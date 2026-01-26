Русия: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Кремъл заяви, че териториалните въпроси продължават да имат фундаментално значение за Русия при преговорите със САЩ и Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва оценява положително "конструктивните преговори" за Украйна през уикенда в Абу Даби.
Руският президент Владимир Путин неведнъж е казвал, че Русия ще завземе със сила цял Донбас, от който в момента Москва контролира 90%, ако Киев не го отстъпи при евентуално мирно споразумение.
"Не е тайна, че това е наша последователна позиция, позиция на нашия президент, че териториалните въпроси, които са част от формулата от Анкъридж, имат фундаментално значение за Русия", каза Песков, цитиран от ТАСС.
"Формулата от Анкъридж" според Москва отразява договореностите, постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин по време на срещата им в Аляска миналия август, посочи източник, близък до Кремъл.
Това предполагаемо споразумение, по думите на същия източник, предвижда Украйна да предаде на Русия контрола над целия Донбас и замразяване на фронтовите линии навсякъде другаде като условия за всякаква бъдеща мирна сделка.
Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее.
Преговорите под егидата на САЩ в Аби Даби през уикенда завършиха без споразумение, но се очаква да бъдат подновени следващия уикенд.
Документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му, заяви вчера президентът Володимир Зеленски и добави, че преговорите с Русия през уикенда в Абу Даби са постигнали известен напредък, предаде Ройтерс.
„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.
„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.
Украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката на Вашингтон за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Те обаче не успяха да постигнат споразумение.
Въпреки това Москва и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, а следваща неделя в Абу Даби се очакват още дискусии, обяви американски представител пред репортери веднага след преговорите.
„(В Абу Даби) бяха обсъдени 20-точковият (американски) план и проблемните въпроси. Имаше много проблемни въпроси, но сега те са по-малко“, заяви Зеленски.
Той каза още, че Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Москва не е успяла да превземе от началото на пълномащабната си инвазия, която предизвика войната. По думите му обаче Киев не се е отказал от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.
„Това са две фундаментално различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис“, каза Зеленски и добави, че всички страни трябва да са готови за компромис, включително и американците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
11:53 26.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #9, #10, #13
11:58 26.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #8
11:59 26.01.2026
4 1433 дни
12:00 26.01.2026
5 оня с коня
12:01 26.01.2026
6 Рублевка
12:01 26.01.2026
7 Атина Палада
12:02 26.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
12:04 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Рублевка
12:06 26.01.2026
15 руззззНаци
Никакви "денацификации", "демилитаризации" и прочие булшити. Крадци и лъжци си бяха, са и ще бъдат северните монголи.
Коментиран от #17
12:07 26.01.2026
16 Зелката
САЩ и Русия поставят условията .
Ама от Лондон още ти мътят главата явно.
12:07 26.01.2026
17 Рублевка
До коментар #15 от "руззззНаци":Крадци са урките и техния президент. Досега РФ не е получила нито едно евро от ЕС. Крайна смуче стотици милиарди.
Коментиран от #19
12:09 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 викаш
До коментар #17 от "Рублевка":не разчитат на китайците и ким чем ум хахаха иначе са велика" воена сила руснаците пълен смех станаха
12:11 26.01.2026
20 Рублевка
Само благодарение на търпението и хуманизма на Владимир Владимирович Путин Украйна все още съществува.
12:13 26.01.2026