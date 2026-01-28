Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни

1,2 милиона руски войници и близо 600 хиляди украински са станали жертва на войната в Украйна, сочат данните на Центъра за изследване и международни изследвания (CSIS).
Според американския мозъчен тръст 1,2 милиона руски войници са ранени, убити или изчезнали от февруари 2022 година до декември 2025, като 325 000 от тях са изгубили живота си.
До пролетта жертвите ще са над 2 милиона
От началото на пълномащабната агресия срещу територията си Украйна е загубила между 100 и 140 000 войници, а общият брой на пострадалите, загиналите и изчезналите е между 500 и 600 хиляди, става ясно още от данните на организацията, която е базирана във Вашингтон. "Общият брой на жертвите в Русия и Украйна вероятно е достигнал 1,8 милиона, а до пролетта на 2026 г. може да достигне два милиона", съобщава още CSIS.
Наскоро Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна пък съобщи, че броят на цивилните, които са били убити във войната, вече достига 15 000. Техният брой вероятно е още по-висок, защото международните наблюдатели трудно получават информация от окупираните от Русия територии.
Русия напредва изключително бавно
Както "Ню Йорк Таймс" посочва, на фона на големия брой пострадали прогресът на Русия в Украйна е изключително бавен. От януари 2024 година до декември 2025 руската армия е успяла да завладее още около 1,5% от територията на Украйна. До момента тя контролира около 1/5 от нападнатата страна.
Въпреки сериозните загуби Русия продължава да поддържа броя на войниците си, като за целта извърши първата мобилизация след Втората световна война, включително сред затворници. Освен това се смята, че около 15 000 севернокорейски войници също са се включили в сраженията, най-вече в западната руска Курска област, където украинците завладяваха територии през 2024 година. Стотици от тях са загубили живота си.
Преговорите в Абу Даби продължават
Войната в Украйна продължава вече близо четири години. Доналд Тръмп се върна на власт в САЩ с обещанието, че ще сложи нейния край, но за момента усилията му изгледат безплодни.
През този уикенд за първи път делегации от Москва, Киев и Вашингтон започнаха преговори в Обединените арабски емирства. Въпреки че и президентът на Украйна Володимир Зеленски, и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф оцениха разговорите като "конструктивни", Русия все така настоява Украйна да предаде цялата територия на Донбас, включително частите, които не са под руски контрол - условие, което Киев категорично отхвърля. Следващият кръг от преговори ще се проведе на 1 февруари.
До коментар #1 от "Ххх":Най добрия стратег на НАТО ....Вова Путин , ура !!!
демек с толкова да увеличават заплати в общ сектор и пенсии
12:17 28.01.2026
11 За Московския режим
2 милиона убити в Сирия
2 милиона убити в Украйна
това е повече от населелението на Северна Америка при идването на европейците, а московците се загрижиле за индианците, а колко народ убиха в Кавказ, Средна Азия и Сибир с много повече хора от Северна Америка?
До коментар #1 от "Ххх":Аааа, не е вярно,Сталин изби много милиони Руснаци,Путин е като пионерче пред него и ще трева много да се потруди за да спечели титлата най добър руснакообиец!!!!А между другото и Ленин му води,поне с няколко милиона.
До коментар #16 от "55555":Сталин не е руснак, а Грузинец.
Фидел Кастро 1992 г.
19 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
20 Махараминдри Баба
Бог да прости загиналите заради безотговорните хазари в Киев момчета и от двете страни!
Точка по темата.
Точка по темата.
23 Петрова
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
24 Това е
12:28 28.01.2026
Путин провали Руската федерация, превърна я за посмешище, а руснаците на подигравка.
Путин се провали във всичките си сметки.
12:28 28.01.2026
Коментиран от #35
12:29 28.01.2026
Коментиран от #36, #37, #56
31 Хи хи
12:30 28.01.2026
32 Бизнес инсайдър
12:30 28.01.2026
33 Тиква
12:31 28.01.2026
34 Само прочети
До коментар #25 от "Истината":С какви технологии и индустрии се индустриализира Русия.Главно от САЩ и Англия Барни.
12:31 28.01.2026
35 Историк
До коментар #29 от "55555":И ти по фамилия си Демирев ,но никой не се интересува ,а
прадядо ти Демир ага е бил виден ромски големец !
Коментиран от #48, #86
12:32 28.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русофоб
До коментар #30 от "Българин":Това си е написано чиста русофобия!
Коментиран от #47
12:33 28.01.2026
38 По данни на Тръмп
До коментар #13 от "Мишел":Мъск и ЦРУ загинали към декември 2025 :
1 850 000 руснаци
350 000 украинци / в това число са и убити цивилни/
12:33 28.01.2026
39 55555
До коментар #25 от "Истината":Да ама човешкия живот не струваше пукната пара,както е и при Путин.!!На кой му трябва индустрия която е в услуга само на партийната върхушка?!!!
12:33 28.01.2026
40 Българин
Коментиран от #45, #50
12:34 28.01.2026
41 Ха-ха
До коментар #19 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:34 28.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 мушмул
12:34 28.01.2026
44 ВСУ ПОБЕДА
12:35 28.01.2026
45 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #40 от "Българин":Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е...
Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
🇺🇦 Героям Слава!
Коментиран от #61, #78, #79, #113
12:36 28.01.2026
46 БАНко
12:36 28.01.2026
47 Путлеристан
До коментар #37 от "Русофоб":Йоди се оплачи на путлера и медводков 🍌🍌
12:36 28.01.2026
48 55555
До коментар #35 от "Историк":Може и така да е но това не отменя факта че Путин не е руснак,и избива руснаци за собствено удоволствие,защото ги ненавижда.!!!
Коментиран от #55
12:36 28.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Град Козлодуй
До коментар #40 от "Българин":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
12:37 28.01.2026
51 ТехноЛог
12:37 28.01.2026
52 Цък
Коментиран от #57, #62
12:38 28.01.2026
53 Вандим
12:38 28.01.2026
54 Телеграм
7 украинеца срещу 30 руснака. И тук някви ме убеждават, че руснаците избили милиони украинци и победили вече.
Украинците предложиха на руснаците да се предадат и че ще ги обменят за тор. Руснацитеппредпочетоха да станат тор.
Коментиран от #60, #67, #74, #94
12:39 28.01.2026
55 Историк
До коментар #48 от "55555":А на теб лично къде ти е далаверата бре ,тюфффф уекккк ?
Коментиран от #59
12:39 28.01.2026
56 Как може
До коментар #30 от "Българин":човек да се радикализира до такава степен, че да призовава за избиването на 10 милиона руснаци. И на всичко отгоре си и поддръжник на Русия. ?
Коментиран от #63
12:40 28.01.2026
57 Хоремаг
До коментар #52 от "Цък":Една мобилизация, коята не е спирала. Чети руски блогъри - Калашников, Подоляка и други казват 2 милиона са били на война, 400 000 убити, над половин милион инвалиди, общо над милион безвъзвратни загуби.
Къде е пабедата? Киев взеха ли? Одеса? Харков? А Часов яр, Покровск, Лиман?
12:41 28.01.2026
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:42 28.01.2026
59 55555
До коментар #55 от "Историк":Нямам никаква далавера-Просто казвам истината -далавераджийче.!!!
Коментиран от #68
12:43 28.01.2026
60 Убрее
До коментар #54 от "Телеграм":Ухаа
12:43 28.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Руската пропаганда
До коментар #52 от "Цък":Има за цел глупака.
12:45 28.01.2026
63 Хиймлер
До коментар #56 от "Как може":Това е русофила, баце! Аз такива ги показвам на руснаците да видят, какви са им русофилите!
Аз това разправям, че "русофилите" са най-големите русофоби.
Коментиран от #69
12:45 28.01.2026
64 Бандера
12:45 28.01.2026
65 Оракула от Делфи
дори и да между мъртвите!!!
Руснака може да го водиш в тъмното като магаре ,
но осъзнае ли се , че го правиш на простак , не прощава!
12:45 28.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Билд
До коментар #54 от "Телеграм":36 руски генерала станаха на тор.Руснаците признават само за 17.
Коментиран от #72, #81
12:46 28.01.2026
68 Историк
До коментар #59 от "55555":Истината е че си доуенн π∆ ааау 6бащ се за жълти стотинки ,а представяш се за изтънчен и екзотичен небинарен многополловвв .ДиДи !!!
12:47 28.01.2026
69 Гимлер,
До коментар #63 от "Хиймлер":мий краката и лягай.Завивай се добре,че течението ти е отнесло мо3ъка.А и за кръста не е добре.
12:48 28.01.2026
70 Карлуково
До коментар #18 от "Махараминдри Баба":Следващата ти борба ще бъде с Александър Македонски,Рамзес Втори, Наполеон и Клеопатра.
12:49 28.01.2026
71 Путин е геостратег
Единствено ядрения скрап остана, но него не могат да го използват, защото означава мигновено изпепеляване на Русия от ядрен огън.
12:49 28.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 РФ е въздух под налягане.
Коментиран от #80
12:49 28.01.2026
74 Ушко и 3ъбчо
До коментар #54 от "Телеграм":гледал си ти,"Приказки под шипковия храст".
12:50 28.01.2026
75 Христо
До коментар #23 от "Петрова":Много сте надъхана. Кажете нещо за Зеленото и Шайката около него, ако може. На кого трябва да ги дадат тях- може би на украинците - те знаят какво да ги правят.
12:51 28.01.2026
76 Хххх
До коментар #17 от "Ххх":Още по-зле. Значи руснаците са допуснали грузинеца Сталин и монголеца Путин да унищожават руския народ.
12:52 28.01.2026
77 Пр0краински тр0льове,
12:52 28.01.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Абре
До коментар #73 от "РФ е въздух под налягане.":Цар Вулл ,Всу се изтеглят единствено в насипно състояние в черни усилени чували тип Bodybag .
12:55 28.01.2026
81 Велт
До коментар #67 от "Билд":Имаше една приказка, че при царя сме имали 50 генерала, а при бай Тоша сама пожарната е имала 50 генерала. Та по съветски модел там генерал се явява равно на американски лейтенант.
