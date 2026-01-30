Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия качи Starlink на своите ударни дронове
  Тема: Украйна

Руската армия качи Starlink на своите ударни дронове

30 Януари, 2026 17:09 1 921 86

  • русия-
  • украйна-
  • старлинк-
  • ракети-
  • дронове-
  • илон мъск-
  • пво

Руските сили наскоро започнаха да оборудват безпилотните самолети "Мълния-2" със сателитни терминали Starlink, за да разширят значително обхвата и устойчивостта им на украинската електронна война

Руската армия качи Starlink на своите ударни дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили използват евтини дронове "Молния" (Мълния) с фиксирани крила, оборудвани със сателитни терминали Starlink, за да налагат въздушна блокада на бойното поле срещу украинските магистрали на оперативна дълбочина на около 25 до 100 или повече километра от фронтовата линия.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Съветникът по отбранителни технологии към украинското Министерство на отбраната (MoD) и експерт по дронове и електронна война (EW) Серхий "Флаш" Бескрестов съобщи на 29 януари, че руските сили наскоро са започнали да провеждат по няколко удара на ден с дронове "Мълния" срещу украински превозни средства, пътуващи по магистрала Е-50 Покровск-Павлоград, на около 50 километра от фронтовата линия.

Украински военни източници съобщиха пред украинската телевизия "Suspilne" на 29 януари, че руските сили са започнали да използват дронове "Мълния" в ударите срещу участък от магистрала Е-50 между Троицке (на около 35 километра зад фронтовата линия) и Павлоград (на около 78 километра зад фронтовата линия) преди около две седмици (около средата на януари 2026 г.).

Руските сили използват дронове с фиксирани крила срещу цели на оперативна дълбочина от фронтовата линия от месеци, включително използването на "Мълния" и други дронове като "дронове-майка", за да пренасят един или повече дронове с по-къс обсег до райони, отдалечени от фронтовата линия, включително при удари срещу град Запорожие в началото на октомври 2025 г.

Руските сили наскоро започнаха да оборудват безпилотните самолети "Мълния-2" със сателитни терминали Starlink, за да разширят значително обхвата и устойчивостта им на украинската електронна война.

Неотдавнашните удари срещу магистралата Е-50 Покровск-Павлоград изглежда са част от опит да се повторят предишни руски кампании срещу украинските наземни линии, снабдяващи Покровск и Хуляйполе срещу други части от фронтовата линия с относително евтини дронове "Мълния".

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи на 29 януари, че SpaceX и украинското министерство на отбраната си сътрудничат, за да попречат на руските сили да използват системата Starlink за насочване на руски дронове при удари срещу цели в Украйна.

Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди, че САЩ и Украйна са финализирали гаранциите за сигурността на Украйна.

Кремъл обаче продължава да отхвърля западните гаранции за сигурността на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е дал съгласие за едноседмично мораториум върху някои украински енергийни инфраструктури, докато Кремъл повтори нежеланието си да се ангажира с дългосрочно примирие.

Съобщеното едноседмично мораториум върху енергийните удари не представлява значителна отстъпка от страна на Русия, като се има предвид, че Русия продължава да отхвърля дългосрочно примирие и в миналото е предлагала подобни краткосрочни мораториуми, за да постигне политическите си цели.

Руското министерство на отбраната изглежда провежда специална кампания за набиране на кадри за Силите за безпилотни системи в руските университети.

На 29 януари Украйна и Русия си размениха телата на загинали в бой военни.

Беларуски балони незаконно навлязоха във въздушното пространство на Литва и Полша в през нощта от 27 януари до 29 януари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски Мечок

    21 13 Отговор
    Хакнах паролата на Старлинк и сега с тяхните камъни по тяхната глава.

    Коментиран от #22, #31, #34, #63

    17:11 30.01.2026

  • 2 Въх

    25 7 Отговор
    Дрон с чип от петалня снима три часа оня ден цели в Киев, то било безаналогов старлинк

    17:12 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Харвардските шарлатани

    9 26 Отговор
    Браво на Мъск!

    17:13 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тинтири-минтири

    13 18 Отговор
    ВСУ изкъртиха зъбите на руският книжен тигър.
    Русия свърши курса.

    17:17 30.01.2026

  • 7 Неизбежно е!

    12 16 Отговор
    Раша и Путлер ще имат съдбата на крайцера и СССР.

    Коментиран от #19, #40

    17:17 30.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ХаХа

    8 14 Отговор
    Статия за безмозъчни копейки.

