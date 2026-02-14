Катастрофа затвори пътя Плевен -Бяла край село Страхилово

Пътят Плевен – Бяла е временно затворен за движение заради катастрофа в участъка след село Страхилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 16:30 часа при сблъсък между лек автомобил и товарен микробус. Пострадали са двамата водачи.

Леките автомобили се пренасочват през селата Масларево и Обединение, а товарните изчакват на място.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Пътният участък е част от трасе с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Само през изминалата седмица в района са регистрирани няколко тежки катастрофи, при които има и загинали.