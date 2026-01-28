Новини
Иранската армия: С пръст на спусъка сме!

Иранската армия: С пръст на спусъка сме!

28 Януари, 2026 23:15

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната му са готови да отговорят на каквито и да е военни действия от страна на САЩ

Иранската армия: С пръст на спусъка сме! - 1
Снимка: БГНЕ/СЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че въоръжените сили на страната му са готови да отговорят на каквито и да е военни действия от страна на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Иранските въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да реагират на всяка агресия“, заяви Арагчи.

Междувременно Али Шамхани, съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей написа в социалната мрежа „Екс“, че каквито и да е военни действия от страна на Вашингтон ще доведат до удари на Ислямската република срещу САЩ, Израел и подкрепящите ги страни.

„Иранският отговор на какъвто и да е американски удар ще бъде незабавен, с всички налични средства и безпрецедентен“, заяви той.

Коментарите на Арагчи и Шамхани следват днешното предупреждение на Доналд Тръмп към Иран или да седне на масата за преговори за сключване на споразумение за ядрените оръжия, или последващият американски удар ще бъде далеч по-лош.

Франция "подкрепя включването на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в списъка на Европейския съюз с терористични организации“, обяви днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

Идеологическата армия на Ислямската република е обвинявана от правозащитни организации, че е организирала жестокото потушаване на широкото протестно движение, което разтърси Иран.

Италия ще предложи утре на останалите страни от ЕС да добавят Гвардейците на Революцията в този списък, посочва АФП.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Израелската армия:
    "С чемоданите сме на гарата"

    23:18 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Според устава на Борда за мир на Тръмп трябва да изпратим български войски в Гренландия, Венецуела и Иран.

    Коментиран от #8, #10

    23:18 28.01.2026

  • 3 604

    1 4 Отговор
    туй , че ти докараха малко модерно оборудане от раша и ти продадоха некоя друга военна технология, не значи че си станал всемогъщ!!!!

    23:19 28.01.2026

  • 4 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Иран е готов да окаже военна помощ на протестиращите в Минесота.

    23:20 28.01.2026

  • 5 да питам

    0 2 Отговор
    Да не се превъзбудите ?!

    23:21 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дрътия Софианец

    0 1 Отговор
    Не ти ли омръзна , са излагаш ?

    23:23 28.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 иван костов

    0 0 Отговор
    Дърпайте спусъка първи, докато не са успели да избягат!

    23:25 28.01.2026

  • 10 отец Щирлиц

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Стягай мешката,ще пътуваш с Тагарев със снегоход за Гренландия, ще ядете печен пингвин.

    23:27 28.01.2026

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    Брадатите поганци (и гоутшагъри) мислят да си теглят по едно олово.
    Е а дано! Колкото повече, толкова повече!

    23:27 28.01.2026

  • 12 Бен Вафлек

    0 0 Отговор
    русия и Китай ще помагат :))

    23:28 28.01.2026

  • 13 Какво следва

    0 0 Отговор
    Ще хвърчат чалми.

    23:28 28.01.2026

  • 14 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор
    Един въпрос .. Готов ли е Последният Софианец , да яхне ядреният Сармат , да види и той Америка ?!

    23:30 28.01.2026

