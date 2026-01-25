Новини
ВСУ атакува руската Брянска област с дронове и ракети HIMARS
  Тема: Украйна

25 Януари, 2026 07:37

Свалени са 18 безпилотни апарата с фиксирани крила, жертви няма, заяви областният управител

ВСУ атакува руската Брянска област с дронове и ракети HIMARS - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снощи украинската страна се опита да извърши комбинирана атака срещу обекти на енергийната инфраструктура в Брянска област, заяви областният губернатор Александър Богомаз, цитиран от РБК.

Подразделения за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха 18 дрона с фиксирани крила, както и ракети HIMARS, съобщи той.

Още новини от Украйна

„Няма жертви. В резултат на отблъскването на атаката в Бежицки район на Брянск са повредени прозорците и фасадите на две едноетажни жилищни сгради. Аварийните служби работят“, написа Богомаз в своя Telegram канал.

Вечерта на 24 януари областният губернатор на Белгород Вячеслав Гладков съобщи за „най-тежкия обстрел“ на Белгород, вероятно от HIMARS. Областният губернатор съобщи за щети по енергийни съоръжения, горяща стопанска постройка и повредени покриви на две частни къщи в село Таврово в Белгородска област.

Кметът на Белгород Валентин Демидов по-късно съобщи, че при обстрела са повредени критични инфраструктурни обекти. Освен това, в двора на многоетажна сграда на Харковска гора (Харгора) е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. Демидов уточни, че след нападението помпите на помпената станция, която доставя топлина на няколко домове на Харковска гора, са били спрени. В 00:47 ч. московско време кметът обяви, че се очаква те да възобновят работата си до половин час.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    27 51 Отговор
    Брях !!! Какъв обрат !!! Значи , Украйна побеждава , и ще бъде престъпно деяние Урсулианците да дават милиарди народни пари за бандерите!!!

    Коментиран от #4

    07:46 25.01.2026

  • 2 Джарвис

    23 44 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #13

    07:47 25.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    35 47 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #26

    07:48 25.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    27 37 Отговор
    Счупили два джама.Голяма офанзива:)) Голяма атака:)). Голям контрснаступ:))

    07:49 25.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всички ракети са свалени!

    30 20 Отговор
    При обстрела са повредени критични инфраструктурни обекти.

    07:51 25.01.2026

  • 8 Омазана ватенка

    29 26 Отговор
    Франсетата арестуваха още един руски танкер.

    07:51 25.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кви два дня бре

    25 16 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня":

    В предната статия ти обясниха, че урсулите натискат наркомана да праща още пушечно месо още 1.5 год

    07:52 25.01.2026

  • 11 Добро утро!

    16 22 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици и други подобни,где МОЧАТА?

    Коментиран от #17

    07:53 25.01.2026

  • 12 Паветник

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "Руснак без крак":

    Много ми се ходи в Украйна, но ме е страх. Затова самоотвержено неутрализирам ракети на паветата. Снощи на четири Орешника източих течното гориво.

    07:54 25.01.2026

  • 13 Русофилска логика

    16 27 Отговор

    До коментар #2 от "Джарвис":

    Когато го прави Русия е борба с фашизма, когато Украйна прави 1/5 от същото е тероризъм.

    Коментиран от #16, #24

    07:54 25.01.2026

  • 14 Коношенков, генерал от запаса

    11 21 Отговор
    Глупасти !!!
    Всичката ракетна техника е унищожена, украинците масово бягат и се предават, а pyccкая армия вече е пред Лвов, където благодарния народ ги чака с цветя, песни и развяти руски знамена. Госпади кого лъжа.......😁

    Коментиран от #28

    07:54 25.01.2026

  • 15 Новият таргет на ВСУ

    17 20 Отговор
    50 000 ликвидирани орки на месец.

    07:55 25.01.2026

  • 16 Демократ

    11 21 Отговор

    До коментар #13 от "Русофилска логика":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #19, #37

    07:56 25.01.2026

  • 17 Как

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Добро утро!":

    къде ? На м.... у п....@ !

    07:58 25.01.2026

  • 18 Значи

    16 9 Отговор
    пак е време за Орешник !

    07:59 25.01.2026

  • 19 Знам

    22 4 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Ви вас демократите. Палите двигателя само на смукач! Ценности...

    07:59 25.01.2026

  • 20 Забелязъл

    12 16 Отговор
    Копейките още не могат да свикнат с еврото и затова ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #30

    08:00 25.01.2026

  • 21 Паветник

    10 3 Отговор
    Мен много ме лъжат че като смуча от едно място, ще пусне мед! Па то като китайски сладко кисел сос, че и горчиво. Винаги обаче казвам, че с неудовлетворение преглъщам.

