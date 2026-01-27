Датският и гренландският премиер в Берлин и Париж заради плановете на Тръмп

Премиерите на Дания и Гренландия, Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, ще посетят Берлин и Париж на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, съобщава "Ройтерс", предава БТА.

Днес, 27 януари, двамата лидери ще се срещнат с германския канцлер Фридрих Мерц, а утре, 28 януари, ще разговарят с френския президент Еманюел Макрон, според официалните програми.

От датското правителство уточняват, че срещите ще бъдат фокусирани върху текущата външнополитическа обстановка и необходимостта от укрепена роля на Европа в международните отношения.

Освен това, Фредериксен и Нилсен ще участват в Световния икономически форум в Германия, който се провежда днес, където също ще обсъдят геополитическите и икономическите предизвикателства пред региона.