Израел нанесе въздушни удари по Газа, загиналите са най-малко 30

Най-малко 30 палестинци са убити при серия от израелски въздушни удари в различни райони в ивицата Газа. Атаките са най-мащабните от влязлото в сила през октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и "Хамас".



Израел нанесе ударите след като вчера обвини палестинската групировка "Хамас", че е нарушила примирието. Израелски изтребители са поразили полицейско управление в град Газа, загинали са общо 14 души, заяви директорът на болницата "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия. Три деца и две жени са станали жертва на друг въздушен удар в града, който е поразил жилищна сграда. Още седем души са загинали при удар по палатков лагер в град Хан Юнис.



Представител на израелската армия каза за Ройтерс, че нападенията са предприети в отговор на вчерашен инцидент, при който военнослужещи са забелязали осем въоръжени мъже да излизат от тунел в Рафах. Бойците са се намирали в район, в който са разположени израелски части, съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Трима от въоръжените мъже са били убити, а един е бил арестуван. Според израелската армия той е главен командир в "Хамас".



Египет осъди ударите на Израел и призова всички страни да спазват примирието преди дългоочакваното повторно отваряне на граничния пункт Рафах. По-рано тази седмица Израел заяви, че ще отвори пункта между ивицата Газа и Египет утре. Отварянето на пункта е едно от изискванията в рамките на първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на огъня между израелската армия и палестинската групировка.

