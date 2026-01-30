Тежки изгаряния, ампутации: 300 000 ранени цивилни в Украйна

Близо четири години след началото на агресивната война на Русия срещу Украйна броят на тежко ранените цивилни граждани продължава да нараства, съобщи в четвъртък, 29 януари, в Мюнхен неправителствената организация Handicap International (HI). Сред пострадалите по време на руската военна агресия има хора с изгаряния и ампутации и в момента съществува остра нужда от помощни средства и специалисти. „Все повече хора се нуждаят от физиотерапия, протези и психологическа подкрепа“, се казва в съобщението.
Според данните на HI, около 300 000 души в Украйна са с наранявания, дължащи се на войната, някои от които са довели до ампутации на крайници , загуба на слух или зрение. Преди войната в Украйна са живели около 2,7 милиона души с увреждания, които „са непропорционално по-силно изложени на насилие и смърт и изпитват затруднения при достъпа до основни медицински грижи и помощ“, припомня неправителствената организация.
Много хора страдат и от посттравматично разстройство
„Значително е нараснал броят на заявките за рехабилитационни мерки от хора, получили травми в резултат на нападения с ракети и дронове или след експлозии на мини“, казва физиотерапевт от Днепър, цитиран от Handicap International. От организацията уточняват, че отделно от случаите на тежки физически рани, много украинци страдат от депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР).
Според данните на сайта на Handicap International, от 2022 г. организацията е оказала рехабилитационна помощ на над 5600 души и психосоциална подкрепа на около 19 000 души. Тя е разпределила над 6000 помощни средства и е информирала над 230 000 души за опасността от мини и невзривени боеприпаси .
Над 1200 убити от касетъчни бомби в Украйна
Според данни на международната правозащитна организация „Хюман Райтс Уоч", от 2022 г. насам от касетъчни боеприпаси са били ранени или убити над 1200 души. Експертите предполагат, че броят на жертвите е много по-голям, тъй като през миналата година са регистрирани над 40 случая на използване на касетъчни бомби, а броят на жертвите не е отчитан.
Автор: Роман Сулима
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАСС
Фашистка пРоссия....
Коментиран от #5
16:27 30.01.2026
2 Данни
Той отбеляза, че единият от самолетите е бил свален от Силите за отбрана над Черно море, а вторият е паднал на територията на Русия.
„За последното денонощие беше свален руски самолет Су-34 над Черно море. Още един падна в Русия, очевидно поради наличието на определени технически неизправности“, каза Жмайло.
Днес Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че общите бойни загуби на противника за периода от 24.02.22 до 29.01.26 възлизат ориентировъчно на около 2 237 400 души (+1830 за последното денонощие).
Освен това в данните за унищожената техника на врага се посочва, че Русия е загубила по време на пълномащабното нахлуване 435 самолета
Коментиран от #17, #21
16:28 30.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мишел
Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата
16:29 30.01.2026
5 Сила
До коментар #1 от "ТАСС":ОРКИ ...АМА ИСТИНСКИ , ОБИКНОВЕН РАШИЗЪМ !!!
16:29 30.01.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #13
16:30 30.01.2026
7 Пич
16:30 30.01.2026
8 Най-много го
Коментиран от #24
16:31 30.01.2026
9 приятелски огън
16:32 30.01.2026
10 БОЛШЕВИК
16:33 30.01.2026
11 Световната преса:
16:33 30.01.2026
12 Още новини от Украйна
16:33 30.01.2026
13 Сила
До коментар #6 от "Сатана Z":Да бе ....ти братчед знайш как се бере жица , как се взима ток ??! Това си е война , ежедневни сражения се водят от кафявите войни и фронтовата линия се е разпростряла на цялата територия на БГ то ...постоянно има жертви и ранени !!!
16:34 30.01.2026
14 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
Коментиран от #19
16:34 30.01.2026
15 Питащ
16:35 30.01.2026
16 ...
16:36 30.01.2026
17 Хей
До коментар #2 от "Данни":Снощи гледах клип как с дрон русите изкеластриха ф16....
16:36 30.01.2026
18 Ха ха ха ха
16:37 30.01.2026
19 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #14 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":Не ме интересува дълбоката криза на руснаците, важното е аз да съм скрит на сигурно в бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
16:38 30.01.2026
20 ИстинатА
16:38 30.01.2026
21 плевен
До коментар #2 от "Данни":Що ми се струва, че украинците занижават руските загуби. Те обикновено лъжат, ама сега са се объркали. Я прибави по още три нули отзад, за да получиш реалните цифри.
А можеш да сложиш и по шест нули. Какво толкова ги жалиш?
16:38 30.01.2026
22 Чуй чуй
16:39 30.01.2026
23 Сатана Z
За целта са наемани касапи от Канада ,които обикалят фронтовите болници в търсене на млади украински мъже ,които биват умъртвявани а техните органи изрязвани от професионални хирурзи.
Това е днешна Укрия.Живите завиждат на мъртвите.
16:40 30.01.2026
24 Не си прав,
До коментар #8 от "Най-много го":руските касетъчни бомби разпознават азовеца от руснака-ждун и убива само украинците. Същото се отнася и за 3 тонната ФАБ-3000 предназначена да убива само украинци. Дори имат подобна разработка на ядрена бомба убиваща само неруснаци.
16:41 30.01.2026
25 Смех, бате
16:41 30.01.2026
26 Тъжна статистика
Коментиран от #31
16:41 30.01.2026
27 стоян георгиев
16:44 30.01.2026
28 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
16:44 30.01.2026
29 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:45 30.01.2026
30 Подправения кантар
16:45 30.01.2026
31 Та кога украинците
До коментар #26 от "Тъжна статистика":се сдобиха с "Кинжал"-и?
16:47 30.01.2026
32 Сметки
Коментиран от #35
16:48 30.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 дцоикас
16:59 30.01.2026
35 Пропусна да уточниш,
До коментар #32 от "Сметки":че това са жертвите и от двете страни плюс цивилните жертви. До 31.12.2021г жертвите в Донбас са: 3404 цивилни граждани, около 4400 украински войници и около 6500 проруски сепаратисти. Донецк е на фронтовата линия от 2014г. , това е единственият голям град на фронтова линия 10 години, виж картата. Сепаратистите разполагат батареи по дворове на училища и детски градини, стрелят по позиции на ВСУ и е естествено да им се отговори с противобатареен огън.
17:04 30.01.2026