Руската армия качи Starlink на своите ударни дронове

Руските сили използват евтини дронове "Молния" (Мълния) с фиксирани крила, оборудвани със сателитни терминали Starlink, за да налагат въздушна блокада на бойното поле срещу украинските магистрали на оперативна дълбочина на около 25 до 100 или повече километра от фронтовата линия.

Това разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Съветникът по отбранителни технологии към украинското Министерство на отбраната (MoD) и експерт по дронове и електронна война (EW) Серхий "Флаш" Бескрестов съобщи на 29 януари, че руските сили наскоро са започнали да провеждат по няколко удара на ден с дронове "Мълния" срещу украински превозни средства, пътуващи по магистрала Е-50 Покровск-Павлоград, на около 50 километра от фронтовата линия.

Украински военни източници съобщиха пред украинската телевизия "Suspilne" на 29 януари, че руските сили са започнали да използват дронове "Мълния" в ударите срещу участък от магистрала Е-50 между Троицке (на около 35 километра зад фронтовата линия) и Павлоград (на около 78 километра зад фронтовата линия) преди около две седмици (около средата на януари 2026 г.).

Руските сили използват дронове с фиксирани крила срещу цели на оперативна дълбочина от фронтовата линия от месеци, включително използването на "Мълния" и други дронове като "дронове-майка", за да пренасят един или повече дронове с по-къс обсег до райони, отдалечени от фронтовата линия, включително при удари срещу град Запорожие в началото на октомври 2025 г.

Руските сили наскоро започнаха да оборудват безпилотните самолети "Мълния-2" със сателитни терминали Starlink, за да разширят значително обхвата и устойчивостта им на украинската електронна война.

Неотдавнашните удари срещу магистралата Е-50 Покровск-Павлоград изглежда са част от опит да се повторят предишни руски кампании срещу украинските наземни линии, снабдяващи Покровск и Хуляйполе срещу други части от фронтовата линия с относително евтини дронове "Мълния".

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров съобщи на 29 януари, че SpaceX и украинското министерство на отбраната си сътрудничат, за да попречат на руските сили да използват системата Starlink за насочване на руски дронове при удари срещу цели в Украйна.

Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди, че САЩ и Украйна са финализирали гаранциите за сигурността на Украйна.

Кремъл обаче продължава да отхвърля западните гаранции за сигурността на Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е дал съгласие за едноседмично мораториум върху някои украински енергийни инфраструктури, докато Кремъл повтори нежеланието си да се ангажира с дългосрочно примирие.

Съобщеното едноседмично мораториум върху енергийните удари не представлява значителна отстъпка от страна на Русия, като се има предвид, че Русия продължава да отхвърля дългосрочно примирие и в миналото е предлагала подобни краткосрочни мораториуми, за да постигне политическите си цели.

Руското министерство на отбраната изглежда провежда специална кампания за набиране на кадри за Силите за безпилотни системи в руските университети.

На 29 януари Украйна и Русия си размениха телата на загинали в бой военни.

Беларуски балони незаконно навлязоха във въздушното пространство на Литва и Полша в през нощта от 27 януари до 29 януари.