    17:18 30.01.2026

  • 10 Па съм я бе

    17 7 Отговор
    Има договорка между САЩ и Русия.Европата отече🤗.Събирайте дърва

    17:18 30.01.2026

  • 11 Смятай значи тези Руснаци

    6 13 Отговор
    За нищо не стават даже интернет немогът да си пъснат като хората

    17:18 30.01.2026

  • 12 Прасето

    5 13 Отговор
    До последният руснак

    17:19 30.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 аз да ви

    6 3 Отговор
    Все пак за да го изтриеш ще го прочетеш да го нахакам на най миличкото ти

    17:20 30.01.2026

  • 16 руската мечка

    7 12 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    17:20 30.01.2026

  • 17 Макс

    12 2 Отговор
    За Тръмп и Мъск войната е доходоносна и в същото време далеч от тях . Илюзия е че им пука за убитите и от двете страни .

    17:21 30.01.2026

  • 18 ТИГО

    6 12 Отговор
    Шапки долу за падналата в неравна битка, Руска Ракетно Космическа сателитна програма ! Този път се осаааха пред всички ! Сега вече Орешник ще се управлява от гадният загниващ ЗАПАД ! Малеее излагация ! Безаналогова излагация , да купят радиолампи от СИ да ги сменят на сателитите си !

    Коментиран от #37

    17:21 30.01.2026

  • 19 БОЛШЕВИК

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Неизбежно е!":

    Русия няма да има съдбата на СССР, а ще се трансформира в нов СССР по-голям и по-силен от предишния!

    Коментиран от #60

    17:21 30.01.2026

  • 20 Хохо Бохо

    10 16 Отговор

    До коментар #3 от "ТИГО":

    Ама млатят наркохунтата и колективните яко ги млатят. Чак не знаят на кой свет са. Русия сама оопиля нато и ку4 ката им салобандерия. От покрайна само украинките стават, евтини и безотказни са

    Коментиран от #32

    17:22 30.01.2026

  • 21 Студопор

    1 1 Отговор
    Добре че ни преяедохте "молния"... 😂😂

    17:23 30.01.2026

  • 22 Европеец

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Мечок":

    Статията няма какво да е коментирам, но да споделя ,че Михаил Федоров казва, че зеленият просяк милионер му поставил задача да трепе 50 000 руснаци на месец.....та за пореден път се убеждавам, че украинската фашистка хунта много изкукала-как ще успеят да изпълнят тоя план не знам.... Интересно също как руснаците ще коментират тоя план и какъв ще бъде отговора им.... За пореден път се убеждавам, че по-нагли и неблагодарни от украинците няма....

    17:23 30.01.2026

  • 23 Нормално

    10 7 Отговор
    Без старлинк дроновете на руснаците са супер зле. Удрят неточно и много пъти губят сигнал.

    Коментиран от #84

    17:23 30.01.2026

  • 24 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Па съм я бе":

    Пурво вземи лопата след това ще ти кажа къде е в Централните и като си мераклия да се "Катериш"първо ще покопаеш 3 -4 часа ! Казвай когато си готов ,то и бащата е там ама ще го посбуташ малко !

    17:23 30.01.2026

  • 25 И Старлинк няма да ги спаси

    21 9 Отговор
    Новоназначеният министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че за да се ускори края на войната, е необходимо ежемесечни руските загуби да се носят до 50 000. Според него министерството на отбраната трябва да премине към системно управление, координация и граждански надзор.
    "Управление трябва да се изгради около тези, които са способни да постигат определени цели. "Ако хората не демонстрират резултати, които могат да бъдат измерени, те не могат да останат в системата", допълни Федоров.
    Той отбеляза, че миналия месец са били убити 35 000 руски войници, а всички тези загуби са проверени с видео доказателства. Според Михаил Федоров втората стратегическа цел за постигане на мир възможно най-бързо е елиминирането на 50 000 руски войници на месец.
    "Ако достигнем цифрата от 50 000, ще видим какво ще се случи с руските сили", каза той.
    Федоров също подчерта, че Русия третира военните си като пушечно месо, но проблемите с попълването на човешките ресурси вече стават очевидни.

    Коментиран от #72

    17:24 30.01.2026

  • 26 Мъск

    7 7 Отговор
    ще превзема руската армия "отвътре".

    17:24 30.01.2026

  • 27 Рибентроп

    5 11 Отговор
    Без западна помощ,Москва за три дни!

    17:24 30.01.2026

  • 28 Артилерист

    9 7 Отговор
    Западните гаранции за мир са "сигурни" колкото Минските и Истамбулското споразумения преди войната.

