ВСУ провеждат най-мащабното си нападение срещу Белгород

Украинските въоръжени сили започнаха най-мащабното си нападение срещу Белгород. Според предварителна информация няма жертви, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
„Осъществен е най-мащабният обстрел на град Белгород“, се казва в изявлението. Оперативната група добави, че са повредени няколко енергийни съоръжения. На мястото вече са изпратени екипи за спешно реагиране и служби за спешна помощ.
В резултат на обстрела се е запалила и комунална сграда. Служители на Министерството на извънредните ситуации гасят пожара. Падащи отломки са причинили пожар в двор в града. Отломки са паднали и в село Таврово в Белгородска област.
„Покривите на две частни къщи са повредени. Информация за последствията се изяснява“, добави оперативната група.
Белгород е бил подложен на „най-тежкия обстрел“, вероятно от HIMARS, потвърди регионалният губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
Обстрелът обаче „е причинил щети на енергийни съоръжения“, написа Гладков.
В 22:01 ч. Гладков издаде предупреждение за ракети в Белгород и Белгородска област, както и в Шебекино и Шебекински район.
1 Утре вечер
Коментиран от #63, #78, #92
22:33 24.01.2026
2 Гориил
Коментиран от #75
22:34 24.01.2026
3 Слава Украйна
Коментиран от #32, #40
22:35 24.01.2026
4 Победа Украйна🇺🇦
Коментиран от #91
22:35 24.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И както често нарича Путин Руският народ
22:36 24.01.2026
7 Смешник
Коментиран от #24, #88
22:36 24.01.2026
8 Фойерверки и заря
Коментиран от #15
22:36 24.01.2026
9 Русия е неможе да се защити
Коментиран от #43
22:36 24.01.2026
10 А50
22:37 24.01.2026
11 Езвенете
22:37 24.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Руската Измет гори
Това е истинска радост за Путин
Коментиран от #22, #48
22:38 24.01.2026
15 Смешник
До коментар #8 от "Фойерверки и заря":Путин си знае работата Ще играе отново Орешника
Коментиран от #21, #76
22:39 24.01.2026
16 ХА ХА ХА
22:39 24.01.2026
17 град София
Коментиран от #31
22:39 24.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фен
Коментиран от #29
22:40 24.01.2026
20 Последния Софиянец
22:40 24.01.2026
21 Морски
До коментар #15 от "Смешник":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.
Коментиран от #26, #39, #46, #89
22:40 24.01.2026
22 Сатана Z
До коментар #14 от "Руската Измет гори":Що да не е радост за император Путин? Те и се отърваха а и няма да ги изхранва повече!!! За императора са важни само неговия кръг олигарси!
22:40 24.01.2026
23 Гръм и мълнии
Коментиран от #67, #74
22:41 24.01.2026
24 Това го слушаме
До коментар #7 от "Смешник":Вече 4 года😂🤣😅😆😆😄😄
Коментиран от #58
22:41 24.01.2026
25 Най Тъпата И проста страна на света
Ако не е тъп един Руснак значи не е Руснак
22:41 24.01.2026
26 Къде видя
До коментар #21 от "Морски":Че им раздават купони бе?
22:42 24.01.2026
27 Гориил
22:42 24.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И това го слушаме
До коментар #19 от "Фен":4 години Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆
Коментиран от #60
22:42 24.01.2026
30 хаха
Коментиран от #42
22:42 24.01.2026
31 Смешник
До коментар #17 от "град София":Ами на кого да вярваме на дрогирания наркоман или Сирски който не знае къде се намира
Коментиран от #45
22:42 24.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зеления път
22:42 24.01.2026
35 Владимир Путин, президент
Дълготраен, справедлив мир 😁
22:43 24.01.2026
36 Да неби някоя вечер
22:43 24.01.2026
37 Гориил
Коментиран от #82, #90
22:43 24.01.2026
38 Копейки
Коментиран от #44
22:43 24.01.2026
39 Вие
До коментар #21 от "Морски":Пък паветниците раздавате купони за да ви носят! Стискаш ли храстите в морската градина?
22:44 24.01.2026
40 слава пеефтскио..
До коментар #3 от "Слава Украйна":Кльопаш ли,кльопаш 0тгавнатьситьему
22:44 24.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 маке..
До коментар #30 от "хаха":Чанч иеваньие на бгбандерците
22:45 24.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Паветник
До коментар #38 от "Копейки":Как така? На мен от приятелски огън знаеш ли колко ракети ми бутнаха?
22:45 24.01.2026
45 град София
До коментар #31 от "Смешник":Вярвайте на проверена информация от световните информационни агенции.
22:45 24.01.2026
46 Смешник
До коментар #21 от "Морски":Явно в някакъв друг свят живееш я се разрови в нета и сравни Киев и Москква
22:46 24.01.2026
47 Тия наистина
50 пъти съм казал поне - да се радват, че Путин е Президент ! Ако беше Митето Медведев руснаците щяха да са вече но западната граница на Украйна !
Коментиран от #51
22:47 24.01.2026
48 Зелю
До коментар #14 от "Руската Измет гори":Тъй ля? Ни съм разбрал! Само да се върна в Украйна, и ще докладваш! После бой, и на фронта.
22:48 24.01.2026
49 Владимир Путин, президент
Руснаците днес убихме пет деца и майка им в Киев.
Не че ме трогва, само факт.
Коментиран от #53
22:49 24.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 В русия се коментирало
До коментар #47 от "Тия наистина":че Медведев ще е следващия руски президент. Което значи, че руснаците ги очаква голям просперитет и благоденствие и най-вече много победи във войните 😆
22:51 24.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зельонска
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":Че кой се интересува? Пет човека нищо не са, аз днес взех душата на целия първи взвод от охраната!
22:53 24.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аха, на киевчани имаме много
До коментар #24 от "Това го слушаме":смешно в ледения град пустиня без ток и вода.😂😂😂
22:57 24.01.2026
59 отец Щирлиц
22:58 24.01.2026
60 И ние слушаме 4 години...
До коментар #29 от "И това го слушаме":...как Зеленски си пие кафето в Крим...🤣🤣🤣🤣🤣🤣!
22:58 24.01.2026
61 провеждат ууукрите…
22:58 24.01.2026
62 Роки
Според него тази стъпка означава не само готовността на Европа да подкрепи Киев, но и реално участие на ЕС във въоръжен конфликт.
„Единственият въпрос е колко бързо последствията от това ще се отразят на живота ни“, каза Орбан.
По-рано унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че европейските лидери имат за цел да започнат война с Русия до 2030 г. и Унгария трябва да се опита да НЕ участва в този конфликт!
Коментиран от #87
22:59 24.01.2026
63 Европеец
До коментар #1 от "Утре вечер":Интересно аз знам че настъплението се правят там където е фронта и има войски..... В Белгород няма войски, а само цивилни...... Украинската нацистка хунта от безсилие и липса на фронтови победи отново тероризира местното население.... А интересно днес провеждат преговори в Обединените Арабски Емирства, това "мащабно настъпление срещу цивилните в Белгород какво ли ще повлияе на преговорите.... Лошото че Путин е жалостив или пък все още не се научи как да воюва с нацисти.....
Коментиран от #68
23:00 24.01.2026
64 1945
Коментиран от #70
23:00 24.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ахааа ,
До коментар #23 от "Гръм и мълнии":Коментар , на дете във втори клас.
Коментиран от #81
23:02 24.01.2026
68 Ха ХаХа
До коментар #63 от "Европеец":Кой па го интересува ти кво знаеш и какво не знаеш?
23:03 24.01.2026
69 Обективни истини
До коментар #41 от "Както пише и Таврово гори":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
23:03 24.01.2026
70 Пригожин
До коментар #64 от "1945":Шойгу открадна парите.
23:03 24.01.2026
71 Лост
23:04 24.01.2026
72 Идат като тигри, бягат като овци
Коментиран от #77
23:04 24.01.2026
73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
23:05 24.01.2026
74 Еми, нормално
До коментар #23 от "Гръм и мълнии":всеки обстрел от противника, логично получава и отговор, после има отговор на отговора и т.н....Това е напълно нормално, война е..
23:05 24.01.2026
75 Маймуне ,
До коментар #2 от "Гориил":И как е бил санкциониран ? Ще изправят ли Кривой Рог ?!🤭
23:07 24.01.2026
76 Механик
До коментар #15 от "Смешник":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
23:07 24.01.2026
77 ИИ в Курск бяха много велики
До коментар #72 от "Идат като тигри, бягат като овци":Пък избягаха от овце.
Коментиран от #80
23:08 24.01.2026
78 мдаааа
До коментар #1 от "Утре вечер":За Тридневная СВО , е логично ...февруари 202-адцат вторая..
23:11 24.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ти нещо
До коментар #77 от "ИИ в Курск бяха много велики":съвсем се ошашави, откъде да бягат украинците, те са си в Киев, не са в Белгород. Ти чувал си за далекобойни дронове, пускаш ги отдалеч
Коментиран от #83
23:17 24.01.2026
81 Гръм и мълнии
До коментар #67 от "Ахааа ,":...беше сарказъм,но съм по-малък,бате.
23:18 24.01.2026
82 Европеец
До коментар #37 от "Гориил":Това което си написал е така......ама има много въпроси за Запорожка и Херсонска област, Русия ги записа в конституцията, но нищо не се казва в преговорите за тях..... Да не говоря за Одеса, Николаев, Днепропетровск и Харков.... А да не говоря и за четирите условия в началото на СВО.....
23:18 24.01.2026
83 То прозззз ли си
До коментар #80 от "Ти нещо":Човека образно го казва.Ен много т п народ.
Коментиран от #85
23:20 24.01.2026
84 да питам
23:20 24.01.2026
85 Не е така
До коментар #83 от "То прозззз ли си":сериозно си говори, вижда се че нещо не е в ред човека, заблуден е
23:24 24.01.2026
86 Мишел
23:25 24.01.2026
87 Копейки
До коментар #62 от "Роки":пишете писма на вашия идол Путин, да спира войната иначе ще ви мобилизират на фронта.
23:31 24.01.2026
88 Отвъд голямата локва
До коментар #7 от "Смешник":Американският Хитлер одобрява целите чрез своите съветници, които въвеждат координатите с помощта на американската система GPS-военно изпълнение за американските ракети HIMARS.
Американският Хитлер играе двойна игра, също като европейския Хитлер преди 22.06.1941г. Единствената разлика е, че европейският Хитлер поставяше Германия над всички, докато американският Хитлер поставя САЩ над всички, с изключение на Израел, в чиято полза САЩ действа.
Впрочем, и европейският Хитлер действаше в полза на еврейския финансов и промишлен капитал извън окупираната от него Европа.
23:35 24.01.2026
89 Споко
До коментар #21 от "Морски":И за теб ще има купони когато му дойде времето. А то наближава - европейската ядрена война няма да те остави да се телепортираш на Сейшелските острови.
23:39 24.01.2026
90 Маймуне ,
До коментар #37 от "Гориил":С двадесет и четирите часа обстрелване , след "временното примирие " на Кривой Рог , има ли надежда , го надръвите (изправите) .. 🤭😁
23:39 24.01.2026
91 Шебек
До коментар #4 от "Победа Украйна🇺🇦":Най-хубавото е, че вероятно утре ще научим, колко са българите в Одеса и одеска област,
23:45 24.01.2026
92 Хахахаха
До коментар #1 от "Утре вечер":Рашите бомбят по Украйна, а сега реват като получават отговор!
Коментиран от #94
23:46 24.01.2026
93 Към нашите копейки
23:46 24.01.2026
94 Така е
До коментар #92 от "Хахахаха":Руснаците се избиват помежду си в руско-руската гражданска война, на руската земя в Русия и Украйна, а европейци, американци и на-вече юдео-ционистите се греят на огъня на гражданската война.
23:55 24.01.2026
95 Многоходов Кремълски педофил с токчета -
23:55 24.01.2026