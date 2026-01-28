Новини
Свят »
Украйна »
Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни
  Тема: Украйна

Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни

28 Януари, 2026 12:09 1 720 118

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • жертви-
  • донбас

Москва продължава да настоява за пълен контрол над Донбас

Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

1,2 милиона руски войници и близо 600 хиляди украински са станали жертва на войната в Украйна, сочат данните на Центъра за изследване и международни изследвания (CSIS).

Според американския мозъчен тръст 1,2 милиона руски войници са ранени, убити или изчезнали от февруари 2022 година до декември 2025, като 325 000 от тях са изгубили живота си.

До пролетта жертвите ще са над 2 милиона

От началото на пълномащабната агресия срещу територията си Украйна е загубила между 100 и 140 000 войници, а общият брой на пострадалите, загиналите и изчезналите е между 500 и 600 хиляди, става ясно още от данните на организацията, която е базирана във Вашингтон. "Общият брой на жертвите в Русия и Украйна вероятно е достигнал 1,8 милиона, а до пролетта на 2026 г. може да достигне два милиона", съобщава още CSIS.

Наскоро Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна пък съобщи, че броят на цивилните, които са били убити във войната, вече достига 15 000. Техният брой вероятно е още по-висок, защото международните наблюдатели трудно получават информация от окупираните от Русия територии.

Русия напредва изключително бавно

Както "Ню Йорк Таймс" посочва, на фона на големия брой пострадали прогресът на Русия в Украйна е изключително бавен. От януари 2024 година до декември 2025 руската армия е успяла да завладее още около 1,5% от територията на Украйна. До момента тя контролира около 1/5 от нападнатата страна.

Въпреки сериозните загуби Русия продължава да поддържа броя на войниците си, като за целта извърши първата мобилизация след Втората световна война, включително сред затворници. Освен това се смята, че около 15 000 севернокорейски войници също са се включили в сраженията, най-вече в западната руска Курска област, където украинците завладяваха територии през 2024 година. Стотици от тях са загубили живота си.

Преговорите в Абу Даби продължават

Войната в Украйна продължава вече близо четири години. Доналд Тръмп се върна на власт в САЩ с обещанието, че ще сложи нейния край, но за момента усилията му изгледат безплодни.

През този уикенд за първи път делегации от Москва, Киев и Вашингтон започнаха преговори в Обединените арабски емирства. Въпреки че и президентът на Украйна Володимир Зеленски, и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф оцениха разговорите като "конструктивни", Русия все така настоява Украйна да предаде цялата територия на Донбас, включително частите, които не са под руски контрол - условие, което Киев категорично отхвърля. Следващият кръг от преговори ще се проведе на 1 февруари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    13 58 Отговор
    Никой друг руснак в историята не е избил толкова свои сънародници, колкото Путин. Като добавиш и жертвите от другите му войни и вътрешните репресии, стават десетки милиони.

    Коментиран от #3, #16, #24, #93

    12:12 28.01.2026

  • 2 Верва ме

    44 6 Отговор
    На всичко

    12:13 28.01.2026

  • 3 Сила

    12 28 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Най добрия стратег на НАТО ....Вова Путин , ура !!!

    12:14 28.01.2026

  • 4 оня с коня

    9 39 Отговор
    Само в Русия са два милиона.

    12:14 28.01.2026

  • 5 Москва не вярва на сълзи

    36 8 Отговор
    поредните стъкмистики баш като нси дето казаха последно че инфлацията е 3%
    демек с толкова да увеличават заплати в общ сектор и пенсии

    Коментиран от #100

    12:15 28.01.2026

  • 6 Атина Палада

    12 40 Отговор
    Установи се,че няма по-просто живот.о от руснака !!!

    Коментиран от #98

    12:16 28.01.2026

  • 7 Атина Палада

    9 34 Отговор
    много братушки станаха по-добри

    12:17 28.01.2026

  • 8 Боби

    10 39 Отговор
    Путин скоро ще надмине Хитлер, като най-големият злодей в човешката история. Само Сталин ще е пред него.

    Коментиран от #14

    12:18 28.01.2026

  • 9 Кийв,Дойче зеле и СиЕнЕн да обяснят

    15 9 Отговор
    ...след като са изчезнали, защо ги броят за елиминирани жертви?

