диктатори по света да взимат урок как се печелят избори.

    12:25 17.11.2025

  • 17 Русия е доказаното зло на света,

    3 5 Отговор
    а на злото всички знаем какво трябва да му се случи!

    12:36 17.11.2025

  • 18 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "000":

    И отново ще бъдем най-богата част на Съветския Съюз, вместо да сме най-бедната част на ЕВропа.

    12:38 17.11.2025

  • 19 Мнение

    1 1 Отговор
    Е за толкова време "намериха доказателства", сътворени от МИ 6 и ЦРУ. Те могат всичко да ви "докажат". Много го плаши тази Русия бе.

    12:42 17.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кит

    0 1 Отговор
    Представиха заключенията. Правилните заключения.
    Фактите, върху които са направени заключенията ще бъдат представени по-късно, в подходящия момент.
    Подходящият момент ще настъпи в момента, в изработят нужните факти.

    12:47 17.11.2025

  • 22 В нета има...

    1 1 Отговор
    ...няколко много смешни видеа ,с този Никушор Дан...!
    Например как приема военни почести...!
    Завалийката не знае накъде да тръгне и какво да прави...,а ония думкат ли думкат тържествената музика...😉🤣😂😝!

    12:51 17.11.2025

  • 23 Възмутен Първокласник!

    1 1 Отговор
    ,,...не е работЕл нищо?..."

    12:52 17.11.2025

