Не сте желани в Газа! Израел обяви, че организацията "Лекари без граници" трябва да напусне ивицата до 28 февруари

Израел реши днес да прекрати дейността на международната неправителствена организация "Лекари без граници“ в ивицата Газа, като нейните служители в населения с палестинци анклав трябва да напуснат територията му до края на този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Причината за ултиматума с краен срок 28 февруари е отказът на организацията да предостави на Израел списък с палестинските си служители, уточнява АФП.
Министерството на Израел по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма, което отговаря за регистрацията на хуманитарните организации, обяви, че ще "прекрати дейността" на "Лекари без граници" в ивицата Газа, защото не е получило този списък - задължение, "приложимо за всички хуманитарни организации, действащи в региона“.
На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предаде тогава Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
17:43 01.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7
17:46 01.02.2026
3 ,,,,,,
17:46 01.02.2026
4 Ха,ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бе на 4 километър и интернет ли имате
17:48 01.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПРО........
17:52 01.02.2026
7 Карлуково
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма да се учудя ако кажеш, че си участвал и в създаването на България заедно с Аспарух.
17:54 01.02.2026
8 име
Коментиран от #9
17:55 01.02.2026
9 ....
До коментар #8 от "име":Само Господ знае
17:59 01.02.2026