    12:18 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За Московския режим

    9 33 Отговор
    2 милиона убити в Афганистан
    2 милиона убити в Сирия
    2 милиона убити в Украйна

    това е повече от населелението на Северна Америка при идването на европейците, а московците се загрижиле за индианците, а колко народ убиха в Кавказ, Средна Азия и Сибир с много повече хора от Северна Америка?

    12:18 28.01.2026

  • 12 дфдфс

    7 17 Отговор
    Пак добре, доскоро само руските загуби бяха 2 млн срещу 40000

    12:19 28.01.2026

  • 13 Мишел

    32 9 Отговор
    Оценката преди половин година: Украйна бе дала 1 760 000 жертви, Русия 160 000.

    Коментиран от #31, #38

    12:19 28.01.2026

  • 14 Барбалей

    26 8 Отговор

    До коментар #8 от "Боби":

    Може пък да видим снимките на Урсулите, заедно с онези бритиш хомо секшуъл

    12:19 28.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 55555

    10 27 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Аааа, не е вярно,Сталин изби много милиони Руснаци,Путин е като пионерче пред него и ще трева много да се потруди за да спечели титлата най добър руснакообиец!!!!А между другото и Ленин му води,поне с няколко милиона.

    Коментиран от #17, #25

    12:20 28.01.2026

  • 17 Ххх

    19 5 Отговор

    До коментар #16 от "55555":

    Сталин не е руснак, а Грузинец.

    Коментиран от #29, #76

    12:21 28.01.2026

  • 18 Махараминдри Баба

    17 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #70

    12:24 28.01.2026

  • 19 Махараминдри Баба

    15 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #41

    12:25 28.01.2026

  • 20 Махараминдри Баба

    17 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:25 28.01.2026

  • 21 Тити на Кака

    16 5 Отговор
    1000:26.
    Бог да прости загиналите заради безотговорните хазари в Киев момчета и от двете страни!
    Точка по темата.

    12:27 28.01.2026

  • 22 ТРЪМП:

    6 19 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    12:27 28.01.2026

  • 23 Петрова

    9 27 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    Коментиран от #75, #85

    12:27 28.01.2026

  • 24 Това е

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    Безспорен факт.

    12:28 28.01.2026

  • 25 Истината

    9 19 Отговор

    До коментар #16 от "55555":

    Разликата е, че Сталин индустриализира СССР и го разшири, направи го страшен.

    Путин провали Руската федерация, превърна я за посмешище, а руснаците на подигравка.

    Путин се провали във всичките си сметки.

    Коментиран от #34, #39

    12:28 28.01.2026

  • 26 !!!?

    6 14 Отговор
    Не може да бъде...!
    От Путлер знаеме, че убитите руски главорези възкръсват...особенно след като целуна Корана на Кадиров !!!?

    12:28 28.01.2026

  • 27 Путлер е слуга на Сатаната

    8 17 Отговор
    „За kаkво бeшe това?“
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
    Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    12:29 28.01.2026

  • 28 ...

    7 16 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването и фалирането на Русия.

    12:29 28.01.2026

  • 29 55555

    7 14 Отговор

    До коментар #17 от "Ххх":

    И Путин не е руснак -фамилията му по майка е Шаломович-за това го избива без жал.!!!

    Коментиран от #35

    12:29 28.01.2026

  • 30 Българин

    9 13 Отговор
    Това е най-тъпата грешка.която всички ционисти допускат! Русия се бори за величие! Там числата нямат значени! Ако трявба 10 души да загинат, ако трябва 10 милиона. Руският народ не се интерсува от цената!
    Той ще защити величието си и Православието и ще наложи безпрекословно волята си на всички по света!
    На всяка цена!

    Коментиран от #36, #37, #56

    12:29 28.01.2026

  • 31 Хи хи

    7 14 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Кой я оцени тая оценка? Ти ли? Докато се шмъркаш?

    Нали щяхте да вземате Киев за три дни? Берлин за колко? Две седмици?

