„Лукойл“ договори с Carlyle продажбата на международните си активи

Руската петролна компания „Лукойл“ е постигнала споразумение с американския инвестиционен фонд Carlyle Group за продажбата на Lukoil International GmbH - дружеството, чрез което групата управлява по-голямата част от чуждестранните си активи. Общата стойност на активите, включени в сделката, се оценява на около 22 милиарда долара, съобщава Ройтерс.
От „Лукойл“ уточняват, че Lukoil International GmbH е 100% дъщерна компания на групата и обединява международните ѝ операции. В обхвата на сделката обаче не попадат активите в Република Казахстан, които ще останат собственост на „Лукойл“ и ще продължат да функционират съгласно действащите лицензии.
Подписаното споразумение не е ексклузивно и е обвързано с изпълнението на редица предварителни условия. Сред тях е получаването на всички необходими регулаторни одобрения, включително разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Компанията допълва, че паралелно води преговори и с други потенциални купувачи.
„Лукойл“ и „Роснефт“ бяха включени в санкционния списък на САЩ през октомври 2025 г. заради липсата на напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. Ограничителните мерки целят да окажат натиск върху Москва за постигане на споразумение за прекратяване на войната, определяна като най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.
До момента Министерството на финансите на САЩ е блокирало два предишни опита за продажба на международните активи на „Лукойл“ - сделка с швейцарската компания Gunvor и предложена размяна на акции, организирана от Xtellus Partners. Американските власти са дали на „Лукойл“ срок до 28 февруари да финализира раздялата с чуждестранните си активи.
От компанията подчертават, че продажбата на Lukoil International е пряко свързана с въведените от отделни държави санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.
