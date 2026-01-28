Украйна трябва да даде Донбас, за да получи гаранции от САЩ?

От администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са дали на Украйна да разбере, че гаранциите за сигурност от страна на Вашингтон ще зависят от това дали Киев ще се съгласи с мирно споразумение, което вероятно ще включва предаването на Донбас на Русия , пише вестник "Файненшъл Таймс", позовавайки се на осем източника.
Двама от тях уточняват, че Вашингтон е обещал на Киев допълнителни доставки на оръжие за поддръжка в мирно време, ако Украйна изпълни поставеното условие.
"Файненшъл Таймс" напомня, че украинският президент Володимир Зеленски се надяваше да подпише със САЩ документи за гаранции за сигурност и следвоенен "план за процъфтяване" още този месец, което би дало на Киев лостове за влияние при по-нататъшните преговори с Москва. Но Вашингтон е дал да се разбере, че задълженията на САЩ в сферата на сигурността ще зависят от постигането на споразумение на Киев с Русия.
Високопоставен украински чиновник споделя мнението, че е неясно дали САЩ ще поемат конкретни ангажименти. "Те се спират всеки път, когато могат да се подпишат гаранции за сигурност", казва той пред изданието. А Украйна иска да получи потвърждение, преди да се откаже от част от териториите си.
Белият дом опровергава
Междувременно от прессекретариата на Белия дом опровергаха твърденията в статията. "Това абсолютно не отговаря на действителността - единствената роля на САЩ в мирния процес се състои в това двете страни да бъдат уговорени да постигнат сделка", заявява служителката на прессекретариата Ана Кели. Тя споделя и становището, че "Файненшъл Таймс" злонамерено и анонимно разпространява лъжи, за да прекъсне мирния процес.
Друг източник, запознат с позицията на САЩ, от своята страна казва, че Вашингтон "не се опитва да натрапва на Украйна териториални отстъпки" . "САЩ заявиха, че гаранциите за сигурност зависят от съгласието на двете страни да сключат мирна сделка, но нейното съдържание зависи от Русия и Украйна."
Тръмп иска мирният договор да бъде сключен до 15 май
Американската администрация се стреми мирното споразумение между Украйна и Русия да бъде сключено не по-късно от май , защото от лятото нататък нейното внимание ще бъде концентрирано върху вътрешната политика на фона на новия избирателен цикъл, бе заявено междувременно от депутата във Върховната Рада на Украйна Алексей Гончаренко. Той назова и конкретна дата - до 15 май.
По думите на Гончаренко, за трети ноември в САЩ са планирани междинни избори за Конгреса, и ако Тръмп не успее до май да покаже резултати за приключване на войната , това за него ще стане по-скоро минус, отколкото плюс. Месец май е смятан в САЩ за неформален срок за сключването на сделка между Русия и Украйна , след което американската страна може да излезе от преговорния процес, допълва Гончаренко. "Украинският процес няма да изчезне, но ще отстъпи на втори план."
Изданието "The Moskow Times" напомня, че именно Алексей Гончаренко бе първият, който обнародва съдържанието на мирния план на САЩ за Украйна, включващ 28 точки.
Автор: Екатерина Венкина
1 Атина Палада
Коментиран от #32, #70
14:03 28.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #10, #62
14:04 28.01.2026
3 Шопо
Коментиран от #16
14:05 28.01.2026
4 Мурка
14:05 28.01.2026
5 На Русия и трябват 4 години
Ако се съгласи украйна
Геноцидът на руският народ на фронта ще спре
Дай боже да стане
Коментиран от #9, #12
14:06 28.01.2026
6 Механик
На обед пишете, че САЩ исискват от Украйна подобни решения.
Вечер пишете и едното, и другото...
Кога говорите истината бе джанъм?
14:06 28.01.2026
7 1111
Коментиран от #14
14:07 28.01.2026
8 Тов. Членин
Коментиран от #15
14:07 28.01.2026
9 Груз 200
До коментар #5 от "На Русия и трябват 4 години":Не е проблем жертвите за Русия та това е просто Измет която трябва да се чисти така или иначе
14:07 28.01.2026
11 Една Украйна Смля Русия
Героем Слава
14:08 28.01.2026
12 БОЛШЕВИК
До коментар #5 от "На Русия и трябват 4 години":На снимката е Солнцепека, знаеш ли колко бандери и чужди наемници е изпържил?
Коментиран от #29
14:08 28.01.2026
13 руската мечка
14:09 28.01.2026
14 Шопо
До коментар #7 от "1111":Един наш политик беше казал че Крим е руски, прав е човека сега спора е за Одеса.
Коментиран от #54
14:09 28.01.2026
15 Мурка
До коментар #8 от "Тов. Членин":БЪРКАШ НЕЩАТА С РОКИМАУНТИНСКАТА ПАСТИРКА
Коментиран от #21
14:10 28.01.2026
16 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #17
14:10 28.01.2026
17 Мурка
До коментар #16 от "Град Козлодуй":ЗАБРАВИ КАПКИТЕ ИОД
14:14 28.01.2026
18 Нищо няма да излезе
14:14 28.01.2026
19 Тити на Кака
И предаването на Донбас на законния му собственик е само едно от тези условия, има и други.
Отказът от изпълнението и само на едно от тези условия означава , че войната продължава. До пълно вразумяване на хазарите в Киев.
Това е ситуацията в реалността / докато киевският шут се скъсва да пътува по света, имитирайки някаква дейност/.
Коментиран от #24
14:14 28.01.2026
20 Смях в залата
😂
Коментиран от #49
14:15 28.01.2026
21 Чурка
До коментар #15 от "Мурка":Мы там никогда не были .. товарищи ..
Коментиран от #25
14:15 28.01.2026
22 Трол
14:15 28.01.2026
23 ммда
14:15 28.01.2026
24 Българин
До коментар #19 от "Тити на Кака":Значи,че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.4 години като 3 дня.
Коментиран от #35
14:18 28.01.2026
25 Мурка
До коментар #21 от "Чурка":А БАЩА ТИ ЛИ ПРОИЗНСЕ НОВОГОДИШНО СЛОВО НА ТОЯ ФОН
Коментиран от #36
14:18 28.01.2026
26 Квартал 95
Коментиран от #30
14:19 28.01.2026
27 Ццц
14:20 28.01.2026
28 Мишел
Нацистката държава до Русия винаги ще е опасност от война.
14:20 28.01.2026
29 Мало Ум
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":То се вижда за 5 години Русия се стопи
Само олигарси останаха и Турци да ги заплождат
14:21 28.01.2026
30 И как мислиш
До коментар #26 от "Квартал 95":Русия ще приключили войната, преди да е постигнала целта на СВО ?
14:21 28.01.2026
31 Делю Хайдутин
14:22 28.01.2026
32 Лука
До коментар #1 от "Атина Палада":Отдавна няма братушки ,откакто болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата няма братушки .
14:22 28.01.2026
33 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #40
14:23 28.01.2026
34 Питащ
Коментиран от #38, #41
14:23 28.01.2026
35 Тити на Кака
До коментар #24 от "Българин":Сънувай.
Халюцинирането на реалност е безплатно.
14:24 28.01.2026
36 Чурка ,
До коментар #25 от "Мурка":Опять ааbazлалсья ..
14:24 28.01.2026
37 Украинец
И главата на зеления на тепсия пред Путин
Коментиран от #57, #66
14:25 28.01.2026
38 Тити на Кака
До коментар #34 от "Питащ":Удобно ли е да те попитам от къде черпиш инфото за двата милиона руснаци?
От данните за перманентната украинска бусификация ли?
14:26 28.01.2026
39 Питам
Коментиран от #42
14:27 28.01.2026
40 Мишел
До коментар #33 от "Възpожденец 🇧🇬":Гаранциите за сигурност срещу ядрена сила са само на хартия.
Коментиран от #43
14:27 28.01.2026
41 Отговарящ
До коментар #34 от "Питащ":"за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци"
Ами за да получат амнезия нашите евроатлантици колко силно и сплотено е НАТО-то им и колко "богата" е Европа. И за да може сега зеления да се моли на Путин за мир.
14:28 28.01.2026
42 Отговарящ
До коментар #39 от "Питам":Веднага след като му пратят главата на зеления
14:29 28.01.2026
43 Мартин
До коментар #40 от "Мишел":То ядрени сили много.Шоут е в окопите как руснаците стават на създърма.
Коментиран от #45
14:29 28.01.2026
44 Володимир Зеленски, президент
Самозабравилата се руска мечка трябва да получи такъв урок, че Конституционно да забрани армия и оръжия на своя територия.
Коментиран от #51
14:31 28.01.2026
45 Учуден
До коментар #43 от "Мартин":"как руснаците стават на създърма"
Ами защо тогава зеления моли за мир а пък укрите отстъпват
Коментиран от #48, #50
14:31 28.01.2026
46 Българин
Така че, украинските военни трябва да са луди, за да отстъпят и педя земя без бой!
14:32 28.01.2026
47 Мирен гражданин
14:34 28.01.2026
48 Мартин
До коментар #45 от "Учуден":В окопите гледай!Руски фашисти на кайма и печено на дрон.
14:34 28.01.2026
49 Владимир Путин, президент
До коментар #20 от "Смях в залата":"...патриарх Кирил призовал всички руснаци на молитва за спасение..."
От Три Дня до упование във врачки, Ванга и Бог.....
Замечательно, просто замечательно 😁
14:34 28.01.2026
50 Много погрешно си
До коментар #45 от "Учуден":разбрал нещата. Зеленски не иска мир. Тръмп ги натиска и двете страни да подписват мир. Зеленски затова и мрънка уж за мир, за да угоди на Тръмп, че оръжията на Украйна идват от него :)))
Коментиран от #56
14:35 28.01.2026
51 Зеления
До коментар #44 от "Володимир Зеленски, президент":"Украинци ще се намерят, наемници също"
Няма бе, ето козячетата громят Русия всеки ден ама скрити зад компютрите - нито един не се е записал доброволец във ВСУ и даже и една заплатка се скъпят да дадат. В Украйна вече не останаха кого да ловим.
Коментиран от #61
14:35 28.01.2026
52 Факт
14:35 28.01.2026
53 Факти
14:37 28.01.2026
54 койдазнай
До коментар #14 от "Шопо":Чий флаг се е вее над Одеса?
Коментиран от #55, #58
14:39 28.01.2026
55 ?????
До коментар #54 от "койдазнай":А над Крим????
Знамената бързо се сменят. Ето над Купанск и Покровск вече се вее руски флаг.
14:41 28.01.2026
56 Учуден
До коментар #50 от "Много погрешно си":"Зеленски не иска мир" - ами като не иска да не реве нито на Тръмп нито на ЕС нито на Путин ами да се стяга и да се бие.
Пък като си зависим от някого не ти остава нищо друго освен да му се подчиняваш. И аз искам България като Тръмп да си вземе например венецуелския петрол - знаеш ли какви богати ще станем - ама нямаме силиците.
Зеления да е мислил когато затри държавата си заради обещанията на господарите му - ама господарите му само го използваха и няма в никакъв случай да се противопоставят на Русия директно.
Коментиран от #59, #73
14:41 28.01.2026
57 да питам
До коментар #37 от "Украинец":Що ми се чини , че си Дуся Краварката , у левият ъгъл ?!🤔
Коментиран от #60
14:42 28.01.2026
58 Запознат
До коментар #54 от "койдазнай":Българския флаг ама бандерите го изгориха
14:43 28.01.2026
59 Руската пропаганда
До коментар #56 от "Учуден":Има за цел глупака.
14:44 28.01.2026
60 Украинец
До коментар #57 от "да питам":Що ми се чини че зеления ще е основното ястие на масата за преговорите.
14:45 28.01.2026
61 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #51 от "Зеления":"...В Украйна вече не останаха кого да ловим...."
Проблема си е лично на Украйна и Русия !!!
Аз се снимам с пингвини и Путин в Гренландия, дреме ми......
Коментиран от #63
14:46 28.01.2026
62 Затова напредва към киев
До коментар #2 от "Атина Палада":Накъдето напредва и украинската междувременно.
14:47 28.01.2026
63 Зеления
До коментар #61 от "Доналд Тръмп, Президентът":"Аз се снимам с пингвини и Путин в Гренландия"
Не беше ли с Путин в Аляска или ти си се измъквал в часовете по география. Аляска или Гренландия казваш все американски територии.
Коментиран от #69
14:51 28.01.2026
64 Зевзек
Значи зеления печели от трите карти на късмета средната - да е честито на всички "евроатлантици" - гаранции за сигурността друг път.
14:55 28.01.2026
65 Пламен
Коментиран от #68
14:55 28.01.2026
66 Лука
До коментар #37 от "Украинец":Подкрепяш вражеска държава,няма да ти е лесно ако сме във военно положение !
14:56 28.01.2026
67 Чичак
14:58 28.01.2026
68 Пламена
До коментар #65 от "Пламен":ЯО са руски. Сто пъти ти казаха, ба.ен.
14:59 28.01.2026
69 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #63 от "Зеления":За мен и Америка това Гренландия, Аляска и Сибир е едно и също. Зона на Американски интереси и бъдещи американски територии 👍
15:08 28.01.2026
70 миш
До коментар #1 от "Атина Палада":А,ТИ ПЪРВО ПРЕВЗЕМИ ЖЕНА СИ,АКО ИМАШ.
15:14 28.01.2026
71 БайДънчо:
Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!
15:14 28.01.2026
72 смотань бандер..
15:17 28.01.2026
73 така е
До коментар #56 от "Учуден":Затова и Русия загуби своя суверинитет, защото зависимостта й от Китай е 100%. Думата на Си в Русия е закон.
15:27 28.01.2026