    Коментиран от #91

    12:30 28.01.2026

  • 32 Бизнес инсайдър

    18 5 Отговор
    Досега минимум 2млн хохохола гушнаха букета на евроатлинтеческите ценности ,а около 4млн от тях са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава всичките очакващи доживотни инвалидни пенсии изплащани от ЕС ,включително и лично ти ,без значение под каква форма .

    12:30 28.01.2026

  • 33 Тиква

    13 3 Отговор
    Ха ха ха,окрабандерите вече към 2 милиона наближават,добра новина, зеления ще бъде последният.

    12:31 28.01.2026

  • 34 Само прочети

    3 13 Отговор

    До коментар #25 от "Истината":

    С какви технологии и индустрии се индустриализира Русия.Главно от САЩ и Англия Барни.

    12:31 28.01.2026

  • 35 Историк

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "55555":

    И ти по фамилия си Демирев ,но никой не се интересува ,а
    прадядо ти Демир ага е бил виден ромски големец !

    Коментиран от #48, #86

    12:32 28.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русофоб

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Това си е написано чиста русофобия!

    Коментиран от #47

    12:33 28.01.2026

  • 38 По данни на Тръмп

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Мъск и ЦРУ загинали към декември 2025 :

    1 850 000 руснаци
    350 000 украинци / в това число са и убити цивилни/

    12:33 28.01.2026

  • 39 55555

    1 13 Отговор

    До коментар #25 от "Истината":

    Да ама човешкия живот не струваше пукната пара,както е и при Путин.!!На кой му трябва индустрия която е в услуга само на партийната върхушка?!!!

    12:33 28.01.2026

  • 40 Българин

    6 3 Отговор
    СЛАВА ПУТИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    Коментиран от #45, #50

    12:34 28.01.2026

  • 41 Ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:34 28.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мушмул

    9 0 Отговор
    Мдааа, статия от вчера в сайта на "Центъра за стратегически и международни проучвания"!

    12:34 28.01.2026

  • 44 ВСУ ПОБЕДА

    2 11 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    12:35 28.01.2026

  • 45 Възpожденец 🇧🇬

    5 14 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е...
    Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
    Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
    Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
    🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
    🇺🇦 Героям Слава!

    Коментиран от #61, #78, #79, #113

    12:36 28.01.2026

  • 46 БАНко

    10 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , КОО - , КОО- .....КОЙ ЦЕНТЪР ГО КАЗА ???

    12:36 28.01.2026

  • 47 Путлеристан

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Русофоб":

    Йоди се оплачи на путлера и медводков 🍌🍌

    12:36 28.01.2026

  • 48 55555

    2 7 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Може и така да е но това не отменя факта че Путин не е руснак,и избива руснаци за собствено удоволствие,защото ги ненавижда.!!!

    Коментиран от #55

    12:36 28.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Град Козлодуй

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    12:37 28.01.2026

  • 51 ТехноЛог

    6 1 Отговор
    И въпреки изкуственото приповдигнато настроение и днес през комините на германските мобилни крематориуми Rauch -Max Pro с 200 ще изхвърчат редовните 2000 -3000 хохохола и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции и много опит от далечната 1943 г. !

    12:37 28.01.2026

  • 52 Цък

    9 1 Отговор
    Избихте всичко що има в Русия, защо ревете. Продължавайте войната до пълното унищожение на Русия. В Русия има една мобилизация, в Украйна всеки ден ловят хора по улиците за фронта. От скоро проверки в университетите, две отсъствия и на фронта. Да живее пропагандата. А Сирси преди дни без настъпление няма победа, почвате поредната контраатака.

    Коментиран от #57, #62

    12:38 28.01.2026

  • 53 Вандим

    6 1 Отговор
    Явно и укрите четат анализите на Подоляка. Той го обясни и с факти преди близо месец.

    12:38 28.01.2026

  • 54 Телеграм

    2 13 Отговор
    Гледах видео - 7 украинеца с дрон и Брадли щурмуват позициите на 30 руснака в горичка. Гранатомети, гранати... един по един украинците превземат позициите им прикривани от бронемашината. Дават жертви, но не спират. Вземат оръжието на убитите руснаци и притискат останалите в края на укрепленията. Пътят е разчистен идва танк, който прегазва последните укрития. Украинците хвърлят гранати в дупките. Край.
    7 украинеца срещу 30 руснака. И тук някви ме убеждават, че руснаците избили милиони украинци и победили вече.

