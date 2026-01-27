Одеса бе подложен на масирана руска атака. Украйна: Има сериозни разрушения

Най-малко трима души са ранените към момента в украинския град Одеса в резултат на нощната масирана атака с дронове на руските сили, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм", предаде БТА.

"За съжаление имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира Лисак. Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак. Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Разговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат подновени в неделя, заяви вчера президентът Володимир Зеленски, като призова съюзниците да не отслабват натиска върху Москва, предаде Ройтерс. Зеленски каза във вечерното си изявление, че двете страни са обсъдили стъпки за прекратяване на войната и как това трябва да бъде наблюдавано по време на разговорите през миналия уикенд в Абу Даби. Той добави, че би било добре тези преговори да бъдат подновени дори преди неделя.

Зеленски подчерта, че Украйна винаги е била и винаги ще бъде на страната на мира. Той отбеляза, че Русия е единствената страна, заради която тази война все още продължава, добави Укринформ. "Необходим е натиск. Именно натискът и неговите последици - резултатът от санкциите, резултатът от блокирането на руските операции, всичко това работи за спиране на войната", добави той.