Европейският съюз ще освободи газа от ключови доставчици, включително Съединените щати и Катар, от допълнителни проверки като част от планираната си забрана за руски газ, съобщава Reuters, позовавайки се на проект на документ на Европейската комисия.

На 26 януари Съветът на ЕС одобри пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ от началото на 2027 г. и на газ по тръбопроводи от Русия от 30 септември същата година.

За да се приложи забраната, блокът ще въведе процедура за „предварително разрешение“ за доставки на втечнен. Това означава, че компаниите трябва да предоставят на европейските митнически органи доказателство за страната на произход на газа пет дни преди пристигането му в ЕС.

Това изискване обаче няма да се прилага за съществуващи ключови доставчици или за държави, където ЕС счита риска от навлизане на руски газ в износа им за нисък. Това са държавите, които доброволно са отказали руски газ или нямат инфраструктура за внос, чрез която руските доставки биха могли да влязат в тяхната мрежа.

Според проектодокумента, изключенията включват Съединените щати, Норвегия, Катар, Обединеното кралство, Алжир и Нигерия.

Според плана на ЕС, нарушаването на забраната ще доведе до глоби за европейските компании в размер на най-малко 40 милиона евро, или поне 3,5% от годишния им световен оборот, или 300% от оборота им от транзакции.

След одобряването на плана, словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че Унгария и Словакия ще заведат две отделни дела в Съда на Европейския съюз във връзка с решението на Европейския съвет да забрани вноса на руски газ. Унгарският премиер Виктор Орбан също обяви намерението си да се бори срещу забраната за внос на руски енергоносители.

Кремъл заяви, че отказът на Европа да приеме руски газови доставки ще направи европейските страни зависими от Съединените щати и ще ги лиши от възможността да диверсифицират доставките си. Говорителят Дмитрий Песков обясни, че Съединените щати продават газ „много скъпо“, което ще има негативни последици за европейската индустрия.

Москва счита западните санкции за незаконни. Президентът Владимир Путин заяви, че европейските страни, отказали руските енергийни доставки, са се сблъскали със спад в промишленото производство, спад в конкурентоспособността и покачване на цените.