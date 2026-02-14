Финландия иска да създаде най-силните арктически сили на НАТО

Финландия се опитва да създаде най-силните арктически сили на НАТО, за да осуети предполагаема заплаха от Русия, въпреки че Руската федерация многократно е заявявала, че не представлява заплаха и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.
„И това, което се опитахме да направим във Финландия, е по същество да създадем най-силните арктически сили, които имаме в Алианса, които се опитват да осуети потенциална заплаха за сигурността от Русия“, каза Стуб на конференцията по сигурност в Мюнхен.
През последните години Русия декларира безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки ги „възпиране на руската агресия“. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от страна на алианса в Европа. Кремъл отбеляза, че Русия не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:53 14.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #7, #24
18:53 14.02.2026
3 Конфети "Земя-въздух-земя "
18:53 14.02.2026
4 пожар с
18:53 14.02.2026
5 Сатана Z
18:53 14.02.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #14
18:54 14.02.2026
7 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Атина Палада":НА НАЙ....
18:56 14.02.2026
8 Русия и най вече Путин
Че Няма да нападат и Украйна.
Затова Финландия е време да се
Въоръжи .
Заплахата от Руския Окупатор
Ще бъде вечна.
Коментиран от #16, #25
18:56 14.02.2026
9 Варна
- САЩ?
- Руснаците?
Това звучи точно толкова сериозно, колкото онази прословута фраза "България - Швейцария на Балканите" ...
Коментиран от #22
18:56 14.02.2026
10 Маце
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На Нокия само името и остана,всичко е китайско от руски суровини
18:56 14.02.2026
11 Майна
Всички по върховете са такива..
Коментиран от #18
18:57 14.02.2026
12 Този има вид на
Коментиран от #21
18:57 14.02.2026
13 Гръм и мълнии
18:58 14.02.2026
14 Тъпунгер
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Телефоните си ги заври.....
По телефоните правиш изводи бе тъпъко тъп
18:58 14.02.2026
15 Владимир Путин офишъл
18:59 14.02.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Русия и най вече Путин":Финландия отново може да стане руска както е била
19:01 14.02.2026
17 Досиетата Х
19:01 14.02.2026
18 За Бункерния
До коментар #11 от "Майна":Целуваш малки момченца.
За него говориш ..
Прав си .
19:01 14.02.2026
19 руската мечка
19:01 14.02.2026
20 Финландия
Тръмп е цар Лъв и раздава похвали.
Всички трябва да му се подчиняват, радват, да го поощряват и да гонят лошите (вълци, хиени...).
На цар Лъв лъвчето ще бъде император на света, така както на диктатора Цезар племенникът му Август е бил първият император на Римската империя.
Ех, мечти, мечти...
19:02 14.02.2026
21 Точно така е
До коментар #12 от "Този има вид на":Ама те руснаците ще го излекуват.......
19:04 14.02.2026
22 Затова не
До коментар #9 от "Варна":се иска позволение, всяка държава си преценява какви средства да вложи за въоръжаване на собствената си армия. А и между другото САЩ искат точно това- Драстично увеличаване на въоръжаването в Европа.
19:04 14.02.2026
23 Арктик с микрофон
19:06 14.02.2026
25 Да,
До коментар #8 от "Русия и най вече Путин":заплахата ще те преследва и в задгробния живот.
Ти да не си някой лама и прерожденец, че говориш за вечността?
Или чавка ти е изпила ума?
19:13 14.02.2026
26 Тоя, пък.
Втори път милост няма да има !!!
19:13 14.02.2026
27 ДрайвингПлежър
19:14 14.02.2026
28 Иванчо
19:15 14.02.2026
29 Русофил
19:18 14.02.2026
30 Финландия
19:19 14.02.2026
31 Стуб
19:19 14.02.2026
32 Тези са жабата
19:34 14.02.2026
33 анонимен
19:38 14.02.2026
34 Гост
19:43 14.02.2026