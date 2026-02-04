Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

4 Февруари, 2026 19:52 4 240 37

Защо еуфорията толкова бързо се превърна в паника? И очаква ли се скоро нов ръст?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След като в четвъртък, 29 януари, златото достигна рекордно високо ниво от над 5580 долара за унция, ден по-късно то претърпя най-голямата дневна загуба от над четири десетилетия насам - в петък то спадна с почти 16 процента. До понеделник, 2 февруари, цената се понижи още и ценният метал загуби нови 3,3%, достигайки стойност от 4545 долара за унция.

Новият рекорд на ценния метал беше постигнат през предходната седмица, защото все повече инвеститори търсеха сигурни активи. Причините за това бяха предостатъчно: упоритата инфлация в големите икономики, продължаващите напрежения в търговските отношения между САЩ и Китай , войната в Украйна и страхът, че кризата в Иран може да се разрасне до военен конфликт в целия регион.

Финансовите пазари също така очакваха предстоящо понижение на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ. Тази стъпка обикновено отслабва долара и увеличава търсенето на злато .

Друг фактор, който доведе до повишение на цените на благородните метали, беше вълната от покупки на кол опции – договори, които дават на търговците правото да купуват финансови продукти, например злато, в бъдещето на фиксирана цена. Това принуди продавачите на опции да закупят сами метала, за да се предпазят от евентуални загуби, което задвижи цикъл, който повиши цените още повече .

Междувременно среброто поскъпна неочаквано миналата седмица и достигна рекордната цена от 121,64 долара за унция в четвъртък, преди да се срине с почти една трета малко по-късно. До понеделник то беше спаднало с около 41% до около 72 долара, преди да се възстанови отново.

Колебанията в цената на среброто бяха подхранени от спекулативни сделки и много високи очаквания относно промишленото търсене на благородния метал. Среброто се използва все повече в електрониката, изкуствения интелект (ИИ) и производството на зелена енергия. В Китай спекулативни инвеститори допълнително ограничиха вътрешното предлагане на сребро и изтласкаха цените още по-нагоре.

Защо е този внезапен и драматичен спад в цената?

Резкият спад в цената се дължеше преди всичко на две съобщения, които обърнаха настроенията на пазара и доведоха до мащабни принудителни продажби.

Първо, в петък американският президент Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв (Фед). Уорш, който ще замести Джером Пауъл начело на американската централна банка, се счита за прагматичен, независим и с опит в кризисни ситуации. Номинацията на Уорш бе интерпретирана като гаранция за независимостта на Федералния резерв. Финансовите пазари очакват, че един по-неотстъпчив ръководител на Фед вероятно няма да се поддаде на исканията на Белия дом за драстично и незабавно понижение на лихвите, както Тръмп многократно е изисквал от Пауъл.

Номинацията на Уорш доведе до поскъпване на американския долар, противно на очакванията на инвеститорите, че администрацията на Тръмп е готова да толерира слаба национална валута.

В събота Чикагската търговска борса, на която се търгуват интензивно фючърси на злато и сребро, увеличи изискванията си за марж (обезпечение). Става въпрос за минималното обезпечение, което търговците трябва да поддържат за своите ливъридж-сделки или финансирани с чужди средства стокови фючърси.

Как реагираха търговците на спада в цените?

Скоростта и мащабът на разпродажбата на благородни метали разтревожиха търговците и доведе до бързо прекратяване на фючърсните и опционните сделки, както и до силно намаляване на готовността им да поемат рискове.

"Такова разпродаване на злато не съм виждал от мрачните дни на глобалната финансова криза през 2008", коментира финансовият анализатор от IG Тони Сикамор пред информационната агенция Ройтерс.

След фалита на "Леман Брадърс" през 2008 цената на златото първоначално спадна с повече от една четвърт от най-високата си стойност тогава - от почти 1000 долара до ниво от около 700 долара за унция. По-късно ценният метал се възстанови до голяма степен, тъй като се считаше за сигурно убежище, когато глобалните централни банки предприеха масивни мерки за стимулиране на икономиката чрез експанзивна парична политика и понижаване на лихвените проценти до почти нула.

При сегашния срив почти не е имало ликвидност на пазара, докато вървяха масовите разпродажби, а това е засилило колебанията в цените и е направило затварянето на позиции още по-трудно, заявиха участници на пазара.

"Блумбърг" цитира бившия търговец на благородни метали Робърт Готлиб от "Джей Пи Морган" да казва, че търговията е била страшно пренаситена. Според него последствията от масираната разпродажба сега могат да задържат цените, тъй като много търговци все по-трудно се осмеляват да поемат нови рискове.

