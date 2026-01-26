Русия: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

Кремъл заяви, че териториалните въпроси продължават да имат фундаментално значение за Русия при преговорите със САЩ и Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва оценява положително "конструктивните преговори" за Украйна през уикенда в Абу Даби.

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин неведнъж е казвал, че Русия ще завземе със сила цял Донбас, от който в момента Москва контролира 90%, ако Киев не го отстъпи при евентуално мирно споразумение.

"Не е тайна, че това е наша последователна позиция, позиция на нашия президент, че териториалните въпроси, които са част от формулата от Анкъридж, имат фундаментално значение за Русия", каза Песков, цитиран от ТАСС.

"Формулата от Анкъридж" според Москва отразява договореностите, постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин по време на срещата им в Аляска миналия август, посочи източник, близък до Кремъл.

Това предполагаемо споразумение, по думите на същия източник, предвижда Украйна да предаде на Русия контрола над целия Донбас и замразяване на фронтовите линии навсякъде другаде като условия за всякаква бъдеща мирна сделка.

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее.

Преговорите под егидата на САЩ в Аби Даби през уикенда завършиха без споразумение, но се очаква да бъдат подновени следващия уикенд.

Документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му, заяви вчера президентът Володимир Зеленски и добави, че преговорите с Русия през уикенда в Абу Даби са постигнали известен напредък, предаде Ройтерс.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент“, добави той.

Украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката на Вашингтон за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Те обаче не успяха да постигнат споразумение.

Въпреки това Москва и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, а следваща неделя в Абу Даби се очакват още дискусии, обяви американски представител пред репортери веднага след преговорите.

„(В Абу Даби) бяха обсъдени 20-точковият (американски) план и проблемните въпроси. Имаше много проблемни въпроси, но сега те са по-малко“, заяви Зеленски.

Той каза още, че Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Москва не е успяла да превземе от началото на пълномащабната си инвазия, която предизвика войната. По думите му обаче Киев не се е отказал от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

„Това са две фундаментално различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис“, каза Зеленски и добави, че всички страни трябва да са готови за компромис, включително и американците.