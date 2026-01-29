Иранската армия към Израел: Ако Тръмп ни удари, ще бомбардираме жестоко Тел Авив

Висшият съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей - Али Шамхани публикува в социалните медии на иврит, че режимът на аятоласите ще атакува Тел Авив в отговор на всякаква атака от страна на САЩ.

"Ограниченият удар е илюзия", пише Али Шамхани в X.

"Всяка военна дейност от страна на Америка, от какъвто и да е източник и на каквото и да е ниво, ще се счита за начало на война, а отговорът ще бъде незабавен, всеобхватен и безпрецедентен и ще бъде насочен към агресора, към сърцето на Тел Авив и всички негови поддръжници."

Публикацията на Али Шамхани идва на фона на продължаващите спекулации дали американският президент Доналд Тръмп ще атакува Иран в отговор на кървавото потушаване на антиправителствените протести, при които загинаха хиляди хора.

През декември Шамхани публикува в X: "Всяка агресия ще срещне незабавен Жесток отговор, надхвърлящ въображението на нейните планиращи."

Така Иран заяви, че ще нанесе удар по Израел в отговор на атака от страна на САЩ.