Напрежение в Италия заради участие на американски агенти в охраната на Олимпиадата

28 Януари, 2026 10:54 897 3

Присъствието на ICE около Игрите Милано-Кортина 2026 предизвика политически реакции и обществено недоволство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Италия се засилва общественото и политическото недоволство във връзка с участието на представители на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в мерките за сигурност на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Според американските власти подобно сътрудничество е било прилагано и при предишни олимпийски форуми, съобщава CNN, цитирана от News.bg.

От Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърдиха, че разследващото звено Homeland Security Investigations (HSI) ще бъде ангажирано с функции, свързани със сигурността. Те уточниха, че американските агенти няма да провеждат имиграционни операции на италианска територия. Говорителят на ведомството Триша Маклафлин заяви, че HSI ще оказва подкрепа на Дипломатическата служба за сигурност (DSS) към Държавния департамент и на италианските домакини при оценката и предотвратяването на рискове, свързани с транснационалната престъпност, като всички действия ще бъдат под италианска юрисдикция.

Италианското министерство на вътрешните работи съобщи за проведена среща между министъра Матео Пиантедози и посланика на САЩ Тилман Фертита. Според Рим в Милано ще присъства само разследващото подразделение на ICE, без оперативни функции и без дейност извън рамките на дипломатическите мисии.

Въпреки тези уверения, редица италиански политици призоваха премиера Джорджия Мелони да се намеси и да предотврати участието на ICE, особено на фона на скорошни смъртоносни инциденти по време на засилени имиграционни операции в САЩ. Външният министър Антонио Таяни опита да разсее напрежението, като подчерта, че не става въпрос за полицейски действия по улиците, а за координация в оперативни центрове и контратерористично сътрудничество.

Критиките бяха подкрепени от бившия премиер Джузепе Конте, който настоя Италия ясно да защити своя суверенитет. Кметът на Милано Джузепе Сала също изрази остро несъгласие, заявявайки, че ICE не са желани в града, като определи агенцията като насилствена структура. Подобна позиция зае и депутатът Карло Календа.

От Американския олимпийски и параолимпийски комитет подчертаха, че не си сътрудничат с вътрешни правоохранителни или имиграционни служби на САЩ при организацията на Игрите. По думите на комитета, DSS ще има единствено консултативна и координационна роля, без каквито и да било полицейски или имиграционни правомощия в Италия.

Темата предизвика широк отзвук в италианските медии, петиции и обществени реакции, както и безпокойство сред американската общност в Милано, чиито представители изразиха опасения, че ситуацията може да навреди на международния имидж на Съединените щати.


Италия
  • 1 в италия мафията трафикира

    2 2 Отговор
    мароканци , зимбабвиици , турци , испанци , еквадорци , албанци , сърби . бягат от закона и седят в италия . и сега от айс кат фанат някой . и буум . ще го разсртелят на олимпиадата . то и спортистите вземат наркотици . рапарите дето пеят се дрогират с трева и хапове . и тях ще ги тряснат .а айс вземат по 3 пъти повече заплати . водят се елитни спец части с най модерно въоръжаване . скъпи са . закона за убииствата е различен в италия и в минесота юса . ще видим шоу .

    11:02 28.01.2026

  • 2 Перо

    4 2 Отговор
    Можеше да ги поканим и тук, да се справят с арабетата и граничните корумпета!

    11:08 28.01.2026

  • 3 Анонимен

    3 0 Отговор
    Службите на задокенските им колеги са тясно свързани със страната на шестолъчките.Пъпешите много добре знаят този факт.

    11:34 28.01.2026