    Коментиран от #36, #39

    17:25 30.01.2026

  • 29 Хаха

    8 8 Отговор
    Добре, че са Китай, Иран, Северна Корея и САЩ да помагат на руснаците. Досега щяха да са се сринали.

    17:25 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Опа

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Мечок":

    Хакнали друг път. Нали се сещаш, че Мъск ако иска може да спре сигнала над Русия.

    17:26 30.01.2026

  • 32 ТИГО

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    Много здраве ти праща Мъск !

    17:26 30.01.2026

  • 33 Копейки

    6 10 Отговор
    Няма да се притеснявате. до 1 седмица Мъск ще спаси руската армия, до 2 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец Русия ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    17:26 30.01.2026

  • 34 Ха-ха

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Мечок":

    Само да не стане пак, Русия да хване средния.!

    17:27 30.01.2026

  • 35 Удри

    7 8 Отговор
    Руснаците са военна сила само на хартия.

    17:27 30.01.2026

  • 36 Йосиф Кобзон

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    За сметка на това 1,2 милиона руснаци в чували да на сигурно място.

    17:28 30.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Инженер

    7 8 Отговор
    Руснаците нямат капацитета да разработят собствен аналог на starlink и затова плащат на Мъск да му ползват услугите.

    Коментиран от #48, #67

    17:28 30.01.2026

  • 39 Руската пропаганда

    5 7 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    17:28 30.01.2026

  • 40 да питам

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Неизбежно е!":

    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да натоварят на него напускащите руснаци от Сирия ?

    17:29 30.01.2026

  • 41 Значи

    6 8 Отговор
    Ватите отекоха в канала щом опряха до краварите да им помагат.

    17:29 30.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Добър ден!

    7 6 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где ЛЕВА?

    17:30 30.01.2026

  • 44 Абе защо

    5 7 Отговор
    няма копейки тук ?

    Коментиран от #54

    17:31 30.01.2026

  • 45 Аналоговит

    6 7 Отговор
    чебурашки пак са се закачили пиратски!

    17:31 30.01.2026

  • 46 Световната преса:

    5 6 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    17:32 30.01.2026

  • 47 Копейки,

    5 6 Отговор
    Тома Томов каза да отивате в Русия.

    17:33 30.01.2026

  • 48 Механик

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Инженер":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    17:33 30.01.2026

  • 49 Цяло НАТО

    4 6 Отговор
    и Русия ,три години пред Покровск!

    17:34 30.01.2026

  • 50 Новината на деня

    4 7 Отговор
    Русия разпродава всичко на половин цена. Промоция -50% .

    Коментиран от #53, #58

    17:34 30.01.2026

  • 51 Гръм и мълнии

    6 2 Отговор
    Новина от преди месеци

    17:34 30.01.2026

  • 52 000

    1 0 Отговор
    Как е, приятно ли ви е?

    17:34 30.01.2026

  • 53 Бягай

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Новината на деня":

    Бръже на примоцийте

    17:35 30.01.2026

  • 54 Лукойл

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Абе защо":

    съкрати персонал!

    17:35 30.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Спецназ

    5 0 Отговор
    Илон Мъск да даде СТАРЛИНК на Русия му е било детската мечта, БЕ!
    Какво общо имат тука парите?

    ТАКА ПРАВЯТ Американците ВИНАГИ, Баце!
    Продават оръжие и на двете страни и като се омаламощят от битки- правят

    D-DAY нашествие и ПЕЧЕЛЯТ СВЕТОВНАТА ВОЙНА ЗА 6 месеца,
    дето са се трепали ония прошляци за нея 5 Години!

    ФАКТ!

    17:36 30.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ТИГО

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Новината на деня":

    Аз искам жуженце с токчета и ботокс да си го пляскам!

    17:36 30.01.2026

  • 59 Акция Мадуро

    5 4 Отговор
    е разработка на СБУ за Путин!Тръмп я забрани и открадна!

    17:37 30.01.2026

  • 60 А твоята

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":

    съдба ще е на Се Се Ре подлога!!!

    17:37 30.01.2026

  • 61 111

    5 0 Отговор
    Защо военния министър на сащ пропуска важните срещи на нато?

    17:38 30.01.2026

  • 62 Лендлиз

    2 2 Отговор
    Тръмп да започва да дава нафта ,самолети и танкове!

    17:39 30.01.2026

  • 63 Град Козлодуй

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Руски Мечок":

    Каквото и да му дадеш на руснака от него войник не става. В това е проблема.

    17:39 30.01.2026

  • 64 Цомбе

    6 1 Отговор
    Мъск е въртиопашка! Така се правят мангизи!

