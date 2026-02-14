Новини
Габриел Вълков: Всеки социалист може да гласува само за БСП, подкрепата ни за Радев за президент е история

Габриел Вълков: Всеки социалист може да гласува само за БСП, подкрепата ни за Радев за президент е история

14 Февруари, 2026 20:09, обновена 14 Февруари, 2026 19:19 523 16

  • габриел вълков-
  • бсп-
  • политика

Надявам се "БСП-Обединена левица" да подкрепи ветото на президента върху Изборния кодекс, заяви младият политик

Габриел Вълков: Всеки социалист може да гласува само за БСП, подкрепата ни за Радев за президент е история - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Половината група от „БСП – Обединена левица” подкрепи промените в Изборния кодекс, другата половина – не. Аз лично бях против да се намаляват секциите в чужбина, защото всеки български гражданин има право на глас. Разбирам, че темата е спорна, особено при положение, че някой избирател не живее дълго време в страната. Но все пак тези хора са български граждани и трябва да имат право на глас. Вярвам, че сега ще подкрепим ветото на Илияна Йотова и да отпаднат ограниченията на секциите.

Това каза депутатът от „БСП – Обединена левица” Габриел Вълков в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По отношение на Андрей Гюров като избор на президента за служебен премиер той смята, че „ще бъде максимално безпристрастен” на фона на лицата в „домовата книга”.

Вълков коментира дали Бойко Рашков би бил добър избор за служебен вътрешен министър. По негови думи депутатът от ПП-ДБ се е справил добре предходния път, когато е заемал този пост, и вероятно ще се справи добре отново. Той изрази надежда вътрешният министър в служебния кабинет да бъде независим от която и да е политическа партия.

Вълков каза, че в партията не е обсъждано дали представител на БСП ще бъде част от служебното правителство.

Депутатът коментира и избора на Крум Зарков за председател на БСП. „Борислав Гуцанов беше министър в управлението. Т.е. едното послание беше – да запазим същото. Второто беше – да променим нещо. Дали ще е за добро, или за лошо, ще видим”, посочи той.

Крум Зарков: Бих подкрепил евентуално вето срещу промените, с които се ограничиха секциите извън ЕС

По отношение на предстоящия вот Вълков е на мнение, че всеки един ляв човек – социалист може да гласува само и единствено за БСП. Освен това партията е застанала и зад Румен Радев на президентските избори, "което обаче е вече част от историята". И допълни, че всяка една от партиите, включително и досегашният президент, са конкуренти на БСП. Той допълни, че след като се формира новото Народно събрание, ще стане ясно дали БСП ще застане против или зад Бойко Борисов и Делян Пеевски. „Аз вярвам, че с избора на Крум Зарков, ще заемем правилната страна на промяната”, допълни той.

Вълков смята, че в политиката трябва да има силно ляво и силно дясно, защото само така страната може да върви напред. А балансът се постига като се сменят лявото и дясното в управлението, допълни още той.

По темата за „Петрохан – Околчица” политикът смята, че случаят не трябва да се политизира.

Институциите трябва да си свършат работата, но „години недоверие в службите водят до това да влизаме в теории какво е станало там”, допълни той. Вълков смята, че е проблем, че политици, свързани с ПП-ДБ, са дарявали за „тази секта”.


  • 1 вижда се

    10 0 Отговор
    Поръчайте си катафалки с климатици за да ви извозват ,защото БСП и ИТН ,никога повече няма да са в парламента !

    Коментиран от #16

    19:21 14.02.2026

  • 2 Хмм

    5 1 Отговор
    БСП отново с Доган както винаги

    19:21 14.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Ексклузивно! ГЕРБ се разцепи.Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ.

    Коментиран от #13, #15

    19:22 14.02.2026

  • 4 Ами

    4 1 Отговор
    а той ще плати ли разходите по тези неограничен брой секции, на миналите избори е имало секции с двама избиратели

    19:22 14.02.2026

  • 5 Кажи,

    6 0 Отговор
    червейче защо бесепе-то на обединената лъжица се овъргаля в една кочина. Дано Зарков да ви отсвири

    19:24 14.02.2026

  • 6 Тоя

    11 0 Отговор
    келеш как го търпят тия червени хайдуци ? Ами той като тях !

    19:27 14.02.2026

  • 7 Помак

    3 2 Отговор
    Хайде хейтъри с-давайте да видим срешту своите ,давай деске ти си ...ште спечели на кукуо лято, че ште завлече и БСП под водата 1-2 % ..:)))

    19:29 14.02.2026

  • 8 бсп

    3 0 Отговор
    са в ла и ната!

    19:44 14.02.2026

  • 9 шопо

    5 0 Отговор
    вън от парламента лъжци

    19:45 14.02.2026

  • 10 Перо

    4 1 Отговор
    И кой ще гласува за джендърската партия на червената буржоазия?

    19:46 14.02.2026

  • 11 Леке новоизлюпено!

    3 0 Отговор
    По-голям демагог и двуличник дори ит старите чугунени комунисти!

    Коментиран от #12

    19:50 14.02.2026

  • 12 тоя няма

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Леке новоизлюпено!":

    един работен ден и в казарма не ходил като дядо серг ей станишев и другите храненици от бкп!

    19:51 14.02.2026

  • 13 Вижда се

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Кой чете pik u blitz!

    19:52 14.02.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НАЙ - ГОЛЯМАТА ЛЪЖА Е ЧЕ БСП Е НАСЛЕДНИК
    НА БКП И Е ЛЯВА ПАРТИЯ
    ......
    АКО БЕШЕ ИСТИНА НЯМАШЕ ДА ДЪРЖАТ
    КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ И ДА ЧАКАТ НА ТЯХНАТА ХРАНИЛКА :)

    19:55 14.02.2026

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    добра новина

    19:55 14.02.2026

  • 16 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    Съгласен съм с коментара ти..... Заглавието изречено от БСП е много нагло и нахално... БСП станаха нагли като украинците.....

    20:00 14.02.2026

