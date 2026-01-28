Chevron преговаря с Ирак за едно от най-големите нефтени находища в света, собственост на Лукойл

Американската компания Chevron преговаря с иракското министерство на петрола за подобряване на условията на договора за закупуване на Западна Курна-2, едно от най-големите нефтени находища в света, 75% от които са собственост на Лукойл, съобщиха пред Ройтерс трима източници, запознати с въпроса, предаде РБК.

В началото на януари управлението на находището Западна Курна-2 беше прехвърлено на иракската държавна компания Basra Oil Company. Представители на компанията заявиха пред Ройтерс, че тя е поела управлението на находището за 12 месеца, в очакване на разрешаване на въпроса за собствеността.

Според източниците Chevron се стреми да увеличи рентабилността на находището. Двама от източниците на агенцията добавиха, че всяка сделка при новите условия ще изисква одобрение от иракското правителство. Източници от индустрията на Ройтерс казват, че Западна Курна-2 генерира една от най-ниските печалби от всички иракски договори.

Агенцията отбелязва, че това находище представлява почти 10% от производството на Ирак и приблизително 0,5% от световните доставки на петрол. Освен това, Ройтерс съобщава, че Ирак не е успял да постигне обещания производствен капацитет от 9-12 милиона барела на ден след края на войната от 2003 до 2011 г.: производството на петрол в страната се е увеличило до над 4 милиона барела на ден от приблизително 2,5 милиона барела преди американската инвазия.

Chevron заяви пред Ройтерс, че не коментира търговски въпроси. „Chevron има разнообразно портфолио от проучвателни и производствени активи по целия свят и продължава да оценява потенциалните възможности“, каза говорител на компанията. „Chevron се ръководи от кодекс за поведение във всички свои дейности и спазва законите и разпоредбите, приложими за нашия бизнес.“

Иракското министерство на петрола заяви пред Ройтерс, че преговорите с Chevron продължават и „много подробности остават в процес на обсъждане“.

Западна Курна-2 е едно от най-големите находища в света в Южен Ирак, с начални резерви от приблизително 14 милиарда барела. Разработката се извършва по договор, подписан от ЛУКОЙЛ през януари 2010 г. Руската компания притежава 75% дял в проекта, докато иракската North Oil Company държи останалите 25%. Съгласно споразумението ЛУКОЙЛ финансира целия проект, като North Oil Company не поема разходи, получавайки само своя дял от лицензионните възнаграждения.

След налагането на санкции от Обединеното кралство и САЩ срещу ЛУКОЙЛ и нейните дъщерни дружества през октомври миналата година, компанията реши да продаде чуждестранните си активи. Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз за извършване на съответните сделки, който е удължаван няколко пъти, като последният е до 28 февруари.

През ноември 2025 г. Ройтерс съобщи, че Chevron обмисля закупуването на международните активи на ЛУКОЙЛ. През януари Financial Times научи, че Chevron и частната инвестиционна група Quantum Energy Partners се обединяват, за да наддават за международните активи на ЛУКОЙЛ, чиято обща стойност се оценява на 22 милиарда долара. Компаниите планират да разделят активите, ако сделката бъде сключена, съобщи вестникът.