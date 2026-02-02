„Ще изпратя адвокатите си да съдят този неудачник“: Тръмп заплаши водещия на наградите „Грами“

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", където неговата миграционна политика беше подложена на остра критика, заради намек, който той направи за случая "Епстийн", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Водещият Тревър Ноа "заяви неправилно за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!", написа президентът в социалната мрежа "Трут соушъл" веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения", заяви Доналд Тръмп.

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари", заплаши той.

"Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!", добавя Тръмп в заключение.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията "Песен на годината", отбелязва АФП. "Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епщайн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Ноа.

Пуерториканският певец Бед Бъни отправи снощи призив срещу Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), след като спечели награда „Грами“ за най-добър албум в категория Música Urbana, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

31-годишният изпълнител, който след това получи и отличие и за албум на годината за Debí Tirar Más Fotos на церемония в Лос Анджелис, използва речта си, за да призове за любов. Певецът, чието истинско име е Бенито Мартинес Окасио, каза: „Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: Вън ICE“. „Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци“, заяви той. „Бих казал на хората: знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Единственото, което е по-силно от омразата, е любовта“, добави Бед Бъни.

Певицата Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за Wildflower на церемонията по връчване на „Грами“ 2026 и използва момента, за да се присъедини към музикантите, които снощи критикуваха имиграционните власти, предаде Асошиейтед Прес.

„Никой не е нелегален на открадната земя“, каза тя, приемайки наградата за песента от албума си от 2024 г. Hit Me Hard and Soft. „Майната ѝ на ICE – това е всичко, което искам да кажа“, добави тя.

Служители на Агенцията за имиграционен и митнически контрол бяха изпратени в американски градове като част от инициативата на президента Доналд Тръмп за масови депортации – най-вече в щата Минесота и град Минеаполис, където бяха разположени около 2000 федерални агенти.