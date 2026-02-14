Новини
Рюте призова Украйна да получава само оръжия, препоръчани от НАТО
Рюте призова Украйна да получава само оръжия, препоръчани от НАТО

14 Февруари, 2026

Няма нужда да се изпращат на Киев „ненужни оръжия“ заради медийното отразяване, смята генералният секретар на Алианса

Милена Богданова

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички западни страни да снабдяват Украйна само с оръжията, препоръчани от НАТО, и да не изпращат „ненужни оръжия“ заради медийното отразяване.

„Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, заедно с украинците, е съставил списък с оръжията, от които се нуждаят. Няма нужда да се доставят двустранни оръжия, които не са в този списък, независимо колко добре може да изглежда това в медиите. НАТО знае точно от какво се нуждае първо“, каза Рюте, говорейки на Конференцията по сигурност в Мюнхен.

Германия
  • 1 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    Ама защо?Нали Украйна има оръжие в излишък и даже продава?

    Коментиран от #9, #27, #28

    17:37 14.02.2026

  • 2 КиКи

    7 20 Отговор
    Русия търпи "безумни загуби" в Украйна, които се изчисляват на около 65 000 войници за последните два месеца

    Коментиран от #7, #8, #26

    17:39 14.02.2026

  • 3 Евреина Соловьов

    4 14 Отговор
    Направо откачи
    При новината
    Че Мъск отряза СТАРЛИНК
    За Руския Башибозук.

    Пак щял да праща ракети
    Да взривят Сателитите на Мъск

    Откачения Рудолфович .

    Хахахаха

    17:39 14.02.2026

  • 4 а месо за фронта?

    17 5 Отговор
    оръжията ясно, за месо да питам откъде ще идва?

    Коментиран от #12

    17:40 14.02.2026

  • 5 билиони

    17 1 Отговор
    В бизнеса не трябва да се допускат други.

    17:41 14.02.2026

  • 6 Гончар Романенко

    13 3 Отговор
    Когато прАдне Зеленски е важно да бъдем информирани своевременно ,!

    17:41 14.02.2026

  • 7 Ходи ли днес на гроба

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "КиКи":

    на близките си? Загубата е за теб.

    17:42 14.02.2026

  • 8 Пучя Въшкин

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "КиКи":

    На мен пука ли ми ?

    Седя си в Бункера и
    Гледам Движухата .

    Така или иначе
    ДЕНГИ за компенсиране
    На Руските вдовици

    Няма .

    17:42 14.02.2026

  • 9 Да де

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички терористични организации си купуват от тях , по- тънко
    Европа плаща на военните компании, подарява ги- европейските граждани плащат
    Искате по- високи пенсии- грънци!
    Трябва за Украйна
    Всички европейци ще го " ядат"

    17:42 14.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Един колега беше писал ,за този че е 300% идиот .аз добавям още 1000%

    17:43 14.02.2026

  • 11 Зелю

    8 1 Отговор
    А не зимам сичко щот треа за голден тойлет

    17:43 14.02.2026

  • 12 Как откъде

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "а месо за фронта?":

    Малцинствата от
    Руските Републики
    Прииждат всекидневно .

    Месото на Путин
    Е колкото си искаш .

    Коментиран от #15, #38

    17:43 14.02.2026

  • 13 Схемата

    6 3 Отговор
    Нашите военни компании ( свързани с лондонсити) печелят
    Взимаме парите на европейците, даряваме ви ги ( щото вие нямате)
    Вие ни ги връщате- давате ги за оръжие на нашите фирми

    Ко плащат- европейските овце наречени граждани

    17:45 14.02.2026

  • 14 Мутата

    9 4 Отговор
    Руснаците го унищожиха вече, а и това оръжие е нефелно.

    Коментиран от #21

    17:46 14.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Как откъде":

    ВСУ съобщи че са заловили българин край Купянск

    17:46 14.02.2026

  • 16 А тъй, само тъй

    5 0 Отговор
    само с оръжията, препоръчани от НАТО...

    17:48 14.02.2026

  • 17 Тия дебили

    7 0 Отговор
    Са психично болни справка острова на джефри.досега кво оръжия са получавали нали вие им го давайте една изостанала бензиностанция ви разказа играта извратеняци педофили и човекоядци

    17:49 14.02.2026

  • 18 И особено

    0 0 Отговор
    Барътът от карловско!

