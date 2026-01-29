Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
„Лукойл“ договори с Carlyle продажбата на международните си активи

„Лукойл“ договори с Carlyle продажбата на международните си активи

29 Януари, 2026 09:51 940 20

  • лукойл-
  • продажба-
  • активи-
  • carlyle

Carlyle Group купува Lukoil International, активите в Казахстан остават извън сделката

„Лукойл“ договори с Carlyle продажбата на международните си активи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската петролна компания „Лукойл“ е постигнала споразумение с американския инвестиционен фонд Carlyle Group за продажбата на Lukoil International GmbH - дружеството, чрез което групата управлява по-голямата част от чуждестранните си активи. Общата стойност на активите, включени в сделката, се оценява на около 22 милиарда долара, съобщава Ройтерс.

От „Лукойл“ уточняват, че Lukoil International GmbH е 100% дъщерна компания на групата и обединява международните ѝ операции. В обхвата на сделката обаче не попадат активите в Република Казахстан, които ще останат собственост на „Лукойл“ и ще продължат да функционират съгласно действащите лицензии.

Подписаното споразумение не е ексклузивно и е обвързано с изпълнението на редица предварителни условия. Сред тях е получаването на всички необходими регулаторни одобрения, включително разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Компанията допълва, че паралелно води преговори и с други потенциални купувачи.

„Лукойл“ и „Роснефт“ бяха включени в санкционния списък на САЩ през октомври 2025 г. заради липсата на напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. Ограничителните мерки целят да окажат натиск върху Москва за постигане на споразумение за прекратяване на войната, определяна като най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

До момента Министерството на финансите на САЩ е блокирало два предишни опита за продажба на международните активи на „Лукойл“ - сделка с швейцарската компания Gunvor и предложена размяна на акции, организирана от Xtellus Partners. Американските власти са дали на „Лукойл“ срок до 28 февруари да финализира раздялата с чуждестранните си активи.

От компанията подчертават, че продажбата на Lukoil International е пряко свързана с въведените от отделни държави санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 верваме ви

    4 6 Отговор
    От единия джоб в другия.
    Същото като във Венецуала, същото каот с Иран.
    Администрацията на Тръмп е пълна със съветски агенти, като тази на Рузвелт.
    Клинтън, като младо социалист, е посетил СССР.
    Никсън налива ресурси в Китай, който уж се бил скарал със СССР.
    Държавите от Източния блок превземат ЕС, понеже било перестройка и не били комунисти.

    09:56 29.01.2026

  • 2 Урааааа

    6 1 Отговор
    В Бургас ще вземат вече хамерикански заплати

    Коментиран от #5

    09:58 29.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Хазарите от Блек Рок глътнаха и Лукойл .

    09:58 29.01.2026

  • 4 Тези 22 млрд. долара, които Путлер

    7 7 Отговор
    ще получи за ЛУКойл, са вече пахарчени, бщджетът е с токова много дупки, че едвам ще стигнат да се позапушат.
    А войната в Украйна всеки ден гълта нови милиарди.

    И нови колхозници.

    09:59 29.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Урааааа":

    От евреи пари не чакай.

    09:59 29.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Нефтохим Бургас влиза ли в сделката?

    Коментиран от #11

    10:00 29.01.2026

  • 7 Кво печелим бре от тая

    5 0 Отговор
    раздяла с чуждестранните активи ? Петрол няма и комина не пуши. Само охраната пуши

    10:00 29.01.2026

  • 8 За сведение-

    3 4 Отговор
    Лукойл няма , има ЛУКойл.

    ЛУК е абревиатура, пише се с главни букви, а ойл на съветски означава нефт.

    Коментиран от #14

    10:01 29.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Евреите от Блек Рок ще ни смъкнат кожите.Бензин по 5 евро литър.

    10:01 29.01.2026

  • 10 Вън

    4 6 Отговор
    Руснаците вън от България

    10:01 29.01.2026

  • 11 Естествено.

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не четеш ли ве?

    10:02 29.01.2026

  • 12 Няма значи

    4 1 Отговор
    1 лв. повече данък България да получи. Край

    10:04 29.01.2026

  • 13 Копейка

    2 3 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    10:05 29.01.2026

  • 14 Демек на съвецки

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "За сведение-":

    Означава “Крумид лук в олио” ЛУК

    10:05 29.01.2026

  • 15 браво на лукойл .

    1 0 Отговор
    Сега американците ще вземат един добре развит бизнес . Ще се научат на нови технологии . Тук около 7-8 процента от продуктите бяха за вътрешния пазар на тройни цени . 1500 души по цялата верига вземаха доста големи заплати . Като сложим експерти , съветници, лобиращи те вземаха огромни хонорари .

    10:06 29.01.2026

  • 16 Казахстан е прокси на Путин

    1 0 Отговор
    А нашите политици правят сделки с Казахстан!

    10:07 29.01.2026

  • 17 Някакви си 22 млрд. долара

    1 3 Отговор
    за руската гордост ЛУКойл?

    Толкова струва една средно голяма компания на Запад.
    Големите западни компании се капитализират за по 400- 600- 800 млрд. долара.

    Смятайте каква разлика в мащабите между Запада и Путлерландия.

    10:08 29.01.2026

  • 18 американския инвестиционен фонд

    0 0 Отговор
    Обекновенно значи ликвидация на производства или в най добрият случай препродажби на части с обратен лизинг ... В случая забравете повече пари да влязат в бюджета от този обект. Важи американското законодателство за инвестиционните фондове.... Това е възможно най лошият вариант за България и за Италия впрочем

    10:11 29.01.2026

  • 19 САЩ купуват Лукойл,

    0 0 Отговор
    Китай завзема Сибир, произвежда москвичи и волги, инак Путя иска да е световен шеф?!

    10:12 29.01.2026

  • 20 Факти

    0 0 Отговор
    Звучи ми като финансова инжекция за Путин за да успее най-накрая да превземе Донбас и да подпише мир. Той тия 22 милиарда долара колко години щеше да ги събира от печалбите от тези обекти? Сега ги взима накуп. Агент Краснов с пореден хитър ход за спасяването на Путин. Изглежда сякаш го притиска, а всъщност му помага. Е, Путин ще плати скъпо за тази помощ, но какво му пука. Той е трилионер в зелено.

    10:13 29.01.2026