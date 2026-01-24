Новини
ВСУ провеждат най-мащабното си нападение срещу Белгород

24 Януари, 2026 22:27, обновена 24 Януари, 2026 22:32

Повредени са няколко енергийни съоръжения

ВСУ провеждат най-мащабното си нападение срещу Белгород - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили започнаха най-мащабното си нападение срещу Белгород. Според предварителна информация няма жертви, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

„Осъществен е най-мащабният обстрел на град Белгород“, се казва в изявлението. Оперативната група добави, че са повредени няколко енергийни съоръжения. На мястото вече са изпратени екипи за спешно реагиране и служби за спешна помощ.

В резултат на обстрела се е запалила и комунална сграда. Служители на Министерството на извънредните ситуации гасят пожара. Падащи отломки са причинили пожар в двор в града. Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.

„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.

Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.

В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Утре вечер

    46 15 Отговор
    пак ще вият на тъмно и студено

    Коментиран от #63, #78, #92

    22:33 24.01.2026

  • 2 Гориил

    35 9 Отговор
    Руското външно министерство вече съобщи, че ударът по Белгород е бил санкциониран от Англия, без да се вземат предвид мирните преговори в Абу Даби.

    Коментиран от #75

    22:34 24.01.2026

  • 3 Слава Украйна

    14 41 Отговор
    Загробиха Русия

    Коментиран от #32, #40

    22:35 24.01.2026

  • 4 Победа Украйна🇺🇦

    18 48 Отговор
    Белгород гори! Гледайте Евронюз! Украйна отговаря подобаващо! Тече евакуация,руснаци вият и пищят!

    Коментиран от #91

    22:35 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И както често нарича Путин Руският народ

    10 29 Отговор
    Ета Проста Измет!!

    22:36 24.01.2026

  • 7 Смешник

    40 10 Отговор
    След това укрите да не се сърдят че са на тъмно и студено

    Коментиран от #24, #88

    22:36 24.01.2026

  • 8 Фойерверки и заря

    13 39 Отговор
    Почти целия град е в пламъци и дим! Украйна ги смля!

    Коментиран от #15

    22:36 24.01.2026

  • 9 Русия е неможе да се защити

    15 31 Отговор
    Русия е изключително слаба и Проста страна

    Коментиран от #43

    22:36 24.01.2026

  • 10 А50

    9 6 Отговор
    Епа дано Путин се събуди

    22:37 24.01.2026

  • 11 Езвенете

    15 9 Отговор
    Това ВСУ , всички сучат е Украйна ли я съкращението? Щот аз имъм осем кумшийки ут Украйна, мъ саму седемте съ ми сучили, кът напредвид еднатъ е ЛГБТ и саму ближе.

    22:37 24.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Руската Измет гори

    10 33 Отговор
    Путин е щастлив 2000 руснаци днес бяга унищожени
    Това е истинска радост за Путин

    Коментиран от #22, #48

    22:38 24.01.2026

  • 15 Смешник

    27 9 Отговор

    До коментар #8 от "Фойерверки и заря":

    Путин си знае работата Ще играе отново Орешника

    Коментиран от #21, #76

    22:39 24.01.2026

  • 16 ХА ХА ХА

    27 10 Отговор
    НАЙ СМЕШНИ И НЕЩАСТНИ СА ГАНЬОВЦИТЕ РУСОФОБЧЕТА.

    22:39 24.01.2026

  • 17 град София

    8 27 Отговор
    Всичко казано от Руското външно министерство е 95 % лъжа. Обикновено това е „информация „, предназначена за руското население, с пропагандна цел. Така че не вярвай на нищо което идва от там.

    Коментиран от #31

    22:39 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    31 11 Отговор
    Тия явно са мазохисти. Останаха без отопление, ток и вода. Явно си просят и бомбен килим, в стил САЩ, или ядрен удар, пак в стил САЩ.

    Коментиран от #29

    22:40 24.01.2026

  • 20 Последния Софиянец

    31 9 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    22:40 24.01.2026

  • 21 Морски

    12 26 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #26, #39, #46, #89

    22:40 24.01.2026

  • 22 Сатана Z

    10 22 Отговор

    До коментар #14 от "Руската Измет гори":

    Що да не е радост за император Путин? Те и се отърваха а и няма да ги изхранва повече!!! За императора са важни само неговия кръг олигарси!

