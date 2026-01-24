ВСУ провеждат най-мащабното си нападение срещу Белгород

Украинските въоръжени сили започнаха най-мащабното си нападение срещу Белгород. Според предварителна информация няма жертви, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

„Осъществен е най-мащабният обстрел на град Белгород“, се казва в изявлението. Оперативната група добави, че са повредени няколко енергийни съоръжения. На мястото вече са изпратени екипи за спешно реагиране и служби за спешна помощ.

В резултат на обстрела се е запалила и комунална сграда. Служители на Министерството на извънредните ситуации гасят пожара. Падащи отломки са причинили пожар в двор в града. Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.

„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.

Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.

В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.