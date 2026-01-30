Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атомна бомба тиктака в Украйна! Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария
  Тема: Украйна

Атомна бомба тиктака в Украйна! Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария

30 Януари, 2026 15:29 2 294 30

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • запорожка аец-
  • рафаел гроси

Въпреки че атомните електроцентрали произвеждат ток, те използват електроенергия от външни източници за охлаждането на радиоактивните материали в съоръженията, посочва ДПА

Атомна бомба тиктака в Украйна! Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На специална сесия на Международната агенция за атомната енергия (МААЕ) във Виена днес дванадесет страни предупредиха, че се повишава рискът от ядрена авария в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Всекидневните руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната не само излагат милиони украинци на зимния студ, „но това също така отрицателно влияе на ядрената сигурност в Украйна и приближава изключително близко до реалността възможността за ядрена авария“, се казва в съвместна декларация на тези държави.

Още новини от Украйна

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност, се посочва в декларацията. Дванадесетте страни посочват, че за безопасната работа на атомните електроцентрали е необходим надежден достъп до електричество.

Групата страни, сред които са Белгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния и Великобритания, свика срещата на управителния съвет на МААЕ. САЩ не се присъединиха към инициативата.

Въпреки че атомните електроцентрали произвеждат ток, те използват електроенергия от външни източници за охлаждането на радиоактивните материали в съоръженията, посочва ДПА. В извънредни ситуации се използват електрогенератори. В случай на отказ на системите за охлаждане и при лошо стечение на обстоятелствата има риск от ядрена авария.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че е помолил руския си колега Владимир Путин да се въздържа от удари по градове и енергийни съоръжения в Украйна за срок от една седмица заради „рекордните студове“, но към момента Москва не е потвърдила, че ще се придържа към ограниченото прекратяване на огъня.


Оценка 2.4 от 17 гласа.
  • 1 раша най накрая превзе Киев

    6 31 Отговор
    Останаха -

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #2

    15:31 30.01.2026

  • 2 Факт

    5 22 Отговор

    До коментар #1 от "раша най накрая превзе Киев":

    Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
    Основни факти за операцията:
    Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
    Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
    Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
    Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.

    Коментиран от #6, #7

    15:32 30.01.2026

  • 3 Шопо

    2 4 Отговор
    На снимката са две бомби.

    15:32 30.01.2026

  • 4 Сатана Z

    15 14 Отговор
    Всичко построено от СССР трябва да се унищожи.Нароча се декомунизация.

    Коментиран от #28

    15:32 30.01.2026

  • 5 Руснаците са доказали

    8 26 Отговор
    многократно своята некадърност. Справка -Чернобил. Дори от Москва са криели нарочно за аварията на дефектния реактор, за да не се излагат. .

    Коментиран от #10

    15:32 30.01.2026

  • 6 Така е

    4 26 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    15:33 30.01.2026

  • 7 Град Козлодуй

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:34 30.01.2026

  • 8 Шопо

    26 6 Отговор
    СВО ще приключи когато украйна капитулира.

    15:35 30.01.2026

  • 9 Зарзават

    18 3 Отговор
    Важното е да следим къде се намират шиши, тиквата и зеленски. Ако емигрират рязко значи има опасност.

    15:39 30.01.2026

  • 10 Хи хи

    27 3 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците са доказали":

    Чернобил е при урките, на тях благодари за радиоактивното заразяване !!

    Коментиран от #13

    15:39 30.01.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    5 18 Отговор
    Пак ли маскаля размъти водата?

    15:40 30.01.2026

  • 12 Истината

    22 6 Отговор
    Когато бан дерите бомбеха руските рафинерии вие си траехте а сега квичите на умрело

    15:41 30.01.2026

  • 13 Функционално неграмотен

    8 20 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Какви урки бе? Тогава всичко се ръководеше от Мацква.

    Коментиран от #15

    15:41 30.01.2026

  • 14 Хи хи

    22 2 Отговор
    Навремето 86-та урките гръмнаха Чернобил, може и сега да го гръмнат

    15:42 30.01.2026

  • 15 Хи хи

    22 3 Отговор

    До коментар #13 от "Функционално неграмотен":

    Пияни урки са причината за взрива в Чернобил !!!

    15:44 30.01.2026

  • 16 Реалист

    19 0 Отговор
    Ми като са опасни, международната общност и коалицията на желаещите да накара украинците да ги изключат, преди да са гръмнали.

    15:44 30.01.2026

  • 17 Подправения кантар

    14 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:45 30.01.2026

  • 18 Подправения кантар

    7 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20, #29

    15:45 30.01.2026

  • 19 Подправения кантар

    11 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:45 30.01.2026

  • 20 Ха-ха

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:54 30.01.2026

  • 21 тъй де

    3 1 Отговор
    путин е бог и пикае одеколон.той е чиляка,който тероризира друга държава и я превръща в бомба!

    16:13 30.01.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    А БЪЛГАРИЯ КЪДЕ Е В СПИСЪКА? ПРОДАЖНИЦИТЕ ВИНАГИ ОТСЪСТВАТ В ПРЕГОВОРИТЕ ,ЗАЩО ЛИ?

    16:16 30.01.2026

  • 23 Цвете

    3 0 Отговор
    А БЪЛГАРИЯ КЪДЕ Е В СПИСЪКА? ПРОДАЖНИЦИТЕ ВИНАГИ ОТСЪСТВАТ В ПРЕГОВОРИТЕ ,ЗАЩО ЛИ?

    16:18 30.01.2026

  • 24 Рето Коваленко

    5 1 Отговор
    Ударите по Украйна трябва да бъдат значително по интензивни и безжалостни. Неонацизма няма място под слънцето! Киевската хунта на въжето.

    16:21 30.01.2026

  • 25 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Млък бе мръши. Къде бяхтре когато наркохунтата бомбардираше Запорожката АЕЦ и аварийното им захранване??? Къде бе МРЪШИИИИИ?????? Ся няма да ревете

    16:23 30.01.2026

  • 26 А къде бяхте,когато...?!

    1 0 Отговор
    Украйна съвсем умишлено и най-безотговорно бомбандираха ЗАЕЦ...?!
    Мммм...?!?!

    16:36 30.01.2026

  • 27 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Когато задуха североизточния вятър, РФ да удари с 50 000 тона тротилов еквивалент една от двете останали украински АЕЦ. Реакторът ще бъде изпарен и облакът от радиоактивни изотопи ще покрие цялата коалиция на желаещите. Украйна ще бъде негодна за живот поне 1000 години. Така ще бъде заличен веднъж за винаги бандеровския агресивен ген.

    Коментиран от #30

    16:40 30.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Евреина КАБЗОН

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    По Думите на Путин

    В момента в Украйна
    Има 700 Хиляди Руски Пияндурници
    Така наречени Солдати .

    По думите на Песков

    Всекидневно месец има по 50-60
    Хиляди нови Попълнения
    В Редиците на Блатната Орда.

    Значи от началото на Специалната Военна Обосрация
    Са взели участие над 2 милиона и половина
    Пияндурници

    Като изкараме 700 хиляди
    Има със Сигурност
    Над
    1 Милион и 500 хиляди
    Руско УРОДИ
    Които липсват .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Путин защо мълчи

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    16:57 30.01.2026

  • 30 А то пък

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И Русия няма да стане

    Ядрено активна Зона .

    Дали ще се живее и в Руската Кочина
    Бре Рублоидиот?

    Ти ли ще ходиш на плаж в Крим
    Бре Рублоидиот?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:00 30.01.2026

