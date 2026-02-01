Новини
Свят »
Израел »
Не сте желани в Газа! Израел обяви, че организацията "Лекари без граници" трябва да напусне ивицата до 28 февруари

Не сте желани в Газа! Израел обяви, че организацията "Лекари без граници" трябва да напусне ивицата до 28 февруари

1 Февруари, 2026 17:41 638 9

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • лекари без граници

На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби

Не сте желани в Газа! Израел обяви, че организацията "Лекари без граници" трябва да напусне ивицата до 28 февруари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел реши днес да прекрати дейността на международната неправителствена организация "Лекари без граници“ в ивицата Газа, като нейните служители в населения с палестинци анклав трябва да напуснат територията му до края на този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Причината за ултиматума с краен срок 28 февруари е отказът на организацията да предостави на Израел списък с палестинските си служители, уточнява АФП.

Министерството на Израел по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма, което отговаря за регистрацията на хуманитарните организации, обяви, че ще "прекрати дейността" на "Лекари без граници" в ивицата Газа, защото не е получило този списък - задължение, "приложимо за всички хуманитарни организации, действащи в региона“.

На 1 януари тази година Израел потвърди забраната за достъп до ивицата Газа на 37 големи международни организации, които обвинява в това, че не са му предоставили списък с имената на своите служители, съгласно новите разпоредби, предаде тогава Франс прес.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    13 2 Отговор
    Лекарите пречат на израелският геноцид...Юдео-християнската цивилизация не прощава да и се объркват плановете.

    17:43 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит и полицията дойде да ни изведе но отказахме.

    Коментиран от #4, #7

    17:46 01.02.2026

  • 3 ,,,,,,

    1 5 Отговор
    Те си са сключили договор с Господ, те си знаят

    17:46 01.02.2026

  • 4 Ха,ха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бе на 4 километър и интернет ли имате

    17:48 01.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПРО........

    3 1 Отговор
    ..............ТИВНИ ЮДЕИ........!

    17:52 01.02.2026

  • 7 Карлуково

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма да се учудя ако кажеш, че си участвал и в създаването на България заедно с Аспарух.

    17:54 01.02.2026

  • 8 име

    6 0 Отговор
    Циoниcтите ли yпpaвляват в Гa3a, тяхна ли е? Ква работа имат там? Кога ще си тръгват? През кoминa или доброволно?

    Коментиран от #9

    17:55 01.02.2026

  • 9 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Само Господ знае

    17:59 01.02.2026