Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Нямаше руски удари по енергетиката ни през нощта
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Нямаше руски удари по енергетиката ни през нощта

30 Януари, 2026 17:39 1 042 71

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • укренерго

Въпреки временното ограничаване на атаките срещу столицата и енергийната инфраструктура, Киев предупреждава, че промяната във фокуса към логистични и цивилни цели продължава да представлява сериозна заплаха за страната

Володимир Зеленски: Нямаше руски удари по енергетиката ни през нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ не са регистрирани удари по енергийни обекти, но подчерта, че само ден по-рано руската армия е поразила енергийна инфраструктура в няколко украински региона. Думите му са цитирани от Би Би Си.

"За изминалата нощ нямаше удари по енергийните обекти, но още вчера през деня имаше поражения именно по енергийната инфраструктура в няколко области. В момента отчитаме пренасочване на руската армия към удари по логистиката", написа Зеленски в своя канал в Telegram.

По думите му продължават и атаките с безпилотни апарати по цивилни райони, като дронове са нанасяли удари по "обикновено жилищно строителство в градовете".

Изявлението идва на фона на обявената по-рано дипломатическа инициатива от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че е помолил руския държавен глава Владимир Путин да се въздържи от удари по Киев по време на силните студове.

От Кремъл потвърдиха, че подобна молба е отправена, като заявиха, че няма да бъдат нанасяни удари по Киев до 1 февруари. За тази дата е планиран нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Въпреки временното ограничаване на атаките срещу столицата и енергийната инфраструктура, Киев предупреждава, че промяната във фокуса към логистични и цивилни цели продължава да представлява сериозна заплаха за страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спецназ

    20 1 Отговор
    Е АРЕ, ДЕ-размърдайте си задниците и
    ремонтирайте нещо пак да го ударим!

    Сакаме и ви чекаме, Баце!

    ЖИК-ТАК!

    Коментиран от #8

    17:43 30.01.2026

  • 5 Маама им кравешка

    18 2 Отговор
    За руски удари не знам, ама давайте линкове за руски торент сайтове, че нашите краварите ги унищожиха

    Коментиран от #22, #26, #30, #42, #45

    17:44 30.01.2026

  • 6 Много се извинявам, ама...

    11 1 Отговор
    Е 6 а л съм ги, имам сланина и компоти за продаване.3лв за буркан,имам дюли,праскови,ягоди,сливи.

    17:44 30.01.2026

  • 7 Хм...

    15 2 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #9, #32

    17:47 30.01.2026

  • 8 1,2 милиона убити и осакатени руснаци

    3 13 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    ЖИК-ТАК.
    ОЩЕ ТРЯБВА
    ЖИК-ТАК

    Коментиран от #41

    17:47 30.01.2026

  • 9 Руската пропаганда

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Има за цел глупаците.

    17:48 30.01.2026

  • 10 Обратната страна на Луната

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дайджест":

    Май Тръмп се молеше на Путин, а?😉🤣

    17:48 30.01.2026

  • 11 Има ли

    0 8 Отговор
    какво да се удря?Тръмпутински номера!

    17:48 30.01.2026

  • 12 Европеец

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп офишъл":

    Зеленият просяк милионер и посредствен актьор още не е черпил, че тогава ще израелски министър-председател Бенет изпроси от руския президент Владимир Путин да му пощади клонския живот....

    Коментиран от #14

    17:48 30.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Геро

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Мнението на вехти отпадъци като теб е без значение.

    17:49 30.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пешо

    14 1 Отговор
    много ги жалят да взимат пример от евреите

    17:50 30.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хе хе...

    14 0 Отговор
    Не мога да разбера тоя наркоман оплаква ли се или се хвали?

    17:51 30.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Няма край

    1 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма..

    17:52 30.01.2026

  • 24 Световната преса:

    0 14 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    Коментиран от #27, #39

    17:52 30.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И как

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Световната преса:":

    Стана това?

