Цените на благородните метали и петрола се сринаха

Цените на редица суровини - от среброто и златото до петрола и медта, се понижиха в четвъртък на фона на отслабващото геополитическо напрежение след телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ - Си Цзинпин и Доналд Тръмп, както и насрочените за утре преговори между ирански и американски представители в Оман, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Цената на среброто се понижи с почти 15 на сто, а златото, суровият петрол и медта поевтиняха с около 2 на сто. Инвеститорите намалиха позициите си към тези активи вследствие на укрепването на щатската валута, в която се котират суровините.
Текущата (спот) цена на среброто падна под 75 долара за тройунция, след което леко се възстанови до 78 долара за тройунция към 08:50 часа българско време. Златото се търгува за малко над 4900 долара за тройунция, след като по-рано спадна до 4800 долара за тройунция.
„Тази седмица бяхме свидетели на изключителна нестабилност при ценните металите и някои други суровини, а днес виждаме на някои последващи сътресения“, коментира Тони Сикамор, анализатор в брокерската компания Ай Джи (IG).
„Преговорите между Иран и САЩ изглежда са се върнали в нормалното русло, което премахва част от геополитическата премия от пазарите на суровини, особено от (цената на) петрола“, добави той.
По думите му „след разговора между Тръмп и Си, напрежението на търговския фронт също е се понижило. Инвеститорите са склонни да продават злато на настоящите нива“.
В същото време щатският долар се стабилизира в днешната ранна азиатска търговия в очакване на решенията за лихвите на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд“.
Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, е близо до двуседмичен връх. По-силният долар оскъпява суровините за купувачите, които притежават различни валути.
Цените на петрола загубиха около 2 на сто в азиатската търговия, след като САЩ и Иран се споразумяха утре да проведат преговори в Оман. Това отслаби опасенията за военен конфликт, който потенциално би могъл да наруши доставките от Близкия изток, посочва Ройтерс.
Фючърсите на суровия петрол тип Брент спаднаха с 1,44 долара или 2,07 на сто до 68,02 долара. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поевтиня с 1,34 долара или 2,06 на сто до 63,80 долара за барел.
Междувременно цената на медта беше подложена на допълнителен натиск заради притеснения около търсенето и нарастващи запаси на Лондонската борса за метали (LME).
Цената на желязната руда също спадна с 2 на сто след данни за натрупани значителни запаси.
Цената на соята се противопостави на общата тенденция, като се изкачи до двумесечен връх, подкрепена от коментар на Доналд Тръмп, че Китай обмисля да доставя културата от САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цените
Няма как да са губещи инвестиращите в злато !
Скоро време с "великите" валути може да си палим камините !
Коментиран от #8, #9
11:11 05.02.2026
2 гулю-гулю
Коментиран от #14
11:15 05.02.2026
3 Яница
11:15 05.02.2026
4 още не
Имаме силна волатилност +/- 15%. Но стъпките не са последователни а разнопосочни.
Чудесно е за новини и убеждаваща комуникация. Но от чисто пазарна гледна точка може да приемем следното:
1. ФЕД ще опита да стабилизира долара. Добра новина.
2. Златото удари таван с 5500 и последваха разпродажби. Тази кота за сега е много важна. Ако някога бъде пробита ще е сигнал за промяна. Дъното - 4500. Същата точка на съпротива.
Освен златото, всички други суровини са под натиск, може би заради лошите данни от Азия.
11:15 05.02.2026
5 ДрайвингПлежър
11:20 05.02.2026
6 То и в П едерацията така
11:23 05.02.2026
7 Последния Софиянец
11:24 05.02.2026
8 Мамят ни 2 процента е нищо
До коментар #1 от "Цените":Цените на бензина , газта дизела ,ЗАЩО НЕ ПАДАТ.
11:25 05.02.2026
9 Атина Палада
До коментар #1 от "Цените":В блатата с рублите отдавна ги палят, а копейките повтаряха , че са най стабилни, смях!
11:26 05.02.2026
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:29 05.02.2026
11 Някой
А и международното положение е далеч от спокойно - след няколко дни Дончо ще изръси някоя глупост, или ще направи нещо необмислено. И цената пак ще се изстреля нагоре.
Коментиран от #13, #17
11:30 05.02.2026
12 Факти
11:32 05.02.2026
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Някой":Блатарите попълват резервите на китайците, продадоха си 80% от златото, за да може бункерния пълководец да бомби многоетажки и болници в Украина, копе‼️
11:37 05.02.2026
15 Мисиряк
11:40 05.02.2026
16 Миии
11:54 05.02.2026
17 Факти
До коментар #11 от "Някой":Путин няма свежи пари за войната и започна да продава ударно злато. В последните 3 седмици е продал 25 тона. 1/3 от целия срив в цената е заради това. За 4 години война златният резерв в Националния фонд е намалял от 550 тона на 135 тона. Ако войната продължи тази година фондът ще остане без ликвидни активи. Русия няма да фалира, но бюджетният дефицит ще трябва да се покрива с печатане на рубли, което ще ускори рязко и без това високата инфлация, а рублата ще се срине. Путин ще бъде трябва да намали разходите и ще избира между няколко пера - война, пенсии, здравеопазване, образование, държавни заплати. Има и друг вариант - да започне да продава златните резерви на Централната банка, които са 2300 тона. Това обаче е проблем, тъй като това са дългосрочни стратегически резерви, които не си струва да се харчат за някакъв си Донбас. Ще трябва и да го прави тайно, защото народът вече ще се вдигне. Още нещо - ако Путин продължава да изсипа злато, цената му ще пада още и това ще обезценява прогресивно руските резерви. Войната е пълен провал и Путин няма полезен ход. Затова отчаяно бомби цивилна инфраструктура и се надява украинците да развият белия флаг. Това, разбира се, няма да се случи. Дори и да анексира Донбас, Русия загуби тази война. 80% от Украйна остана свободна и въоръжена до зъби, а поколения руснаци ще плащат сметката на Путин.
12:12 05.02.2026
18 фактически
15:38 05.02.2026