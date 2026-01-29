Москва: НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос и прекъсна всички контакти с Русия

Северноатлантическият алианс прекъсна всички контакти с Русия, оставяйки Русия и НАТО само с авариен канал за комуникация.
Това заяви Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското външно министерство, в интервю за ТАСС.
„През 2022 г. Алиансът прекъсна всички контакти с нас. Остава само авариен канал за комуникация“, каза дипломатът.
Според него именно Северноатлантическият алианс, по своя инициатива, на практика замразил диалога с Русия през 2014 г.
„Можехме да обсъдим някои конкретни въпроси, но НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос. Нашите инициативи за деескалация на военното напрежение в Европа не бяха приети от НАТО. Опитът за сериозна дискусия за взаимни гаранции за сигурност – ние предложихме проект на такива споразумения на Северноатлантическия блок през декември 2021 г. – също не срещна положителен отзвук в Брюксел от НАТО“, отбеляза Масленников.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
06:41 29.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Марк Рюте, шеф на НАТО
Кви ги плещи тоя товapищ не вдявам, а и няма никакво значение. Запада и НАТО перфектно си изиграха картите. Русия да си сърба бopща.
Коментиран от #6
06:47 29.01.2026
4 Някой
06:59 29.01.2026
5 В контакте
Коментиран от #7
07:09 29.01.2026
6 Светлина в тунела
До коментар #3 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":Май не усещаш на къде вървят нещата. За щастие, глупавите оптимисти живеят дълго и се мъчат много, преди да пукнат в собствените си мизерии.
07:11 29.01.2026
7 Марк Рюте, шеф на НАТО
До коментар #5 от "В контакте":Га НАТО бърка в контакта, умира тока 😄
07:12 29.01.2026