    17:39 30.01.2026

  • 65 ГЛАДЕН ША СИ ЗАМИНЕШ

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "ТИГО":

    ДА ЗНАЙШ.. НИЩО НЕ СТАА ОТ ТЕБЕ...КАРАЛЬОВ Е ГЕНИЙЙ А ТИ СИГАВНООТ ТУРСКАПРОВИНЦИЯ..

    Коментиран от #69

    17:39 30.01.2026

  • 66 ...

    5 4 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    17:40 30.01.2026

  • 67 Ха-ха

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Инженер":

    Руснака не може сам да разработи едно радио и един телефон с шайба, ти за starlink говориш.!

    17:44 30.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "ГЛАДЕН ША СИ ЗАМИНЕШ":

    ТИ гладен нема да останеш има и за теб да ти сипя !

    17:45 30.01.2026

  • 70 Радев

    5 0 Отговор
    Тръмп защо гаси огъна с бензин и помага на вековния враг на НАТО! Нали щял да дава на Украйна след войната тарaтанции за сигурност!

    17:46 30.01.2026

  • 71 Ограмотяване

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТИГО":

    Старлинк е английското наименование на ефирна интернет връзка и толкова.Въобще не става дума за оръжие.
    А иначе е верно че оръжията и постиженията в космоса на Русия са недостижими за т.н. запад- Англия, Франция, Германия и др. те са десетилетия назад и това трябва да се знае, помни и има предвид...

    Коментиран от #75, #77

    17:51 30.01.2026

  • 72 стоян георгиев

    1 9 Отговор

    До коментар #25 от "И Старлинк няма да ги спаси":

    Глупаците винаги цитират други глупаци. Не могат да мислят самостоятелно и плямпат наляво и надясно тъпизми. В Русия мъжете не ги ловят по улиците като кучета, а в Украйна вече и жените ги пращат за прясно месце.

    17:52 30.01.2026

  • 73 Фактче

    11 1 Отговор
    Територията наречена Русия с 4 пъти повече население с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна... 😁😁😁

    Коментиран от #78

    17:52 30.01.2026

  • 74 важен факт

    4 1 Отговор
    Русия изгуби цялото си влияние, което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус. С две думи Русия претърпя много тежка геополитическа катастрофа.

    Коментиран от #76

    17:57 30.01.2026

  • 75 Русия

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ограмотяване":

    е зад Индия!

    17:57 30.01.2026

  • 76 Ааа не!

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "важен факт":

    И Унгария !

    17:58 30.01.2026

  • 77 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ограмотяване":

    АБЕ дри,,,,,,,,, като работя в НЕТЕРА дали знам какво е старлинк ?? Дали след близо 30 години в телекомуникациите не ми е ясно за какво става дума ! Аз като казвам че сте само стратези на маса явно знам ! Качвал ли си се на "Жире" на минус 13 градуса за да оправям интернет и телефоните на такива дриц..... като теб дето са само голяма уста !!

    17:59 30.01.2026

  • 78 Спецназ

    1 4 Отговор

    До коментар #73 от "Фактче":

    Не е победила, защото за ралика от американските бомбардировки по хората,
    руснаците ПАЗЯТ ЦИВИЛНИТЕ!

    Това дебил до теб едва ли ще стигне какво е ако не се окажеш на мястото на цивилните украинци!

    ФАКТ!

    17:59 30.01.2026

  • 79 За един Старлинк

    3 0 Отговор
    ще им присвоят ресурсите !

    18:00 30.01.2026

  • 80 Цомбе

    6 0 Отговор
    Кога русия ептен се опоска омаломощи и загуби влияние, републиките че бегат, и на картата ще остане само едно алкoхолно петно колко България!

    18:02 30.01.2026

  • 81 Мълния 2

    0 0 Отговор
    (Шахид 4)

    18:05 30.01.2026

  • 82 Луна 5

    2 0 Отговор
    Изпраща ли още данни ?

    18:06 30.01.2026

  • 83 Цомбе

    3 0 Отговор
    Путин не само че може да не увеличи територията на РФ, но може и да намалее, ако републиките се развържат, като усетят златния шанс! Най добре е да го направят дружно!

    18:11 30.01.2026

  • 84 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нормално":

    А ти от фронта ли пишеш

    18:19 30.01.2026

  • 85 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Другари мали русия имаше свой аналог на старлинг? Що се бутат при американците пак?

    18:23 30.01.2026

  • 86 Даа!

    1 0 Отговор
    Много ми липсва финала..Колко българи живеят в Одеска област. На тези драскачи,със сигурност им се плаща на дума и препинателни знаци.Повтарят едно и също,по три пъти.

    18:27 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания