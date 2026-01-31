Най-малко 30 палестинци са убити при серия от израелски въздушни удари в различни райони в ивицата Газа. Атаките са най-мащабните от влязлото в сила през октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и "Хамас".
Израел нанесе ударите след като вчера обвини палестинската групировка "Хамас", че е нарушила примирието. Израелски изтребители са поразили полицейско управление в град Газа, загинали са общо 14 души, заяви директорът на болницата "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия. Три деца и две жени са станали жертва на друг въздушен удар в града, който е поразил жилищна сграда. Още седем души са загинали при удар по палатков лагер в град Хан Юнис.
Представител на израелската армия каза за Ройтерс, че нападенията са предприети в отговор на вчерашен инцидент, при който военнослужещи са забелязали осем въоръжени мъже да излизат от тунел в Рафах. Бойците са се намирали в район, в който са разположени израелски части, съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Трима от въоръжените мъже са били убити, а един е бил арестуван. Според израелската армия той е главен командир в "Хамас".
Египет осъди ударите на Израел и призова всички страни да спазват примирието преди дългоочакваното повторно отваряне на граничния пункт Рафах. По-рано тази седмица Израел заяви, че ще отвори пункта между ивицата Газа и Египет утре. Отварянето на пункта е едно от изискванията в рамките на първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и палестинската групировка.
Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 30
31 Януари, 2026 13:39, обновена 31 Януари, 2026 21:06 2 544 41
Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието
1 Далавера "Импекс "
13:44 31.01.2026
2 змии, ционистки отровни змии...
13:46 31.01.2026
3 Отиде на кино
Язък за барута…
13:47 31.01.2026
4 татунчо 🍌
Коментиран от #35
13:47 31.01.2026
5 Очевидно спазват примирието
13:47 31.01.2026
6 змии, атлантически отровни змии...
13:48 31.01.2026
7 Трънчо такъв миротворец,
13:48 31.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Как не ги е срам,
13:50 31.01.2026
10 змии, атлантически отровни змии...
Коментиран от #11
13:51 31.01.2026
11 Руската пропаганда
До коментар #10 от "змии, атлантически отровни змии...":Има за цел глупака.
Коментиран от #13, #24
13:54 31.01.2026
12 Николайчо Младенов
13:54 31.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да припомним и позора от 2025 г.
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..
13:59 31.01.2026
15 Дориана
13:59 31.01.2026
16 Позор ей... членски внос да плащаме сега
14:00 31.01.2026
17 писахме, и писахме, и писахме ...
Коментиран от #38
14:05 31.01.2026
18 Съветът на лицемерите
14:07 31.01.2026
19 Четете отново един индивид
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
14:08 31.01.2026
20 ЗОРО
14:15 31.01.2026
21 Kaлпазанин
14:23 31.01.2026
22 гост
14:26 31.01.2026
23 се енженери
15:12 31.01.2026
24 Тихо бе,
До коментар #11 от "Руската пропаганда":бот.Марш в ботофермата.
15:24 31.01.2026
25 Алчният,
15:39 31.01.2026
26 защо така бе продажници
16:08 31.01.2026
27 Сашо
16:57 31.01.2026
28 валентин
17:15 31.01.2026
29 Факт
Коментиран от #30
18:34 31.01.2026
30 Мдаа
До коментар #29 от "Факт":Николайчо е удобния фигурант, от който се нуждаят Израел и ФАЩ.Евреин по произход, приеман незнайно защо от глупавите араби, чиста пионка в ръцете на Тръбача и Бибиняху.
18:41 31.01.2026
31 Художника
20:03 31.01.2026
32 Коко
Коментиран от #33, #40
20:22 31.01.2026
33 Дай
До коментар #32 от "Коко":Довърши си коментараб
21:07 31.01.2026
34 се ендженери
21:09 31.01.2026
35 замили
До коментар #4 от "татунчо 🍌":пар дюхата?
21:09 31.01.2026
36 Бен Хур
Коментиран от #37
21:21 31.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Моето мнение
До коментар #17 от "писахме, и писахме, и писахме ...":Според твоите писания комунисточеските репресии са по-добри отатлантическите репресии.
Коментиран от #41
21:34 31.01.2026
39 37.51т
21:35 31.01.2026
40 681
До коментар #32 от "Коко":Е и? Древното кралство Израел винаги си е било там, проблема си е в региона, че не го признават.
21:44 31.01.2026
41 .....
До коментар #38 от "Моето мнение":Забравиха за милионите жертви на комунизма, забравиха за лагерите на смъртта като Белене
21:46 31.01.2026