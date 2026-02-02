Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Ще изпратя адвокатите си да съдят този неудачник“: Тръмп заплаши водещия на наградите „Грами“

2 Февруари, 2026 09:33 3 262 20

Церемонията по връчването на наградите "Грами" беше изпълнена с много политически послания, включително от певицата Били Айлиш

„Ще изпратя адвокатите си да съдят този неудачник“: Тръмп заплаши водещия на наградите „Грами“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да съди комика Тревър Ноа, водещ на 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", където неговата миграционна политика беше подложена на остра критика, заради намек, който той направи за случая "Епстийн", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Водещият Тревър Ноа "заяви неправилно за мен, че Доналд Тръмп и Бил Клинтън са прекарвали време на острова на Епстийн. НЕВЯРНО!!!", написа президентът в социалната мрежа "Трут соушъл" веднага след края на церемонията в Лос Анджелис.

"Не мога да говоря от името на Бил, но аз никога не съм бил на острова на Епстийн, нито дори някъде наблизо, и до тази невярна и клеветническа декларация от тази вечер никой никога не ме е обвинявал, че съм бил там, дори медиите, които разпространяват неверни твърдения", заяви Доналд Тръмп.

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо. Изглежда, че ще изпратя адвокатите си да съдят този беден, жалък, неталантлив и напълно идиотски водещ и да му искат много пари", заплаши той.

"Приготви се, Ноа, ще се забавлявам с теб!", добавя Тръмп в заключение.

Тревър Ноа спомена Тръмп и Епстийн след победата на Били Айлиш в категорията "Песен на годината", отбелязва АФП. "Ето я, песента на годината! Поздравления, Били Айлиш. Уау. Това е Грами, която всеки артист иска – почти толкова, колкото Тръмп иска Гренландия. Което е логично, защото след като Епщайн си отиде, той се нуждае от нов остров, където да се забавлява с Бил Клинтън", заяви Ноа.

Пуерториканският певец Бед Бъни отправи снощи призив срещу Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), след като спечели награда „Грами“ за най-добър албум в категория Música Urbana, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

31-годишният изпълнител, който след това получи и отличие и за албум на годината за Debí Tirar Más Fotos на церемония в Лос Анджелис, използва речта си, за да призове за любов. Певецът, чието истинско име е Бенито Мартинес Окасио, каза: „Преди да кажа благодаря на Бог, ще кажа: Вън ICE“. „Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци“, заяви той. „Бих казал на хората: знам, че е трудно в наши дни да не мразиш, и си мислех, че понякога омразата става по-силна с още омраза. Единственото, което е по-силно от омразата, е любовта“, добави Бед Бъни.

Певицата Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за Wildflower на церемонията по връчване на „Грами“ 2026 и използва момента, за да се присъедини към музикантите, които снощи критикуваха имиграционните власти, предаде Асошиейтед Прес.

„Никой не е нелегален на открадната земя“, каза тя, приемайки наградата за песента от албума си от 2024 г. Hit Me Hard and Soft. „Майната ѝ на ICE – това е всичко, което искам да кажа“, добави тя.

Служители на Агенцията за имиграционен и митнически контрол бяха изпратени в американски градове като част от инициативата на президента Доналд Тръмп за масови депортации – най-вече в щата Минесота и град Минеаполис, където бяха разположени около 2000 федерални агенти.


Оценка 4.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    12 26 Отговор
    Мдаа...
    Новините деградират, също като Рассия 😁

    09:36 02.02.2026

  • 2 Отврат е

    32 7 Отговор
    Този диктатор ще подмине Хитлер,Сталин и Путин.!

    Коментиран от #8

    09:37 02.02.2026

  • 3 Ами така е

    43 2 Отговор
    Бравж на певицата.Добре казано.Там всички са мигранти,вкл. и Дончо.

    09:38 02.02.2026

  • 4 китайски балон

    17 6 Отговор
    Крал Дончо много обича да се забавлява с клоуни, истнски крал😉

    09:38 02.02.2026

  • 5 то от 2000 наградени

    27 0 Отговор
    се обявиха 4-5 само . а за другите нищо . странно . а епстиин явно е правил золуми със силните на деня в юса . тук също 90 те беше подобно . бизнесмените в клубове нощем . после с певици и малки манекенки . доста позната история .