    17:49 14.02.2026

  • 19 И кой е тоя не става ясно

    6 1 Отговор
    Върховният главнокомандващ ?

    17:50 14.02.2026

  • 20 Пазар

    8 0 Отговор
    така де, само определени оръжия от наши хора. Войната е само един голям и ненаситен бизнес, ръководен от разни отрепки

    17:50 14.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор

    7 2 Отговор
    Описано е подробно. Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете и чете ..

    17:51 14.02.2026

  • 23 Чувате ли се бре? Рюте бил

    6 1 Отговор
    "Върховният главнокомандващ".....

    Коментиран от #44

    17:52 14.02.2026

  • 24 Тия двамата

    4 1 Отговор
    Са точно, като двама "джанкис", след шмъркане на белото. Така са се облещили и махат, като стрелочници.

    17:52 14.02.2026

  • 25 Затова давайте повече

    1 4 Отговор
    Оръжие .

    Блатния Башибозук
    Трябва да бъде заличен .

    Друг начин няма .

    17:53 14.02.2026

  • 26 КиКи рики

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "КиКи":

    да не се обажда от коневръза
    а да ходи да джафка срещу Мечока

    17:54 14.02.2026

  • 27 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това си помислих и аз..... Ама виж какво "умно" заглавие е сложила авторката "журналистка"..... А може и рютето да го е рекъл това, то акъла му е ясен.... Какво да очаква човек от либерасти....

    Коментиран от #30

    17:54 14.02.2026

  • 28 Да малки дронове

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Които унищожиха Руската Пехота

    17:54 14.02.2026

  • 29 Блатна подлога

    1 6 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руски трупове в Купянск!

    17:55 14.02.2026

  • 30 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти какво си помислил😁

    17:56 14.02.2026

  • 31 Никой

    1 1 Отговор
    Хитлер като разбира за количеството войски на Русия - изпада в ярост. Руснаците имаг и тактики - не е баница тази работа.

    Война с Русия е глупаво - това е доказано.

    Западът е в пубертет пак.

    17:57 14.02.2026

  • 32 Величко

    1 1 Отговор
    Уффф ... , Куку и Пипи ... ! Дрън , дрън ... !

    17:57 14.02.2026

  • 33 ВЗРИВЯАВАЙ

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Да де":

    АЛЬОША

    17:58 14.02.2026

  • 34 Рюте призова...

    2 1 Отговор
    Истината е че Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    Коментиран от #45, #50

    17:59 14.02.2026

  • 35 Бастун

    1 3 Отговор
    Парите свършиха

    Коментиран от #42

    18:00 14.02.2026

  • 36 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    3 3 Отговор
    До като шава!

    18:00 14.02.2026

  • 37 просяка облакан като свещенник ха ха

    3 2 Отговор
    зеления просяк пак е облечен като енорийски свещеник ха ха ха
    ама онази зелената тениска явно се е скъсала и не я облича хе хе хе

    18:00 14.02.2026

  • 38 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Как откъде":

    статията е за зеления наркома бе калъф

    18:01 14.02.2026

  • 39 СВО ще успее

    4 1 Отговор
    с един ядрен фишек отзад на Путин.

    18:01 14.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 От чужбина

    2 2 Отговор
    Ясно! Да и се предоставят оръжия от определени ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Т.е Европа ще вземе заеми от Ротшилдови за да купи оръжия от техните фабрики и да ги даде на Украйна. Няма значение колко украинци ще загинат. Няма значение колко и какво ще загуби Украйна. Важното е някой да връща заемите. Естествено това е Европа. Както каза един криминалист по повод "Петрохан", че 90% от криминалните престъпления се разкриват като се проследи пътя на парите. В случая е същото - пътя на парите. За а целта си имат и назначени техни хора. Макрон е техен служител. Мерц е служител на БлекРок.

    18:01 14.02.2026

  • 42 Омазана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Бастун":

    Минимална заплата в Германия 2 500 €
    Минимална заплата в Русия 250 €

    Коментиран от #51

    18:02 14.02.2026

  • 43 препоръчани НЕ от НАТО...

    1 1 Отговор
    А от Урсулата щото ще станем на кълбета

    18:03 14.02.2026

  • 44 Рюте е такъв

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чувате ли се бре? Рюте бил":

    от 2024 г.
    Ама ти сега си разбрал.

    18:04 14.02.2026

  • 45 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Рюте призова...":

    Намери си работа.

    18:04 14.02.2026

  • 46 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Русия не смогва да събере укро труповете от мазета и полета ,че идва пролет и ще омиришат осрободените от Руската армия територии .След това 1000 укро трупа се разменят за 30 тела на геройски загинали руски войни.

    Коментиран от #53

    18:04 14.02.2026

  • 47 Демократ

    2 2 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:05 14.02.2026

  • 48 Далавера "Импекс "

    2 0 Отговор
    И ако може, да се купуват от САЩ 🤣🤣🤣

    18:05 14.02.2026

  • 49 А тъй, само тъй

    3 1 Отговор
    "Върховният главнокомандващ" Шака Зулу сега ще ви мобилизира атлантенца ....и никой не може да ви спаси

    Коментиран от #52

    18:05 14.02.2026

  • 50 Екатерина Велика починала

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Рюте призова...":

    След съвкупление с кон.

    Коментиран от #55

    18:05 14.02.2026

  • 51 До 2500 евро

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Омазана ватенка":

    ще компенсират с дълбоката руска душевност.

    18:05 14.02.2026

  • 52 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "А тъй, само тъй":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #54

    18:06 14.02.2026

  • 53 ще си събираш

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Сатана Z":

    кара нти йте

    18:07 14.02.2026

  • 54 Щом е Върховен главнокомандващ

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Руската пропаганда":

    Значи е Върховен...

    18:08 14.02.2026

  • 55 Ами затова

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Екатерина Велика починала":

    И Путин е голям Фен
    На Екатерина Велика.

    Отвреме на време
    Путин
    Даже си говори с нея .

    18:09 14.02.2026

  • 56 УДРИ Върховният С ЛОПАТАТА

    4 4 Отговор
    До като шава! Или у запас отивате атлантенца

    18:10 14.02.2026

  • 57 Капитан Крийч

    4 3 Отговор
    Гнусен холандски гей говори за оръжия и войни. Абсурдни времена настанаха. Скоро Мерц и Урсула ще го правят на сапун, идолът им Хитлер не обичаше обратните.

    18:11 14.02.2026

  • 58 Ту-туууу

    3 1 Отговор
    Идва Върховният главнокомандващ. Ту-туууу...

    18:13 14.02.2026

  • 59 Рюте,

    3 0 Отговор
    Рюте, този до Вас, знае ли че в Украйна съ създаде опасност по-страшна от войната. Поради войната, ваксинацията по дивите животни бе изоставена. В момента в Украйна има масово заразаване от БЯС, Украйна е плмнала. Като се знае, че дивото не знае и спазва граници, заразата може да бъде пренесена в Европа, включая България през Румъния.
    България е преживяла този ужас по времето и след Втоата ветовна война. За да се прекрати, избиваха се масово главните преносители – кучетата.
    Молете се да не пламне и нашата страна.

    18:15 14.02.2026

  • 60 Американските данни

    2 2 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    18:18 14.02.2026

  • 61 Евреина КАБЗОН

    2 3 Отговор
    Хубаво е да гледаме

    ЕВРЕИНА СОЛОВЪОВ
    Как плаче
    В Ефир

    Че Роснефт и Газпром
    Са на ръба на крахът
    Бизнесите в Русия Фалират ,
    И веднага обвинява Централната Руска Банка .

    Но някой трябва да му напомни
    На Издухания РУДОЛФОВИЧ
    Че
    Шефът на Централната Банка
    Се назначава лично от Путин.

    И не е хубаво да говори
    Лоши неща за Бункерния Фюрер,
    Че може набързо да го обвинят
    Че е ИНОАГЕНТ.
    А ИноАгентите
    Рязко ги пращат в Сибир .

    Четвърта Икономка нещо май
    Буксува
    РУДОЛФОВИЧ?

    18:21 14.02.2026

  • 62 Онзи Един Руски ТикТокър

    1 1 Отговор
    Беше доста учуден

    Че Краставиците в Русия

    Били По Скъпи

    От Тези в Дубай .

    Хахаха хахаха хахаха хахаха

    По Плану
    По Графику.

    18:24 14.02.2026

