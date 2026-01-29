Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Москва: НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос и прекъсна всички контакти с Русия

29 Януари, 2026 06:31, обновена 29 Януари, 2026 06:38 608 7

Останал е само аварийният канал за комуникация, заяви Владислав Масленников от МВнР

Москва: НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос и прекъсна всички контакти с Русия - 1
Владислав Масленников, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северноатлантическият алианс прекъсна всички контакти с Русия, оставяйки Русия и НАТО само с авариен канал за комуникация.

Това заяви Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„През 2022 г. Алиансът прекъсна всички контакти с нас. Остава само авариен канал за комуникация“, каза дипломатът.

Според него именно Северноатлантическият алианс, по своя инициатива, на практика замразил диалога с Русия през 2014 г.

„Можехме да обсъдим някои конкретни въпроси, но НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос. Нашите инициативи за деескалация на военното напрежение в Европа не бяха приети от НАТО. Опитът за сериозна дискусия за взаимни гаранции за сигурност – ние предложихме проект на такива споразумения на Северноатлантическия блок през декември 2021 г. – също не срещна положителен отзвук в Брюксел от НАТО“, отбеляза Масленников.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    10 4 Отговор
    Само психопати на чело на това нато, а си е пост за който трябва мозък без психично паранойчни отклонения

    06:41 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Марк Рюте, шеф на НАТО

    3 8 Отговор
    Горките руснаци, горките украинци още не вдяват че бяха премерени, претеглени, използвани и захвърлени.
    Кви ги плещи тоя товapищ не вдявам, а и няма никакво значение. Запада и НАТО перфектно си изиграха картите. Русия да си сърба бopща.

    Коментиран от #6

    06:47 29.01.2026

  • 4 Някой

    4 1 Отговор
    НАТО е бита карта - банда разглезени неудачници, изоставени от баща си. Нека скимтят! Може пък и да си намерят мястото в ералния свят - да си васал е по-добре, отколкото да си роб.

    06:59 29.01.2026

  • 5 В контакте

    0 1 Отговор
    НАТО успя да бръкне здраво в контакта този път.

    Коментиран от #7

    07:09 29.01.2026

  • 6 Светлина в тунела

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Марк Рюте, шеф на НАТО":

    Май не усещаш на къде вървят нещата. За щастие, глупавите оптимисти живеят дълго и се мъчат много, преди да пукнат в собствените си мизерии.

    07:11 29.01.2026

  • 7 Марк Рюте, шеф на НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "В контакте":

    Га НАТО бърка в контакта, умира тока 😄

    07:12 29.01.2026

Новини по държави:
