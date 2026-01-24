Новини
Загинал и 14 ранени при газова експлозия и пожар в жилищна сграда в Ню Йорк ВИДЕО

24 Януари, 2026 23:07, обновена 24 Януари, 2026 22:10

Пострадалата сграда се намира в Бронкс

Загинал и 14 ранени при газова експлозия и пожар в жилищна сграда в Ню Йорк ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Газова експлозия причини пожар на горните етажи на висока жилищна сграда в Ню Йорк днес, като уби един човек и рани 14, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Пожарната служба реагира на сигнала за пожар малко преди 12:30 местно време. Сградата се намира в района "Бронкс".

Съобщено бе, че на десетина апартаменти са нанесени сериозни щети.

Властите засега не са публикували информация за загиналия човек. Един човек е в критично състояние, петима са тежко ранени, а осем са с по-леки наранявания.

Пожарната служба съобщи, че на мястото на пожара работят повече от 200 пожарни и спасителни екипи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    4 0 Отговор
    С мюсюлман за кмет , така ще бъде !

    22:13 24.01.2026

  • 2 си дзън

    1 0 Отговор
    Почна се...

    22:21 24.01.2026