Това ли е краят на възходящата тенденция при златото и среброто?

Силният спад в цените на златото и среброто предизвикаха дискусии сред търговците дали бумът наистина е приключил или просто е настъпила пауза след прегряване.

Кристофър Форбс, директор за Азия и Близкия Изток в CMC Markets, смята, че силният спад в цената на златото по-скоро прилича на класическа корекция след необичаен ръст, отколкото на срив в дългосрочната тенденция. "Повторна слабост на долара или по-малко рестриктивна парична политика под ръководството на Уорш във Фед би върнала купувачите, които се възползват от ниските цени", посочва той. Форбс очаква през следващите 12 месеца златото да достигне отново най-високите си нива, познати ни от последните месеци.

В доклад на Дойче банк, публикуван в понеделник, се казва, че мотивите на инвеститорите за покупка на злато са "по-широки", отколкото при предишни ценови скокове и "вероятно няма да отслабнат". Освен институционалните инвеститори, най-голямата банка в Германия подчерта продължаващото търсене от централните банки, включително тези на Китай, Полша и Южна Корея, които ще останат важен източник на търсене. Централните банки купуват злато, за да диверсифицират резервите си и да се предпазят от валутни и геополитически рискове. Дойче банк посочи и продължаващата склонност към покупки от страна на частните инвеститори, особено в Азия, които разглеждат златото като защита срещу обезценяването на валутите и като ликвидна инвестиция.

Много анализатори предполагат, че възходът на среброто също ще продължи, тъй като основните показатели изглеждат по-силни от тези на златото. Индустриалното търсене продължава да нараства, докато предлагането остава оскъдно след години на недостатъчни инвестиции в проучвания и добив.

Автор: Ник Мартин


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    25 2 Отговор
    Не трябваше ли?

    Путин каза, че трябва да си купуваме злато и му смъкваме цената, за да го купим евтино.

    После пак го вдигаме и го продаваме скъпо. Всеки така прави.

    19:54 04.02.2026

  • 2 4545 долара за унция

    26 1 Отговор
    Малко ли ви се вижда?

    Коментиран от #7, #16

    19:54 04.02.2026

  • 3 Гост

    13 2 Отговор
    Аз имам няколко златни монети от Османско време едната е френска предават.

    19:54 04.02.2026

  • 4 Някой не е у ред

    25 0 Отговор
    Ако си мисли че заради Уорш, който ще замести Джером Пауъл начело на американската централна банка е поевтиняло златото

    19:56 04.02.2026

  • 5 И защо

    12 0 Отговор
    Гледате фючърсите?

    19:57 04.02.2026

  • 6 хихи

    15 2 Отговор
    ДочеЗеле каже ли нещо вярно е обратното...

    19:59 04.02.2026

  • 7 хихи

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "4545 долара за унция":

    4900 в момента

    Коментиран от #10

    20:00 04.02.2026

  • 8 Спецназ

    21 15 Отговор
    Златото ще падне с още 30%, защото цената му е надута ,

    както балона на имотния пазар у нас- след 4-5 месеца,
    жилищата за продан ще са 40- 5-% по-евтини,

    това ще е защото търсенето ще е слабо и основно че
    се предлагат напикани срутища на цената на вила в Италия!

    Е НЕМА КАК да стане, Баце!

    Коментиран от #9

    20:00 04.02.2026

  • 9 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    продаайте

    20:01 04.02.2026

  • 10 В статията пишат за

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    фючърсите пич

    20:02 04.02.2026

  • 11 Защото ядосаха другарят Си

    22 4 Отговор
    В Китай имаше опит за военен преврат, за който тук нито ред не сте пуснали. Явно другарят Си реши малко да ги дисциплинира през борсите накои англосаксонски задкулисници.

    20:06 04.02.2026

  • 12 ХиХи

    9 3 Отговор
    Последния път когато златото се срина по статия от октомври 2025 имаше временен пик от 3800 евро и се върна на нормалните за тогава 3500 евро, сега след пик от 4600 евро златото се срина ама вко се срина на 4200 евро. Ако на предния срив си бехте купили една тройна унция, на сегашния срив щехте да я продте с печалба от 700 евро

    20:06 04.02.2026

  • 13 Хм...

    19 1 Отговор
    $6300 най малко преди края на годината. Догодина ще е добре ако не прехвъли $8000. 2028-2030 ще е цяло чудо ако тия с акциите в разни инвестиционни фондове не почнат масово да се мятат от прозорците. Стига преди това да не се изпотрепем глобално с ядрени оръжия, разбира се.
    Сега отивам да паля свещи дано не се окажа прав.

    20:06 04.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Икономист

    11 0 Отговор
    Щото си прибрахме мазните натрупани печалби 😏🤑🤑🤑😘

    20:08 04.02.2026

  • 16 Исторически парк

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "4545 долара за унция":

    Пак стана 5000😉

    20:09 04.02.2026

  • 17 Цун Кайми Го

    10 0 Отговор
    И@ал съм ва

    20:09 04.02.2026

  • 18 Натаня Чи фут

    5 1 Отговор
    от чифутарника играй на борсата.

    20:10 04.02.2026

  • 19 Бит монети ще има докато има ток

    13 0 Отговор
    А добитото злато сребро и мед които са в една група в менделеевата таблица се търгуват от векове и може да се правят монети от тяхните сплави и даде въведе златен стандарт за банкнотите в зависимост от сплавта сега в САЩ им викат купъри на медните монети и найкъл на никеловите монети

    Коментиран от #28

    20:12 04.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 МирО

    17 2 Отговор
    Една топка като я натискат - потъва под нивото на водата, но като я отпуснат - направо отскача от водата?!?!?
    Еди господ знае какви ще са котиоровките след месеци, година, .....

    20:19 04.02.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    27 0 Отговор
    Вече никой не говори за биткойна 😆🤣😂😂

    20:19 04.02.2026

  • 23 ....

    4 1 Отговор
    Бре тоя ФЕД

    20:20 04.02.2026

  • 24 ванга

    17 2 Отговор
    Вода в консерви купувайте, суша иде. Златото само ще се надигне от земята, по него ще ходите, ама вода с него не мойте си взе, щото ще я няма.

    20:27 04.02.2026

  • 25 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Юруш на златото, пълнете кофите

    Коментиран от #35

    20:36 04.02.2026

  • 26 Тоалетната хартия

    5 13 Отговор
    Само идиоти инвестират в злато дългосрочно!!!!

    20:38 04.02.2026

  • 27 Уса

    9 1 Отговор
    Така си изчистваме дълговете и 15 трилиона премахнахме.Молим ви инвестирайте смело

    20:41 04.02.2026

  • 28 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бит монети ще има докато има ток":

    Злато, сребро и мед били в една група?!? Я да си върнеш дипломата за средно образование, ако изобщо я имаш!

    Коментиран от #30

    21:06 04.02.2026

  • 29 Спестовност

    5 1 Отговор
    Това са елементарни хватки на Владетелите.Вземете Залозите.Сложете голяма сума на нисък коефициент и ще видите Метаморфозата ,ако я следите..........Накрая ако имате нерви и не се Подадете на паниката ,а това е трудно ще спечелите ,но на база много нерви ,които не се връщат!Същото е и с инвестиционното Злато и подцененото сребро.Сега чакат паникъорите ,а после пак ще си отиде 69 на мястото!

    21:17 04.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    3 3 Отговор
    Златото е символа на сатанизма!

    21:30 04.02.2026

  • 32 Язе

    3 0 Отговор
    За разлика от повечето активи, златото струва себе си. Хартията в джоба - надали. Независимо $, € или друго. Единствената причина, за безпрецедентния срив, бяха решенията на Comex за марджин изискванията. И още на следващия ден, отново мина 5000$/Oz. Сега е около 4950.

    21:53 04.02.2026

  • 33 У нас

    4 0 Отговор
    Гледам, в Тавекс няма понижение на цената...

    Коментиран от #36

    22:21 04.02.2026

  • 34 Сатана Z

    5 0 Отговор
    В момента.Злато 3608£ за тройна унция или 106£ за грам ,но винаги се продава между 5-9% над спот цената.В САЩ няма налични физическо сребро а само фючърси,но Китай има. В България съм забелязал ,че маржовете между купува и продава са в порядъка на над 20%

    22:30 04.02.2026

  • 35 Копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "ООрана държава":

    Ний пари нямаме ,само рупли

    22:31 04.02.2026

  • 36 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "У нас":

    Гледай котировките на igold bg,винаги дават по-добри цени от Тавекс ,макар,че собственикът е бивш техен колега.

    22:38 04.02.2026

  • 37 Кирпича

    2 0 Отговор
    Нямаше да са скъпи ако нямаше глупаци харесващи дрънкулки.

    22:56 04.02.2026

