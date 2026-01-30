Володимир Зеленски: Нямаше руски удари по енергетиката ни през нощта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ не са регистрирани удари по енергийни обекти, но подчерта, че само ден по-рано руската армия е поразила енергийна инфраструктура в няколко украински региона. Думите му са цитирани от Би Би Си.
"За изминалата нощ нямаше удари по енергийните обекти, но още вчера през деня имаше поражения именно по енергийната инфраструктура в няколко области. В момента отчитаме пренасочване на руската армия към удари по логистиката", написа Зеленски в своя канал в Telegram.
По думите му продължават и атаките с безпилотни апарати по цивилни райони, като дронове са нанасяли удари по "обикновено жилищно строителство в градовете".
Изявлението идва на фона на обявената по-рано дипломатическа инициатива от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че е помолил руския държавен глава Владимир Путин да се въздържи от удари по Киев по време на силните студове.
От Кремъл потвърдиха, че подобна молба е отправена, като заявиха, че няма да бъдат нанасяни удари по Киев до 1 февруари. За тази дата е планиран нов кръг от тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.
Въпреки временното ограничаване на атаките срещу столицата и енергийната инфраструктура, Киев предупреждава, че промяната във фокуса към логистични и цивилни цели продължава да представлява сериозна заплаха за страната.
4 Спецназ
ремонтирайте нещо пак да го ударим!
Сакаме и ви чекаме, Баце!
ЖИК-ТАК!
Коментиран от #8
17:43 30.01.2026
5 Маама им кравешка
Коментиран от #22, #26, #30, #42, #45
17:44 30.01.2026
6 Много се извинявам, ама...
17:44 30.01.2026
7 Хм...
Коментиран от #9, #32
17:47 30.01.2026
8 1,2 милиона убити и осакатени руснаци
До коментар #4 от "Спецназ":ЖИК-ТАК.
ОЩЕ ТРЯБВА
ЖИК-ТАК
Коментиран от #41
17:47 30.01.2026
9 Руската пропаганда
До коментар #7 от "Хм...":Има за цел глупаците.
17:48 30.01.2026
10 Обратната страна на Луната
До коментар #3 от "Дайджест":Май Тръмп се молеше на Путин, а?😉🤣
17:48 30.01.2026
11 Има ли
17:48 30.01.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Доналд Тръмп офишъл":Зеленият просяк милионер и посредствен актьор още не е черпил, че тогава ще израелски министър-председател Бенет изпроси от руския президент Владимир Путин да му пощади клонския живот....
Коментиран от #14
17:48 30.01.2026
14 Геро
До коментар #12 от "Европеец":Мнението на вехти отпадъци като теб е без значение.
17:49 30.01.2026
16 пешо
17:50 30.01.2026
18 Хе хе...
17:51 30.01.2026
23 Няма край
17:52 30.01.2026
24 Световната преса:
Коментиран от #27, #39
17:52 30.01.2026
27 И как
До коментар #24 от "Световната преса:":Стана това?
Коментиран от #35
17:53 30.01.2026
29 Световната преса:
17:54 30.01.2026
31 Дедо ви..
17:54 30.01.2026
32 Готвача
До коментар #7 от "Хм...":Сами ще си го сготвят, няма нужда руснаците да се намесват.
17:55 30.01.2026
33 Механик
17:55 30.01.2026
35 Пора
До коментар #27 от "И как":Путинова русия умира.
17:56 30.01.2026
38 Дайджест
17:58 30.01.2026
39 Ами
До коментар #24 от "Световната преса:":Путин увеличи минималната работна заплата в Русия с 5 €😂😂😂😂
17:59 30.01.2026
41 гост
До коментар #8 от "1,2 милиона убити и осакатени руснаци":Върнати тези дни 1000 бандеровски трупа срещу 38 руски.Ха-ха-ха!
