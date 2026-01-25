Буря в САЩ остави 250 000 домакинства без електроснабдяване, хиляди полети са отменени

Силна зимна буря в САЩ остави без електроснабдяване повече от 250 000 домакинства, като по-голямата част от тях се намират в щатите Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Тексас и Ню Мексико, предадоха Ройтерс и ДПА, съобщи БТА.
"Наистина в момента десетки хиляди хора в най-силно засегнатите южни щати нямат електроснабдяване, но екипите ни работят, за да го възстановят колкото се може по-бързо", каза американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум.
Бурята заплашва да парализира днес и през следващата седмица източните щати с обилни снеговалежи, суграшица и леден дъжд, съобщиха метеоролозите.
Повече от 9400 полета, насрочени за днес, бяха отменени, а вчера отменените полети бяха над 4000.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече бурите "исторически" и одобри обявяването на извънредно положение в щатите Северна и Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния.
"Продължаваме да следим ситуацията отблизо и да поддържаме връзка с властите във всички щати по време на бурята. Пазете се и стойте на топло", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за необичайно широкообхватна и продължителна зимна буря, която се очаква да причини обилно натрупване на сняг и лед в югоизточната част на страната, където може да има "опустошителни или катастрофални последици на определени места".
1 киев и гренландия
14:05 25.01.2026
2 Спецназ
Карат със гуми- сликове без грайфер и се въртят като на Виенски Валс на Магистралата,
ШОУТО е впечатляващо- по 100 участника понякога се въртят!
ФАКТ!
14:09 25.01.2026
3 редник
Toва е пълномащабно и с нищо непредизвикано нахлуване на буря в мирните щати - ах,този Путин - не може да стои мирен... 😁
14:14 25.01.2026
4 все така
14:14 25.01.2026
5 Алексия
14:17 25.01.2026
6 Карлсон Тък
14:20 25.01.2026
8 КОЛЬО ПАРЪМА
14:22 25.01.2026
9 Фейк на часа
Още, как са ресторантите в САЩ - претоплят ли храната като в Кииф или се пълнят?
14:23 25.01.2026
10 Kaлпазанин
14:24 25.01.2026
11 Лютеница "Брей"
14:26 25.01.2026
12 Милена
14:28 25.01.2026
13 Заради остаряла и разпадаща се
Коментиран от #21
14:31 25.01.2026
14 Като във Украйна ли ще е
14:32 25.01.2026
15 Владимир Путин, президент
В Рассия, Белгородска, Брянска области 800 000 семейства седят без ток, без парно и вода вече цяла седмица, без да има бури, бедствия, вайна. Само СВО, което Русия вече Четири Года безусловно пичели 😁
Коментиран от #18
14:32 25.01.2026
16 И тЕа...
Коментиран от #17
14:34 25.01.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "И тЕа...":Вече и в Белгород !!!
Като руснак нямам слова да опиша каква гордост изпитвам към Русия, към Матушката закрилница.....
14:37 25.01.2026
19 Руска Рускова, вдовица
До коментар #18 от "джуджи , 🦠":"...много са те били руснаците...."
Ти сериозно ли.....
Кого могат да набият руските пeндeли, щом като дори френските розаФи лалета безнаказно им конфискуват танкерите ???
Коментиран от #22
14:42 25.01.2026
20 Соваж бейби
14:42 25.01.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Заради остаряла и разпадаща се":Дървени стълбове с висящи трансформатори това е действителността в Америка Термите действат стълбовете падат жиците са от аломиний И те така те
14:45 25.01.2026
22 джуджи ,
До коментар #19 от "Руска Рускова, вдовица":Ако си сериозен - признай си за пер.....даха , няма да кажем на никой . А това кой на кого конфискува танкерите не е твоя работа , нито на който и да било . Руснаците ще се оправят и без теб и мен !
Коментиран от #23
14:58 25.01.2026
23 Иванушка 🇷🇺
До коментар #22 от "джуджи ,":".. Руснаците ще се оправят и без теб и мен !..."
След като Четири Года Русия не можа се оправи, дори седна да преговаря с Буданов, официално обявен за терорист, как мислиш се оправят ? Русия е пред фалит, за Четири Года изчерпа ресурси като за 40 години, с нулев, направо отрицателен резултат. Русия свърши като фактор и някаква сила. Открой глаза, товарищь !!!
Коментиран от #24, #25
15:14 25.01.2026
24 джуджи ,
До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":Има време - ще береш ядове с тия украинци , ну -мы будем жить - увидим !
15:18 25.01.2026
25 село мое , 🐮
До коментар #23 от "Иванушка 🇷🇺":Нали затова са се събрали на масата за преговори ! Защо да не е там и Буданов ? Ние с тебе ли да ходим да преговаряме с укрите ?
15:20 25.01.2026