    Коментиран от #35

    17:53 30.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Световната преса:

    13 0 Отговор
    Доналд Тръмп преди пет години: пийте белина!

    17:54 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дедо ви..

    14 1 Отговор
    Ха, че то остана ли нещо от бандеровската енергетика Путин не случайно се съгласи на този вариант. Ако има нещо недовършено ще го довърши Дед Мароз

    17:54 30.01.2026

  • 32 Готвача

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Сами ще си го сготвят, няма нужда руснаците да се намесват.

    17:55 30.01.2026

  • 33 Механик

    11 0 Отговор
    Въххх.Няма ли поне ударен един влак или някой магазин?Да се порадвам малко.

    17:55 30.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пора

    2 11 Отговор

    До коментар #27 от "И как":

    Путинова русия умира.

    17:56 30.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дайджест

    0 11 Отговор
    Дончо нарита ботокса по задните части.

    17:58 30.01.2026

  • 39 Ами

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Световната преса:":

    Путин увеличи минималната работна заплата в Русия с 5 €😂😂😂😂

    17:59 30.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гост

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "1,2 милиона убити и осакатени руснаци":

    Върнати тези дни 1000 бандеровски трупа срещу 38 руски.Ха-ха-ха!

    18:00 30.01.2026

  • 42 В Русия

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Маама им кравешка":

    отдавна няма интернет като при нас, всичко им е заключено. Имат достъп само до одобрени от Кремъл сайтове, разни патриотично насочени канали за лъжи за войната.

    Коментиран от #50

    18:00 30.01.2026

  • 43 Операциите на САЩ нанасят

    0 10 Отговор
    огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    18:01 30.01.2026

  • 44 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Да вярваш на News бг е все едно да чакаш Снежанка без гащи на Коледа

    Коментиран от #48, #49

    18:01 30.01.2026

  • 45 линкове в прогнозата за времето нощес

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маама им кравешка":

    thepiratebay. org/index .html

    1337 xx .to

    замунда .sе

    rutracker .me/forum/index .php

    18:02 30.01.2026

  • 46 Владо

    2 10 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб.

    Коментиран от #59, #60

    18:02 30.01.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор
    Българобандеровци - четете внимателно.Наркомана каза че за сметка на енергетиката страда логистиката,Хахах

    18:02 30.01.2026

  • 48 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    ас колко снежанки съм оправил ако знаеш ехеее само дето те не знаят

    18:03 30.01.2026

  • 49 ще си събираш

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    ка ран тийте

    18:03 30.01.2026

  • 50 Обикновен човек

    0 11 Отговор

    До коментар #42 от "В Русия":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #55, #68

    18:04 30.01.2026

  • 51 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Укро питеците акат където им падне щото кенефите в апартаментите са пълни и няма вода да си измият задните кафяви части

    18:04 30.01.2026

  • 52 Артилерист

    9 0 Отговор
    Русия държи на думата си. Тя предлагаше няколко пъти-за Нова година, за Великден, за Празника на Победата-прекратяване на огъня и стриктно се придържаше към поетия ангажимент, но хунтата на Зеленски винаги ги нарушаваше, използвайки примирието за провокации. Но то в хунтата няма порядъчни хора. Пък и самото главно условие-поставяно от Нюланд, когато ги избираше с бисквитките-да са там е било да са склонни към предателство и измяна...

    18:07 30.01.2026

  • 53 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    Накратко:

    1. Путин е поел ангажимент по молба на Тръмп да не се нанасят удари по енергийната система на гр. Киев до 01.02.2026г.

    2. Бие се по всичко останало. "Енергийният мораториум" за удари по гр. Киев изтича в 00.00ч. на 01.02.2026г. ден Неделя.

    Коментиран от #57, #61

    18:07 30.01.2026

  • 54 да питам

    2 4 Отговор
    защо Пуся няма Първа дама, Тръмп и Зеленски си имат, много са готини ?

    18:07 30.01.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Обикновен човек":

    И руснаците също. Че не си

    18:09 30.01.2026

  • 56 Първата работа

    6 1 Отговор
    на юдео-сатаниста НЕ-президент на Украйна е да излъже.

    На второ място идват оплакванита от "лошите" руснаци.

    На трето място е просията от глупавите християнски държави.

    На четвърто място е юдео-тероризма срещу руснаците в Русия и в Украйна.

    На пето място е радостта на юдео-сатанистите от убитите руски деца.

    На шесто място - всичко се повтаря.

    18:10 30.01.2026

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 80":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора?

    Коментиран от #62

    18:11 30.01.2026

  • 58 ВЕДНЪЖ И ТИ ДА

    1 1 Отговор
    Кажеш истината. Май Тръмп и Путин се разбират и теб не те и за слифка имат.

    18:11 30.01.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Владо":

    Всички блокировки спокойно се разминават със VPN. Не плачи на чужд гроб

    18:12 30.01.2026

  • 60 Може,

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Владо":

    но им включиха Starlink.

    18:12 30.01.2026

  • 61 Бухал,

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 80":

    Има ли живи руснаци в Купянск?

    Коментиран от #65, #69

    18:13 30.01.2026

  • 62 1445 дни

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #64

    18:14 30.01.2026

  • 63 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Укрожопите измислиха нова техника за акане.

    В Украйна хората започнаха да купуват котешка тоалетна и да я използват в кутии за котки.

    18:17 30.01.2026

  • 64 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "1445 дни":

    Пък на мен ми става едно блааааго като чувам скимтенето на нашите розови понита и как плюят в безсилна ярост. Продължавайте в същия дух

    18:26 30.01.2026

  • 65 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бухал,":

    Пък зеления го е страх да отиде в Москва и не смее даже в Киев да се върне.

    18:28 30.01.2026

  • 66 Генерал Мороз

    3 0 Отговор
    Този уикенд в Киев се очакват температури от -25 градуса по Целзий.

    18:29 30.01.2026

  • 67 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    В седмицата след края на "енергийния мораториум" за удари по енергосистемата на Киев, в града се очакват температури в диапазон от -25°до -5° ....

    Очертава се ледена епоха за столицата на "Незалежная" .... 🤣🤣🤣

    18:29 30.01.2026

  • 68 Наведено козяче

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Обикновен човек":

    Всеки ден проклинам живота си че за няколко цента трябва по цял ден да вися пред компютъра

    18:30 30.01.2026

  • 69 Питащ

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бухал,":

    Някое козяче ще ми каже ли Покровск има ли стратегическо значение или няма

    18:32 30.01.2026

  • 70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор
    Ако победим Путин ще може да си направим гей-парад на Червения площад - копейките ще умрат от яд

    18:35 30.01.2026

  • 71 Горски

    0 0 Отговор
    Когато бан дерите бомбеха руските рафинерии вие си траехте а сега квичите на умрело. Навремето 86-та урките гръмнаха Чернобил, може и сега да го гръмнат. Сега укрите да стоят в копторите си на студено! Удари по ядрени обекти са нанасяли САЩ и Украйна. Руски удари по ядрени централи на Украйна няма да има. Ще бъдат ударени обслужващите ги подстанции по връзките с мрежата. Руснаците ги тумбят яко. Чакайте орди украинци по 5 звездните хотели на морето. Само удари, видя се, че от дума и добра воля не разбират. Комуналните услуги в уркията работят денонощно , руснаците - тоже ! И по-зле ще става. На некой дреме ли му за укронацитата командвани от зелен наркоман който проси и краде от народа си,рашките да си зимат кво им требва а ние да си вземем нашето от украинските крадци,ама наще политици са вулви космясали от корупционна миризма на евро коптор. Папата каза бял байряк!

    18:36 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания