Украйна трябва да даде Донбас, за да получи гаранции от САЩ?
  Тема: Украйна

28 Януари, 2026 14:03 1 717 73

  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Американският президент Доналд Тръмп би искал войната да приключи най-късно до май

Украйна трябва да даде Донбас, за да получи гаранции от САЩ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са дали на Украйна да разбере, че гаранциите за сигурност от страна на Вашингтон ще зависят от това дали Киев ще се съгласи с мирно споразумение, което вероятно ще включва предаването на Донбас на Русия , пише вестник "Файненшъл Таймс", позовавайки се на осем източника.

Двама от тях уточняват, че Вашингтон е обещал на Киев допълнителни доставки на оръжие за поддръжка в мирно време, ако Украйна изпълни поставеното условие.

"Файненшъл Таймс" напомня, че украинският президент Володимир Зеленски се надяваше да подпише със САЩ документи за гаранции за сигурност и следвоенен "план за процъфтяване" още този месец, което би дало на Киев лостове за влияние при по-нататъшните преговори с Москва. Но Вашингтон е дал да се разбере, че задълженията на САЩ в сферата на сигурността ще зависят от постигането на споразумение на Киев с Русия.

Високопоставен украински чиновник споделя мнението, че е неясно дали САЩ ще поемат конкретни ангажименти. "Те се спират всеки път, когато могат да се подпишат гаранции за сигурност", казва той пред изданието. А Украйна иска да получи потвърждение, преди да се откаже от част от териториите си.

Белият дом опровергава

Междувременно от прессекретариата на Белия дом опровергаха твърденията в статията. "Това абсолютно не отговаря на действителността - единствената роля на САЩ в мирния процес се състои в това двете страни да бъдат уговорени да постигнат сделка", заявява служителката на прессекретариата Ана Кели. Тя споделя и становището, че "Файненшъл Таймс" злонамерено и анонимно разпространява лъжи, за да прекъсне мирния процес.

Друг източник, запознат с позицията на САЩ, от своята страна казва, че Вашингтон "не се опитва да натрапва на Украйна териториални отстъпки" . "САЩ заявиха, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни да сключат мирна сделка, но нейното съдържание зависи от Русия и Украйна."

Тръмп иска мирният договор да бъде сключен до 15 май

Американската администрация се стреми мирното споразумение между Украйна и Русия да бъде сключено не по-късно от май , защото от лятото нататък нейното внимание ще бъде концентрирано върху вътрешната политика на фона на новия избирателен цикъл, бе заявено междувременно от депутата във Върховната Рада на Украйна Алексей Гончаренко. Той назова и конкретна дата - до 15 май.

По думите на Гончаренко, за трети ноември в САЩ са планирани междинни избори за Конгреса, и ако Тръмп не успее до май да покаже резултати за приключване на войната , това за него ще стане по-скоро минус, отколкото плюс. Месец май е смятан в САЩ за неформален срок за сключването на сделка между Русия и Украйна , след което американската страна може да излезе от преговорния процес, допълва Гончаренко. "Украинският процес няма да изчезне, но ще отстъпи на втори план."

Изданието "The Moskow Times" напомня, че именно Алексей Гончаренко бе първият, който обнародва съдържанието на мирния план на САЩ за Украйна, включващ 28 точки.

Автор: Екатерина Венкина


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    8 38 Отговор
    4 години братушките не могат да превземат Донбас

    Коментиран от #32, #70

    14:03 28.01.2026

  • 2 Атина Палада

    9 37 Отговор
    руската армия се оказа позорно слаба и некадърна

    Коментиран от #10, #62

    14:04 28.01.2026

  • 3 Шопо

    39 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #16

    14:05 28.01.2026

  • 4 Мурка

    34 3 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ НАР КОМА И ХУНТАТА СЪС ЗЛАТНИТЕ WC

    14:05 28.01.2026

  • 5 На Русия и трябват 4 години

    2 30 Отговор
    Да го превземе и още 2.2 милиона жертви
    Ако се съгласи украйна
    Геноцидът на руският народ на фронта ще спре
    Дай боже да стане

    Коментиран от #9, #12

    14:06 28.01.2026

  • 6 Механик

    30 0 Отговор
    Сутрин пишете, че САЩ изобщо не са изисквали такива решения от Украина.
    На обед пишете, че САЩ исискват от Украйна подобни решения.
    Вечер пишете и едното, и другото...
    Кога говорите истината бе джанъм?

    14:06 28.01.2026

  • 7 1111

    32 1 Отговор
    Аве, нема кво да четем - не само Донбас, ами и Одеса ша даде барабар с българите вътре, дет вие ги знаете колко бяха...

    Коментиран от #14

    14:07 28.01.2026

  • 8 Тов. Членин

    4 19 Отговор
    Таваришчи , струва ми се , че Дончо и Вован си бъркат по Dypkite ...🤭

    Коментиран от #15

    14:07 28.01.2026

  • 9 Груз 200

    7 20 Отговор

    До коментар #5 от "На Русия и трябват 4 години":

    Не е проблем жертвите за Русия та това е просто Измет която трябва да се чисти така или иначе

    14:07 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Една Украйна Смля Русия

    9 23 Отговор
    Слава Украйна
    Героем Слава

    14:08 28.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    26 4 Отговор

    До коментар #5 от "На Русия и трябват 4 години":

    На снимката е Солнцепека, знаеш ли колко бандери и чужди наемници е изпържил?

    Коментиран от #29

    14:08 28.01.2026

  • 13 руската мечка

    5 20 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:09 28.01.2026

  • 14 Шопо

    26 2 Отговор

    До коментар #7 от "1111":

    Един наш политик беше казал че Крим е руски, прав е човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #54

    14:09 28.01.2026

  • 15 Мурка

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тов. Членин":

    БЪРКАШ НЕЩАТА С РОКИМАУНТИНСКАТА ПАСТИРКА

    Коментиран от #21

    14:10 28.01.2026

  • 16 Град Козлодуй

    7 22 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #17

    14:10 28.01.2026

  • 17 Мурка

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    ЗАБРАВИ КАПКИТЕ ИОД

    14:14 28.01.2026

  • 18 Нищо няма да излезе

    15 0 Отговор
    от тая работа с мира. В Русия политиците са съгласни такова предложение за Донбас, определят го като загуба. Те не искат никакви територии, а възможността Русия да определи следващото правителство на Украйна.

    14:14 28.01.2026

  • 19 Тити на Кака

    17 3 Отговор
    Да напомня: единствено Русия може да даде реални гаранции на Украйна. При определени ЯСНИ условия.
    И предаването на Донбас на законния му собственик е само едно от тези условия, има и други.
    Отказът от изпълнението и само на едно от тези условия означава , че войната продължава. До пълно вразумяване на хазарите в Киев.
    Това е ситуацията в реалността / докато киевският шут се скъсва да пътува по света, имитирайки някаква дейност/.

    Коментиран от #24

    14:14 28.01.2026

  • 20 Смях в залата

    6 11 Отговор
    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
    😂

    Коментиран от #49

    14:15 28.01.2026

  • 21 Чурка

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Мурка":

    Мы там никогда не были .. товарищи ..

    Коментиран от #25

    14:15 28.01.2026

  • 22 Трол

    12 2 Отговор
    Украйна трябва да даде Украйна, за да получи гаранции от САЩ.

    14:15 28.01.2026

  • 23 ммда

    2 11 Отговор
    Киев за два дня и все.мдааа

    14:15 28.01.2026

  • 24 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Тити на Кака":

    Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.4 години като 3 дня.

    Коментиран от #35

    14:18 28.01.2026

  • 25 Мурка

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Чурка":

    А БАЩА ТИ ЛИ ПРОИЗНСЕ НОВОГОДИШНО СЛОВО НА ТОЯ ФОН

    Коментиран от #36

    14:18 28.01.2026

  • 26 Квартал 95

    13 0 Отговор
    Има прогрес при мисирките. До преди няколко дни всяка статия започваше с "Зеленски поиска...", а сега започват с "Украйна трябва да даде..."

    Коментиран от #30

    14:19 28.01.2026

  • 27 Ццц

    13 2 Отговор
    Значи дрогираният пак излъга, че гаранциите са готови и само чака хабер да си разходи наркоманското сако до Вашингтон, за ги подпише? А нашите "журналисти" по няколко пъти на ден бодро ни "информираха" с лъжите на този клоун. За това журналистът проверява информацията си, а "журналистът" преписва УНИАН и цитира палячовци-лъжци.

    14:20 28.01.2026

  • 28 Мишел

    11 2 Отговор
    Донбас само временно ще прекрати войната, колкото НатО да въоръжи още повече Украйна.
    Нацистката държава до Русия винаги ще е опасност от война.

    14:20 28.01.2026

  • 29 Мало Ум

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    То се вижда за 5 години Русия се стопи
    Само олигарси останаха и Турци да ги заплождат

    14:21 28.01.2026

  • 30 И как мислиш

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Квартал 95":

    Русия ще приключили войната, преди да е постигнала целта на СВО ?

    14:21 28.01.2026

  • 31 Делю Хайдутин

    1 10 Отговор
    4 години меся погачите и вися като соппол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Даалдисаха ми ръцете от толкова много месене.Накрая ще си омеся и главата,.

    14:22 28.01.2026

  • 32 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Отдавна няма братушки ,откакто болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата няма братушки .

    14:22 28.01.2026

  • 33 Възpожденец 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Гаранциите на Тръмп струват колкото въздуха над зулус слаФчо !

    Коментиран от #40

    14:23 28.01.2026

  • 34 Питащ

    7 6 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #38, #41

    14:23 28.01.2026

  • 35 Тити на Кака

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Сънувай.
    Халюцинирането на реалност е безплатно.

    14:24 28.01.2026

  • 36 Чурка ,

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Мурка":

    Опять ааbazлалсья ..

    14:24 28.01.2026

  • 37 Украинец

    7 2 Отговор
    "Украйна трябва да даде Донбас"

    И главата на зеления на тепсия пред Путин

    Коментиран от #57, #66

    14:25 28.01.2026

  • 38 Тити на Кака

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Питащ":

    Удобно ли е да те попитам от къде черпиш инфото за двата милиона руснаци?
    От данните за перманентната украинска бусификация ли?

    14:26 28.01.2026

  • 39 Питам

    1 7 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #42

    14:27 28.01.2026

  • 40 Мишел

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Гаранциите за сигурност срещу ядрена сила са само на хартия.

    Коментиран от #43

    14:27 28.01.2026

  • 41 Отговарящ

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Питащ":

    "за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци"

    Ами за да получат амнезия нашите евроатлантици колко силно и сплотено е НАТО-то им и колко "богата" е Европа. И за да може сега зеления да се моли на Путин за мир.

    14:28 28.01.2026

  • 42 Отговарящ

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Питам":

    Веднага след като му пратят главата на зеления

    14:29 28.01.2026

  • 43 Мартин

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    То ядрени сили много.Шоут е в окопите как руснаците стават на създърма.

    Коментиран от #45

    14:29 28.01.2026

  • 44 Володимир Зеленски, президент

    3 7 Отговор
    В интерес на Украйна и Америка е бойните действия да не спират !!! Украинци ще се намерят, наемници също.
    Самозабравилата се руска мечка трябва да получи такъв урок, че Конституционно да забрани армия и оръжия на своя територия.

    Коментиран от #51

    14:31 28.01.2026

  • 45 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мартин":

    "как руснаците стават на създърма"

    Ами защо тогава зеления моли за мир а пък укрите отстъпват

    Коментиран от #48, #50

    14:31 28.01.2026

  • 46 Българин

    2 6 Отговор
    Ако Украйна даде Донбас, Путин ще използва съхранената армия за продължаване на настъплението на запад.
    Така че, украинските военни трябва да са луди, за да отстъпят и педя земя без бой!

    14:32 28.01.2026

  • 47 Мирен гражданин

    1 5 Отговор
    Какви гаранции на хартия, които не струват и цената на хартията! Агент Краснов, също като шефа си путин, лесно дава гаранции, които знае, че няма да спази. А искат срещу нищо земята на Украйна! Разбира се, че няма да им се получи.

    14:34 28.01.2026

  • 48 Мартин

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Учуден":

    В окопите гледай!Руски фашисти на кайма и печено на дрон.

    14:34 28.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Смях в залата":

    "...патриарх Кирил призовал всички руснаци на молитва за спасение..."

    От Три Дня до упование във врачки, Ванга и Бог.....
    Замечательно, просто замечательно 😁

    14:34 28.01.2026

  • 50 Много погрешно си

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Учуден":

    разбрал нещата. Зеленски не иска мир. Тръмп ги натиска и двете страни да подписват мир. Зеленски затова и мрънка уж за мир, за да угоди на Тръмп, че оръжията на Украйна идват от него :)))

    Коментиран от #56

    14:35 28.01.2026

  • 51 Зеления

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Володимир Зеленски, президент":

    "Украинци ще се намерят, наемници също"

    Няма бе, ето козячетата громят Русия всеки ден ама скрити зад компютрите - нито един не се е записал доброволец във ВСУ и даже и една заплатка се скъпят да дадат. В Украйна вече не останаха кого да ловим.

    Коментиран от #61

    14:35 28.01.2026

  • 52 Факт

    2 6 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин. 🤣

    14:35 28.01.2026

  • 53 Факти

    3 6 Отговор
    Украйна даде ядреното оръжие срещу гаранции от САЩ, Русия и Англия. Видяхме какво стана. Украйна трябва да се бие докрай. Руското робство не е живот. Свобода или смърт.

    14:37 28.01.2026

  • 54 койдазнай

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Чий флаг се е вее над Одеса?

    Коментиран от #55, #58

    14:39 28.01.2026

  • 55 ?????

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    А над Крим????
    Знамената бързо се сменят. Ето над Купанск и Покровск вече се вее руски флаг.

    14:41 28.01.2026

  • 56 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Много погрешно си":

    "Зеленски не иска мир" - ами като не иска да не реве нито на Тръмп нито на ЕС нито на Путин ами да се стяга и да се бие.

    Пък като си зависим от някого не ти остава нищо друго освен да му се подчиняваш. И аз искам България като Тръмп да си вземе например венецуелския петрол - знаеш ли какви богати ще станем - ама нямаме силиците.

    Зеления да е мислил когато затри държавата си заради обещанията на господарите му - ама господарите му само го използваха и няма в никакъв случай да се противопоставят на Русия директно.

    Коментиран от #59, #73

    14:41 28.01.2026

  • 57 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Украинец":

    Що ми се чини , че си Дуся Краварката , у левият ъгъл ?!🤔

    Коментиран от #60

    14:42 28.01.2026

  • 58 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "койдазнай":

    Българския флаг ама бандерите го изгориха

    14:43 28.01.2026

  • 59 Руската пропаганда

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Учуден":

    Има за цел глупака.

    14:44 28.01.2026

  • 60 Украинец

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "да питам":

    Що ми се чини че зеления ще е основното ястие на масата за преговорите.

    14:45 28.01.2026

  • 61 Доналд Тръмп, Президентът

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Зеления":

    "...В Украйна вече не останаха кого да ловим...."

    Проблема си е лично на Украйна и Русия !!!
    Аз се снимам с пингвини и Путин в Гренландия, дреме ми......

    Коментиран от #63

    14:46 28.01.2026

  • 62 Затова напредва към киев

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Накъдето напредва и украинската междувременно.

    14:47 28.01.2026

  • 63 Зеления

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    "Аз се снимам с пингвини и Путин в Гренландия"

    Не беше ли с Путин в Аляска или ти си се измъквал в часовете по география. Аляска или Гренландия казваш все американски територии.

    Коментиран от #69

    14:51 28.01.2026

  • 64 Зевзек

    4 0 Отговор
    "Това абсолютно не отговаря на действителността - единствената роля на САЩ в мирния процес се състои в това двете страни да бъдат уговорени да постигнат сделка"

    Значи зеления печели от трите карти на късмета средната - да е честито на всички "евроатлантици" - гаранции за сигурността друг път.

    14:55 28.01.2026

  • 65 Пламен

    1 3 Отговор
    Американските гаранции са хартиени гаранции и струват колкото Будапещенските гаранции. ....не стават и за тоалетна....Тогава Украйна предаде ядреното си въоръжение в замяна на гарантирани граници. Гаранциите са Украинска победа и разпад на русия

    Коментиран от #68

    14:55 28.01.2026

  • 66 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Украинец":

    Подкрепяш вражеска държава,няма да ти е лесно ако сме във военно положение !

    14:56 28.01.2026

  • 67 Чичак

    1 2 Отговор
    Кви гаранции ве, Украйна здраво тъпани русия Беларус и Северна Корея накуп

    14:58 28.01.2026

  • 68 Пламена

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пламен":

    ЯО са руски. Сто пъти ти казаха, ба.ен.

    14:59 28.01.2026

  • 69 Доналд Тръмп, Президентът

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Зеления":

    За мен и Америка това Гренландия, Аляска и Сибир е едно и също. Зона на Американски интереси и бъдещи американски територии 👍

    15:08 28.01.2026

  • 70 миш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    А,ТИ ПЪРВО ПРЕВЗЕМИ ЖЕНА СИ,АКО ИМАШ.

    15:14 28.01.2026

  • 71 БайДънчо:

    1 0 Отговор
    За Осрайна има една Много, Много Лоша новина:
    Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
    в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!

    15:14 28.01.2026

  • 72 смотань бандер..

    1 0 Отговор
    А я сакм гаранций че орешнико нема да пробие куполо над кieвската хунта

    15:17 28.01.2026

  • 73 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Учуден":

    Затова и Русия загуби своя суверинитет, защото зависимостта й от Китай е 100%. Думата на Си в Русия е закон.

    15:27 28.01.2026