    22:40 24.01.2026

  • 23 Гръм и мълнии

    30 10 Отговор
    Украинците уж искат мир,но засилват атаките си.Странно.

    Коментиран от #67, #74

    22:41 24.01.2026

  • 24 Това го слушаме

    9 14 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Вече 4 года😂🤣😅😆😆😄😄

    Коментиран от #58

    22:41 24.01.2026

  • 25 Най Тъпата И проста страна на света

    11 23 Отговор
    Русия изкуственно затъпяваше народът си последните 250 години и резултатът е 100% постигнат
    Ако не е тъп един Руснак значи не е Руснак

    22:41 24.01.2026

  • 26 Къде видя

    19 6 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Че им раздават купони бе?

    22:42 24.01.2026

  • 27 Гориил

    26 10 Отговор
    Това е по-скоро акт на украинско отчаяние и безнадеждност. В Минесота също отново е прострелян мъж.Но Тръмп не е отслабнал.

    22:42 24.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И това го слушаме

    7 17 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    4 години Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆

    Коментиран от #60

    22:42 24.01.2026

  • 30 хаха

    11 22 Отговор
    Бой по московитските паразити!

    Коментиран от #42

    22:42 24.01.2026

  • 31 Смешник

    18 10 Отговор

    До коментар #17 от "град София":

    Ами на кого да вярваме на дрогирания наркоман или Сирски който не знае къде се намира

    Коментиран от #45

    22:42 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеления път

    18 10 Отговор
    Ако питат Зеленото - Защо го правите това?, ще отговори с пържения си мозък - Защото те (руснаците) после ни набиха.. Цялата им работа е такава на украинците, после защо започна всичко и защо ги "думкат" яко.

    22:42 24.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    11 19 Отговор
    Да настъпиш умрялата мечка по мазола е най-добрия начин да я предразположиш за мир !!!
    Дълготраен, справедлив мир 😁

    22:43 24.01.2026

  • 36 Да неби някоя вечер

    9 18 Отговор
    Путин да го хванат за Ушичките и късия да иде във САЩ???

    22:43 24.01.2026

  • 37 Гориил

    17 9 Отговор
    Руската страна ясно заяви, че временното прекратяване на огъня не отстранява коренните причини за конфликта. Съответно, Русия е готова да работи за постигане на всеобхватен мир, при спазване на свои собствени условия. Едно от тези условия е незабавното изтегляне на украинските войски от Донбас.

    Коментиран от #82, #90

    22:43 24.01.2026

  • 38 Копейки

    10 16 Отговор
    няма да се притеснявате, в Белгород са свикнали на обстрел, даже и от приятелски огън. Руснаците сами си бях бутнали няколко блока там с погрешно изстреляни ракети.

    Коментиран от #44

    22:43 24.01.2026

  • 39 Вие

    11 7 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Пък паветниците раздавате купони за да ви носят! Стискаш ли храстите в морската градина?

    22:44 24.01.2026

  • 40 слава пеефтскио..

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Кльопаш ли,кльопаш 0тгавнатьситьему

    22:44 24.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 маке..

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Чанч иеваньие на бгбандерците

    22:45 24.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Паветник

    10 5 Отговор

    До коментар #38 от "Копейки":

    Как така? На мен от приятелски огън знаеш ли колко ракети ми бутнаха?

    22:45 24.01.2026

  • 45 град София

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Смешник":

    Вярвайте на проверена информация от световните информационни агенции.

    22:45 24.01.2026

  • 46 Смешник

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    Явно в някакъв друг свят живееш я се разрови в нета и сравни Киев и Москква

    22:46 24.01.2026

  • 47 Тия наистина

    26 8 Отговор
    са големи дебили ! Чудят се как да накарат руснаците да вземат всичко до Днерър и всичко до Одеса, че и оттатък !
    50 пъти съм казал поне - да се радват, че Путин е Президент ! Ако беше Митето Медведев руснаците щяха да са вече но западната граница на Украйна !

    Коментиран от #51

    22:47 24.01.2026

  • 48 Зелю

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Руската Измет гори":

    Тъй ля? Ни съм разбрал! Само да се върна в Украйна, и ще докладваш! После бой, и на фронта.

