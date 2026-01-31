Новини
Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 30

31 Януари, 2026 13:39, обновена 31 Януари, 2026 21:06 2 544 41

Двете страни си разменят вината за нарушения на примирието

Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 30 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БНР БНР

Най-малко 30 палестинци са убити при серия от израелски въздушни удари в различни райони в ивицата Газа. Атаките са най-мащабните от влязлото в сила през октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и "Хамас".

Израел нанесе ударите след като вчера обвини палестинската групировка "Хамас", че е нарушила примирието. Израелски изтребители са поразили полицейско управление в град Газа, загинали са общо 14 души, заяви директорът на болницата "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия. Три деца и две жени са станали жертва на друг въздушен удар в града, който е поразил жилищна сграда. Още седем души са загинали при удар по палатков лагер в град Хан Юнис.

Представител на израелската армия каза за Ройтерс, че нападенията са предприети в отговор на вчерашен инцидент, при който военнослужещи са забелязали осем въоръжени мъже да излизат от тунел в Рафах. Бойците са се намирали в район, в който са разположени израелски части, съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Трима от въоръжените мъже са били убити, а един е бил арестуван. Според израелската армия той е главен командир в "Хамас".

Египет осъди ударите на Израел и призова всички страни да спазват примирието преди дългоочакваното повторно отваряне на граничния пункт Рафах. По-рано тази седмица Израел заяви, че ще отвори пункта между ивицата Газа и Египет утре. Отварянето на пункта е едно от изискванията в рамките на първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и палестинската групировка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Далавера "Импекс "

    25 1 Отговор
    Газа Ризорт енд Спа...това ще е новото име на ивицата

    13:44 31.01.2026

  • 2 змии, ционистки отровни змии...

    40 7 Отговор
    Подкрепяни от змии, атлантически отровни змии...

    13:46 31.01.2026

  • 3 Отиде на кино

    38 3 Отговор
    Нобела…
    Язък за барута…

    13:47 31.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    36 3 Отговор
    Трябваше Путин да е като Нетаняху , а не 4 години да гали урките по косъма ...

    Коментиран от #35

    13:47 31.01.2026

  • 5 Очевидно спазват примирието

    32 4 Отговор
    И плана за мир на нациста Тръмп работи...

    13:47 31.01.2026

  • 6 змии, атлантически отровни змии...

    35 6 Отговор
    Естествено че е така. Лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    13:48 31.01.2026

  • 7 Трънчо такъв миротворец,

    23 5 Отговор
    а те хулигани, само се бият.

    13:48 31.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Как не ги е срам,

    26 4 Отговор
    ами сега нобелът на Тръмп?

    13:50 31.01.2026

  • 10 змии, атлантически отровни змии...

    29 4 Отговор
    Протестите в Иран, причинени от санкциите, наложени от САЩ, бяха използвани от Вашингтон и неговите съюзници като оправдание за смяна на режима, докато цинично рекламират сина на шаха, живеещия в САЩ Реза Пахлави, като потенциален лидер на „нов Иран“. Твърденията за 30 000 убити протестиращи бяха разпространявани от западните правителства и медии, въпреки силно съмнителния източник на тези данни. Същите империалистически сили, които осъждат Иран за репресиите му, са съюзници на Саудитска Арабия, която обезглавява политически дисиденти, и Израел, който извърши геноцид в Гааза. Лицемерието е очевидно и гнусно.

    Коментиран от #11

    13:51 31.01.2026

  • 11 Руската пропаганда

    4 19 Отговор

    До коментар #10 от "змии, атлантически отровни змии...":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #13, #24

    13:54 31.01.2026

  • 12 Николайчо Младенов

    29 4 Отговор
    Сега няма ли доклад за престъпленията на нацистки Израел да напише ? А? Нали там е "лице за контакт" на терен уж... А на терен ли е?

    13:54 31.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да припомним и позора от 2025 г.

    26 5 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    13:59 31.01.2026

  • 15 Дориана

    6 10 Отговор
    Много ясно, войната продължава , защото Хамас не се разоръжиха както си въобразяваше Тръмп.

    13:59 31.01.2026

  • 16 Позор ей... членски внос да плащаме сега

    19 4 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    14:00 31.01.2026

  • 17 писахме, и писахме, и писахме ...

    18 4 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    Коментиран от #38

    14:05 31.01.2026

  • 18 Съветът на лицемерите

    21 4 Отговор
    Желязков, Младенов, къде ви е мирът, бе евреи?

    14:07 31.01.2026

  • 19 Четете отново един индивид

    15 3 Отговор
    какво каза в ефира на Нова ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също!
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    14:08 31.01.2026

  • 20 ЗОРО

    12 3 Отговор
    Фашисти! Убитите са вече 29!!!

    14:15 31.01.2026

  • 21 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Кой каза ,там ще има вечен мир

    14:23 31.01.2026

  • 22 гост

    7 4 Отговор
    ....имало деца,че там 40 процента се водят деца...от 2 милиона,направете сметка колко са...на 400кв.км площ 2 милиона народ от които 800 хил деца...такова е житието и битието на палестинеца...глад и деца..

    14:26 31.01.2026

  • 23 се енженери

    1 3 Отговор
    и джурналисти

    15:12 31.01.2026

  • 24 Тихо бе,

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Руската пропаганда":

    бот.Марш в ботофермата.

