Тайван ускорява прехода към нулеви нетни емисии

Президентът Лай Чинг-те заяви, че правителството е ангажирано с ускоряването на мерките за намаляване на въглеродните емисии, енергийния преход и инициативите по Национално определените приноси 3.0 (NDC 3.0), за да демонстрира устойчивостта на Тайван пред света.

Лай направи изказването, докато председателстваше шестото заседание на Националния комитет по климатичните промени в президентството в град Тайпе. Той подчерта, че управлението на климата и енергийният преход са в основата на индустриалната устойчивост и социалната стабилност на Тайван и че успешният преход към нетни нулеви емисии трябва да бъде съвместна мисия на правителството, индустрията и обществото.

Президентът добави, че правителството ще ускори прехода, като подкрепи предприятията. След стартирането на системата за такси за въглеродни емисии, правителството ще инициира пилотна система за търговия с въглеродни кредити и вътрешна версия на Механизма за корекция на въглеродните граници, каза той.

Лай отбеляза още, че индустриите ще получат подкрепа за привеждане в съответствие с международните стандарти, като добави, че правителството ще увеличи максимално използването на зелена енергия и ще повиши устойчивостта на електропреносната мрежа, за да гарантира стабилно електроснабдяване.

Правителството е решено да постигне нулеви нетни емисии в полза на цялата планета, заяви Лай, като посочи бета версията на NDC 3.0, предложена през януари миналата година. След преглед и корекции тя се е превърнала в цялостен национален план за действия за намаляване на въглеродните емисии, който демонстрира решимостта на Тайван да допринесе за глобалния устойчив преход.

След изказването му участниците направиха преглед на резултатите от междусекторното сътрудничество. Министерствата на земеделието, на икономиката, на околната среда, на вътрешните работи и на транспорта и комуникациите представиха междинни резултати и бъдещи планове за преход към нулеви нетни емисии в селското стопанство, енергетиката и производствения сектор, както и в жилищните, търговските и транспортните модели.

След това Националният съвет за наука и технологии запозна участниците с различни инициативи на ниво общности, които използват технологични иновации, за да въведат практики за нулеви емисии в кварталите и ежедневния живот.