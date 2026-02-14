Новини
Ивайло Мирчев: На кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?!

14 Февруари, 2026 20:09

  • ивайло мирчев-
  • политика-
  • петрохан-
  • пп-дб

Трагедията „Петрохан – Околчица” беше използвана за политическа атака, смята политикът от ПП-ДБ

Ивайло Мирчев: На кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От ПП-ДБ остават на категоричната позиция, че МВР и службите прикриват информация за трагедията „Петрохан – Околчица”.

„Данните, които ни предоставиха в Народното събрание, не се различаваха от тези, които вече бяха медийно известни. Темата беше използвана за политическа атака по отвратителен начин", заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Да, България” Ивайло Мирчев.

„Хубаво е да изчакаме институциите да си свършат работата, защото службите не си я. В началото беше съобщено за намерени тела, без да се даде повече информация. Без да се каже, че ДАНС, МВР, прокуратурата и ГДБОП са знаели какво се случва там. С Божидар Божанов излязохме и поискахме пълната информация по случая да бъде публична за обществото. Ние имахме открито заседание, на което имаше изслушване. Там беше шефът на ДАНС. И ние го питахме дали под някаква форма са вербували някой от групата или от тази организация. Той отговори, че не може в открито заседание да отговори. Ние веднага засекретихме заседанието, затворихме го. Той отиде да се консултира с депутат от ГЕРБ, в момента в който се върна заяви, че не може да каже нищо", заяви той.

Според него най-важно е да се разбере има ли други подобни случаи у нас.

„Дали няма такива други клетки в други части на страната, в които да се случват подобни неща. Те трябва да бъдат предотвратени. Ако се докажат твърденията, особено по отношение на педофилия, това е изключително сериозно престъпление. Не мога да разбера на кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа. Като общество имаме проблем, ако има хора, които считат, че е нормално да направят нещо подобно", допълни Мирчев.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само на напълно

    22 3 Отговор
    незаинтересован родител. Вземете им и останалите деца...

    Коментиран от #4, #5

    19:14 14.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 8 Отговор
    Ексклузивно! ГЕРБ се разцепи.Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ.

    Коментиран от #9

    19:15 14.02.2026

  • 3 Синьото комуне от село с два пръста чело

    24 2 Отговор
    нещо пак се цепи от партньорите си ПеПе.

    19:15 14.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Само на напълно":

    Работят с проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце.

    Коментиран от #69

    19:15 14.02.2026

  • 5 Малеееее

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "Само на напълно":

    Един овчар, откри превозното средство в гората и свърши работата на 60 хилядната ни полиция издирваща този автомобил. Чакаме следващия овчар, който да разплете професионално тази криминална история. На полицаите им остава само да си броят пачките от увеличените заплати.

    Коментиран от #8

    19:16 14.02.2026

  • 6 С 2 пръста чело, дошел от село

    18 6 Отговор
    Знайни, незнайни и забравени "капацитети" се изокаха по случая, само Буда Банкянски и пророкът му Дубайски оглушително мълчат.

    Коментиран от #10

    19:17 14.02.2026

  • 7 Сатана Z

    17 6 Отговор
    В САЩ има програма за Скаути ,която е в пъти по—съмнителна от Петроханската .Тоя нискочел партиен функционер си мисли,че като разтяга локуми ще му повярват?

    19:17 14.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Малеееее":

    Ако този е овчар аз съм космонавт.Агент на службите.Овчари са бай Георги и синът му.

    19:17 14.02.2026

  • 9 Първия Перничанин

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да не отиват при летеца?

    Коментиран от #14

    19:18 14.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "С 2 пръста чело, дошел от село":

    Буда си има други проблеми.ГЕРБ се цепи

    Коментиран от #20

    19:18 14.02.2026

  • 11 Гост

    15 3 Отговор
    Хайде и според тоя куку "мвр прикрива"!?
    Въобще не се замисля, че освен мвр в случая са ангажирани и много следователи, прокурори, експерти, съдебни лекари, свидетели, поемни лица, със случая са ангажирани депутати и журналисти... Това са над 100 човека, които според кукумицина едва ли не едновременно и организирано "прикриват" нещо!?!?

    Коментиран от #19

    19:19 14.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нормално е

    4 15 Отговор
    журналистът да задава въпроси. Но когато преднамерено е атакуван госта, тогава интервюто става като "работа срам за майстора". Браво Мирчев!

    19:19 14.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Първия Перничанин":

    Вероятно.На централата на Радев има опашка от герберасти

    Коментиран от #25

    19:20 14.02.2026

  • 15 Град Симитли

    13 8 Отговор
    Прекрасна зимна вечер!
    Тлъстото Баце се е скарало кръвнишки с Делян Добрев
    И това е чудесно! :))

    Коментиран от #42

    19:20 14.02.2026

  • 16 Родител

    9 0 Отговор
    Семейството, най голямата ценност. Никой не може да ми го отнеме.

    19:20 14.02.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    НА КОЙ БЪЛГАРИН ЩЕ МУ ХРУМНЕ
    ЧЕ СИНА НА ТОШКО ЙОРДАНОВ СИБИЛ ИМА
    ФИРМА С ТУРЧИНА ТЮРКОГЛУ
    .....
    И ЧЕ ПЕТРОХАНСКИЯ П ТЕРЗИЕВ ОТ ПП ДБ ЩЕ РАЗРЕШИ ЛУКОВ МАРШ :)

    Коментиран от #26

    19:21 14.02.2026

  • 18 колкото и да им е странно на мирчевци

    13 3 Отговор
    в общия случай мъжете не са педита и не биха докоснали съответния хипотетичен младеж.

    Мирчев, ако оставя сина си при тебе, ще го насилиш ли? Най-много да те прати в нокаут.

    И кой е този хетеро младеж, който ще следва години гейдружинка?
    Самата идея, че ако събереш мъже, ще правят гей оргия е абсурдна. Това може да го роди само главата на гей.

    Коментиран от #39

    19:21 14.02.2026

  • 19 Над 100 "човека"

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    са само "експертите" с правилните сценарии и тези, дето се извървяха за почти 2 семици по визиите за телета.

    Коментиран от #53

    19:21 14.02.2026

  • 20 Цепи се

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    отверстието ти! Подлого комунистическа!

    19:21 14.02.2026

  • 21 Уса

    7 5 Отговор
    Ако името на хижата започва с "Национално сдружение...."Почти всеки би се доверил за една рейнджър ваканция.В САЩ няма НПОта с национални имена и всяка дейност е под контрол от държавата

    19:21 14.02.2026

  • 22 Помак

    10 1 Отговор
    Отговорите са три Мирчев - На пр.стия ,.оня дето не спазва правилата за движение по пътищата ,правилата в блока в обществото ,вози детето си без столче и колан ...на шизофреника или онзи който не почита живота на детето си ...това може и да е събирателен образ ,един човек да съчетава всичко че и повече ...

    19:21 14.02.2026

  • 23 Този забавен клоун

    12 3 Отговор
    Този истински клоун много се пъне да се изказва. Много се излага и истински забавлява с простотията си.

    19:22 14.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Първия Перничанин

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Цецо Асансьора ли ги записва?

    19:22 14.02.2026

  • 26 защо не

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С цялата тази десетилетна чалгаропаганда те са си отявлени туркофили.

    19:22 14.02.2026

  • 27 голямата камба

    7 1 Отговор
    му отваряли чакрите

    19:23 14.02.2026

  • 28 това не са родители !!!

    9 0 Отговор
    за две седмици по може някак да го приемеш ама за цял живот??? това не го разбирам ? тия хора не са психически добре които са си пращали децата при тоя болен човек!!!

    19:23 14.02.2026

  • 29 Жаба

    3 4 Отговор
    Браво на зелен ски

    19:23 14.02.2026

  • 30 що за въпрос

    6 0 Отговор
    Явно на ваште симпатизанти

    19:24 14.02.2026

  • 31 Мирчо мирчоооо

    7 3 Отговор
    само ти си тук денонощно с рев и вопли! Как па две умни изречения не написа? Все едно оня пенсионирания летец резидент те е учил...........

    19:25 14.02.2026

  • 32 Гост

    4 4 Отговор
    Тази нелегитимна, измислена и Кьопава държава се нуждае само от разпускане, на никого не е нужна, освен на себе си, след това ще е самосвалът...😡

    Коментиран от #38, #49

    19:25 14.02.2026

  • 33 Жаба

    2 8 Отговор
    Браво на Путин смърт на украйна

    19:25 14.02.2026

  • 34 пазете си децата

    8 1 Отговор
    Затова ли пе пе де бе и ците искат да въведат се к су ал но обучение в училище. За да ги карат на с е к с лагери като на зелено училище в планината по хижите и евтините мотели. Там където се събират тиражии, про тит ут ки и се ползват от някой да забегне за ден два от къщи и да иде с някой друг там. Тия ли п а д ра си ще обучават и възпитават деца. Те ли ще ни учат как да възпитаваме и гледаме децата си. Тази ли американо симитска секта ще ни управлява. Тя ли пак иска да вземе властта. Избора е в наши ръце ако няма външна намеса.

    19:25 14.02.2026

  • 35 Софиянец

    10 3 Отговор
    Само на някой ППедофил или ППдераст!

    19:26 14.02.2026

  • 36 Червената шапчица

    15 2 Отговор
    Боко Тиквата добре им скрои шапката на ппдб. Сега тия глупави шушляци ходят по телевизиите да се обясняват...

    19:26 14.02.2026

  • 37 Политико

    7 4 Отговор
    Възраждане остават без половината си електорат.
    Заради излизането на РуменРадев в борбата за изпълнителната власт най-потърпевш се оказва Костадинов, който губи половината си електорат, ни информираха близки до Възраждане.
    Тук трябва да се отбележи, че Костадинов губи още повече поддръжници, след като реши, че трябва да накаже българите в чужбина да не могат да гласуват, ограничавайки секциите извън ЕС до 20. Лъсна и поръчката на Борисов към своя лакей според бивши симпатизанти на Възраждане.

    "Наглостта на Костадинов стигна до там да нарича Йотова секретарка на Радев, защото наложи вето на изборния кодекс. Когато се говори за Борисов, той е едно и с Делян Пеевски, на който също исканията на Костадинов вършат работа. Разочаровани сме и не си представяхме, че Костадинов е толкова нагъл и зависим човек.
    Явно Пеевски и Борисов го държат, виждайки как защитава интересите им. Добре, че излиза партия на Румен Радев, за да изпълзят всички тези българомразци, които с хубави думи заблуждаваха нормалните българи. Жалко! Със сигурност Възраждане ще се минимизират до малка партийка в следващия парламент, ако въобще влязат", ни информираха разочарованите от Възраждане.

    19:28 14.02.2026

  • 38 Стойко

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    За осрайна ли говориш 😂

    Коментиран от #40, #44

    19:28 14.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 осрайко

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Стойко":

    тфа маати лий?

    Коментиран от #48

    19:29 14.02.2026

  • 41 Борбата е за Вашите Hearts and Minds

    8 4 Отговор
    Педофили, политици, пе е раси, мафия  , всичките овъртолени като свински черва и всеки претендира за невинност, за водачество, за чест и "Honor", като че ли сме попаднали в Римската Империя преди Христа, народе всеки претендира за Вашето внимание, пари и късче от вашият живот който е един едиствен.🤔🤣🇧🇬


    Масово Убийство в два акта, 
       1.Трима в Хижата
    2. Трима в Кемпер-а
    Прокуратура и мас медии зорлем ви набутват Вариант за самоубийство.

    Всички живеят във Вашата глава безплатно 24/7.

    Борбата е за Вашите Hearts and Minds точно като тоя control freak, Лама Балушев.


    Убийствата в Петрохан са на ниво Държава  .
    Е
    динствено на Организационно ниво Държава някои може да извършат такава дейност.

    Са помислете, коя Държава държи територията в България, айде опитайте с отговорите от три пъти?
    Ето и отговорите, Българската Държава, Българската Държава, Българската Държава.

    Мафията не убива така, в мафиотско убийство всичките ще бъдат застреляни, всички заедно без церемонии и актьорско майсторство, "оня убит и пренесен, другия отнесен и так далее...


    Са помислете за кой са роботили "хубавците" като "лама Балушев и компания"?

    Ами как за кои ве , за Българската Държава са работили.
    За МВР, ДАНС, ПП, ДБ , ексклузивно за МВР, ГДБОП, ДАНС и Политически Партии, повече от една политическа партия.   

    В момента се води кампания на разграничение и отказ от отговорност на случилото се гл

    19:30 14.02.2026

  • 42 симитли е село бе,

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Град Симитли":

    се.так! Ти под масата ли ги обслужваше та чу?

    19:30 14.02.2026

  • 43 хах

    7 0 Отговор
    От Възраждане твърдят че повечето са ви симпатизанти и фейсбуците им били пълни с физиономията на Мирчев

    19:30 14.02.2026

  • 44 Там пише

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Стойко":

    Русия е кочина.

    19:31 14.02.2026

  • 45 Жаба

    2 0 Отговор
    Има банани .жените ги обичат 😂

    19:31 14.02.2026

  • 46 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    9 3 Отговор
    Български медии прикриват гласуване в Европарламента преди 2 дни, с което е приета с 233 гласа Резолюция, според която, освен жените, и мъжете имат право на раждане.Подкрепена е от ЕНП (респективно депутатите от Герб) и ПЕС (БСП) + дамата Радан Кънев, който вече си е в правото да стане м@йка

    19:32 14.02.2026

  • 47 Капитан Крийч

    8 4 Отговор
    Кой плаща за да показват фашиста Мирчев по сто пъти на ден?

    Коментиран от #52, #54

    19:32 14.02.2026

  • 48 Стойко

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "осрайко":

    Не бе, осрайна! Оная псевдо държава на 30 години и измислен език, дето никой не говори 😂😂😂

    Коментиран от #70

    19:33 14.02.2026

  • 49 Гост

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Не, Осрайна е друга бира, визирам нещастната, корумпирана и никому потребна корумпирана българска кочина, нарекла се държава...🤮

    19:33 14.02.2026

  • 50 стоян георгиев

    6 5 Отговор
    Оф тоя педофил мир4ефф! Що ли всички извратеняци са подлоги на фашисткия запад и бандеровска крайна!

    19:34 14.02.2026

  • 51 Четете в АФЕРА сайт на пеевски

    8 5 Отговор
    Шиши разцепва ГЕРБ -

    Свидетели са разказвали, че конфликтът между Добрев и Борисов бил изключително сериозен и е бил придружен със заплахи и обиди. Добрев от своя страна е съобщил пред свои колеги в парламента, че възнамерява да напусне парламентарната група и партията.

    Едновременно с това MEDIAMALL още научи, че Бойко Борисов е в конфликт с поне още двама души от ръководството на ГЕРБ. Борисов първо тежко се е скарал с Деница Сачева, а после грубо е нападал и обиждал Росен Желязков. Желязков от своя страна категорично е отказал повече да си контактува с Борисов и дори е престанал да му вдига телефона.

    Анализатори твърдят, че в момента сме свидетели на разпада на партия ГЕРБ. Какво обаче предстои да се случи с доскоро най-голямата политическа сила у нас, тепърва предстои да разберем.

    Коментиран от #65

    19:35 14.02.2026

  • 52 Май...

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Капитан Крийч":

    ....ка ти.

    19:35 14.02.2026

  • 53 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Над 100 "човека"":

    Нямаш си на представа за колко на брой какви и колко експертизи трябва тепърва да се изготвят, нали:
    1. Технически, балистични с какви оръжия, от какво разстояние е стреляно. Натривки от ръцете на убитите.
    2. Съдебно медицински от патоанатоми - от къде са проникнали куршумите, какво е причинило смъртта, кога е настъпила, има ли следи от други насилия върху жертните, вкл. сексуални.
    3. Експертизи за наличие на днк от следи на други хора по време на местопрестъплението, геолокация на маршрута на кемпера, на телефонни контакти и движение на банкови сметки на жертвите и др.
    Т.е. предстои да се извърши огромен обем работа за установяване на обективните факти. Всяка една експертиза ще е поне петорна, т.е. изнършена от по 5 независими един от друг експерти във всяка една област!
    Я пиши сега как мога всички да бъдат "купени" или някоя друга щуортия!?!?

    Коментиран от #57

    19:35 14.02.2026

  • 54 Шишо,

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Капитан Крийч":

    Ти ли си?!

    19:37 14.02.2026

  • 55 Жаба

    2 2 Отговор
    Йоската излезе от пандиза и започна да си чисти каналите .на ред е министъра който го вкара в затвора и прибра парите .не си спази обещанието

    19:38 14.02.2026

  • 56 Хмм

    8 0 Отговор
    каквидве седмици, бащата на Алекс не е виждал сина си от ноември месец, всички деца там са от проблемни семейства, които не искат да се грижат за децата си, изобщо това е характерно за всички секти, ако детето ви има проблеми и вие нямате време за него намират се проповедници, които го приютяват, чувства се защитено, но добре, че не навсякъде има педофилия

    19:39 14.02.2026

  • 57 Аве бавен

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    Тия експерти с многото видове експертизи са си купени по презумпция, щом работят в службите на Буци и Шиши. Иде реч за платените пропагандисти по медиите.

    Коментиран от #67

    19:39 14.02.2026

  • 58 604

    3 0 Отговор
    на същите дето им дават и пистолети в ръцете !!!! питайте божката за да го вземат от бкп за го разработили 100%

    19:40 14.02.2026

  • 59 Погледнете кохортата от "генерали"

    3 1 Отговор
    бивши и настоящи Службите за Сигурност проточила се като свински черва из мас медиите да защитават вариант, повтарям Вариант, Версията на Прокуратурата за Шесторно Самоубийство с Времеви Delay?

    Версия в която има Два Инициатора на Масово Самоубийство, тоест на всяка група самоубити има по един изпълнител на самоубийствата или искате да ми кажете че всички са се самоубили собственоръчно?

    19:40 14.02.2026

  • 60 ААААА

    1 1 Отговор
    Съгласно чл. 76, т. 9 от ЗБЛД може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които притежават валиден паспорт или лична карта, но нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.
    Как е някой водил непълнолетни деца за продължителен престой извън България?

    19:40 14.02.2026

  • 61 604

    3 1 Отговор
    това са покровителите и спонсорите на извратеняците, сега си имат премиер той ще насмете случая с предлогъ , че правил честни избори!

    19:42 14.02.2026

  • 62 гбхедц

    0 1 Отговор
    Мирчев сигурно и в съня си се вижда в тв студиата , ще го объркате човека. На мен ми се вижда най Не замесен.

    19:43 14.02.2026

  • 63 Борбата е за Вашите Hearts and Minds

    2 1 Отговор
    В момента се води кампания на разграничение и отказ от отговорност на случилото се главно, повтарям главно от Българската Държава и Службите за Сигурност в България.

    19:44 14.02.2026

  • 64 Никой

    2 1 Отговор
    Психиатрична оценка : " Когато някой използва думата " педал " е много вероятно той да има сложни и противоречиви отношения с хомосексуалните тенденции в себе си , които уви , все намират начин да пробият на повърхността под формата на хомосексуални сънища или представи ( включително под формата на фантазии за сексуалния живот на други хора ) . Това явно не е известно на Тошко африкански и Копейката .

    Коментиран от #66

    19:45 14.02.2026

  • 65 Помак

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Четете в АФЕРА сайт на пеевски":

    Добрев е подал на Борисов лист хартия, на който е било написано числото 37, като му е казал, че след разрива между тях двамата, в следващия парламент ще има точно толкова депутати, колкото пише на листа.

    19:46 14.02.2026

  • 66 Юинг

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Никой":

    поциента и кога установихте че сте г@йзер?

    19:47 14.02.2026

  • 67 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Аве бавен":

    "Умнико", знаеш ли колко експерти има въобще в България, особено по патоанатомия, балистика, установяване на геолокации и др. подобни и според теб за колко сребърника ще плю.т на името и екпертизите си!? За коло ще ги "купи шиши" според теб и що съдиш за другите по себе си!? Самите експертизи между другото въобще не са безплатни, защото труда на хората се заплаща!?
    Не ми се четат глупости на "конспиратори", като теб!

    19:47 14.02.2026

  • 68 ибайло смърчеф

    2 0 Отговор
    ма те в пионерския лагер лами ли били?

    19:48 14.02.2026

  • 69 Да,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Точно така е. Зарибяват децата с приказки и игри. Което "поеме" духовна храна, остава да се върти около "даскала" занапред. По- вироглавите, ги връщат обратно на родителите.
    "Даскала" има набито око, и за около месец преценя/отсява новия "материал".

    19:49 14.02.2026

  • 70 осрайко

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Стойко":

    маеш ли дъту с медец

    19:50 14.02.2026

  • 71 Истина

    2 2 Отговор
    било, че ППДБе изградена изцяло на отрочета на комунисти и бившата ДС. Тоя Калушев-ламата, баща му сътрудник на ДС. Тези дето гласуват за тях.....не е реално.

    19:54 14.02.2026

  • 72 гост

    1 0 Отговор
    Малкият Леон е син на Симон Варсано, ако си го спомняте.

    19:57 14.02.2026