    08:03 25.01.2026

  • 22 ИДИЛ

    20 6 Отговор
    Ако след войната остане нещо от бивша Украйна, то ще прилича на Афганистан в момента.

    08:05 25.01.2026

  • 23 Докато обновявате тая статия

    24 7 Отговор
    руснаците вече отговориха на тая атака подобаващо!
    Така убедително, че украинските кметове на Харков и Киев вече молят за взаимно спиране на ударите по енергийни обекти. Предложение което Путин направи още преди, но накараха Зеленски да откаже.
    Сега пък Путин отказа и с право.

    08:07 25.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Полицейский с Рублёвки

    10 7 Отговор
    Пуснаха ли вчера ток и парно за два часа в Киев или нет?

    08:12 25.01.2026

  • 26 Хахахаха

    7 14 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Украйна войни не е правила. А рашата войните не ги е спирала. Преди Украйна, бяха Грузия и Чечня!

    08:13 25.01.2026

  • 27 404

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Великата цървулска армия":

    A има ли капацитета да произведе нещо полезно?

    08:14 25.01.2026

  • 28 си дзън

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Коношенков, генерал от запаса":

    Какъв Лвов бе, руснаците от четири года са в Лисабон

    Коментиран от #29

    08:14 25.01.2026

  • 29 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "си дзън":

    Така е. Тези руснаци които са успели да избягат от руския мир, са стигнали и до Лисабон.

    08:19 25.01.2026

  • 30 ЕССР

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Забелязъл":

    Абе то вие активистите тук и, дори по времето на СССР ако ви нахат рублата без да ви питат, щяхте да свикнете!

    08:22 25.01.2026

  • 31 Полицейский с Рублёвки онлайн

    6 5 Отговор
    В покрайнините се напукаха тръбите. Вода и парно ще има 2 години СЛЕД като пуснат тока. Понял?!

    08:25 25.01.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    9 4 Отговор
    Винаги съм се възхищавал на прецизните, хуманни удари на ВСУ !!! Забележете - най-голямата атака, но нито една жертва. Замечательно, просто замечатально ...

    08:29 25.01.2026

  • 33 Резюме

    8 1 Отговор
    Новоназначеният министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че за да се ускори края на войната, е необходимо ежемесечни руските загуби да се носят до 50 000. Според него министерството на отбраната трябва да премине към системно управление, координация и граждански надзор.
    "Управление трябва да се изгради около тези, които са способни да постигат определени цели. "Ако хората не демонстрират резултати, които могат да бъдат измерени, те не могат да останат в системата", допълни Федоров.
    Той отбеляза, че миналия месец са били убити 35 000 руски войници, а всички тези загуби са проверени с видео доказателства. Според Михаил Федоров втората стратегическа цел за постигане на мир възможно най-бързо е елиминирането на 50 000 руски войници на месец.
    "Ако достигнем цифрата от 50 000, ще видим какво ще се случи с руските сили", каза той.
    Федоров също подчерта, че Русия третира военните си като пушечно месо, но проблемите с попълването на човешките ресурси вече стават очевидни.

    Коментиран от #36

    09:00 25.01.2026

  • 34 Полицейский с Рублёвки онлайн

    1 5 Отговор
    Подозирам, че Зеленски е екстрасенс. Наркоман екстрасенс и хипнотизьор, умееш да предава наркотични флуиди на разстояние. Хипнотизирани, всички се втурват да се прегръщат с него и да му дават пари. Той великодушно им връща половината. Лично. Дискретно. На доверие.

    09:06 25.01.2026

  • 35 Луд с картечница

    1 1 Отговор
    Не ги мислете натовските оператори на Хаймарс които стрелят по цивилни ,със новите сателите с високоразделна способност ако все още не са маркирани до два три дена ще ги посети Искандер и са препечено месо заедно със установката .

    09:08 25.01.2026

  • 36 ТехноЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Резюме":

    И днес за пореден ден въпреки всички бомбастични и вдъхващи смелост и надежда изявления отново през комините на германските мобилните крематориуми Rauch -Max Pro ще излетят с 200 поне 2000 хохохола и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции още от далечната 1943 г. !

    09:12 25.01.2026

  • 37 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Демократ":

    Кажи на м@й касси да пита турските тираджии на паркинга дали са на същото мнение .

    09:14 25.01.2026

