Финландия се опитва да създаде най-силните арктически сили на НАТО, за да осуети предполагаема заплаха от Русия, въпреки че Руската федерация многократно е заявявала, че не представлява заплаха и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.

„И това, което се опитахме да направим във Финландия, е по същество да създадем най-силните арктически сили, които имаме в Алианса, които се опитват да осуети потенциална заплаха за сигурността от Русия“, каза Стуб на конференцията по сигурност в Мюнхен.

През последните години Русия декларира безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки ги „възпиране на руската агресия“. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от страна на алианса в Европа. Кремъл отбеляза, че Русия не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.