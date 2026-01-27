Новини
Мащабна евакуация в Сицилия! Град с 25 000 хиляди души население увисна над свлачище

Мащабна евакуация в Сицилия! Град с 25 000 хиляди души население увисна над свлачище

Италианската администрация задели 100 млн. евро за първоначалните нужди на пострадалите райони, но местните власти оценяват общите щети на над 1 млрд. евро заради разрушени домове и бизнеси

Десетки жилищни сгради в сицилианския град Нишеми са останали буквално надвиснали над пропаст след свлачище, предизвикано от силна буря, съобщи във вторник ръководителят на италианската Гражданска защита Фабио Чичилиано. Градът с около 25 000 жители се намира върху плато в южната част на Сицилия, което според властите постепенно се срутва към равнината под него, предава "Ройтерс".

Повече от 1500 души са били евакуирани, след като големи участъци от склона са поддали. Някои сгради са останали над ръба на свлачището, а автомобил е бил заснет с предната си част, стърчаща над зейнала пропаст.

"Нека бъдем ясни: има домове на ръба на свлачището, които са необитаеми", заяви Чичилиано пред журналисти в Нишеми. По думите му жителите от най-засегнатите райони ще бъдат постоянно преселени. Той допълни, че след като водата се оттече и активното движение на земните маси спре или се забави, ще бъде направена по-точна оценка на щетите, като подчерта, че свлачището все още е активно.

В понеделник правителството на министър-председателя Джорджия Мелони обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия - трите южни региона, тежко засегнати от бурите през последната седмица. Италианската администрация задели 100 млн. евро за първоначалните нужди на пострадалите райони, но местните власти оценяват общите щети на над 1 млрд. евро заради разрушени домове и бизнеси след силни ветрове, вълни и наводнения.

Екстремните метеорологични явления в Италия зачестяват през последните години. Наводненията вече засягат не само традиционно рискови зони, но и райони, които досега са били смятани за по-безопасни, като увеличават опасността от свлачища.

В Нишеми внезапните евакуации предизвикаха тревога и гняв сред жителите, някои от които твърдят, че по-ранни свлачища не са били взети насериозно. "Казаха ми, че трябва да напусна, въпреки че в къщата ми няма видими поражения", заяви местният жител Франческо Зарба. "Първото свлачище беше преди 30 години и никой не направи нищо", добави той.


  • 1 Тъй ще е тя

    20 3 Отговор
    като си нямат мутри и гербаджии да им строят хотели-подпорни стени

    18:39 27.01.2026

  • 2 бою циганина

    11 1 Отговор
    и моя виси над рая

    18:43 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мост, мост

    8 2 Отговор
    Само до мост им е до континента

    18:50 27.01.2026

  • 5 Уса

    8 3 Отговор
    Зеленски е по-важен да ги настаняват в палатки

    18:53 27.01.2026

  • 6 Нострадамус

    7 1 Отговор
    ще познае. Следват други катаклизми в този регион.

    18:56 27.01.2026

  • 7 по важно е да дават милиарди за режима

    6 2 Отговор
    на зеленски нищо че дават тези пари на крадливи нацисти а не за гражданите си от които ги вземат

    Коментиран от #11

    19:01 27.01.2026

  • 8 Zевзек

    4 1 Отговор
    Да пратят бойче пожарникаро да им построи един подпорен хотел за 100 000 000 €

    19:04 27.01.2026

  • 9 бахахаха

    1 1 Отговор
    Ей какво става като не се вземат навреме мерки срещу руската угроза :)))

    19:05 27.01.2026

  • 10 Коста

    0 2 Отговор
    А щях да ходя там да живея... Пфу

    19:06 27.01.2026

  • 11 д-р Атанасов

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "по важно е да дават милиарди за режима":

    Зеленски в момента при теб 🤡 в стаята ли е ?!

    19:07 27.01.2026

  • 12 НРБ

    0 0 Отговор
    Хайде да се замислите защо се стоварва това голямо бедствие точно върху Сицилия и Калабрия ????? Има поговорка: когато удря горният се сеща долният !!!

    19:35 27.01.2026

