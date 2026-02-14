Рюте призова Украйна да получава само оръжия, препоръчани от НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички западни страни да снабдяват Украйна само с оръжията, препоръчани от НАТО, и да не изпращат „ненужни оръжия“ заради медийното отразяване.
„Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, заедно с украинците, е съставил списък с оръжията, от които се нуждаят. Няма нужда да се доставят двустранни оръжия, които не са в този списък, независимо колко добре може да изглежда това в медиите. НАТО знае точно от какво се нуждае първо“, каза Рюте, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #27, #28
17:37 14.02.2026
2 КиКи
Коментиран от #7, #8, #26
17:39 14.02.2026
3 Евреина Соловьов
При новината
Че Мъск отряза СТАРЛИНК
За Руския Башибозук.
Пак щял да праща ракети
Да взривят Сателитите на Мъск
Откачения Рудолфович .
Хахахаха
17:39 14.02.2026
4 а месо за фронта?
Коментиран от #12
17:40 14.02.2026
5 билиони
17:41 14.02.2026
6 Гончар Романенко
17:41 14.02.2026
7 Ходи ли днес на гроба
До коментар #2 от "КиКи":на близките си? Загубата е за теб.
17:42 14.02.2026
8 Пучя Въшкин
До коментар #2 от "КиКи":На мен пука ли ми ?
Седя си в Бункера и
Гледам Движухата .
Така или иначе
ДЕНГИ за компенсиране
На Руските вдовици
Няма .
17:42 14.02.2026
9 Да де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички терористични организации си купуват от тях , по- тънко
Европа плаща на военните компании, подарява ги- европейските граждани плащат
Искате по- високи пенсии- грънци!
Трябва за Украйна
Всички европейци ще го " ядат"
17:42 14.02.2026
10 Kaлпазанин
17:43 14.02.2026
11 Зелю
17:43 14.02.2026
12 Как откъде
До коментар #4 от "а месо за фронта?":Малцинствата от
Руските Републики
Прииждат всекидневно .
Месото на Путин
Е колкото си искаш .
Коментиран от #15, #38
17:43 14.02.2026
13 Схемата
Взимаме парите на европейците, даряваме ви ги ( щото вие нямате)
Вие ни ги връщате- давате ги за оръжие на нашите фирми
Ко плащат- европейските овце наречени граждани
17:45 14.02.2026
14 Мутата
Коментиран от #21
17:46 14.02.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Как откъде":ВСУ съобщи че са заловили българин край Купянск
17:46 14.02.2026
16 А тъй, само тъй
17:48 14.02.2026
17 Тия дебили
17:49 14.02.2026
18 И особено
17:49 14.02.2026
19 И кой е тоя не става ясно
17:50 14.02.2026
20 Пазар
17:50 14.02.2026
22 НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор
17:51 14.02.2026
23 Чувате ли се бре? Рюте бил
Коментиран от #44
17:52 14.02.2026
24 Тия двамата
17:52 14.02.2026
25 Затова давайте повече
Блатния Башибозук
Трябва да бъде заличен .
Друг начин няма .
17:53 14.02.2026
26 КиКи рики
До коментар #2 от "КиКи":да не се обажда от коневръза
а да ходи да джафка срещу Мечока
17:54 14.02.2026
27 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това си помислих и аз..... Ама виж какво "умно" заглавие е сложила авторката "журналистка"..... А може и рютето да го е рекъл това, то акъла му е ясен.... Какво да очаква човек от либерасти....
Коментиран от #30
17:54 14.02.2026
28 Да малки дронове
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Които унищожиха Руската Пехота
17:54 14.02.2026
29 Блатна подлога
17:55 14.02.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Европеец":Кой па се интересува ти какво си помислил😁
17:56 14.02.2026
31 Никой
Война с Русия е глупаво - това е доказано.
Западът е в пубертет пак.
