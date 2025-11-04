Новини
Свят »
Италия »
Грандиозен скандал между Рим и Москва! Италия извика руския посланик заради вулгарна забележка на Мария Захарова
  Тема: Украйна

Грандиозен скандал между Рим и Москва! Италия извика руския посланик заради вулгарна забележка на Мария Захарова

4 Ноември, 2025 19:53 1 993 70

  • русия-
  • украйна-
  • джорджа мелони-
  • мария захарова-
  • володимир зеленски

Рим твърдо подкрепя Украйна след пълномащабната руска инвазия през 2022 г., като предоставя на Киев военно оборудване, обучение и хуманитарна помощ в рамките на по-широка подкрепа от НАТО и ЕС

Грандиозен скандал между Рим и Москва! Италия извика руския посланик заради вулгарна забележка на Мария Захарова - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италия извика заместник-посланика на Русия, за да протестира срещу "вулгарните" забележки на говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, която обвърза рухването на средновековна кула в Рим с италианската военна подкрепа за Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Румънски работник беше затиснат под развалините на част средновековна кула близо до Колизея в Рим вчера. По-късно той беше изваден жив от спасителните екипи, но почина в болница.

Още новини от Украйна

Докато спасителната операция все още течеше, Захарова написа в канала си в "Телеграм", че докато италианското правителство "прахосва парите на данъкоплатците си", за да подкрепя Украйна, местната икономика и кулите му ще продължат да падат.

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни нарече публикацията "обезпокояваща" и "неприемлива" и добави: "Италия няма да промени позицията във външната си политика в отговор на безпочвени вербални нападения".

В изявление, публикувано по-късно във "Фейсбук", руското посолство в Рим изрази съболезнованията си за смъртта на румънския работник Октав Строич.

То добави, че Москва е изразила безпокойството си пред Италия във връзка с "агресивната, осъдителна антируска кампания" в италианските медии, предизвикани от коментара на Захарова.

Рим твърдо подкрепя Украйна след пълномащабната руска инвазия през 2022 г., като предоставя на Киев военно оборудване, обучение и хуманитарна помощ в рамките на по-широка подкрепа от НАТО и ЕС.

Общественото мнение в Италия обаче е разделено. Мнозинството от гражданите се противопоставят на руската инвазия и подкрепя хуманитарната помощ, но много италианци се притесняват от изпращането на оръжия или военно участие.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МерКурий

    26 9 Отговор
    Мария Захарова с широка усмивка небрежно се почеса тааам доолу .

    19:57 04.11.2025

  • 2 Да,бе

    24 3 Отговор
    На румънеца не му е било вулгарно,а направо през ковчега...

    19:58 04.11.2025

  • 3 Факт

    14 2 Отговор
    Не съдете по себе си!

    Коментиран от #28

    19:58 04.11.2025

  • 4 Анализатор

    10 46 Отговор
    Рушляците стават все по-нервни от хода на войната в Украйна, а Знахарова вече е в климактериум....
    Тя и пРоссия е в климактериум, а Путлер -нервен...

    Коментиран от #10, #18

    19:58 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако трябва Русия да протестира

    37 8 Отговор
    срещу ежедневните ви лъжи и пропаганда срещу нея, жална ви майка.

    20:00 04.11.2025

  • 7 пиночет

    9 42 Отговор
    Идват края на Кремълските кръвопийци

    Коментиран от #13, #30

    20:00 04.11.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    34 6 Отговор
    Тя им го казва право куме в очи, но капиталистическите марионетки и подлоги не ги е еня за собствения си народ, важното е, да изглеждат добре пред по големия си господар!

    20:01 04.11.2025

  • 9 Русия

    40 6 Отговор
    Мелони е една долна ку.... която спечели изборите с обещания за неутралитет и про руска риторика ,след което се извъртя и започна да граби италианският народ за да помага на фашистка украйна и че уж Русия ще ги напада.Резултата е видим,безработица,бедност и високи цени.Честито жабешки бутчета жалки.

    Коментиран от #37

    20:02 04.11.2025

  • 10 Тъй,тъй

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Как няма да са нервни,сума ти земя губят за украински гробища.

