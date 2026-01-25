Снощи украинската страна се опита да извърши комбинирана атака срещу обекти на енергийната инфраструктура в Брянска област, заяви областният губернатор Александър Богомаз, цитиран от РБК.
Подразделения за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха 18 дрона с фиксирани крила, както и ракети HIMARS, съобщи той.
„Няма жертви. В резултат на отблъскването на атаката в Бежицки район на Брянск са повредени прозорците и фасадите на две едноетажни жилищни сгради. Аварийните служби работят“, написа Богомаз в своя Telegram канал.
Вечерта на 24 януари областният губернатор на Белгород Вячеслав Гладков съобщи за „най-тежкия обстрел“ на Белгород, вероятно от HIMARS. Областният губернатор съобщи за щети по енергийни съоръжения, горяща стопанска постройка и повредени покриви на две частни къщи в село Таврово в Белгородска област.
Кметът на Белгород Валентин Демидов по-късно съобщи, че при обстрела са повредени критични инфраструктурни обекти. Освен това, в двора на многоетажна сграда на Харковска гора (Харгора) е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. Демидов уточни, че след нападението помпите на помпената станция, която доставя топлина на няколко домове на Харковска гора, са били спрени. В 00:47 ч. московско време кметът обяви, че се очаква те да възобновят работата си до половин час.
До коментар #4 от "Киев за два дня":В предната статия ти обясниха, че урсулите натискат наркомана да праща още пушечно месо още 1.5 год
До коментар #6 от "Руснак без крак":Много ми се ходи в Украйна, но ме е страх. Затова самоотвержено неутрализирам ракети на паветата. Снощи на четири Орешника източих течното гориво.
До коментар #2 от "Джарвис":Когато го прави Русия е борба с фашизма, когато Украйна прави 1/5 от същото е тероризъм.
Всичката ракетна техника е унищожена, украинците масово бягат и се предават, а pyccкая армия вече е пред Лвов, където благодарния народ ги чака с цветя, песни и развяти руски знамена. Госпади кого лъжа.......😁
До коментар #13 от "Русофилска логика":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
До коментар #11 от "Добро утро!":къде ? На м.... у п....@ !
До коментар #16 от "Демократ":Ви вас демократите. Палите двигателя само на смукач! Ценности...
23 Докато обновявате тая статия
Така убедително, че украинските кметове на Харков и Киев вече молят за взаимно спиране на ударите по енергийни обекти. Предложение което Путин направи още преди, но накараха Зеленски да откаже.
Сега пък Путин отказа и с право.
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! Украйна войни не е правила. А рашата войните не ги е спирала. Преди Украйна, бяха Грузия и Чечня!
До коментар #24 от "Великата цървулска армия":A има ли капацитета да произведе нещо полезно?
До коментар #14 от "Коношенков, генерал от запаса":Какъв Лвов бе, руснаците от четири года са в Лисабон
До коментар #28 от "си дзън":Така е. Тези руснаци които са успели да избягат от руския мир, са стигнали и до Лисабон.
До коментар #20 от "Забелязъл":Абе то вие активистите тук и, дори по времето на СССР ако ви нахат рублата без да ви питат, щяхте да свикнете!
"Управление трябва да се изгради около тези, които са способни да постигат определени цели. "Ако хората не демонстрират резултати, които могат да бъдат измерени, те не могат да останат в системата", допълни Федоров.
Той отбеляза, че миналия месец са били убити 35 000 руски войници, а всички тези загуби са проверени с видео доказателства. Според Михаил Федоров втората стратегическа цел за постигане на мир възможно най-бързо е елиминирането на 50 000 руски войници на месец.
"Ако достигнем цифрата от 50 000, ще видим какво ще се случи с руските сили", каза той.
Федоров също подчерта, че Русия третира военните си като пушечно месо, но проблемите с попълването на човешките ресурси вече стават очевидни.
До коментар #33 от "Резюме":И днес за пореден ден въпреки всички бомбастични и вдъхващи смелост и надежда изявления отново през комините на германските мобилните крематориуми Rauch -Max Pro ще излетят с 200 поне 2000 хохохола и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции още от далечната 1943 г. !
До коментар #16 от "Демократ":Кажи на м@й касси да пита турските тираджии на паркинга дали са на същото мнение .