    15:24 31.01.2026

  • 25 Алчният,

    9 4 Отговор
    Лицемерен Западен свят подло си мълчи за зверствата, сякаш нищо не се случва и пренасочва вниманието другаде. Е какво толкова се е случило? Най-малко 12 души загинаха при израелски въздушни удари по Газа. Сред жертвите има и деца. Въздържаме се от критики , за да не ни обвинят в антисемитизъм. Виж русофобията е друго нещо . За русофобия се отделят и дават много пари. И жертвите са несъразмерни но на кого ли му пука? Щом печелим от русофобия пари.

    15:39 31.01.2026

  • 26 защо така бе продажници

    11 4 Отговор
    Защо не казахте че бомбарбира палатките в които се мъчат да живеет посред зима невинни хора?

    16:08 31.01.2026

  • 27 Сашо

    9 3 Отговор
    ЕС е всъщност четвъртия райх, за който Хитлер мечтаеше. Не само го осъществиха, но и задминаха мечтите му. Няма свобода на словото, няма международно право, няма и права на човека вече. И ние сме пак с фашистите!

    16:57 31.01.2026

  • 28 валентин

    6 3 Отговор
    Израел има право на всичко да убива толкова колкото смята за необходима и никакви санкции или даже открито не може да се коментиран в медията . Защо ? Защото няколко семейства финансират Американската държава -- тя няма Национална валута - и Международните Фондовe като МВФ и много други .. Тези семейства откъде имат тези пари -- те ги нямат имат Печатницата на " Зелената хартия " като повече от 80 години изградили спекулативна мошеническа система и Доларът е еквивалент на всичките останали валути когато си искат могат да напечата толкова колкото смятат и за да унищожат дадена страна - обезценяват Националната й валута . Ако и това е недостатъчно остава работата на ЦРУ и ако това не помогне Пентагонът -- започват военните действия . Живеем в един спекулативен и мошенически свят изграден от една малка група алчни и ненаситни из...роди и тая формация се казва -- демокрация.

    17:15 31.01.2026

  • 29 Факт

    5 1 Отговор
    Съвета за мир на Тръмп в действие начело с безличния Младенов като върховен представител на слугинажа безвластието и нищоправенето.

    Коментиран от #30

    18:34 31.01.2026

  • 30 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Николайчо е удобния фигурант, от който се нуждаят Израел и ФАЩ.Евреин по произход, приеман незнайно защо от глупавите араби, чиста пионка в ръцете на Тръбача и Бибиняху.

    18:41 31.01.2026

  • 31 Художника

    4 2 Отговор
    Аз ви казах че го правя за добро

    20:03 31.01.2026

  • 32 Коко

    3 0 Отговор
    Николай Младенов е роден на 5 май 1972 в семейството на дипломати от тоталитарната живковска дипломация. Баща му, който от 2006 година е покойник е бил ченге - радист в различни посолства, а дипломацията му е била за прикритие. През 1995 г. Николай Младенов завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност “Международни отношения”. На следващата година получава магистърска степен по военни науки от Кралския колеж, Лондон, където защитава дипломна работа на тема “Израелските ядрени сили”. Младенов е с еврейско потекло и това, както и контактите създадени поради естеството на задачите, които ще му се възлагат в бъдеще му дават възможност да премине военно обучение в израелската армия-факт, малко известен в България. Между 1996 и 1998 г. заема поста програмен директор на фондация “Отворено общество”, София. Следва длъжност като програмен координатор в Социалния отдел за България на Световната банка. През 1999 г. основава Европейския институт в София и е негов директор до 2001. Междувременно Младенов се запознава с Надка Михайлова на медународен форум и с малко помощ от масона Иван Станчов той се озовава на 5 място във Варненската листа на ОДС за изборите 2001. Надка, която е водач влиза от София и Младенов става депутат. През 2002 Надка, ставайки председател на СДС прави Младенов член на НИС, преди да е станал член на СДС. През 2003 на местните избори Николай Младенов взема 200 хил. долара от ТИМ-аджии, за да наложи в СДС издигането на ма

    Коментиран от #33, #40

    20:22 31.01.2026

  • 33 Дай

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коко":

    Довърши си коментараб

    21:07 31.01.2026

  • 34 се ендженери

    1 0 Отговор
    и джурнашлюхи 🤡

    21:09 31.01.2026

  • 35 замили

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    пар дюхата?

    21:09 31.01.2026

  • 36 Бен Хур

    2 0 Отговор
    Какво стана с примирието явно някои им е разрешено да го нарушават! Защо сега Тръмп не ги удари както обеща! Да видим колко му струва думата!

    Коментиран от #37

    21:21 31.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Моето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "писахме, и писахме, и писахме ...":

    Според твоите писания комунисточеските репресии са по-добри отатлантическите репресии.

    Коментиран от #41

    21:34 31.01.2026

  • 39 37.51т

    1 0 Отговор
    Там не е ли студено ?

    21:35 31.01.2026

  • 40 681

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коко":

    Е и? Древното кралство Израел винаги си е било там, проблема си е в региона, че не го признават.

    21:44 31.01.2026

  • 41 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Моето мнение":

    Забравиха за милионите жертви на комунизма, забравиха за лагерите на смъртта като Белене

    21:46 31.01.2026