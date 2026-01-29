Иранската армия към Израел: Ако Тръмп ни удари, ще бомбардираме жестоко Тел Авив

Висшият съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей - Али Шамхани публикува в социалните медии на иврит, че режимът на аятоласите ще атакува Тел Авив в отговор на всякаква атака от страна на САЩ.
"Ограниченият удар е илюзия", пише Али Шамхани в X.
"Всяка военна дейност от страна на Америка, от какъвто и да е източник и на каквото и да е ниво, ще се счита за начало на война, а отговорът ще бъде незабавен, всеобхватен и безпрецедентен и ще бъде насочен към агресора, към сърцето на Тел Авив и всички негови поддръжници."
Публикацията на Али Шамхани идва на фона на продължаващите спекулации дали американският президент Доналд Тръмп ще атакува Иран в отговор на кървавото потушаване на антиправителствените протести, при които загинаха хиляди хора.
През декември Шамхани публикува в X: "Всяка агресия ще срещне незабавен Жесток отговор, надхвърлящ въображението на нейните планиращи."
Така Иран заяви, че ще нанесе удар по Израел в отговор на атака от страна на САЩ.
1 Тези
Коментиран от #6
09:16 29.01.2026
2 Последния Софиянец
09:16 29.01.2026
3 Ще се самоубият
Коментиран от #8, #17
09:16 29.01.2026
4 Фиствам Руси
Хихихи
Коментиран от #9, #14, #18, #34
09:17 29.01.2026
5 Иде
Коментиран от #10, #12
09:17 29.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Тези":Ако пред Варна и Бургас има огромен вражески флот и ти ще пищиш за помощ.
09:17 29.01.2026
7 Джуджи ще ги въоръжи
09:18 29.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Ще се самоубият":Иранците са Арии като БългАриите и затова Хазарите искат да ги унищожат.
Коментиран от #15
09:19 29.01.2026
10 Хихихи
До коментар #5 от "Иде":Само крайслерът Масква постигна този сценарий
Но все още не е признал путин
Казва че просто е потопен за подводна поддръжка
09:21 29.01.2026
11 ахахаха
09:22 29.01.2026
12 нали
До коментар #5 от "Иде":Руснаците си признаха, че не могат да потопят американски самолетоносач, но виж иранците ще успеят. С братската руска поддръжка разбира се.
Коментиран от #29
09:23 29.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:23 29.01.2026
15 ма не
До коментар #8 от "Последния Софиянец":БългАрите са Арийци, а иранците не са.
Коментиран от #22
09:24 29.01.2026
16 Като
.
09:24 29.01.2026
17 не само Иран
До коментар #3 от "Ще се самоубият":Някак си ще изчезнат и Хути, Хизбулла и Хамас.... Не знам защо.
Коментиран от #20, #23
09:25 29.01.2026
19 павела митова
09:28 29.01.2026
21 ЗОРО
09:30 29.01.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #15 от "ма не":Иранците са Арийски племена родствени на БългАриите.Болг значи светлина и знание.А Арии значи бели хора.
Коментиран от #28
09:32 29.01.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #17 от "не само Иран":Хазарите са изгонени племе на Ариите и сега си отмъщават.
09:33 29.01.2026
25 ЗОРО
09:35 29.01.2026
27 Аятолахасг
09:38 29.01.2026
28 Я бЕгай
До коментар #22 от "Последния Софиянец":От тука ве
09:44 29.01.2026
29 Религиозен подход
До коментар #12 от "нали":Руснаците са добродушни люде, иранците също, но подходът им към тези които не са е различен. Руснаците се опитват да ги променят, а иранците не си губят времето, връщат ги на Господ, той да решава по коя методика да ги превъзпита.
09:45 29.01.2026
30 Хаха
Е, още ли се чудите що Тръмпоча е бесен и праща самолетоносачи да заплашва Иран!? Ама същия тоя самолетоносач преди няколко месеца хутите го направиха на пушещо желязно корито и едвам го замъкнаха на буксир до най-близкото пристанище, а сега едва ли ще има същия късмет! Затова на Тръмпоча не му стиска да напада...
09:45 29.01.2026
31 Интересни времена
Коментиран от #33
09:52 29.01.2026
32 Роден в НРБ
09:56 29.01.2026
33 нали
До коментар #31 от "Интересни времена":След като русийката падна и стана за съжаление, сега е време на САЩ
09:57 29.01.2026
35 Кръчмар
10:04 29.01.2026
36 УдоМача
10:10 29.01.2026
37 Архимандрисандрит Бибиян
10:14 29.01.2026