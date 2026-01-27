Новини
Датският и гренландският премиер в Берлин и Париж заради плановете на Тръмп

Датският и гренландският премиер в Берлин и Париж заради плановете на Тръмп

27 Януари, 2026 10:56 782 22

Фредериксен и Нилсен ще обсъдят външнополитическите предизвикателства и ролята на Европа на срещи с Мерц и Макрон

Датският и гренландският премиер в Берлин и Париж заради плановете на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерите на Дания и Гренландия, Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, ще посетят Берлин и Париж на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, съобщава "Ройтерс", предава БТА.

Днес, 27 януари, двамата лидери ще се срещнат с германския канцлер Фридрих Мерц, а утре, 28 януари, ще разговарят с френския президент Еманюел Макрон, според официалните програми.

От датското правителство уточняват, че срещите ще бъдат фокусирани върху текущата външнополитическа обстановка и необходимостта от укрепена роля на Европа в международните отношения.

Освен това, Фредериксен и Нилсен ще участват в Световния икономически форум в Германия, който се провежда днес, където също ще обсъдят геополитическите и икономическите предизвикателства пред региона.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Вермахта избяга от Гренландия.Като нито п,д,раси

    Коментиран от #18

    10:57 27.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Във Фонда на Тръмп са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Какво ще направят.

    Коментиран от #17

    10:58 27.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, Президентът

    3 3 Отговор
    Харесва ми тая Фредериксен !!!
    Особено ако я сравня с руската Маша.....

    Коментиран от #6, #12

    11:00 27.01.2026

  • 4 Пригожин

    2 3 Отговор
    Герасимов,Путин,где Купянск?
    Где 1, 2 милиона руски войници?

    Коментиран от #8, #9

    11:01 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Захарова не става да пасе и стадо гъски.

    11:04 27.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пригожин":

    Пачему питаш ?
    1.2млн солдата са в Pyccкий Мир и подчертавам - съвсем доброволно по Строго естествени причини !!!
    Боже госпади кaкой руски резил.......😁😁😁

    11:05 27.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пригожин":

    Страните във Фонда на Тръмп могат да мобилизират 100 млн армия.Какво ще направи Дания?

    Коментиран от #13

    11:06 27.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фани се гръмнни

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ще си направиш добра услуга.

    11:14 27.01.2026

  • 12 ГИГАНТ

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Или ако я сравниш с изсъхналата Мелания?

    11:24 27.01.2026

  • 13 889к

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Те могат, ама дали искат?

    11:25 27.01.2026

  • 14 Само да сравним големия батко

    1 1 Отговор
    Тръмп с макарончо и mercчо . Аз използвам женския пол само за в леглото защото като пиша тръмпи харесвам мацки.

    11:25 27.01.2026

  • 15 яница

    0 0 Отговор
    рекламата на кока кола за нова година ако доживеем, знаете ли на кого ще я връчат да я изпълни 😂😂😂 направи ще умра от смях 😂😂😂

    11:27 27.01.2026

  • 16 Учуден

    2 1 Отговор
    Много форуми, много нещо. То икономика няма, а те тръгнали форуми да правят.Дайте и ние да си спретнем един, колко му е?

    11:31 27.01.2026

  • 17 456

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Заблудил си се. Русия не е в този фонд на Тръмп. Прочети хубаво какво казват и не съди от думите им да вземат 1 милиард от активите им. Точно и тук се крие уловката.

    11:41 27.01.2026

  • 18 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прочетох статията..... Съгласен съм с твоя коментар..... Вероятно ще направят нова коалиция на желаещите импотентни мераклии... Няма какво да коментирам повече.....

    Коментиран от #20

    11:45 27.01.2026

  • 19 Гост

    2 0 Отговор
    Европа е в клещи заради слабата си политическа класа.. От едната страна Путин от другата Тръмп .. Прекалената зависимост от руски енергийни източници и от друга страна разчитането на САЩ военно да пази Европа лъснаха … И са ко правим ?

    11:48 27.01.2026

  • 20 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти какво си прочел😂😂😂

    Коментиран от #21, #22

    11:49 27.01.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    Бе тоя е един и същ пише после пак той си коментира написаното

    11:52 27.01.2026

  • 22 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    Абе гледам интересуваш се.... Даже и редовно се интересуваш какво съм написал.....

    11:53 27.01.2026

Новини по държави:
