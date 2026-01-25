ВСУ атакува руската Брянска област с дронове и ракети HIMARS

Снощи украинската страна се опита да извърши комбинирана атака срещу обекти на енергийната инфраструктура в Брянска област, заяви областният губернатор Александър Богомаз, цитиран от РБК.

Подразделения за противовъздушна отбрана откриха и унищожиха 18 дрона с фиксирани крила, както и ракети HIMARS, съобщи той.

Още новини от Украйна

„Няма жертви. В резултат на отблъскването на атаката в Бежицки район на Брянск са повредени прозорците и фасадите на две едноетажни жилищни сгради. Аварийните служби работят“, написа Богомаз в своя Telegram канал.

Вечерта на 24 януари областният губернатор на Белгород Вячеслав Гладков съобщи за „най-тежкия обстрел“ на Белгород, вероятно от HIMARS. Областният губернатор съобщи за щети по енергийни съоръжения, горяща стопанска постройка и повредени покриви на две частни къщи в село Таврово в Белгородска област.

Кметът на Белгород Валентин Демидов по-късно съобщи, че при обстрела са повредени критични инфраструктурни обекти. Освен това, в двора на многоетажна сграда на Харковска гора (Харгора) е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. Демидов уточни, че след нападението помпите на помпената станция, която доставя топлина на няколко домове на Харковска гора, са били спрени. В 00:47 ч. московско време кметът обяви, че се очаква те да възобновят работата си до половин час.