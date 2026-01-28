Украйна трябва да даде Донбас, за да получи гаранции от САЩ?

От администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са дали на Украйна да разбере, че гаранциите за сигурност от страна на Вашингтон ще зависят от това дали Киев ще се съгласи с мирно споразумение, което вероятно ще включва предаването на Донбас на Русия , пише вестник "Файненшъл Таймс", позовавайки се на осем източника.

Двама от тях уточняват, че Вашингтон е обещал на Киев допълнителни доставки на оръжие за поддръжка в мирно време, ако Украйна изпълни поставеното условие.

"Файненшъл Таймс" напомня, че украинският президент Володимир Зеленски се надяваше да подпише със САЩ документи за гаранции за сигурност и следвоенен "план за процъфтяване" още този месец, което би дало на Киев лостове за влияние при по-нататъшните преговори с Москва. Но Вашингтон е дал да се разбере, че задълженията на САЩ в сферата на сигурността ще зависят от постигането на споразумение на Киев с Русия.

Високопоставен украински чиновник споделя мнението, че е неясно дали САЩ ще поемат конкретни ангажименти. "Те се спират всеки път, когато могат да се подпишат гаранции за сигурност", казва той пред изданието. А Украйна иска да получи потвърждение, преди да се откаже от част от териториите си.

Белият дом опровергава

Междувременно от прессекретариата на Белия дом опровергаха твърденията в статията. "Това абсолютно не отговаря на действителността - единствената роля на САЩ в мирния процес се състои в това двете страни да бъдат уговорени да постигнат сделка", заявява служителката на прессекретариата Ана Кели. Тя споделя и становището, че "Файненшъл Таймс" злонамерено и анонимно разпространява лъжи, за да прекъсне мирния процес.

Друг източник, запознат с позицията на САЩ, от своята страна казва, че Вашингтон "не се опитва да натрапва на Украйна териториални отстъпки" . "САЩ заявиха, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни да сключат мирна сделка, но нейното съдържание зависи от Русия и Украйна."

Тръмп иска мирният договор да бъде сключен до 15 май

Американската администрация се стреми мирното споразумение между Украйна и Русия да бъде сключено не по-късно от май , защото от лятото нататък нейното внимание ще бъде концентрирано върху вътрешната политика на фона на новия избирателен цикъл, бе заявено междувременно от депутата във Върховната Рада на Украйна Алексей Гончаренко. Той назова и конкретна дата - до 15 май.

По думите на Гончаренко, за трети ноември в САЩ са планирани междинни избори за Конгреса, и ако Тръмп не успее до май да покаже резултати за приключване на войната , това за него ще стане по-скоро минус, отколкото плюс. Месец май е смятан в САЩ за неформален срок за сключването на сделка между Русия и Украйна , след което американската страна може да излезе от преговорния процес, допълва Гончаренко. "Украинският процес няма да изчезне, но ще отстъпи на втори план."

Изданието "The Moskow Times" напомня, че именно Алексей Гончаренко бе първият, който обнародва съдържанието на мирния план на САЩ за Украйна, включващ 28 точки.