12:55 28.01.2026
82 Обтегача
Коментиран от #90
12:56 28.01.2026
83 Атина Палада
12:58 28.01.2026
84 Слава
Слава и на смелите българи, които защитават в Украйна международния правов ред и демократичен свят.
Коментиран от #87
12:58 28.01.2026
85 Пала Марко
До коментар #23 от "Петрова":Димитър Георгиев -ДиДи ,даже и като Петрова мога датти сккк... самм пррр ...дяллниккка ,Хич ама Хич не ми пука !
12:58 28.01.2026
86 доктор
До коментар #35 от "Историк":Руска нация няма.
Коментиран от #89, #118
12:59 28.01.2026
87 гробар
До коментар #84 от "Слава":Ква слава има на 2м под земята бе приятел ?Що не пробваш да питаш бившите ми клиенти ,но надали някой би ти отговорил .
12:59 28.01.2026
88 С точност до 500 метра
Коментиран от #114
13:00 28.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Мишел
До коментар #31 от "Хи хи":Данните са на организации в Норвегия и Швеция, на основа публикуваните некролози в Украйна и в Русия.
Коментиран от #95
13:10 28.01.2026
92 Тома
13:10 28.01.2026
93 след като Украйна
До коментар #1 от "Ххх":е населена от сънародници на Путин, защо същите "сънародници" забраниха през 2014г. руския език, избиват рускоезичното население, унищожават руската култура, забраняват всякакви публични изяви на руски произведения-последна справка "Лебедово езеро". Да, има около 25% руски етнос, всичко останало е за подбор...
Коментиран от #96
13:12 28.01.2026
94 Тити на Кака
До коментар #54 от "Телеграм":Мани другото, лъжат и за 1000:26....
Нали така?
13:13 28.01.2026
95 Йоската Кобзон
До коментар #91 от "Мишел":Данните са при мен.Във вид на кайма.
13:13 28.01.2026
96 гру гайтанджиева
До коментар #93 от "след като Украйна":Руски фейкове колега.Като антируските бойни комари колега.
13:14 28.01.2026
97 АБВ
Но никой не проумява, че каквито и числа да се посочват за руските загуби, това няма да повлияе по никакъв начин на руснаците и на властта на Путин. Но глупавите пропагандатори си продължават наратива, въпреки че няма нищо общо с действителността.
Коментиран от #101
13:21 28.01.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Шопаров
13:22 28.01.2026
100 ...
До коментар #5 от "Москва не вярва на сълзи":Инфлацията в Русия е 38%.
13:23 28.01.2026
101 Руската пропаганда
До коментар #97 от "АБВ":Има за цел винаги глупака 😄.
13:24 28.01.2026
102 Копейки
13:25 28.01.2026
103 Кучето си лае кервана си върви
Коментиран от #109
13:27 28.01.2026
104 ВВП
13:28 28.01.2026
105 куку
13:28 28.01.2026
106 И никой не опроверга тази информация
13:30 28.01.2026
107 Фейк
13:30 28.01.2026
108 Тенденцията
"Целта е да се унищожават до 50 000 руски
войници на месец." заяви Федоров. Според
министъра на отбраната, стратегическата
цел на Украйна е да направи цената на
войната непоносима за Рvсия. Той
отбеляза, че през декември украинските
въоръжени сили са ликвидирали
приблизително 35 000 войници, като
всички загуби са потвърдени на
видеозаписи. Достигането на 50 000
окупатори на месец би трябвало сериозно да
подкопае възможностите на Русия"
Коментиран от #110, #115
13:31 28.01.2026
109 Въпреки провалите и при трите използвани
До коментар #103 от "Кучето си лае кервана си върви":ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."
13:32 28.01.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ммда
13:35 28.01.2026
112 Руснаците ще свършат тази работа
13:35 28.01.2026
113 АБВ
До коментар #45 от "Възpожденец 🇧🇬":"Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е....."
Да си чул/чел случайно, че Полша напада СССР, по време на гражданската война там ? И заграбва части от Беларус и Украйна, а ? А през 1939 г. СССР не напада, защото Полша вече е разгромена от Германия, си връща своето.
Като си некомпетентен защо се изказваш по исторически въпроси ?
13:36 28.01.2026
114 Питай Зеления Наркос,
До коментар #88 от "С точност до 500 метра":Който след нощните фойеверки, всяка сутрин реве с дрезгав глас - "Дайте, Дайте, Дайте..."
13:37 28.01.2026
115 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #108 от "Тенденцията":Краде от перални,тоалетни чинии, тостери и деца.
Трепе се!
Коментиран от #117
13:37 28.01.2026
116 Евроасматик с нервен тик
13:37 28.01.2026
117 Урсулката е чисто розово пони
До коментар #115 от "Руснакът е мръсно противно животно":от неопределен пол с амбриаж отзад
13:41 28.01.2026
118 Тити на Кака
До коментар #86 от "доктор":Пак ли забрани руската нация, докторе?
Питай лекуващия те лекар защо периодично имаш нужда да забраняваш някои неща!
Кога за последен път забрани земното притегляне, помниш ли?
13:46 28.01.2026