    Коментиран от #50

    20:02 04.11.2025

  • 11 бай Кольо

    28 4 Отговор
    Макаронджиите май много бързо забравиха кой единствен им подаде ръка коги ги бе нагазил ковида!Ама той оня огоре вижда всичко!

    Коментиран от #41

    20:03 04.11.2025

  • 12 Тасманийския вълк

    6 15 Отговор
    И тази остаря като костенурка

    Коментиран от #14, #19, #20, #24

    20:03 04.11.2025

  • 13 Дон Корлеоне

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "пиночет":

    Ба щатти Голия Охлюв продължава ли и даже като голям да те насилва ?

    Коментиран от #16

    20:03 04.11.2025

  • 14 пиночет

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тасманийския вълк":

    Явно отдавна не си се поглеждал в огледалото .

    Коментиран от #22

    20:04 04.11.2025

  • 15 Руснаков

    7 14 Отговор
    Спрете и пиенето на Тази...вижда се че и вреди...

    20:05 04.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОФФФ

    4 18 Отговор
    То и руснаците вместо да бяха прахосали толкова милиарди за война,да си бяха пооправили кочината,а тя е наистина кочина,не знам откъде изкарват сърце да се кахърят за Европа!

    20:05 04.11.2025

  • 18 Q -Рестия

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Скоро психоаналлиз правили ли са ти ,муцка 👄 ?

    20:06 04.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Руснаков

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Тасманийския вълк":

    само да видиш какви паласки има,като на стар фронтовак...

    Коментиран от #25

    20:09 04.11.2025

  • 21 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Всяка събота на воля можеш да ме центррришшш в дивия само срещу 5лв в подлеза на Централна Гара ,но става с предварително записване,че има много желаещи .

    20:09 04.11.2025

  • 22 Ам ти

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "пиночет":

    Кат са погледна ,ко видя ,че имаш четири топки

    20:09 04.11.2025

  • 23 Мирен гражданин

    12 3 Отговор
    Фашизоидите,
    т.е. неумусолините отново си търсят боя.Този път не само Америка ами и Русия,ще ги мачка И без това има да си им връща от ВСВ.Италия воюваше на страната на хитлеристите през ВСВ на Източния фронт ,срещу Русия.

    20:09 04.11.2025

  • 24 Тасманийския вълк

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тасманийския вълк":

    Номер 19 ,нещо не те отразиха.

    20:10 04.11.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Руснаков":

    Дядо ако погледнеш надолу ще видиш какви 3г дисаги носиш....😂😂😂....

    20:11 04.11.2025

  • 26 Скоро

    7 10 Отговор
    Бях в Италия ,оххх няма руска гмеш ,и как спокойно е ,няма мьй мьй

    20:11 04.11.2025

  • 27 Тиква

    12 4 Отговор
    Правилно казала Мария, фашистите подкрепят окранацюгите,кратко и точно.

    20:11 04.11.2025

  • 28 "Рим твърдо подкрепя Украйна"

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    A Милано , Флоренция и Неапол какво мислят по въпроса?

    20:12 04.11.2025

  • 29 Хайо

    8 3 Отговор
    Италия е бясна от истината .Да вземем да лъжем всички ли ? Пари за собственото население няма ,но за наркомана има и то за какво ? Да умират украинци?

    20:12 04.11.2025

  • 30 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "пиночет":

    Идва твоя ,съвсем близо е.

    20:14 04.11.2025

  • 31 Алекса

    11 5 Отговор
    Какво пък жената е казала истината ! Разбира се еврогейидиотите не искат да я видят !

    Коментиран от #35

    20:14 04.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 пиночет

    6 6 Отговор
    Захарова е подлога на миризливите Кремълски смотаняци, начело с пасивния ботоксов педофил с токчетата

    Коментиран от #48

    20:14 04.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 касата

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Алекса":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил

    Коментиран от #39

    20:16 04.11.2025

  • 36 Рублевка

    3 2 Отговор
    Италия е една фалирала държава с огромен външен дълг, а Джорджа Мелони е професионална политиканка, без трудов стаж. Един от паразитите, които смучат кръвта на народа.

    20:16 04.11.2025

  • 37 Отегчен

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Граматиката ти напълно съответства на възгледите ти. Нещастник!