    22:48 24.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    6 12 Отговор
    Искам да отбележа перфектната, хирургическа работа на противника - Нито една жертва !!!
    Руснаците днес убихме пет деца и майка им в Киев.
    Не че ме трогва, само факт.

    Коментиран от #53

    22:49 24.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 В русия се коментирало

    6 10 Отговор

    До коментар #47 от "Тия наистина":

    че Медведев ще е следващия руски президент. Което значи, че руснаците ги очаква голям просперитет и благоденствие и най-вече много победи във войните 😆

    22:51 24.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зельонска

    10 4 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":

    Че кой се интересува? Пет човека нищо не са, аз днес взех душата на целия първи взвод от охраната!

    22:53 24.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аха, на киевчани имаме много

    12 4 Отговор

    До коментар #24 от "Това го слушаме":

    смешно в ледения град пустиня без ток и вода.😂😂😂

    22:57 24.01.2026

  • 59 отец Щирлиц

    10 5 Отговор
    щом .....ВСУ провеждат най-мащабното си нападение....рекох си тва е контранаступ, но не било..... Падащи отломки са причинили пожар в двор.....изгорял е нужника

    22:58 24.01.2026

  • 60 И ние слушаме 4 години...

    13 6 Отговор

    До коментар #29 от "И това го слушаме":

    ...как Зеленски си пие кафето в Крим...🤣🤣🤣🤣🤣🤣!

    22:58 24.01.2026

  • 61 провеждат ууукрите…

    7 5 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    22:58 24.01.2026

  • 62 Роки

    9 3 Отговор
    Унгарският премиер Виктор Орбан отбеляза, че Европейският съюз има подписан документ, който позволява, ако е необходимо, да изпрати войски в Украйна.
    Според него тази стъпка означава не само готовността на Европа да подкрепи Киев, но и реално участие на ЕС във въоръжен конфликт.
    „Единственият въпрос е колко бързо последствията от това ще се отразят на живота ни“, каза Орбан.
    По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че европейските лидери имат за цел да започнат война с Русия до 2030 г. и Унгария трябва да се опита да НЕ участва в този конфликт!

    Коментиран от #87

    22:59 24.01.2026

  • 63 Европеец

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Утре вечер":

    Интересно аз знам че настъплението се правят там където е фронта и има войски..... В Белгород няма войски, а само цивилни...... Украинската нацистка хунта от безсилие и липса на фронтови победи отново тероризира местното население.... А интересно днес провеждат преговори в Обединените Арабски Емирства, това "мащабно настъпление срещу цивилните в Белгород какво ли ще повлияе на преговорите.... Лошото че Путин е жалостив или пък все още не се научи как да воюва с нацисти.....

    Коментиран от #68

    23:00 24.01.2026

  • 64 1945

    6 8 Отговор
    няма ли там руско безаналогово ПВО да пази руските граждани от лошите украински вълци )

    Коментиран от #70

    23:00 24.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ахааа ,

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гръм и мълнии":

    Коментар , на дете във втори клас.

    Коментиран от #81

    23:02 24.01.2026

  • 68 Ха ХаХа

    0 8 Отговор

    До коментар #63 от "Европеец":

    Кой па го интересува ти кво знаеш и какво не знаеш?

    23:03 24.01.2026

  • 69 Обективни истини

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Както пише и Таврово гори":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    23:03 24.01.2026

  • 70 Пригожин

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "1945":

    Шойгу открадна парите.

    23:03 24.01.2026

  • 71 Лост

    10 3 Отговор
    Вчера украинците се оплакаха,че кафенетата затварят.Тази вечер ще има дискотека и цветомузика в Киев .

    23:04 24.01.2026

  • 72 Идат като тигри, бягат като овци

    10 3 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ВОИСКИ - Идат като тигри, бягат като овци ,Наемникът е човек, който служи за пари, като например някой, който се грижи за овцете от стадото на един овчар срещу заплащане, фарисеите са наемници. Техният интерес към хората се диктува от парите, които те получават в замяна. Наемникът не е собственик на овцете. Когато се появи някаква опасност, той бяга и оставя овцете в лапите на вълка.

    Коментиран от #77

    23:04 24.01.2026

  • 73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    2 1 Отговор
    😂😂😂😂

    23:05 24.01.2026

  • 74 Еми, нормално

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гръм и мълнии":

    всеки обстрел от противника, логично получава и отговор, после има отговор на отговора и т.н....Това е напълно нормално, война е..

    23:05 24.01.2026

  • 75 Маймуне ,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И как е бил санкциониран ? Ще изправят ли Кривой Рог ?!🤭

    23:07 24.01.2026

  • 76 Механик

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    23:07 24.01.2026

  • 77 ИИ в Курск бяха много велики

    7 4 Отговор

    До коментар #72 от "Идат като тигри, бягат като овци":

    Пък избягаха от овце.

    Коментиран от #80

    23:08 24.01.2026

  • 78 мдаааа

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Утре вечер":

    За Тридневная СВО , е логично ...февруари 202-адцат вторая..

    23:11 24.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ти нещо

    2 5 Отговор

    До коментар #77 от "ИИ в Курск бяха много велики":

    съвсем се ошашави, откъде да бягат украинците, те са си в Киев, не са в Белгород. Ти чувал си за далекобойни дронове, пускаш ги отдалеч

    Коментиран от #83

    23:17 24.01.2026

  • 81 Гръм и мълнии

    7 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ахааа ,":

    ...беше сарказъм,но съм по-малък,бате.

    23:18 24.01.2026

  • 82 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    Това което си написал е така......ама има много въпроси за Запорожка и Херсонска област, Русия ги записа в конституцията, но нищо не се казва в преговорите за тях..... Да не говоря за Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков.... А да не говоря и за четирите условия в началото на СВО.....

    23:18 24.01.2026

  • 83 То прозззз ли си

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ти нещо":

    Човека образно го казва.Ен много т п народ.

    Коментиран от #85

    23:20 24.01.2026

  • 84 да питам

    4 7 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли или още го чакат ?

    23:20 24.01.2026

  • 85 Не е така

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "То прозззз ли си":

    сериозно си говори, вижда се че нещо не е в ред човека, заблуден е

    23:24 24.01.2026

  • 86 Мишел

    3 8 Отговор
    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    23:25 24.01.2026

  • 87 Копейки

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Роки":

    пишете писма на вашия идол Путин, да спира войната иначе ще ви мобилизират на фронта.

    23:31 24.01.2026

  • 88 Отвъд голямата локва

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Американският Хитлер одобрява целите чрез своите съветници, които въвеждат координатите с помощта на американската система GPS-военно изпълнение за американските ракети HIMARS.

    Американският Хитлер играе двойна игра, също като европейския Хитлер преди 22.06.1941г. Единствената разлика е, че европейският Хитлер поставяше Германия над всички, докато американският Хитлер поставя САЩ над всички, с изключение на Израел, в чиято полза САЩ действа.

    Впрочем, и европейският Хитлер действаше в полза на еврейския финансов и промишлен капитал извън окупираната от него Европа.

    23:35 24.01.2026

  • 89 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Морски":

    И за теб ще има купони когато му дойде времето. А то наближава - европейската ядрена война няма да те остави да се телепортираш на Сейшелските острови.

    23:39 24.01.2026

  • 90 Маймуне ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    С двадесет и четирите часа обстрелване , след "временното примирие " на Кривой Рог , има ли надежда , го надръвите (изправите) .. 🤭😁

    23:39 24.01.2026

  • 91 Шебек

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Най-хубавото е, че вероятно утре ще научим, колко са българите в Одеса и одеска област,

    23:45 24.01.2026

  • 92 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Утре вечер":

    Рашите бомбят по Украйна, а сега реват като получават отговор!

    Коментиран от #94

    23:46 24.01.2026

  • 93 Към нашите копейки

    1 4 Отговор
    Заминавайте за фронта, тук сте напълно безполезни

    23:46 24.01.2026

  • 94 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Руснаците се избиват помежду си в руско-руската гражданска война, на руската земя в Русия и Украйна, а европейци, американци и на-вече юдео-ционистите се греят на огъня на гражданската война.

    23:55 24.01.2026

  • 95 Многоходов Кремълски педофил с токчета -

    1 0 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    23:55 24.01.2026

