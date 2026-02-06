Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Италия »
Медалите в Италия ще бъдат най-скъпите в историята заради поскъпването на благородните метали
  Тема: Зимни олимпийски игри

Медалите в Италия ще бъдат най-скъпите в историята заради поскъпването на благородните метали

6 Февруари, 2026 09:44 766 10

  • злато-
  • кортина-
  • сребро-
  • благородни метали-
  • медали-
  • италия

Металната стойност на един златен медал вече възлиза на около 2300 долара – повече от два пъти над стойността му по време на игрите в Париж

Медалите в Италия ще бъдат най-скъпите в историята заради поскъпването на благородните метали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атлетите, които се качат на подиума на Олимпийските игри в Италия, ще получат най-скъпите медали в олимпийската история заради рязкото поскъпване на благородните метали. От Олимпийските игри в Париж през юли 2024 г. спот цените на златото и среброто са нараснали съответно със 107 и 200 процента, изчислява Си Ен Ен, предаде БТА.

В резултат на това необичайно рали металната стойност на един златен медал вече възлиза на около 2300 долара – повече от два пъти над стойността му по време на летните игри в Париж. Металната стойност на сребърен медал достига близо 1400 долара, което е приблизително три пъти повече спрямо нивата отпреди две години, съобщава още новинарският канал.

По време на игрите тази година ще бъдат връчени над 700 медала на най-добрите зимни спортисти. Медалите ще бъдат изработени от рециклирани метали. Олимпийските златни медали обаче не са от чисто злато още от игрите в Стокхолм през 1912 г. Според лондонската аукционна къща „Балдуинс“ (Baldwin's) стойността на тези медали, които са тежали само 26 грама (0,8 тройунции), би била по-малко от 20 долара, въз основа на цената на златото по това време. Коригирана спрямо инфлацията на потребителските цени в САЩ, тази стойност е по-близка до 530 долара по днешни цени.

Според наличните данни в един златен медал има около шест грама чисто злато от общо тегло 506 грама (16 тройунции), като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени от сребро със съответна чистота, а бронзовите – от мед, с тегло около 420 грама. Металната стойност на един бронзов медал е приблизително 5,60 долара според данни, публикувани от организаторите на събитието.

В интервю за новинарския канал Доминик Чорни, специалист по антични монети в „Балдуинс“, отбелязва, че олимпийските медали като колекционерски предмети често струват значително повече от стойността на вложения в тях метал. Макар да нямат висока вложена материална стойност, те са търсени заради връзката си с най-значимото спортно събитие в света. Повечето олимпийски медали обаче никога не се предлагат за продажба, тъй като спортистите ги пазят като символично и почетно отличие. През 2015 г. аукционната къща „Балдуинс“ е продала златен медал от Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 г. за 19 000 паунда (26 000 долара).

Междувременно на суровинните пазари волатилността при благородните метали се засилва. Цената на среброто спадна вчера с около 16 процента до 73,57 долара за тройунция, след като миналата седмица достигна рекордно равнище от 121,64 долара. Златото се търгуваше за около 4794 долара за тройунция, което представлява понижение от 3,4 процента. Спрямо рекордното си ниво от 5594,82 долара за тройунция в края на януари цената на златото е намаляла с над 14 процента.

Въпреки динамичните колебания през последните дни цените на златото и среброто могат да повишат още повече финансовата стойност на олимпийските медали. Търсенето на благородни метали вероятно ще остане силно предвид продължаващата геополитическа несигурност и нарастващите нива на държавния дълг, цитира Си Ен Ен Оле Хансен, ръководител на отдела за суровинни стратегии в „Саксо Банк“ (Saxo Bank).


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ама те златните медали НЕ са от злато🤔

    09:59 06.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    около 1900 година медалите са били 100% злато - Олимпиадата тогава е значела нещо
    Днес е нищо повече от едно комерсиално "шоу" и то все по пошло и медалите съдържат само "златна баня" и са с 1% злато...

    Кажете пак за прогреса нещо, че нИ вЪ разбрах...

    10:01 06.02.2026

  • 3 Не,че нещо, ама...

    5 0 Отговор
    Доколкото е известно, "златните" медали са всъщност сребърни със златно покритие.Чисти златни медали няма от близо 100 години, но пък удобно не казвате, колко се печели от олимпиадата.За половинчатото сравнение, което правите с игрите във Франция, публичните данни за приходите са били близо 4,5млрд.€.

    10:21 06.02.2026

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Следващата олимпиада ще са месингови.

    Коментиран от #9

    10:23 06.02.2026

  • 5 ВВП

    2 0 Отговор
    Това е галванизиран месинг

    10:26 06.02.2026

  • 6 Асен от Сливен ама не съм циганин

    3 0 Отговор
    Откраднаха харкумата

    10:51 06.02.2026

  • 7 Ковача

    3 0 Отговор
    Не,не,не са медалите.Объркали сте първата буква,вместо "М",е "П".

    11:46 06.02.2026

  • 8 Форекс

    1 0 Отговор
    Ама да не се правят на ощипани. Още преди 4 - 4 години и половина са знаели , че ще организират Олимпиада.Да са си купили златото и среброто тогава.

    12:06 06.02.2026

  • 9 Ами всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Предвид развоя на нещата по света следваща олимпиада може и да няма.......

    12:17 06.02.2026

  • 10 Русия ни разгроми без много зор

    0 0 Отговор
    ЕС нямат пари за медали а тръгнали война да водят с Русия.

    15:50 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания