Ивайло Мирчев: На кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?!

От ПП-ДБ остават на категоричната позиция, че МВР и службите прикриват информация за трагедията „Петрохан – Околчица”.
„Данните, които ни предоставиха в Народното събрание, не се различаваха от тези, които вече бяха медийно известни. Темата беше използвана за политическа атака по отвратителен начин", заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Да, България” Ивайло Мирчев.
„Хубаво е да изчакаме институциите да си свършат работата, защото службите не си я. В началото беше съобщено за намерени тела, без да се даде повече информация. Без да се каже, че ДАНС, МВР, прокуратурата и ГДБОП са знаели какво се случва там. С Божидар Божанов излязохме и поискахме пълната информация по случая да бъде публична за обществото. Ние имахме открито заседание, на което имаше изслушване. Там беше шефът на ДАНС. И ние го питахме дали под някаква форма са вербували някой от групата или от тази организация. Той отговори, че не може в открито заседание да отговори. Ние веднага засекретихме заседанието, затворихме го. Той отиде да се консултира с депутат от ГЕРБ, в момента в който се върна заяви, че не може да каже нищо", заяви той.
Според него най-важно е да се разбере има ли други подобни случаи у нас.
„Дали няма такива други клетки в други части на страната, в които да се случват подобни неща. Те трябва да бъдат предотвратени. Ако се докажат твърденията, особено по отношение на педофилия, това е изключително сериозно престъпление. Не мога да разбера на кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа. Като общество имаме проблем, ако има хора, които считат, че е нормално да направят нещо подобно", допълни Мирчев.