    09:39 02.02.2026

  • 6 САЩ се надигат срещу Тръмп.

    32 7 Отговор
    Тръмп първо ще загуби мнозинството си в Конгреса на предстоящите междинни избори.

    После ще бъде импийчнат.

    Коментиран от #7, #12

    09:41 02.02.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ се надигат срещу Тръмп.":

    От твоите уста в Божиите уши....Амин.

    09:44 02.02.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Отврат е":

    Признак на руския патриот

    Деца в САЩ
    Жена в САЩ
    Къща в САЩ
    Гражданство в САЩ
    Банкови сметки в САЩ

    Коментиран от #15

    09:51 02.02.2026

  • 9 ЛГБиТките лаят

    12 6 Отговор
    Тръмп им разби "демократичния" Минеаполис със измама и кражба от сомалийски "избиратели" и сега рев и нападки!

    09:53 02.02.2026

  • 10 ХиХи

    11 2 Отговор
    Даже може да пратиш хеликоптерите

    09:54 02.02.2026

  • 11 Хахаха

    17 3 Отговор
    Дърт идиот

    09:55 02.02.2026

  • 12 Българин

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ се надигат срещу Тръмп.":

    Ако се стигне до междинни избори и Тръмп ги загуби, то преди да го импийчнат, ще започне многогодишна гражданска война.

    Коментиран от #16

    09:58 02.02.2026

  • 13 Мишел

    14 2 Отговор
    досиетата Епстейн има копие от чек, с който Тръмп е платил на Епщайн над 24 000 долара. За какво ли е платил Тръмп, след като бизнеса на Епщейн е това с малолетните на острова.
    Напомням, че ЦРУ прочисти преди публикуването на досиетата Епстейн от материали ,които касаят властниците на САЩ.
    Когато са високо във властта, смятат, че всичко им е позволено, че всичко трябва да опитат и че няма да посмее да им се търси отговорност за престъпления.

    10:00 02.02.2026

  • 14 Големи драми

    10 2 Отговор
    Наградите "Грами" са като "Оскарите", отдавна никой не ги гледа и не означават нищо. Само аборигените и индианците в отдалечените колонии им се радват. Като коментиращите тук разбирачи чалгари. Друго си е Евровизия, може да нахейтиш всички на воля.

    10:06 02.02.2026

  • 15 Български патриоти путинисти

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Деца в Европа.
    Почивки и екскурзии в Европа.
    Спестявания в Евро.
    Сметки в Европа.
    Гласуване за Радев!
    Чия е България?

    10:10 02.02.2026

  • 16 Няма АКО

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    при междинните избори!

    Те са задължителни в САЩ по конституция.

    Образовай се малко, преди да дрънкаш!

    10:13 02.02.2026

  • 17 Усраула Лайненс

    3 0 Отговор
    Аууууу
    мънкеу се гаврят с оранжевото гнездо

    10:24 02.02.2026

  • 18 Перо

    5 1 Отговор
    Тъпи еврейски номера! Още един употребен шут, като Зеленски!

    10:27 02.02.2026

  • 19 Оранжевият папуас

    4 0 Отговор
    съвсем е изкуфял…

    10:31 02.02.2026

  • 20 водещия не е вчерашен и е знаел

    1 0 Отговор
    за отращението към айс и лудориите на епстиин . както и кой прати айс да побърка мирните американци и мигранти . доста са се позабавлявали на гърба на тръмпи . нещо като изборите за кандидат за представянето на страната в евровизия . 70 процента не български имена, прякори псевдоними . мъжки или женски глас да изберат . защо все се провалят наште певци . не учат ли пеене, сценично поведение, обличане и тенденции в местата за забава . шегички много . закачки . и накрая голямо недоволство и критики . е разбира се март няма и да стане първа . европа ни вземат и те кат че сме макета и малко турци . зарад помаците .

    10:37 02.02.2026