Русия: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Русия: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

26 Януари, 2026 11:52 683 20

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва оценява положително "конструктивните преговори" за Украйна

Русия: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че териториалните въпроси продължават да имат фундаментално значение за Русия при преговорите със САЩ и Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва оценява положително "конструктивните преговори" за Украйна през уикенда в Абу Даби.

Руският президент Владимир Путин неведнъж е казвал, че Русия ще завземе със сила цял Донбас, от който в момента Москва контролира 90%, ако Киев не го отстъпи при евентуално мирно споразумение.

"Не е тайна, че това е наша последователна позиция, позиция на нашия президент, че териториалните въпроси, които са част от формулата от Анкъридж, имат фундаментално значение за Русия", каза Песков, цитиран от ТАСС.

"Формулата от Анкъридж" според Москва отразява договореностите, постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин по време на срещата им в Аляска миналия август, посочи източник, близък до Кремъл.

Това предполагаемо споразумение, по думите на същия източник, предвижда Украйна да предаде на Русия контрола над целия Донбас и замразяване на фронтовите линии навсякъде другаде като условия за всякаква бъдеща мирна сделка.

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее.

Преговорите под егидата на САЩ в Аби Даби през уикенда завършиха без споразумение, но се очаква да бъдат подновени следващия уикенд.

Документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му, заяви вчера президентът Володимир Зеленски и добави, че преговорите с Русия през уикенда в Абу Даби са постигнали известен напредък, предаде Ройтерс.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

Украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката на Вашингтон за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Те обаче не успяха да постигнат споразумение.

Въпреки това Москва и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, а следваща неделя в Абу Даби се очакват още дискусии, обяви американски представител пред репортери веднага след преговорите.

„(В Абу Даби) бяха обсъдени 20-точковият (американски) план и проблемните въпроси. Имаше много проблемни въпроси, но сега те са по-малко“, заяви Зеленски.

Той каза още, че Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Москва не е успяла да превземе от началото на пълномащабната си инвазия, която предизвика войната. По думите му обаче Киев не се е отказал от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

„Това са две фундаментално различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис“, каза Зеленски и добави, че всички страни трябва да са готови за компромис, включително и американците.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    4 0 Отговор
    Бойко и Желязков са предатели.Крият в централата на ГЕРБ републиканци.

    11:53 26.01.2026

  • 2 Атина Палада

    7 4 Отговор
    Русия ще бъде разделена м/у Китай и Украйна

    Коментиран от #9, #10, #13

    11:58 26.01.2026

  • 3 Атина Палада

    6 5 Отговор
    братушките са нямали толкова глупав цар

    Коментиран от #8

    11:59 26.01.2026

  • 4 1433 дни

    5 5 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    12:00 26.01.2026

  • 5 оня с коня

    6 4 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    12:01 26.01.2026

  • 6 Рублевка

    1 6 Отговор
    Много ги бави Владимир Владимирович. Да ги почва с атома, че все пари искат. Един атомен Искандер е 50000 тона тротилов еквивалент или 100 000 конвенционални Искандера. Досега от крайна нямаше да е останало нищо.

    12:01 26.01.2026

  • 7 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ С= 85% !

    12:02 26.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    12:04 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рублевка

    0 5 Отговор
    С атомни Искандери и Кинжали досега нямаше да е останала нито една електроцентрала, нито един мост над Днепър, нито един военен обект, нито един транспортен възел ЗА ТРИ ДНЯ!

    12:06 26.01.2026

  • 15 руззззНаци

    4 2 Отговор
    Значи в крайна сметка цялата аперация си беше - да краднем малко нещо от съседите! Както в цялата история на раззия/сесесере.
    Никакви "денацификации", "демилитаризации" и прочие булшити. Крадци и лъжци си бяха, са и ще бъдат северните монголи.

    Коментиран от #17

    12:07 26.01.2026

  • 16 Зелката

    2 2 Отговор
    Компромиси правят победените г-н Нaркомански
    САЩ и Русия поставят условията .
    Ама от Лондон още ти мътят главата явно.

    12:07 26.01.2026

  • 17 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "руззззНаци":

    Крадци са урките и техния президент. Досега РФ не е получила нито едно евро от ЕС. Крайна смуче стотици милиарди.

    Коментиран от #19

    12:09 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 викаш

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Рублевка":

    не разчитат на китайците и ким чем ум хахаха иначе са велика" воена сила руснаците пълен смех станаха

    12:11 26.01.2026

  • 20 Рублевка

    1 3 Отговор
    Един атомен Искандер се равнява по мощност на 100 000 конвенционални Искандера. Русия има хиляди заряди и огромно количество обогатен уран и плутоний.
    Само благодарение на търпението и хуманизма на Владимир Владимирович Путин Украйна все още съществува.

    12:13 26.01.2026