    20:17 04.11.2025

  • 38 Колю въшката

    1 1 Отговор
    Гледам я с тоя отблъскващ характер и визия, и си мислъ, немое човек да сбере всички отрицателни качества! Сигур мое нещо убаво да прай с таа мpъсна уcтъ!

    Коментиран от #43

    20:17 04.11.2025

  • 39 бебето

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "касата":

    Явно като малък доста дълго си соkkkaл бибека .

    20:18 04.11.2025

  • 40 Аспарух

    3 3 Отговор
    Ами кажи рускиня и без коментар.Пожелавам на всяка ганьовска копейка да си имат за жена по една рускиня.Като се прибират в къщи да имат голяма закачалка да си закачат рогИте.

    Коментиран от #45

    20:18 04.11.2025

  • 41 бай Фильо

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "бай Кольо":

    Користната помощ заслужава единствено презрение.

    20:19 04.11.2025

  • 42 хайграунд

    2 0 Отговор
    Братушки слушайте внимателно:
    Ако си млад и зелен и не си с леви убеждения - нямаш сърце. Ако си възрастен и си с леви убеждения си глупак.

    20:19 04.11.2025

  • 43 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Колю въшката":

    Козяче ,полирай дебърциня ,със сигурност ще те успокои .

    Коментиран от #58

    20:19 04.11.2025

  • 44 Дедо

    4 0 Отговор
    Ееееее, чак пък вулгарна.... жената е демократично настроена и си мисли, че има свобода на словото. Не може да и се сърдим сега. Нали?

    20:21 04.11.2025

  • 45 Амет

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Аспарух":

    Е даже не мога и да си пожелая твоя Надда Ренн партньор ,коте .

    Коментиран от #52

    20:21 04.11.2025

  • 46 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    20:21 04.11.2025

  • 47 Прасчо

    0 1 Отговор
    Разшките си говорят каквото си искат, но само единици от тях. Останалите милиони мъчат и здраво макат капето за да не паднат от някой прозорец.

    20:21 04.11.2025

  • 48 Да те питам

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "пиночет":

    На брой употребени прилагателни ли плащат?

    20:21 04.11.2025

  • 49 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Скандал няма!
    Само факти....

    20:21 04.11.2025

  • 50 Така така

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тъй,тъй":

    Ти по добре погледни руските кладбища, много кметове отказват да ги вземат .Няма място въпреки огромната Проссия.....Важното, че Груз 200 върви с пълна сила и се лее руска кръв, а не Западна.

    Коментиран от #59

    20:22 04.11.2025

  • 51 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Маша.......какой мужчина 😁😁😁

    20:22 04.11.2025

  • 52 Рамзан Кадирков

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Амет":

    Писна ми от козички , чакам с нетърпение ганьовска копейка новобранка.

    Коментиран от #57

    20:24 04.11.2025

  • 53 Гай Баньо

    2 1 Отговор
    Хубавото е ,че нашите жълтопаветни козячета пак се надянаха на деббе уиаа на сухо 😂.

    20:24 04.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Рублевка

    1 1 Отговор
    Извикали са посланика и какво? Нищо не могат да му направят. Да събират пари за социал на мигрите, че ще трябва да теглят нови заеми. А на Мелони това и е работата. Да плюе Русия. Тя цял живот с туй се занимава. Професия политик, като наще депутати.

    20:25 04.11.2025

  • 56 АХ, ХОРА НА ЧЕСТТА БЕЕЕ !!!

    4 0 Отговор
    ТВЪРДО ПОДКРЕПЯЛИ УКР , МА КАК НЯМА ,НАЛИ ПЪРДИТЕ В ЕДИН КУЧКАРНИК , АКО НЕ , ЗНАЕМ КАКВО ВИ ЧАКА !! ПО НАРЕЖДАНЕ КУЧКАРЯ НЕ САМО ЩЕ ПОДКРЕПЯТЕ УКР , А И ДРУГИУ РАБОТИ ЩЕ ПРАВЙИТЕ , КАТО ВИ СВИРНЕ . КОЛКО СТЕ ГОРДИ С НИЗОСТТА ДА СИ , ДА СЕ ДУПИТЕ НА КУЧКАРЯ , НО ОБИДЕНИ И ТО ЖЕСТОКО ОТ ИСТИНАТА ИЗРЕЧЕНЕ ОТ ЗАХАРОВА , НЕ ЧЕ В КУЧКА НЕ МИСЛЯТ СЪЩОТО !
    АХ, ХОРА НА ЧЕСТА , А ?? С ТАЗИ ЧЕСТ И ТЕ И КОМПАНИЯТА ПУДЕЛИ СА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФАШИЗОВОЙНАТА С/У РУСИЯ, ПОДПАЛЕНА ОТ ФАШУПРАВАТА ИМ , УПОТРЕБИЛА ПРОКСИТО УКРАЙНА ЗА ДА ВОДИ ТАЗИ ВОЙНА С/У РУСИЯ.!! А ТОВА ЗНАЧИ ,ЧЕ СИ УБИЕЦ , РАВНОСТОЕН НА РОШАВИЯ ЛАЙНОБРИТ БОРЮ.
    КАКВА ЧЕСТ Е ДА СИ В СИНХРОН С ДЕЙТВИЯТА НА БОРЮ, А ЦЯЛ СВЯТ ЗНАЕ КОЙ Е БОРЮ!!!
    ТАКА ПАЗЯТ "ЧЕСТА " СИ ,А ?? СТИГА С ТОЯ ФАЛШ , ПО- УМНИ СМЕ ОТ ВАС ЗА ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА НИ БАЛАМОСВАТЕ С ЕФТИНО ФАШТЪПО БРЪМЧЕНЕ.

    Коментиран от #63

    20:25 04.11.2025

  • 57 Отпушване на канали -бай Карагьоз

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рамзан Кадирков":

    Аспарух скоро продухвали ли са твоя Ауспух,нещо ми глъхнеш ,явно се е позапушил .Отпушваме всякакъв вид и размер ауспуси,работим и с материали на клиента .Досега никой не се е оплакал .

    20:27 04.11.2025

  • 58 Колю въшката

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Костадин Костадинов":

    Коце, хамбургски салaм виждал ли си? А ял ли си? А?

    Коментиран от #62

    20:28 04.11.2025

  • 59 Тъй,тъй

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Така така":

    Не знам за руските,но за украинските има записвания от съседни галактики за туристически посещения,че се виждат от няколко парсека с очила за четене.

    20:28 04.11.2025

  • 60 Факт

    1 2 Отговор
    Даже България е по-добре от Русия!

    20:30 04.11.2025

  • 61 Захарова

    0 0 Отговор
    на практика призна за руски атентат!

    20:31 04.11.2025

  • 62 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Колю въшката":

    Заповядай да пробваш ,първият път е безплатно ,има варианти и за абонамент .

    20:31 04.11.2025

  • 63 хайграунд

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "АХ, ХОРА НА ЧЕСТТА БЕЕЕ !!!":

    Брей брей. В няколко изречения сте използвали -Кучкаря Бюрото, разбира се Фашизъм.И нещо сексуално разбира се хомосексуално. Задача вопълнена братушка. Ако имате хомо фантазии значи не сте фашист, така излиза или пък влиза. Никой не може да каже:)

    20:32 04.11.2025

  • 64 Българин...

    2 2 Отговор
    ДЖжабарите не могат да и стъпят на малкия пръст на Захарова!

    Коментиран от #65, #68

    20:33 04.11.2025

  • 65 Могат

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Българин...":

    на малкия мозък!

    20:35 04.11.2025

  • 66 Тихо!

    2 2 Отговор
    Тихо рузки парцццал.
    Тихо
    Няма да до живееш краят на сво то.

    20:36 04.11.2025

  • 67 Забраниха

    0 0 Отговор
    Маша и мечока!И прегръдките между мъже!

    20:36 04.11.2025

  • 68 Булгар

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Българин...":

    Един чепик с зурлата на захаркова.

    20:37 04.11.2025

  • 69 Мистър Мускуло Гей Водопроводчик

    0 0 Отговор
    Джабарите са тотал щета. Ромски клошари дето Бойко им гори боклука в софийските тецове.

    20:38 04.11.2025

  • 70 Zахарова

    0 0 Отговор
    Италианците не разбират, че това ми е работата. Мразя Путин, но ме къпе в долари, кво да правя

    20:38 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания