Северноатлантическият алианс прекъсна всички контакти с Русия, оставяйки Русия и НАТО само с авариен канал за комуникация.

Това заяви Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското външно министерство, в интервю за ТАСС.

„През 2022 г. Алиансът прекъсна всички контакти с нас. Остава само авариен канал за комуникация“, каза дипломатът.

Според него именно Северноатлантическият алианс, по своя инициатива, на практика замразил диалога с Русия през 2014 г.

„Можехме да обсъдим някои конкретни въпроси, но НАТО упорито свеждаше всичко до украинския въпрос. Нашите инициативи за деескалация на военното напрежение в Европа не бяха приети от НАТО. Опитът за сериозна дискусия за взаимни гаранции за сигурност – ние предложихме проект на такива споразумения на Северноатлантическия блок през декември 2021 г. – също не срещна положителен отзвук в Брюксел от НАТО“, отбеляза Масленников.