17:57 14.02.2026
32 Величко
17:57 14.02.2026
33 ВЗРИВЯАВАЙ
До коментар #21 от "Да де":АЛЬОША
17:58 14.02.2026
34 Рюте призова...
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
Коментиран от #45, #50
17:59 14.02.2026
35 Бастун
Коментиран от #42
18:00 14.02.2026
36 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
18:00 14.02.2026
37 просяка облакан като свещенник ха ха
ама онази зелената тениска явно се е скъсала и не я облича хе хе хе
18:00 14.02.2026
38 оня с коня
До коментар #12 от "Как откъде":статията е за зеления наркома бе калъф
18:01 14.02.2026
39 СВО ще успее
18:01 14.02.2026
41 От чужбина
18:01 14.02.2026
42 Омазана ватенка
До коментар #35 от "Бастун":Минимална заплата в Германия 2 500 €
Минимална заплата в Русия 250 €
Коментиран от #51
18:02 14.02.2026
43 препоръчани НЕ от НАТО...
18:03 14.02.2026
44 Рюте е такъв
До коментар #23 от "Чувате ли се бре? Рюте бил":от 2024 г.
Ама ти сега си разбрал.
18:04 14.02.2026
45 Ами
До коментар #34 от "Рюте призова...":Намери си работа.
18:04 14.02.2026
46 Сатана Z
Коментиран от #53
18:04 14.02.2026
47 Демократ
18:05 14.02.2026
48 Далавера "Импекс "
18:05 14.02.2026
49 А тъй, само тъй
Коментиран от #52
18:05 14.02.2026
50 Екатерина Велика починала
До коментар #34 от "Рюте призова...":След съвкупление с кон.
Коментиран от #55
18:05 14.02.2026
51 До 2500 евро
До коментар #42 от "Омазана ватенка":ще компенсират с дълбоката руска душевност.
18:05 14.02.2026
52 Руската пропаганда
До коментар #49 от "А тъй, само тъй":Има за цел глупаците.
Коментиран от #54
18:06 14.02.2026
53 ще си събираш
До коментар #46 от "Сатана Z":кара нти йте
18:07 14.02.2026
54 Щом е Върховен главнокомандващ
До коментар #52 от "Руската пропаганда":Значи е Върховен...
18:08 14.02.2026
55 Ами затова
До коментар #50 от "Екатерина Велика починала":И Путин е голям Фен
На Екатерина Велика.
Отвреме на време
Путин
Даже си говори с нея .
18:09 14.02.2026
56 УДРИ Върховният С ЛОПАТАТА
18:10 14.02.2026
57 Капитан Крийч
18:11 14.02.2026
58 Ту-туууу
18:13 14.02.2026
59 Рюте,
България е преживяла този ужас по времето и след Втоата ветовна война. За да се прекрати, избиваха се масово главните преносители – кучетата.
Молете се да не пламне и нашата страна.
18:15 14.02.2026
60 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
18:18 14.02.2026
61 Евреина КАБЗОН
ЕВРЕИНА СОЛОВЪОВ
Как плаче
В Ефир
Че Роснефт и Газпром
Са на ръба на крахът
Бизнесите в Русия Фалират ,
И веднага обвинява Централната Руска Банка .
Но някой трябва да му напомни
На Издухания РУДОЛФОВИЧ
Че
Шефът на Централната Банка
Се назначава лично от Путин.
И не е хубаво да говори
Лоши неща за Бункерния Фюрер,
Че може набързо да го обвинят
Че е ИНОАГЕНТ.
А ИноАгентите
Рязко ги пращат в Сибир .
Четвърта Икономка нещо май
Буксува
РУДОЛФОВИЧ?
18:21 14.02.2026
62 Онзи Един Руски ТикТокър
Че Краставиците в Русия
Били По Скъпи
От Тези в Дубай .
Хахаха хахаха хахаха хахаха
По Плану
По Графику.
18:24 14.02.2026