Датският и гренландският премиер в Берлин и Париж заради плановете на Тръмп

Премиерите на Дания и Гренландия, Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, ще посетят Берлин и Париж на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, съобщава "Ройтерс", предава БТА.
Днес, 27 януари, двамата лидери ще се срещнат с германския канцлер Фридрих Мерц, а утре, 28 януари, ще разговарят с френския президент Еманюел Макрон, според официалните програми.
От датското правителство уточняват, че срещите ще бъдат фокусирани върху текущата външнополитическа обстановка и необходимостта от укрепена роля на Европа в международните отношения.
Освен това, Фредериксен и Нилсен ще участват в Световния икономически форум в Германия, който се провежда днес, където също ще обсъдят геополитическите и икономическите предизвикателства пред региона.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
10:57 27.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:58 27.01.2026
3 Доналд Тръмп, Президентът
Особено ако я сравня с руската Маша.....
Коментиран от #6, #12
11:00 27.01.2026
4 Пригожин
Где 1, 2 милиона руски войници?
Коментиран от #8, #9
11:01 27.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, Президентът":Захарова не става да пасе и стадо гъски.
11:04 27.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Пригожин":Пачему питаш ?
1.2млн солдата са в Pyccкий Мир и подчертавам - съвсем доброволно по Строго естествени причини !!!
Боже госпади кaкой руски резил.......😁😁😁
11:05 27.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Пригожин":Страните във Фонда на Тръмп могат да мобилизират 100 млн армия.Какво ще направи Дания?
Коментиран от #13
11:06 27.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Фани се гръмнни
До коментар #5 от "Пич":Ще си направиш добра услуга.
11:14 27.01.2026
12 ГИГАНТ
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, Президентът":Или ако я сравниш с изсъхналата Мелания?
11:24 27.01.2026
13 889к
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Те могат, ама дали искат?
11:25 27.01.2026
14 Само да сравним големия батко
11:25 27.01.2026
15 яница
11:27 27.01.2026
16 Учуден
11:31 27.01.2026
17 456
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Заблудил си се. Русия не е в този фонд на Тръмп. Прочети хубаво какво казват и не съди от думите им да вземат 1 милиард от активите им. Точно и тук се крие уловката.
11:41 27.01.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Прочетох статията..... Съгласен съм с твоя коментар..... Вероятно ще направят нова коалиция на желаещите импотентни мераклии... Няма какво да коментирам повече.....
Коментиран от #20
11:45 27.01.2026
19 Гост
11:48 27.01.2026
20 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Европеец":Кой па се интересува ти какво си прочел😂😂😂
Коментиран от #21, #22
11:49 27.01.2026
21 Гост
До коментар #20 от "Ха ХаХа":Бе тоя е един и същ пише после пак той си коментира написаното
11:52 27.01.2026
22 Европеец
До коментар #20 от "Ха ХаХа":Абе гледам интересуваш се.... Даже и редовно се интересуваш какво съм написал.....
11:53 27.01.2026