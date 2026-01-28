Украйна: близо 2 милиона са жертвите от двете страни

1,2 милиона руски войници и близо 600 хиляди украински са станали жертва на войната в Украйна, сочат данните на Центъра за изследване и международни изследвания (CSIS).

Според американския мозъчен тръст 1,2 милиона руски войници са ранени, убити или изчезнали от февруари 2022 година до декември 2025, като 325 000 от тях са изгубили живота си.

До пролетта жертвите ще са над 2 милиона

От началото на пълномащабната агресия срещу територията си Украйна е загубила между 100 и 140 000 войници, а общият брой на пострадалите, загиналите и изчезналите е между 500 и 600 хиляди, става ясно още от данните на организацията, която е базирана във Вашингтон. "Общият брой на жертвите в Русия и Украйна вероятно е достигнал 1,8 милиона, а до пролетта на 2026 г. може да достигне два милиона", съобщава още CSIS.

Наскоро Мисията на ООН за наблюдение на човешките права в Украйна пък съобщи, че броят на цивилните, които са били убити във войната, вече достига 15 000. Техният брой вероятно е още по-висок, защото международните наблюдатели трудно получават информация от окупираните от Русия територии.

Русия напредва изключително бавно

Както "Ню Йорк Таймс" посочва, на фона на големия брой пострадали прогресът на Русия в Украйна е изключително бавен. От януари 2024 година до декември 2025 руската армия е успяла да завладее още около 1,5% от територията на Украйна. До момента тя контролира около 1/5 от нападнатата страна.

Въпреки сериозните загуби Русия продължава да поддържа броя на войниците си, като за целта извърши първата мобилизация след Втората световна война, включително сред затворници. Освен това се смята, че около 15 000 севернокорейски войници също са се включили в сраженията, най-вече в западната руска Курска област, където украинците завладяваха територии през 2024 година. Стотици от тях са загубили живота си.

Преговорите в Абу Даби продължават

Войната в Украйна продължава вече близо четири години. Доналд Тръмп се върна на власт в САЩ с обещанието, че ще сложи нейния край, но за момента усилията му изгледат безплодни.

През този уикенд за първи път делегации от Москва, Киев и Вашингтон започнаха преговори в Обединените арабски емирства. Въпреки че и президентът на Украйна Володимир Зеленски, и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф оцениха разговорите като "конструктивни", Русия все така настоява Украйна да предаде цялата територия на Донбас, включително частите, които не са под руски контрол - условие, което Киев категорично отхвърля. Следващият кръг от преговори ще се проведе на 1 февруари.