18:00 30.01.2026
42 В Русия
До коментар #5 от "Маама им кравешка":отдавна няма интернет като при нас, всичко им е заключено. Имат достъп само до одобрени от Кремъл сайтове, разни патриотично насочени канали за лъжи за войната.
Коментиран от #50
18:00 30.01.2026
43 Операциите на САЩ нанасят
18:01 30.01.2026
44 Сатана Z
Коментиран от #48, #49
18:01 30.01.2026
45 линкове в прогнозата за времето нощес
До коментар #5 от "Маама им кравешка":thepiratebay. org/index .html
1337 xx .to
замунда .sе
rutracker .me/forum/index .php
18:02 30.01.2026
46 Владо
Коментиран от #59, #60
18:02 30.01.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:02 30.01.2026
48 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #44 от "Сатана Z":ас колко снежанки съм оправил ако знаеш ехеее само дето те не знаят
18:03 30.01.2026
49 ще си събираш
До коментар #44 от "Сатана Z":ка ран тийте
18:03 30.01.2026
50 Обикновен човек
До коментар #42 от "В Русия":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
Коментиран от #55, #68
18:04 30.01.2026
51 Сатана Z
18:04 30.01.2026
52 Артилерист
18:07 30.01.2026
53 az СВО Победа 80
1. Путин е поел ангажимент по молба на Тръмп да не се нанасят удари по енергийната система на гр. Киев до 01.02.2026г.
2. Бие се по всичко останало. "Енергийният мораториум" за удари по гр. Киев изтича в 00.00ч. на 01.02.2026г. ден Неделя.
Коментиран от #57, #61
18:07 30.01.2026
54 да питам
18:07 30.01.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Обикновен човек":И руснаците също. Че не си
18:09 30.01.2026
56 Първата работа
На второ място идват оплакванита от "лошите" руснаци.
На трето място е просията от глупавите християнски държави.
На четвърто място е юдео-тероризма срещу руснаците в Русия и в Украйна.
На пето място е радостта на юдео-сатанистите от убитите руски деца.
На шесто място - всичко се повтаря.
18:10 30.01.2026
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #53 от "az СВО Победа 80":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора?
Коментиран от #62
18:11 30.01.2026
58 ВЕДНЪЖ И ТИ ДА
18:11 30.01.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Владо":Всички блокировки спокойно се разминават със VPN. Не плачи на чужд гроб
18:12 30.01.2026
60 Може,
До коментар #46 от "Владо":но им включиха Starlink.
18:12 30.01.2026
61 Бухал,
До коментар #53 от "az СВО Победа 80":Има ли живи руснаци в Купянск?
Коментиран от #65, #69
18:13 30.01.2026
62 1445 дни
До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
Коментиран от #64
18:14 30.01.2026
63 Сатана Z
В Украйна хората започнаха да купуват котешка тоалетна и да я използват в кутии за котки.
18:17 30.01.2026
64 Зевзек
До коментар #62 от "1445 дни":Пък на мен ми става едно блааааго като чувам скимтенето на нашите розови понита и как плюят в безсилна ярост. Продължавайте в същия дух
18:26 30.01.2026
65 Запознат
До коментар #61 от "Бухал,":Пък зеления го е страх да отиде в Москва и не смее даже в Киев да се върне.
18:28 30.01.2026
66 Генерал Мороз
18:29 30.01.2026
67 az СВО Победа 80
Очертава се ледена епоха за столицата на "Незалежная" .... 🤣🤣🤣
18:29 30.01.2026
68 Наведено козяче
До коментар #50 от "Обикновен човек":Всеки ден проклинам живота си че за няколко цента трябва по цял ден да вися пред компютъра
18:30 30.01.2026
69 Питащ
До коментар #61 от "Бухал,":Някое козяче ще ми каже ли Покровск има ли стратегическо значение или няма
18:32 30.01.2026
70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:35 30.01.2026
71 Горски
18:36 30.01.2026