Зимно бедствие в САЩ остави хиляди домакинства без ток и предизвика транспортен хаос ВИДЕО

Зимно бедствие в САЩ остави хиляди домакинства без ток и предизвика транспортен хаос ВИДЕО

25 Януари, 2026 05:04, обновена 25 Януари, 2026 07:50

Бурята "Ингрид" донесе сняг и проблеми по пътищата в Испания. Над 100 отсечки са засегнати от лошите метеорологични условия.

Зимно бедствие в САЩ остави хиляди домакинства без ток и предизвика транспортен хаос ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Съединените щати хиляди полети бяха отменени заради прогнозите за обилни снеговалежи и леден дъжд, предава Асошиейтед прес, цитирана от БНР.

Отменени са днес всички полети на международното летище в Оклахома, както и почти всички на излитащи самолети от летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Съобщава се и за нарушенията на въздуния трафик на летища в Далас, Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина.

Лошото време блокира и основни пътища в няколко щата. По данни на агенцията в събота са били регистрирани около 120 000 прекъсвания на електрозахранването, от които около 50 000 в Тексас и Луизиана.

Според синоптиците, след като премина през южните щати, бурята се очаква да се насочи на североизток, както и да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън.

Около 140 милиона души, или повече от 40 процента от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия в редица щати, предаде БТА..

Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, каза метеорологът Алисън Санторели.

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в много щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

„Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно“, призова тя.

Докато екипи в някои южни щати започнаха да работят за възстановяване на повредените електропроводи, в събота властите в някои източни щати издадоха последни предупреждения към жителите.

„Очакваме буря, каквато не сме виждали от години“, каза в събота губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил, като обяви ограничения за движението на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 35 мили в час (56 км/ч) по магистралите. „Това е подходящ уикенд, за да останете вкъщи“, каза тя.

Според синоптици щетите от лошото време, особено в районите, засегнати от заледявания, могат да се сравнят с тези от ураган.

Властите в Джорджия посъветваха хората в северните райони на щата да не пътуват и да бъдат подготвени с провизии за поне 48 часа.

Джорджия може да бъде засегната от „вероятно най-голямата ледена буря от повече от десетилетие“, последвана от необичайно ниски температури, каза старши държавният метеоролог Уил Ланкстън.

Екипите започнаха да третират магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени, заяви представителят на транспортната служба на Джорджия Ръсел Макмъри.

След като премина през южните щати, се очаква бурята да се насочи на североизток, като се предвижда да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън, посочиха още от американската метеорологична служба.

Бурята "Ингрид" донесе сняг и проблеми по пътищата в Испания. Над 100 отсечки са засегнати от лошите метеорологични условия, предаде БНР.

От общо 112 пътя 24 остават затворени, веригите са задължителни на 56, движението на камиони е забранено на 15, а 17 са проходими, но с повишено внимание. Над 1000 камиона бяха блокирани за повече от 24 часа в област Галисия. Решението за спирането им е на властите, които го мотивираха с безопасността на водачите.

Снежната обстановка в северозападната част на страната предизвика затваряне на десетки пътни отсечки от първостепенната и второстепенната мрежа в тази част на Испания. Пожарната и полицията са получили над 500 сигнали за инциденти В Галисия. Няма информация за пострадали хора.

Испанската метеорологична агенция обяви за неделя червен код за "много неблагоприятни" морски условия в Галисия, Астурия, Кантабрия и Страната на баските. Очакват се вълни до 10 метра.


САЩ
