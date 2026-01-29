Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранската армия към Израел: Ако Тръмп ни удари, ще бомбардираме жестоко Тел Авив

Иранската армия към Израел: Ако Тръмп ни удари, ще бомбардираме жестоко Тел Авив

29 Януари, 2026 09:14 1 256 37

  • израел-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • абас арагчи

Продължават спекулациите дали американският президент Доналд Тръмп ще атакува Иран в отговор на кървавото потушаване на антиправителствените протести, при които загинаха хиляди хора

Иранската армия към Израел: Ако Тръмп ни удари, ще бомбардираме жестоко Тел Авив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Висшият съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей - Али Шамхани публикува в социалните медии на иврит, че режимът на аятоласите ще атакува Тел Авив в отговор на всякаква атака от страна на САЩ.

"Ограниченият удар е илюзия", пише Али Шамхани в X.

"Всяка военна дейност от страна на Америка, от какъвто и да е източник и на каквото и да е ниво, ще се счита за начало на война, а отговорът ще бъде незабавен, всеобхватен и безпрецедентен и ще бъде насочен към агресора, към сърцето на Тел Авив и всички негови поддръжници."

Публикацията на Али Шамхани идва на фона на продължаващите спекулации дали американският президент Доналд Тръмп ще атакува Иран в отговор на кървавото потушаване на антиправителствените протести, при които загинаха хиляди хора.

През декември Шамхани публикува в X: "Всяка агресия ще срещне незабавен Жесток отговор, надхвърлящ въображението на нейните планиращи."

Така Иран заяви, че ще нанесе удар по Израел в отговор на атака от страна на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    16 37 Отговор
    по 3 пъти на ден пищят и плашат, като малко пинчерче кога го е страх и лае. Усещат че скоро приключват

    Коментиран от #6

    09:16 29.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 10 Отговор
    Трябва спешно да изтеглим българските войници от Ирак.

    09:16 29.01.2026

  • 3 Ще се самоубият

    16 31 Отговор
    Иран ще изчезне във познатият ни вид

    Коментиран от #8, #17

    09:16 29.01.2026

  • 4 Фиствам Руси

    16 26 Отговор
    Бункерният грозник защо не ги защитава нали са във неговото НАТО
    Хихихи

    Коментиран от #9, #14, #18, #34

    09:17 29.01.2026

  • 5 Иде

    36 13 Отговор
    Няма по-красива картина от потъващ самолетоносач и бръмчащите около него оси останали без гнездо. Дано го гледаме на живо.

    Коментиран от #10, #12

    09:17 29.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тези":

    Ако пред Варна и Бургас има огромен вражески флот и ти ще пищиш за помощ.

    09:17 29.01.2026

  • 7 Джуджи ще ги въоръжи

    13 18 Отговор
    Ще им прати катъри някое друго прасе за кайма

    09:18 29.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    26 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ще се самоубият":

    Иранците са Арии като БългАриите и затова Хазарите искат да ги унищожат.

    Коментиран от #15

    09:19 29.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихихи

    12 22 Отговор

    До коментар #5 от "Иде":

    Само крайслерът Масква постигна този сценарий
    Но все още не е признал путин
    Казва че просто е потопен за подводна поддръжка

    09:21 29.01.2026

  • 11 ахахаха

    4 6 Отговор
    Ахахахахаха ахах хаха ха хахаха

    09:22 29.01.2026

  • 12 нали

    11 18 Отговор

    До коментар #5 от "Иде":

    Руснаците си признаха, че не могат да потопят американски самолетоносач, но виж иранците ще успеят. С братската руска поддръжка разбира се.

    Коментиран от #29

    09:23 29.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 15 Отговор
    тия са като рашаните-все САЩ им е виновен , пък нападат Украина

    09:23 29.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ма не

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    БългАрите са Арийци, а иранците не са.

    Коментиран от #22

    09:24 29.01.2026

  • 16 Като

    5 6 Отговор
    последния път....
    .

    09:24 29.01.2026

  • 17 не само Иран

    11 17 Отговор

    До коментар #3 от "Ще се самоубият":

    Някак си ще изчезнат и Хути, Хизбулла и Хамас.... Не знам защо.

    Коментиран от #20, #23

    09:25 29.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 павела митова

    18 8 Отговор
    ако рижака продължава да се прави на мъж ,ще го отнесат чифутие - нямам търпение за това

    09:28 29.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЗОРО

    21 6 Отговор
    Американската и израелската тактиктика през последните десетилетия е да принуждават неудобните държави да се разоръжат, след което ги нападат и ги довършват! Абсолютни пирати и терористи!

    09:30 29.01.2026

  • 22 Последния Софиянец

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "ма не":

    Иранците са Арийски племена родствени на БългАриите.Болг значи светлина и знание.А Арии значи бели хора.

    Коментиран от #28

    09:32 29.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "не само Иран":

    Хазарите са изгонени племе на Ариите и сега си отмъщават.

    09:33 29.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЗОРО

    18 7 Отговор
    Фашистите-геноцидаджии Тръмп и Сатаняху подпалиха света!!! Геноцида в Палестина показва само едно - ядрено оръжие не трябва да имат фашагите от Израел!

    09:35 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аятолахасг

    3 6 Отговор
    Ъз таралеж ши мачка

    09:38 29.01.2026

  • 28 Я бЕгай

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    От тука ве

    09:44 29.01.2026

  • 29 Религиозен подход

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "нали":

    Руснаците са добродушни люде, иранците също, но подходът им към тези които не са е различен. Руснаците се опитват да ги променят, а иранците не си губят времето, връщат ги на Господ, той да решава по коя методика да ги превъзпита.

    09:45 29.01.2026

  • 30 Хаха

    9 1 Отговор
    Тръпчоча опита преврат в Иран чрез внедрени агенти на протестите, които бяха и въоръжени "незнайно" от къде! Всички бяха изловени, някои вече убити, други по зандани, чакащи бесило! Милиони, а може и повече долари на вятъра, както и изгубени обучени агенти! Евтин петрол и други изкопаеми - йок!
    Е, още ли се чудите що Тръмпоча е бесен и праща самолетоносачи да заплашва Иран!? Ама същия тоя самолетоносач преди няколко месеца хутите го направиха на пушещо желязно корито и едвам го замъкнаха на буксир до най-близкото пристанище, а сега едва ли ще има същия късмет! Затова на Тръмпоча не му стиска да напада...

    09:45 29.01.2026

  • 31 Интересни времена

    11 2 Отговор
    Всеки хегемон е страшен докато веднъж падне. САЩ са се спъвали вече, но ще паднат за пръв път и уважението към силата им, мигом ще изчезне, а разпалват пожари на много места. Ще е по зрелищно от разпадането на Римската империя, а има шанс и да е по-кърваво.

    Коментиран от #33

    09:52 29.01.2026

  • 32 Роден в НРБ

    6 3 Отговор
    За 45 години много неша съм видял, но красотата на балистични ракети падащи в Тел Авив е недостижима

    09:56 29.01.2026

  • 33 нали

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Интересни времена":

    След като русийката падна и стана за съжаление, сега е време на САЩ

    09:57 29.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кръчмар

    1 0 Отговор
    А нали си имат желязна тенжера да ги пази?

    10:04 29.01.2026

  • 36 УдоМача

    1 1 Отговор
    Не само Тел Авив а целия Израел трябва да разцепи!!!

    10:10 29.01.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Налупиш ли си гажава и навлечеш ли чаршаф си оставаш мюслюманин до края на вековете!

    10:14 29.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания