Новини
Свят
Украйна
Тежки изгаряния, ампутации: 300 000 ранени цивилни в Украйна
Тежки изгаряния, ампутации: 300 000 ранени цивилни в Украйна

30 Януари, 2026 16:26

В продължаващата вече почти четири години агресивна война на Русия срещу Украйна бързо нараства броят на тежко ранените цивилни граждани

Тежки изгаряния, ампутации: 300 000 ранени цивилни в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Близо четири години след началото на агресивната война на Русия срещу Украйна броят на тежко ранените цивилни граждани продължава да нараства, съобщи в четвъртък, 29 януари, в Мюнхен неправителствената организация Handicap International (HI). Сред пострадалите по време на руската военна агресия има хора с изгаряния и ампутации и в момента съществува остра нужда от помощни средства и специалисти. „Все повече хора се нуждаят от физиотерапия, протези и психологическа подкрепа“, се казва в съобщението.

Според данните на HI, около 300 000 души в Украйна са с наранявания, дължащи се на войната, някои от които са довели до ампутации на крайници , загуба на слух или зрение. Преди войната в Украйна са живели около 2,7 милиона души с увреждания, които „са непропорционално по-силно изложени на насилие и смърт и изпитват затруднения при достъпа до основни медицински грижи и помощ“, припомня неправителствената организация.

Много хора страдат и от посттравматично разстройство

„Значително е нараснал броят на заявките за рехабилитационни мерки от хора, получили травми в резултат на нападения с ракети и дронове или след експлозии на мини“, казва физиотерапевт от Днепър, цитиран от Handicap International. От организацията уточняват, че отделно от случаите на тежки физически рани, много украинци страдат от депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Според данните на сайта на Handicap International, от 2022 г. организацията е оказала рехабилитационна помощ на над 5600 души и психосоциална подкрепа на около 19 000 души. Тя е разпределила над 6000 помощни средства и е информирала над 230 000 души за опасността от мини и невзривени боеприпаси .

Над 1200 убити от касетъчни бомби в Украйна

Според данни на международната правозащитна организация „Хюман Райтс Уоч", от 2022 г. насам от касетъчни боеприпаси са били ранени или убити над 1200 души. Експертите предполагат, че броят на жертвите е много по-голям, тъй като през миналата година са регистрирани над 40 случая на използване на касетъчни бомби, а броят на жертвите не е отчитан.

Автор: Роман Сулима


Украйна
  • 1 ТАСС

    8 19 Отговор
    Сделано в Русии...
    Фашистка пРоссия....

    Коментиран от #5

    16:27 30.01.2026

  • 2 Данни

    7 15 Отговор
    За последното денонощие Руската федерация е загубила два самолета Су-34. Това заяви в ефира на телемаратона изпълнителният директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество Дмитрий Жмайло.
    Той отбеляза, че единият от самолетите е бил свален от Силите за отбрана над Черно море, а вторият е паднал на територията на Русия.
    „За последното денонощие беше свален руски самолет Су-34 над Черно море. Още един падна в Русия, очевидно поради наличието на определени технически неизправности“, каза Жмайло.

    Днес Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че общите бойни загуби на противника за периода от 24.02.22 до 29.01.26 възлизат ориентировъчно на около 2 237 400 души (+1830 за последното денонощие).

    Освен това в данните за унищожената техника на врага се посочва, че Русия е загубила по време на пълномащабното нахлуване 435 самолета

    Коментиран от #17, #21

    16:28 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мишел

    6 11 Отговор
    Вчера Руската дума гласува ново решение -
    Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата

    16:29 30.01.2026

  • 5 Сила

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "ТАСС":

    ОРКИ ...АМА ИСТИНСКИ , ОБИКНОВЕН РАШИЗЪМ !!!

    16:29 30.01.2026

  • 6 Сатана Z

    13 1 Отговор
    А в България 800 000 са с ТЕЛК без военни действия

    Коментиран от #13

    16:30 30.01.2026

  • 7 Пич

    10 4 Отговор
    Ами да мятат Зелю на един стълб, и ще се оправят нещата!!! Това наркоманче докато не утрепа последният украинец в завера с господарите си , няма да миряса!!! Следващата война в Европа : Полша - Украйна !!!

    16:30 30.01.2026

  • 8 Най-много го

    3 12 Отговор
    отнесоха цивилните рускоезични в Източна Украйна. Много от тях повярваха на Путин, че уж щял да ги освобождава, а всъщност станаха негова жертва. И не само през тези 4 години, и в момента хората в ДНР са обект на ежедневна размяна на удари между двете страни.

    Коментиран от #24

    16:31 30.01.2026

  • 9 приятелски огън

    3 7 Отговор
    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.

    16:32 30.01.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    9 2 Отговор
    Тая операция затова се води толкова дълго време, за да няма цивилни жертви или ако има да са минимум. Затова и тая западна пропаганда не издържа!

    16:33 30.01.2026

  • 11 Световната преса:

    4 8 Отговор
    Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета.

    16:33 30.01.2026

  • 12 Още новини от Украйна

    6 3 Отговор
    При население от 45 000 000 тия 300 000 са към 1.5%.в сравнение с убитите укри ,които са над 2 000 000 ,а други 3 500 000 вече са в болнични.

    16:33 30.01.2026

  • 13 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Да бе ....ти братчед знайш как се бере жица , как се взима ток ??! Това си е война , ежедневни сражения се водят от кафявите войни и фронтовата линия се е разпростряла на цялата територия на БГ то ...постоянно има жертви и ранени !!!

    16:34 30.01.2026

  • 14 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    2 1 Отговор
    това е криза! толкова дълбока криза!!!

    Коментиран от #19

    16:34 30.01.2026

  • 15 Питащ

    3 7 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    16:35 30.01.2026

  • 16 ...

    3 3 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    16:36 30.01.2026

  • 17 Хей

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данни":

    Снощи гледах клип как с дрон русите изкеластриха ф16....

    16:36 30.01.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор
    Праведната пропаганда буксува в тинята ха ха ха

    16:37 30.01.2026

  • 19 Розовото пони Путин 🦄

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":

    Не ме интересува дълбоката криза на руснаците, важното е аз да съм скрит на сигурно в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    16:38 30.01.2026

  • 20 ИстинатА

    1 3 Отговор
    300 000 укри с пушки на рамо са осакатени, другото е ала бала

    16:38 30.01.2026

  • 21 плевен

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данни":

    Що ми се струва, че украинците занижават руските загуби. Те обикновено лъжат, ама сега са се объркали. Я прибави по още три нули отзад, за да получиш реалните цифри.
    А можеш да сложиш и по шест нули. Какво толкова ги жалиш?

    16:38 30.01.2026

  • 22 Чуй чуй

    2 1 Отговор
    Всяка вечер яко бонбандиране, на другия ден един ранен и двама уплашени. Какви 300 000 цивилни, какви пет лева?

    16:39 30.01.2026

  • 23 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Вече 4та година Украйна е най-големият донор на човешки органи изнасяни в Израел,САЩ и далечния Изток за резервни части на платежоспособни пациенти.
    За целта са наемани касапи от Канада ,които обикалят фронтовите болници в търсене на млади украински мъже ,които биват умъртвявани а техните органи изрязвани от професионални хирурзи.
    Това е днешна Укрия.Живите завиждат на мъртвите.

    16:40 30.01.2026

  • 24 Не си прав,

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Най-много го":

    руските касетъчни бомби разпознават азовеца от руснака-ждун и убива само украинците. Същото се отнася и за 3 тонната ФАБ-3000 предназначена да убива само украинци. Дори имат подобна разработка на ядрена бомба убиваща само неруснаци.

    16:41 30.01.2026

  • 25 Смех, бате

    4 1 Отговор
    Пак храна за центажиите, останалите знаем че е пълна измислица.

    16:41 30.01.2026

  • 26 Тъжна статистика

    1 0 Отговор
    Жалко за цивилните и децата, жертва на войната. В ДНР и Луганск почти няма останала нито една здрава къща, всичко е изпепелено от хаймърси и кинжали. Хората нямат вода от две години.

    Коментиран от #31

    16:41 30.01.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Да обясни бг копея как се съчетава този тероризъм с някакво освобождение за което бълнуват тук от 12 години?

    16:44 30.01.2026

  • 28 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:44 30.01.2026

  • 29 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:45 30.01.2026

  • 30 Подправения кантар

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:45 30.01.2026

  • 31 Та кога украинците

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тъжна статистика":

    се сдобиха с "Кинжал"-и?

    16:47 30.01.2026

  • 32 Сметки

    1 3 Отговор
    За 8 години до СВО в Донбас бяха убити 14 000 души. Това не се хареса на Путлер и вече убива по 14 000 на седмица!

    Коментиран от #35

    16:48 30.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дцоикас

    1 0 Отговор
    Ами сега как ще скачат??? Кои не скача тот маскал??? Сега като нямат крака и ръце как ще скачат за да покажат че не са руснаци??? Мръсни бандера фашисти, наскачахте ли се вече??? С братята си се сбихте за да ви потупат по кратуните разбойниците от Запада. Сега имало много ранени??? Не искаме и да ви чуваме. Слава на Господ Иисус Христос това което търсихте го намерихте.

    16:59 30.01.2026

  • 35 Пропусна да уточниш,

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сметки":

    че това са жертвите и от двете страни плюс цивилните жертви. До 31.12.2021г жертвите в Донбас са: 3404 цивилни граждани, около 4400 украински войници и около 6500 проруски сепаратисти. Донецк е на фронтовата линия от 2014г. , това е единственият голям град на фронтова линия 10 години, виж картата. Сепаратистите разполагат батареи по дворове на училища и детски градини, стрелят по позиции на ВСУ и е естествено да им се отговори с противобатареен огън.

    17:04 30.01.2026

