Атомна бомба тиктака в Украйна! Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария

На специална сесия на Международната агенция за атомната енергия (МААЕ) във Виена днес дванадесет страни предупредиха, че се повишава рискът от ядрена авария в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Всекидневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но това също така отрицателно влияе на ядрената сигурност в Украйна и приближава изключително близко до реалността възможността за ядрена авария“, се казва в съвместна декларация на тези държави.
Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност, се посочва в декларацията. Дванадесетте страни посочват, че за безопасната работа на атомните електроцентрали е необходим надежден достъп до електричество.
Групата страни, сред които са Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния и Великобритания, свика срещата на управителния съвет на МААЕ. САЩ не се присъединиха към инициативата.
Въпреки че атомните електроцентрали произвеждат ток, те използват електроенергия от външни източници за охлаждането на радиоактивните материали в съоръженията, посочва ДПА. В извънредни ситуации се използват електрогенератори. В случай на отказ на системите за охлаждане и при лошо стечение на обстоятелствата има риск от ядрена авария.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че е помолил руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни съоръжения в Украйна за срок от една седмица заради „рекордните студове“, но към момента Москва не е потвърдила, че ще се придържа към ограниченото прекратяване на огъня.
1 раша най накрая превзе Киев
на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.
Коментиран от #2
15:31 30.01.2026
2 Факт
До коментар #1 от "раша най накрая превзе Киев":Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
Основни факти за операцията:
Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.
Коментиран от #6, #7
15:32 30.01.2026
3 Шопо
15:32 30.01.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #28
15:32 30.01.2026
5 Руснаците са доказали
Коментиран от #10
15:32 30.01.2026
6 Така е
До коментар #2 от "Факт":" 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"
15:33 30.01.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Факт":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
15:34 30.01.2026
8 Шопо
15:35 30.01.2026
9 Зарзават
15:39 30.01.2026
10 Хи хи
До коментар #5 от "Руснаците са доказали":Чернобил е при урките, на тях благодари за радиоактивното заразяване !!
Коментиран от #13
15:39 30.01.2026
11 Ганя Путинофила
15:40 30.01.2026
12 Истината
15:41 30.01.2026
13 Функционално неграмотен
До коментар #10 от "Хи хи":Какви урки бе? Тогава всичко се ръководеше от Мацква.
Коментиран от #15
15:41 30.01.2026
14 Хи хи
15:42 30.01.2026
15 Хи хи
До коментар #13 от "Функционално неграмотен":Пияни урки са причината за взрива в Чернобил !!!
15:44 30.01.2026
16 Реалист
15:44 30.01.2026
17 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
15:45 30.01.2026
18 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #20, #29
15:45 30.01.2026
19 Подправения кантар
15:45 30.01.2026
20 Ха-ха
До коментар #18 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:54 30.01.2026
21 тъй де
16:13 30.01.2026
22 Цвете
16:16 30.01.2026
23 Цвете
16:18 30.01.2026
24 Рето Коваленко
16:21 30.01.2026
25 Хохо Бохо
16:23 30.01.2026
26 А къде бяхте,когато...?!
Мммм...?!?!
16:36 30.01.2026
27 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #30
16:40 30.01.2026
29 Евреина КАБЗОН
До коментар #18 от "Подправения кантар":По Думите на Путин
В момента в Украйна
Има 700 Хиляди Руски Пияндурници
Така наречени Солдати .
По думите на Песков
Всекидневно месец има по 50-60
Хиляди нови Попълнения
В Редиците на Блатната Орда.
Значи от началото на Специалната Военна Обосрация
Са взели участие над 2 милиона и половина
Пияндурници
Като изкараме 700 хиляди
Има със Сигурност
Над
1 Милион и 500 хиляди
Руско УРОДИ
Които липсват .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Путин защо мълчи
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
16:57 30.01.2026
30 А то пък
До коментар #27 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И Русия няма да стане
Ядрено активна Зона .
Дали ще се живее и в Руската Кочина
Бре Рублоидиот?
Ти ли ще ходиш на плаж в Крим
Бре Рублоидиот?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
17:00 30.01.2026