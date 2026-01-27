Новини
Свят »
Украйна »
Одеса бе подложен на масирана руска атака. Украйна: Има сериозни разрушения
  Тема: Украйна

Одеса бе подложен на масирана руска атака. Украйна: Има сериозни разрушения

27 Януари, 2026 07:15 525 5

  • украйна-
  • одеса-
  • русия-
  • война-
  • сергий лисак

Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи, избухнаха мащабни пожари, обявиха местните власти

Одеса бе подложен на масирана руска атака. Украйна: Има сериозни разрушения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко трима души са ранените към момента в украинския град Одеса в резултат на нощната масирана атака с дронове на руските сили, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм", предаде БТА.

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира Лисак. Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак. Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Разговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат подновени в неделя, заяви вчера президентът Володимир Зеленски, като призова съюзниците да не отслабват натиска върху Москва, предаде Ройтерс. Зеленски каза във вечерното си изявление, че двете страни са обсъдили стъпки за прекратяване на войната и как това трябва да бъде наблюдавано по време на разговорите през миналия уикенд в Абу Даби. Той добави, че би било добре тези преговори да бъдат подновени дори преди неделя.

Зеленски подчерта, че Украйна винаги е била и винаги ще бъде на страната на мира. Той отбеляза, че Русия е единствената страна, заради която тази война все още продължава, добави Укринформ. "Необходим е натиск. Именно натискът и неговите последици - резултатът от санкциите, резултатът от блокирането на руските операции, всичко това работи за спиране на войната", добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    12 1 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    07:17 27.01.2026

  • 2 Весо

    5 1 Отговор
    Браво на братушките, мачкайте нацистите !

    Коментиран от #5

    07:20 27.01.2026

  • 3 МЪКЪ МЪКЪ

    3 0 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци.

    07:24 27.01.2026

  • 4 Последният не мобилизиран украинец

    2 0 Отговор
    Мечтата ми е зеленски и неговата клика да бъдат ликвидирани пас по+скоро, даже и да не ни показват къде са заровени след това. Имаме огромна омраза към тях

    07:25 27.01.2026

  • 5 Вяра

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Весо":

    Колко още да ги мачкат, вече 2 млн. са избитите фашисти. Останаха само жени, които се самозадоволяват с пръсти.

    07:26 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания