Цените на благородните метали и петрола се сринаха

5 Февруари, 2026 11:07 2 809 18

Цената на среброто се понижи с почти 15 на сто, а златото, суровият петрол и медта поевтиняха с около 2 на сто

Цените на благородните метали и петрола се сринаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на редица суровини - от среброто и златото до петрола и медта, се понижиха в четвъртък на фона на отслабващото геополитическо напрежение след телефонен разговор между лидерите на Китай и САЩ - Си Цзинпин и Доналд Тръмп, както и насрочените за утре преговори между ирански и американски представители в Оман, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Цената на среброто се понижи с почти 15 на сто, а златото, суровият петрол и медта поевтиняха с около 2 на сто. Инвеститорите намалиха позициите си към тези активи вследствие на укрепването на щатската валута, в която се котират суровините.

Текущата (спот) цена на среброто падна под 75 долара за тройунция, след което леко се възстанови до 78 долара за тройунция към 08:50 часа българско време. Златото се търгува за малко над 4900 долара за тройунция, след като по-рано спадна до 4800 долара за тройунция.

„Тази седмица бяхме свидетели на изключителна нестабилност при ценните металите и някои други суровини, а днес виждаме на някои последващи сътресения“, коментира Тони Сикамор, анализатор в брокерската компания Ай Джи (IG).

„Преговорите между Иран и САЩ изглежда са се върнали в нормалното русло, което премахва част от геополитическата премия от пазарите на суровини, особено от (цената на) петрола“, добави той.

По думите му „след разговора между Тръмп и Си, напрежението на търговския фронт също е се понижило. Инвеститорите са склонни да продават злато на настоящите нива“.

В същото време щатският долар се стабилизира в днешната ранна азиатска търговия в очакване на решенията за лихвите на Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд“.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, е близо до двуседмичен връх. По-силният долар оскъпява суровините за купувачите, които притежават различни валути.

Цените на петрола загубиха около 2 на сто в азиатската търговия, след като САЩ и Иран се споразумяха утре да проведат преговори в Оман. Това отслаби опасенията за военен конфликт, който потенциално би могъл да наруши доставките от Близкия изток, посочва Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент спаднаха с 1,44 долара или 2,07 на сто до 68,02 долара. Американският суров петрол тип West Texas Intermediate поевтиня с 1,34 долара или 2,06 на сто до 63,80 долара за барел.

Междувременно цената на медта беше подложена на допълнителен натиск заради притеснения около търсенето и нарастващи запаси на Лондонската борса за метали (LME).

Цената на желязната руда също спадна с 2 на сто след данни за натрупани значителни запаси.

Цената на соята се противопостави на общата тенденция, като се изкачи до двумесечен връх, подкрепена от коментар на Доналд Тръмп, че Китай обмисля да доставя културата от САЩ.


Сингапур
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цените

    36 3 Отговор
    Абе, те и цените на стоките в някои от веригите паднаха с 2 - 3 процента, ама преди това се покачиха с 50 процента ! 😀
    Няма как да са губещи инвестиращите в злато !
    Скоро време с "великите" валути може да си палим камините !

    Коментиран от #8, #9

    11:11 05.02.2026

  • 2 гулю-гулю

    29 1 Отговор
    Мисиркиииии, днес е четвъртък ама статията ви се отнася за миналата седмица бухахахахах... нищо де една седмица е "никакво" време за борсите.... дайте да ви купя всичкото злато на "падналите" цени

    Коментиран от #14

    11:15 05.02.2026

  • 3 Яница

    8 5 Отговор
    оранжевият педофил ги урчаса 🎃

    11:15 05.02.2026

  • 4 още не

    16 1 Отговор
    Цената ма метала беше 4500, качи се до 5500 и след това имаше корекция пак до 4500. Сега е 4800... Малко трудно ще го приемем за срив.
    Имаме силна волатилност +/- 15%. Но стъпките не са последователни а разнопосочни.
    Чудесно е за новини и убеждаваща комуникация. Но от чисто пазарна гледна точка може да приемем следното:

    1. ФЕД ще опита да стабилизира долара. Добра новина.
    2. Златото удари таван с 5500 и последваха разпродажби. Тази кота за сега е много важна. Ако някога бъде пробита ще е сигнал за промяна. Дъното - 4500. Същата точка на съпротива.

    Освен златото, всички други суровини са под натиск, може би заради лошите данни от Азия.

    11:15 05.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Нищо кой знае какво при рекорната цена спекулантите стовариха огромни количества на борсите и кешираха, но подобна масова разпродажба срина цените - съвсем нормална корекция. Сега поне злато си се продава колкото си беше и бавничко си катери. Много е вероятно до края на 2026 да имаме стабилни цени около сегашния пик от 5600

    11:20 05.02.2026

  • 6 То и в П едерацията така

    2 7 Отговор
    Ама онОва узкоглазото им вдига данъците и цените! Но монголяците са свикнали със мизерията в концлагера на Фюрера

    11:23 05.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 12 Отговор
    Фалита на бункера е неизбежен, ще се вее бяло знаме от халифа с ботокса!

    11:24 05.02.2026

  • 8 Мамят ни 2 процента е нищо

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цените":

    Цените на бензина , газта дизела ,ЗАЩО НЕ ПАДАТ.

    11:25 05.02.2026

  • 9 Атина Палада

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Цените":

    В блатата с рублите отдавна ги палят, а копейките повтаряха , че са най стабилни, смях!

    11:26 05.02.2026

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 9 Отговор
    А бункерното продаде златото на китай ца жълти юани, иначе глад мори крепостните в блатата‼️

    11:29 05.02.2026

  • 11 Някой

    14 0 Отговор
    Само глупак би се поддал на паниката и би продла злато и сребро сега. След такива "сривове" обикновено цената се връща на високите нива в рамките на няколко дни или седмици. Нищо по-стабилно няма от това да имаш в ръцете си благороден метал - ненапразно китайци и руснаци си попълват реервите със злато.
    А и международното положение е далеч от спокойно - след няколко дни Дончо ще изръси някоя глупост, или ще направи нещо необмислено. И цената пак ще се изстреля нагоре.

    Коментиран от #13, #17

    11:30 05.02.2026

  • 12 Факти

    3 7 Отговор
    Русия се връща в 90-те. Путин много се пази и ще властва още 15 години. С повече упоритост може да я върне 19-ти век.

    11:32 05.02.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Блатарите попълват резервите на китайците, продадоха си 80% от златото, за да може бункерния пълководец да бомби многоетажки и болници в Украина, копе‼️

    11:37 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мисиряк

    8 0 Отговор
    Същата си ецената като преди две седмици на златото. Туй че имаше един пик от 400 юро миналата седмица не значи че се е сринало. Мое да се срина ако се върне пак на 300 долара унцията, ама със същата вероятност на Магурата ша продаваме десет долара за левче

    11:40 05.02.2026

  • 16 Миии

    5 0 Отговор
    Губят само алчните трейдъри с ливъридж, а дългосрочните, няма как да загубят😉 Погледнете историческата крива! Много е просто при надвищаващо търсене и ниско предлагане/производство, какво се случва? 😉

    11:54 05.02.2026

  • 17 Факти

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Путин няма свежи пари за войната и започна да продава ударно злато. В последните 3 седмици е продал 25 тона. 1/3 от целия срив в цената е заради това. За 4 години война златният резерв в Националния фонд е намалял от 550 тона на 135 тона. Ако войната продължи тази година фондът ще остане без ликвидни активи. Русия няма да фалира, но бюджетният дефицит ще трябва да се покрива с печатане на рубли, което ще ускори рязко и без това високата инфлация, а рублата ще се срине. Путин ще бъде трябва да намали разходите и ще избира между няколко пера - война, пенсии, здравеопазване, образование, държавни заплати. Има и друг вариант - да започне да продава златните резерви на Централната банка, които са 2300 тона. Това обаче е проблем, тъй като това са дългосрочни стратегически резерви, които не си струва да се харчат за някакъв си Донбас. Ще трябва и да го прави тайно, защото народът вече ще се вдигне. Още нещо - ако Путин продължава да изсипа злато, цената му ще пада още и това ще обезценява прогресивно руските резерви. Войната е пълен провал и Путин няма полезен ход. Затова отчаяно бомби цивилна инфраструктура и се надява украинците да развият белия флаг. Това, разбира се, няма да се случи. Дори и да анексира Донбас, Русия загуби тази война. 80% от Украйна остана свободна и въоръжена до зъби, а поколения руснаци ще плащат сметката на Путин.

    12:12 05.02.2026

  • 18 фактически

    0 0 Отговор
    много ви е стара информацията. придържайте се към секция ЛЮБОПИТНО

    15:38 05.02.2026