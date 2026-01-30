Атомна бомба тиктака в Украйна! Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария

На специална сесия на Международната агенция за атомната енергия (МААЕ) във Виена днес дванадесет страни предупредиха, че се повишава рискът от ядрена авария в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Всекидневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но това също така отрицателно влияе на ядрената сигурност в Украйна и приближава изключително близко до реалността възможността за ядрена авария“, се казва в съвместна декларация на тези държави.

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност, се посочва в декларацията. Дванадесетте страни посочват, че за безопасната работа на атомните електроцентрали е необходим надежден достъп до електричество.

Групата страни, сред които са Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния и Великобритания, свика срещата на управителния съвет на МААЕ. САЩ не се присъединиха към инициативата.

Въпреки че атомните електроцентрали произвеждат ток, те използват електроенергия от външни източници за охлаждането на радиоактивните материали в съоръженията, посочва ДПА. В извънредни ситуации се използват електрогенератори. В случай на отказ на системите за охлаждане и при лошо стечение на обстоятелствата има риск от ядрена авария.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че е помолил руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни съоръжения в Украйна за срок от една седмица заради „рекордните студове“, но към момента Москва не е потвърдила, че ще се придържа към ограниченото прекратяване на огъня.