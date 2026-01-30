Володимир Зеленски: Нямаше руски удари по енергетиката ни през нощта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ не са регистрирани удари по енергийни обекти, но подчерта, че само ден по-рано руската армия е поразила енергийна инфраструктура в няколко украински региона. Думите му са цитирани от Би Би Си.

"За изминалата нощ нямаше удари по енергийните обекти, но още вчера през деня имаше поражения именно по енергийната инфраструктура в няколко области. В момента отчитаме пренасочване на руската армия към удари по логистиката", написа Зеленски в своя канал в Telegram.

По думите му продължават и атаките с безпилотни апарати по цивилни райони, като дронове са нанасяли удари по "обикновено жилищно строителство в градовете".

Изявлението идва на фона на обявената по-рано дипломатическа инициатива от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че е помолил руския държавен глава Владимир Путин да се въздържи от удари по Киев по време на силните студове.

От Кремъл потвърдиха, че подобна молба е отправена, като заявиха, че няма да бъдат нанасяни удари по Киев до 1 февруари. За тази дата е планиран нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Въпреки временното ограничаване на атаките срещу столицата и енергийната инфраструктура, Киев предупреждава, че промяната във фокуса към логистични и цивилни цели продължава да представлява сериозна заплаха за страната.