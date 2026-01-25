Зимно бедствие в САЩ остави хиляди домакинства без ток и предизвика транспортен хаос ВИДЕО

Съединените щати хиляди полети бяха отменени заради прогнозите за обилни снеговалежи и леден дъжд, предава Асошиейтед прес, цитирана от БНР.
Отменени са днес всички полети на международното летище в Оклахома, както и почти всички на излитащи самолети от летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон. Съобщава се и за нарушенията на въздуния трафик на летища в Далас, Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина.
Лошото време блокира и основни пътища в няколко щата. По данни на агенцията в събота са били регистрирани около 120 000 прекъсвания на електрозахранването, от които около 50 000 в Тексас и Луизиана.
Според синоптиците, след като премина през южните щати, бурята се очаква да се насочи на североизток, както и да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън.
Около 140 милиона души, или повече от 40 процента от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия в редица щати, предаде БТА..
Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ.
„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, каза метеорологът Алисън Санторели.
Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в много щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.
„Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно“, призова тя.
Докато екипи в някои южни щати започнаха да работят за възстановяване на повредените електропроводи, в събота властите в някои източни щати издадоха последни предупреждения към жителите.
„Очакваме буря, каквато не сме виждали от години“, каза в събота губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил, като обяви ограничения за движението на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 35 мили в час (56 км/ч) по магистралите. „Това е подходящ уикенд, за да останете вкъщи“, каза тя.
Според синоптици щетите от лошото време, особено в районите, засегнати от заледявания, могат да се сравнят с тези от ураган.
Властите в Джорджия посъветваха хората в северните райони на щата да не пътуват и да бъдат подготвени с провизии за поне 48 часа.
Джорджия може да бъде засегната от „вероятно най-голямата ледена буря от повече от десетилетие“, последвана от необичайно ниски температури, каза старши държавният метеоролог Уил Ланкстън.
Екипите започнаха да третират магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени, заяви представителят на транспортната служба на Джорджия Ръсел Макмъри.
След като премина през южните щати, се очаква бурята да се насочи на североизток, като се предвижда да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън, посочиха още от американската метеорологична служба.
Бурята "Ингрид" донесе сняг и проблеми по пътищата в Испания. Над 100 отсечки са засегнати от лошите метеорологични условия, предаде БНР.
От общо 112 пътя 24 остават затворени, веригите са задължителни на 56, движението на камиони е забранено на 15, а 17 са проходими, но с повишено внимание. Над 1000 камиона бяха блокирани за повече от 24 часа в област Галисия. Решението за спирането им е на властите, които го мотивираха с безопасността на водачите.
Снежната обстановка в северозападната част на страната предизвика затваряне на десетки пътни отсечки от първостепенната и второстепенната мрежа в тази част на Испания. Пожарната и полицията са получили над 500 сигнали за инциденти В Галисия. Няма информация за пострадали хора.
Испанската метеорологична агенция обяви за неделя червен код за "много неблагоприятни" морски условия в Галисия, Астурия, Кантабрия и Страната на баските. Очакват се вълни до 10 метра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БНТ
04:10 25.01.2026
2 Налудник
Коментиран от #7
04:10 25.01.2026
3 Робинята Изаура и клоунаНарко
Коментиран от #5
04:13 25.01.2026
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
04:16 25.01.2026
5 Мдаа де
До коментар #3 от "Робинята Изаура и клоунаНарко":Покрайна
04:17 25.01.2026
6 Е, да де
Коментиран от #20
05:02 25.01.2026
7 Ние бабите в мездра също сме в шок
До коментар #2 от "Налудник":Много страдаме
05:19 25.01.2026
8 Уса
05:28 25.01.2026
9 Глупости
06:14 25.01.2026
10 Kaлпазанин
06:24 25.01.2026
11 Тръмп
06:53 25.01.2026
12 Така
06:54 25.01.2026
13 Под гнета
07:05 25.01.2026
14 Механик
Браво на времето! Но може и още.
Коментиран от #18
07:31 25.01.2026
15 Баланс на силите
Коментиран от #19
07:54 25.01.2026
16 В щатите е бедствие
08:10 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тромпет
До коментар #14 от "Механик":Може ,може да поемеш още един кочан
08:13 25.01.2026
19 Глеб Жиглов
До коментар #15 от "Баланс на силите":Да изпробваха го в Камчатка.
08:16 25.01.2026
20 До като
До коментар #6 от "Е, да де":...се възмущаваме само по мрежите от дивана и по избори и протести се ходи за гъби и банани....те зелените джендър-либиралчета ще ни правят на глупаци. Време е за кардинали промени и в света текат много бързо, само Европа спи и това може да се окаже пагобно за бъдещето....защото се управлява от няколко корпорации и фамилии зад управлението на ЕС и той трябва или коренно да се промени или разтури. Един съюз създаден за търговия и икономика, се превърнал в геополитически и още много други направления, е вреден за ЕС
08:18 25.01.2026
21 идиоти вън
08:32 25.01.2026
22 хахахахаха жалки кравари
08:50 25.01.2026
23 Нищо им няма
Всичко си е заслужено.
Нека видят как е от другата страна.
09:02 25.01.2026