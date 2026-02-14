Новини
Финландия иска да създаде най-силните арктически сили на НАТО

14 Февруари, 2026

Русия декларира безпрецедентната активност на Алианса по западните си граници

Финландия се опитва да създаде най-силните арктически сили на НАТО, за да осуети предполагаема заплаха от Русия, въпреки че Руската федерация многократно е заявявала, че не представлява заплаха и е обръщала внимание на безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници.

„И това, което се опитахме да направим във Финландия, е по същество да създадем най-силните арктически сили, които имаме в Алианса, които се опитват да осуети потенциална заплаха за сигурността от Русия“, каза Стуб на конференцията по сигурност в Мюнхен.

През последните години Русия декларира безпрецедентната активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки ги „възпиране на руската агресия“. Москва многократно е изразявала загриженост относно струпването на сили от страна на алианса в Европа. Кремъл отбеляза, че Русия не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.


  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Ексклузивно! ГЕРБ се разцепи.Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ

    18:53 14.02.2026

  • 2 Атина Палада

    4 20 Отговор
    Русия ще бъде преформатирана ...

    Коментиран от #7, #24

    18:53 14.02.2026

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    13 2 Отговор
    Ще стане доста интересно, Тръмп да каже,че САЩ излизат от НАТО🤣

    18:53 14.02.2026

  • 4 пожар с

    10 1 Отговор
    бензин не се гаси

    18:53 14.02.2026

  • 5 Сатана Z

    21 2 Отговор
    “Видяла жабата,че подковават коня и си вдигнала крака”,та и Фините така.

    18:53 14.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 20 Отговор
    абе НОКИА ква марка беше? копеите с руски телефони питам , дет ей ся ще почнат с ЯО

    Коментиран от #10, #14

    18:54 14.02.2026

  • 7 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    НА НАЙ....

    18:56 14.02.2026

  • 8 Русия и най вече Путин

    3 17 Отговор
    Многократно заявяваха
    Че Няма да нападат и Украйна.

    Затова Финландия е време да се
    Въоръжи .
    Заплахата от Руския Окупатор
    Ще бъде вечна.

    Коментиран от #16, #25

    18:56 14.02.2026

  • 9 Варна

    13 2 Отговор
    И кой ще и позволи?
    - САЩ?
    - Руснаците?
    Това звучи точно толкова сериозно, колкото онази прословута фраза "България - Швейцария на Балканите" ...

    Коментиран от #22

    18:56 14.02.2026

  • 10 Маце

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На Нокия само името и остана,всичко е китайско от руски суровини

    18:56 14.02.2026

  • 11 Майна

    12 1 Отговор
    Още един педофил..
    Всички по върховете са такива..

    Коментиран от #18

    18:57 14.02.2026

  • 12 Този има вид на

    11 2 Отговор
    Болен нацист

    Коментиран от #21

    18:57 14.02.2026

  • 13 Гръм и мълнии

    7 1 Отговор
    Пак с едно такси хора ли бре?

    18:58 14.02.2026

  • 14 Тъпунгер

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Телефоните си ги заври.....
    По телефоните правиш изводи бе тъпъко тъп

    18:58 14.02.2026

  • 15 Владимир Путин офишъл

    7 2 Отговор
    Тихо, да не подпукам и вас.

    18:59 14.02.2026

  • 16 Ха ХаХа

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Русия и най вече Путин":

    Финландия отново може да стане руска както е била

    19:01 14.02.2026

  • 17 Досиетата Х

    8 0 Отговор
    Я по-кротко, да не отваряме досиетата Епстийн.

    19:01 14.02.2026

  • 18 За Бункерния

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    Целуваш малки момченца.

    За него говориш ..
    Прав си .

    19:01 14.02.2026

  • 19 руската мечка

    2 9 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и Нато, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:01 14.02.2026

  • 20 Финландия

    8 1 Отговор
    упорито продължава опитите да се самоубие, за да заслужи похвала от Тръмп.

    Тръмп е цар Лъв и раздава похвали.

    Всички трябва да му се подчиняват, радват, да го поощряват и да гонят лошите (вълци, хиени...).

    На цар Лъв лъвчето ще бъде император на света, така както на диктатора Цезар племенникът му Август е бил първият император на Римската империя.

    Ех, мечти, мечти...

    19:02 14.02.2026

  • 21 Точно така е

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Този има вид на":

    Ама те руснаците ще го излекуват.......

    19:04 14.02.2026

  • 22 Затова не

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Варна":

    се иска позволение, всяка държава си преценява какви средства да вложи за въоръжаване на собствената си армия. А и между другото САЩ искат точно това- Драстично увеличаване на въоръжаването в Европа.

    19:04 14.02.2026

  • 23 Арктик с микрофон

    6 0 Отговор
    Стуб или е надрусан, или е тъп.

    19:06 14.02.2026

  • 25 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русия и най вече Путин":

    заплахата ще те преследва и в задгробния живот.

    Ти да не си някой лама и прерожденец, че говориш за вечността?

    Или чавка ти е изпила ума?

    19:13 14.02.2026

  • 26 Тоя, пък.

    7 0 Отговор
    Хахаха, Русия вече веднъж пощади финландия - въпреки че през ВСВ се биха на страната на Хитлер и извършиха чудовищни зверства.

    Втори път милост няма да има !!!

    19:13 14.02.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Оръпляка започва много да изнервя финланците! Може и да не служи още дълго на господарите си, но финланците още дълго ще плащат за глупостта му

    19:14 14.02.2026

  • 28 Иванчо

    5 0 Отговор
    А бе на тоя тате що главата му е квадратна?

    19:15 14.02.2026

  • 29 Русофил

    3 1 Отговор
    Другари почваме пета година риване, пазете сили за още 5. Венсеремус

    19:18 14.02.2026

  • 30 Финландия

    8 0 Отговор
    Тази малка северна държава съществува самостоятелно само по волята на Русия

    19:19 14.02.2026

  • 31 Стуб

    1 0 Отговор
    е личен приятел на Тръмп

    19:19 14.02.2026

  • 32 Тези са жабата

    2 0 Отговор
    От приказката за жабата и коня. Смешници.

    19:34 14.02.2026

  • 33 анонимен

    3 0 Отговор
    Стуб е препушил,като му виждам погледа.

    19:38 14.02.2026

  • 34 Гост

    2 0 Отговор
    Един Орешник и край, колко е Финландия?😂 С Русия само се преговаря, защото е естествена империя, никой не е успял да я победи, фактор е, така стоят нещата и всеки трябва да се съобразява с това, ще ядете по- малко, за да има и за останалите...😁

    19:43 14.02.2026