    Украинците предложиха на руснаците да се предадат и че ще ги обменят за тор. Руснацитеппредпочетоха да станат тор.

    Коментиран от #60, #67, #74, #94

    12:39 28.01.2026

  • 55 Историк

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "55555":

    А на теб лично къде ти е далаверата бре ,тюфффф уекккк ?

    Коментиран от #59

    12:39 28.01.2026

  • 56 Как може

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    човек да се радикализира до такава степен, че да призовава за избиването на 10 милиона руснаци. И на всичко отгоре си и поддръжник на Русия. ?

    Коментиран от #63

    12:40 28.01.2026

  • 57 Хоремаг

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Цък":

    Една мобилизация, коята не е спирала. Чети руски блогъри - Калашников, Подоляка и други казват 2 милиона са били на война, 400 000 убити, над половин милион инвалиди, общо над милион безвъзвратни загуби.

    Къде е пабедата? Киев взеха ли? Одеса? Харков? А Часов яр, Покровск, Лиман?

    12:41 28.01.2026

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 0 Отговор
    Как пък нито един жълтопаветен козяшки Утре Пак не замина на терен в Осрайна да я защитава .Онези плюнки ултрасите Светльо и Мишо не ги броя ,че отекоха още в движение без да са видяли бойно кръщение .Десетки добри хора, Бог да ви поживи за многото дадени плюсове 👌 !

    12:42 28.01.2026

  • 59 55555

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Историк":

    Нямам никаква далавера-Просто казвам истината -далавераджийче.!!!

    Коментиран от #68

    12:43 28.01.2026

  • 60 Убрее

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Телеграм":

    Ухаа

    12:43 28.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Цък":

    Има за цел глупака.

    12:45 28.01.2026

  • 63 Хиймлер

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "Как може":

    Това е русофила, баце! Аз такива ги показвам на руснаците да видят, какви са им русофилите!

    Аз това разправям, че "русофилите" са най-големите русофоби.

    Коментиран от #69

    12:45 28.01.2026

  • 64 Бандера

    4 1 Отговор
    При мен укробите са вече над 2 млн., зеления бункерен блатен плъх много лъже.

    12:45 28.01.2026

  • 65 Оракула от Делфи

    2 5 Отговор
    Рано или късно Руснаците ще Линчуват Путин ,
    дори и да между мъртвите!!!
    Руснака може да го водиш в тъмното като магаре ,
    но осъзнае ли се , че го правиш на простак , не прощава!

    12:45 28.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Билд

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Телеграм":

    36 руски генерала станаха на тор.Руснаците признават само за 17.

    Коментиран от #72, #81

    12:46 28.01.2026

  • 68 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "55555":

    Истината е че си доуенн π∆ ааау 6бащ се за жълти стотинки ,а представяш се за изтънчен и екзотичен небинарен многополловвв .ДиДи !!!

    12:47 28.01.2026

  • 69 Гимлер,

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хиймлер":

    мий краката и лягай.Завивай се добре,че течението ти е отнесло мо3ъка.А и за кръста не е добре.

    12:48 28.01.2026

  • 70 Карлуково

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Махараминдри Баба":

    Следващата ти борба ще бъде с Александър Македонски,Рамзес Втори, Наполеон и Клеопатра.

    12:49 28.01.2026

  • 71 Путин е геостратег

    5 3 Отговор
    За 5 години Путин похарчи военновременните запаси трупани от СССР от Втората световна до ден днешен. Сателитите показват, че хранилищата за танкове и самалети са празни.


    Единствено ядрения скрап остана, но него не могат да го използват, защото означава мигновено изпепеляване на Русия от ядрен огън.

    12:49 28.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 РФ е въздух под налягане.

    3 5 Отговор
    Моли се на ВСУ да се изтеглят от ДНР, защото безаналоговата рашка армия не може сама да я окупира.

    Коментиран от #80

    12:49 28.01.2026

  • 74 Ушко и 3ъбчо

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Телеграм":

    гледал си ти,"Приказки под шипковия храст".

    12:50 28.01.2026

  • 75 Христо

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Петрова":

    Много сте надъхана. Кажете нещо за Зеленото и Шайката около него, ако може. На кого трябва да ги дадат тях- може би на украинците - те знаят какво да ги правят.

    12:51 28.01.2026

  • 76 Хххх

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ххх":

    Още по-зле. Значи руснаците са допуснали грузинеца Сталин и монголеца Путин да унищожават руския народ.

    12:52 28.01.2026

  • 77 Пр0краински тр0льове,

    3 1 Отговор
    да го веете бе.

    12:52 28.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Абре

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "РФ е въздух под налягане.":

    Цар Вулл ,Всу се изтеглят единствено в насипно състояние в черни усилени чували тип Bodybag .

    12:55 28.01.2026

  • 81 Велт

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Билд":

    Имаше една приказка, че при царя сме имали 50 генерала, а при бай Тоша сама пожарната е имала 50 генерала. Та по съветски модел там генерал се явява равно на американски лейтенант.

    12:55 28.01.2026

  • 82 Обтегача

    2 2 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.Изгодно!

    Коментиран от #90

    12:56 28.01.2026

  • 83 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Руснаците не стават за войници!

    12:58 28.01.2026

  • 84 Слава

    1 2 Отговор
    Слава на украинци и руснаци, които избиват болшевици.
    Слава и на смелите българи, които защитават в Украйна международния правов ред и демократичен свят.

    Коментиран от #87

    12:58 28.01.2026

  • 85 Пала Марко

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Петрова":

    Димитър Георгиев -ДиДи ,даже и като Петрова мога датти сккк... самм пррр ...дяллниккка ,Хич ама Хич не ми пука !

    12:58 28.01.2026

  • 86 доктор

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #89, #118

    12:59 28.01.2026

  • 87 гробар

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Слава":

    Ква слава има на 2м под земята бе приятел ?Що не пробваш да питаш бившите ми клиенти ,но надали някой би ти отговорил .

    12:59 28.01.2026

  • 88 С точност до 500 метра

    3 2 Отговор
    Колкото руският телевизар става за гледане, толкова руското оръжие става за воюване.

    Коментиран от #114

    13:00 28.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Данните са на организации в Норвегия и Швеция, на основа публикуваните некролози в Украйна и в Русия.

    Коментиран от #95

    13:10 28.01.2026

  • 92 Тома

    4 1 Отговор
    Бати зеле каза че само 30 хиляди са жертвите от бондеровци

    13:10 28.01.2026

  • 93 след като Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ххх":

    е населена от сънародници на Путин, защо същите "сънародници" забраниха през 2014г. руския език, избиват рускоезичното население, унищожават руската култура, забраняват всякакви публични изяви на руски произведения-последна справка "Лебедово езеро". Да, има около 25% руски етнос, всичко останало е за подбор...

    Коментиран от #96

    13:12 28.01.2026

  • 94 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Телеграм":

    Мани другото, лъжат и за 1000:26....
    Нали така?

    13:13 28.01.2026

  • 95 Йоската Кобзон

    1 4 Отговор

    До коментар #91 от "Мишел":

    Данните са при мен.Във вид на кайма.

    13:13 28.01.2026

  • 96 гру гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #93 от "след като Украйна":

    Руски фейкове колега.Като антируските бойни комари колега.

    13:14 28.01.2026

  • 97 АБВ

    3 1 Отговор
    Претоплена манджа, но вече вкисната. Пропагандата продължава, макар да няма нищо общо с действителността. Само преди месец от ББС обявиха руските загуби на 165 000 убити. Сега някакъв си CSIS обявява 325 000 убити руснаци. Украинската пропаганда говори за почти 2 000 000 убити и ранени, от които 800 000 убити. Всеки лъже и надлъгва, както си иска.
    Но никой не проумява, че каквито и числа да се посочват за руските загуби, това няма да повлияе по никакъв начин на руснаците и на властта на Путин. Но глупавите пропагандатори си продължават наратива, въпреки че няма нищо общо с действителността.

    Коментиран от #101

    13:21 28.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Шопаров

    1 0 Отговор
    Центъра за изследване и международни изследвания на изследванията

    13:22 28.01.2026

  • 100 ...

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Москва не вярва на сълзи":

    Инфлацията в Русия е 38%.

    13:23 28.01.2026

  • 101 Руската пропаганда

    4 2 Отговор

    До коментар #97 от "АБВ":

    Има за цел винаги глупака 😄.

    13:24 28.01.2026

  • 102 Копейки

    3 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    13:25 28.01.2026

  • 103 Кучето си лае кервана си върви

    3 2 Отговор
    Ами надрусеняка що всики ден рИве тогава., вчера бе в истерия. С един удар два вагона всушнищи направо при бандера. Според мониторинговия ресурс на бандеровците руснаците готвят нова мощна атака с Орешник по Киев. Днес пак има мощни удари по портовата инфраструктора на Одеса . В Киев над 700 000 потребиштели са без ток. По думи на всушниците не отиват да се бият в Донбас, а в БОМБАС

    Коментиран от #109

    13:27 28.01.2026

  • 104 ВВП

    3 2 Отговор
    По точно ,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали окропитека..125000 наемници от 19 държави ,вкл.България ..165000 км анексирани..И Лобута продължава..Слава Русская!!

    13:28 28.01.2026

  • 105 куку

    2 1 Отговор
    Е пишете баре 4млн от РФ, всеки месец по 50хил.

    13:28 28.01.2026

  • 106 И никой не опроверга тази информация

    2 2 Отговор
    "Файл с база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна - загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали." Всичко друго е стъкмистика и ала-бала на Евродемократите.

    13:30 28.01.2026

  • 107 Фейк

    3 2 Отговор
    Информацията е от дойче зеле - обективна, както винаги?!

    13:30 28.01.2026

  • 108 Тенденцията

    10 4 Отговор
    Раша ще яде още много бой докато в Кремъл разберат ,че няма да стане на тяхната ....

    "Целта е да се унищожават до 50 000 руски
    войници на месец." заяви Федоров. Според
    министъра на отбраната, стратегическата
    цел на Украйна е да направи цената на
    войната непоносима за Рvсия. Той
    отбеляза, че през декември украинските
    въоръжени сили са ликвидирали
    приблизително 35 000 войници, като
    всички загуби са потвърдени на
    видеозаписи. Достигането на 50 000
    окупатори на месец би трябвало сериозно да
    подкопае възможностите на Русия"

    Коментиран от #110, #115

    13:31 28.01.2026

  • 109 Въпреки провалите и при трите използвани

    1 4 Отговор

    До коментар #103 от "Кучето си лае кервана си върви":

    ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    13:32 28.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ммда

    2 2 Отговор
    Киев за два дня.

    13:35 28.01.2026

  • 112 Руснаците ще свършат тази работа

    2 1 Отговор
    Почвайте да свиквате, нацистка Украйна няма да има на картата така или иначе!

    13:35 28.01.2026

  • 113 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":

    "Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е....."

    Да си чул/чел случайно, че Полша напада СССР, по време на гражданската война там ? И заграбва части от Беларус и Украйна, а ? А през 1939 г. СССР не напада, защото Полша вече е разгромена от Германия, си връща своето.
    Като си некомпетентен защо се изказваш по исторически въпроси ?

    13:36 28.01.2026

  • 114 Питай Зеления Наркос,

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "С точност до 500 метра":

    Който след нощните фойеверки, всяка сутрин реве с дрезгав глас - "Дайте, Дайте, Дайте..."

    13:37 28.01.2026

  • 115 Руснакът е мръсно противно животно

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Тенденцията":

    Краде от перални,тоалетни чинии, тостери и деца.
    Трепе се!

    Коментиран от #117

    13:37 28.01.2026

  • 116 Евроасматик с нервен тик

    2 1 Отговор
    Урсуляците си лаят, кервана си върви, Искандера лети, а бандерите заемат стратегически позиции към лвов

    13:37 28.01.2026

  • 117 Урсулката е чисто розово пони

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    от неопределен пол с амбриаж отзад

    13:41 28.01.2026

  • 118 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "доктор":

    Пак ли забрани руската нация, докторе?
    Питай лекуващия те лекар защо периодично имаш нужда да забраняваш някои неща!
    Кога за последен път забрани земното притегляне, помниш ли?

    13:46 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания