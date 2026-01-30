Руската армия качи Starlink на своите ударни дронове

Руските сили използват евтини дронове "Молния" (Мълния) с фиксирани крила, оборудвани със сателитни терминали Starlink, за да налагат въздушна блокада на бойното поле срещу украинските магистрали на оперативна дълбочина на около 25 до 100 или повече километра от фронтовата линия.
Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).
Съветникът по отбранителни технологии към украинското Министерство на отбраната (MoD) и експерт по дронове и електронна война (EW) Серхий "Флаш" Бескрестов съобщи на 29 януари, че руските сили наскоро са започнали да провеждат по няколко удара на ден с дронове "Мълния" срещу украински превозни средства, пътуващи по магистрала Е-50 Покровск-Павлоград, на около 50 километра от фронтовата линия.
Украински военни източници съобщиха пред украинската телевизия "Suspilne" на 29 януари, че руските сили са започнали да използват дронове "Мълния" в ударите срещу участък от магистрала Е-50 между Троицке (на около 35 километра зад фронтовата линия) и Павлоград (на около 78 километра зад фронтовата линия) преди около две седмици (около средата на януари 2026 г.).
Руските сили използват дронове с фиксирани крила срещу цели на оперативна дълбочина от фронтовата линия от месеци, включително използването на "Мълния" и други дронове като "дронове-майка", за да пренасят един или повече дронове с по-къс обсег до райони, отдалечени от фронтовата линия, включително при удари срещу град Запорожие в началото на октомври 2025 г.
Руските сили наскоро започнаха да оборудват безпилотните самолети "Мълния-2" със сателитни терминали Starlink, за да разширят значително обхвата и устойчивостта им на украинската електронна война.
Неотдавнашните удари срещу магистралата Е-50 Покровск-Павлоград изглежда са част от опит да се повторят предишни руски кампании срещу украинските наземни линии, снабдяващи Покровск и Хуляйполе срещу други части от фронтовата линия с относително евтини дронове "Мълния".
Украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи на 29 януари, че SpaceX и украинското министерство на отбраната си сътрудничат, за да попречат на руските сили да използват системата Starlink за насочване на руски дронове при удари срещу цели в Украйна.
Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди, че САЩ и Украйна са финализирали гаранциите за сигурността на Украйна.
Кремъл обаче продължава да отхвърля западните гаранции за сигурността на Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е дал съгласие за едноседмично мораториум върху някои украински енергийни инфраструктури, докато Кремъл повтори нежеланието си да се ангажира с дългосрочно примирие.
Съобщеното едноседмично мораториум върху енергийните удари не представлява значителна отстъпка от страна на Русия, като се има предвид, че Русия продължава да отхвърля дългосрочно примирие и в миналото е предлагала подобни краткосрочни мораториуми, за да постигне политическите си цели.
Руското министерство на отбраната изглежда провежда специална кампания за набиране на кадри за Силите за безпилотни системи в руските университети.
На 29 януари Украйна и Русия си размениха телата на загинали в бой военни.
Беларуски балони незаконно навлязоха във въздушното пространство на Литва и Полша в през нощта от 27 януари до 29 януари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Русия свърши курса.
Коментиран от #19, #40
Коментиран от #37
До коментар #7 от "Неизбежно е!":Русия няма да има съдбата на СССР, а ще се трансформира в нов СССР по-голям и по-силен от предишния!
До коментар #3 от "ТИГО":Ама млатят наркохунтата и колективните яко ги млатят. Чак не знаят на кой свет са. Русия сама оопиля нато и ку3 ката им салобандерия. От покрайна само украинките стават, евтини и безотказни са
21 Студопор
До коментар #1 от "Руски Мечок":Статията няма какво да е коментирам, но да споделя ,че Михаил Федоров казва, че зеленият просяк милионер му поставил задача да трепе 50 000 руснаци на месец.....та за пореден път се убеждавам, че украинската фашистка хунта много изкукала-как ще успеят да изпълнят тоя план не знам.... Интересно също как руснаците ще коментират тоя план и какъв ще бъде отговора им.... За пореден път се убеждавам, че по-нагли и неблагодарни от украинците няма....
23 Нормално
До коментар #14 от "Па съм я бе":Пурво вземи лопата след това ще ти кажа къде е в Централните и като си мераклия да се "Катериш"първо ще покопаеш 3 -4 часа ! Казвай когато си готов ,то и бащата е там ама ще го посбуташ малко !
17:23 30.01.2026
25 И Старлинк няма да ги спаси
"Управление трябва да се изгради около тези, които са способни да постигат определени цели. "Ако хората не демонстрират резултати, които могат да бъдат измерени, те не могат да останат в системата", допълни Федоров.
Той отбеляза, че миналия месец са били убити 35 000 руски войници, а всички тези загуби са проверени с видео доказателства. Според Михаил Федоров втората стратегическа цел за постигане на мир възможно най-бързо е елиминирането на 50 000 руски войници на месец.
"Ако достигнем цифрата от 50 000, ще видим какво ще се случи с руските сили", каза той.
Федоров също подчерта, че Русия третира военните си като пушечно месо, но проблемите с попълването на човешките ресурси вече стават очевидни.
26 Мъск
31 Опа
До коментар #1 от "Руски Мечок":Хакнали друг път. Нали се сещаш, че Мъск ако иска може да спре сигнала над Русия.
17:26 30.01.2026
32 ТИГО
До коментар #20 от "Хохо Бохо":Много здраве ти праща Мъск !
17:26 30.01.2026
34 Ха-ха
До коментар #1 от "Руски Мечок":Само да не стане пак, Русия да хване средния.!
17:27 30.01.2026
36 Йосиф Кобзон
До коментар #28 от "Артилерист":За сметка на това 1,2 милиона руснаци в чували да на сигурно място.
17:28 30.01.2026
38 Инженер
39 Руската пропаганда
До коментар #28 от "Артилерист":Има за цел глупака.
17:28 30.01.2026
40 да питам
До коментар #7 от "Неизбежно е!":крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да натоварят на него напускащите руснаци от Сирия ?
17:29 30.01.2026
44 Абе защо
48 Механик
До коментар #38 от "Инженер":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
17:33 30.01.2026
50 Новината на деня
53 Бягай
До коментар #50 от "Новината на деня":Бръже на примоцийте
54 Лукойл
До коментар #44 от "Абе защо":съкрати персонал!
56 Спецназ
Какво общо имат тука парите?
ТАКА ПРАВЯТ Американците ВИНАГИ, Баце!
Продават оръжие и на двете страни и като се омаламощят от битки- правят
D-DAY нашествие и ПЕЧЕЛЯТ СВЕТОВНАТА ВОЙНА ЗА 6 месеца,
дето са се трепали ония прошляци за нея 5 Години!
ФАКТ!
58 ТИГО
До коментар #50 от "Новината на деня":Аз искам жуженце с токчета и ботокс да си го пляскам!
60 А твоята
До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":съдба ще е на Се Се Ре подлога!!!
17:37 30.01.2026
63 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Руски Мечок":Каквото и да му дадеш на руснака от него войник не става. В това е проблема.
65 ГЛАДЕН ША СИ ЗАМИНЕШ
До коментар #55 от "ТИГО":ДА ЗНАЙШ.. НИЩО НЕ СТАА ОТ ТЕБЕ...КАРАЛЬОВ Е ГЕНИЙЙ А ТИ СИГАВНООТ ТУРСКАПРОВИНЦИЯ..
67 Ха-ха
До коментар #38 от "Инженер":Руснака не може сам да разработи едно радио и един телефон с шайба, ти за starlink говориш.!
69 ТИГО
До коментар #65 от "ГЛАДЕН ША СИ ЗАМИНЕШ":ТИ гладен нема да останеш има и за теб да ти сипя !
71 Ограмотяване
До коментар #3 от "ТИГО":Старлинк е английското наименование на ефирна интернет връзка и толкова.Въобще не става дума за оръжие.
А иначе е верно че оръжията и постиженията в космоса на Русия са недостижими за т.н. запад- Англия, Франция, Германия и др. те са десетилетия назад и това трябва да се знае, помни и има предвид...
72 стоян георгиев
До коментар #25 от "И Старлинк няма да ги спаси":Глупаците винаги цитират други глупаци. Не могат да мислят самостоятелно и плямпат наляво и надясно тъпизми. В Русия мъжете не ги ловят по улиците като кучета, а в Украйна вече и жените ги пращат за прясно месце.
73 Фактче
74 важен факт
75 Русия
До коментар #71 от "Ограмотяване":е зад Индия!
76 Ааа не!
До коментар #74 от "важен факт":И Унгария !
77 ТИГО
До коментар #71 от "Ограмотяване":АБЕ дри,,,,,,,,, като работя в НЕТЕРА дали знам какво е старлинк ?? Дали след близо 30 години в телекомуникациите не ми е ясно за какво става дума ! Аз като казвам че сте само стратези на маса явно знам ! Качвал ли си се на "Жире" на минус 13 градуса за да оправям интернет и телефоните на такива дриц..... като теб дето са само голяма уста !!
78 Спецназ
До коментар #73 от "Фактче":Не е победила, защото за ралика от американските бомбардировки по хората,
руснаците ПАЗЯТ ЦИВИЛНИТЕ!
Това дебил до теб едва ли ще стигне какво е ако не се окажеш на мястото на цивилните украинци!
ФАКТ!
84 Учуден
До коментар #23 от "Нормално":А ти от фронта ли пишеш
