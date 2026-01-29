Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кадиров: Аз съм против преговорите с Украйна
29 Януари, 2026 18:32 1 186 56

Смятам, че войната трябва да бъде доведена до нейния край, каза лидерът на руската Чеченска република

Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви днес, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Смятам, че войната трябва да бъде доведена до нейния край [...] Аз съм против преговорите", заяви Кадиров пред репортери в Кремъл, където президентът Владимир Путин се срещна с президента на Обединените арабски емирства.

Кадиров, който определя себе си като "пехотинец на Путин", е известен войнолюбец. Коментарът му отразява мнението на твърдолинейните среди, че Русия печели войната, която продължава вече четири години, и трябва да продължи, въпреки че американският президент Доналд Тръмп увеличава дипломатическите усилия за нейното прекратяване, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това, решението дали и кога да се спре войната е изцяло в ръцете на Путин, посочва Ройтерс. Кремъл заявява, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства.

Лидерът на руската автономна република Чечения Рамзан Кадиров преди месец публикува в своя канал в Телеграм видеообръщение след атаката с украински дрон срещу многоетажна сграда в Грозни, в което призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия, предаде ТАСС.

"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца, унищожават. Затова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си. Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно.

"Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Свети

    16 22 Отговор
    На всички ще им е по-добре ако няма Украйна на картата!

    Коментиран от #7, #20, #49

    18:34 29.01.2026

  • 5 Българин

    15 5 Отговор
    А Буданов си записва ×

    18:34 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А где

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "Свети":

    МОЧАТА?

    18:35 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    19 14 Отговор
    Кадиров да даде на Путлер още веднаж да целуне Корана, че може да му е за последно !

    18:36 29.01.2026

  • 10 И в Русия потическите

    9 12 Отговор
    кръгове са на същото мнение. Но пък, ако не прекратят войната, рискуват разпад на Русия.

    18:37 29.01.2026

  • 11 А ти защо

    13 6 Отговор
    Не си свърши работата в Украйна, а?

    18:38 29.01.2026

  • 12 Сила

    12 2 Отговор
    Мееееееее , мееееееее 🐐

    18:38 29.01.2026

  • 13 Спецназ

    11 14 Отговор
    Чеченците съм ги признал, че ЗНАЯТ как се "Вземат" пленници-нацисти!

    Коментиран от #37

    18:38 29.01.2026

  • 14 Дедо

    14 12 Отговор
    Ние сме бяла европейска държава в ЕС и Европа. Какво ни интересува мнението на един козар с брада . Все едно да ни интересува мнението на някой племенен вожд в Амазонка .

    Коментиран от #56

    18:39 29.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 9 Отговор
    То и бункирния с ботокса е против, но няма избор, Хага го очаква!

    18:39 29.01.2026

  • 16 Произнесе се и

    14 9 Отговор
    косматия варварин. Руското жуже чака в бункеря да се произнесе и корейското жуже.

    18:40 29.01.2026

  • 17 Отец Ганьо

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Като някаква Саяна порасне":

    скрий се ненормален пед-л

    18:40 29.01.2026

  • 18 Атина Палада

    12 7 Отговор
    Тоя не го ли заровиха вече!

    18:41 29.01.2026

  • 19 Детето се казва

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Синът на Кадиров":

    СИяна, а не САяна.
    Она ден ти го казах, неграм.отн.ико. злобен.

    18:42 29.01.2026

  • 20 Шопо

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Свети":

    Плана за мир има само една точка.
    Капитулация.

    Коментиран от #31, #47

    18:43 29.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Спецназ

    7 4 Отговор
    Тикток кзарчето изпи чая на бункерното и сега го чакат със свещи и тамян!

    18:43 29.01.2026

  • 23 даааа

    8 3 Отговор
    Правилно. Пак ще излъжат Русия.
    Русия ще си вземе 25% територия, но останалите 75 пак ще бъдат анти-Русия и подготвяни за бъдеща война.

    18:43 29.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 шашармак

    8 6 Отговор
    И кога ще дойде края, с това темпо навярно след 20 години. Случващото се показва безсилието на един диктаторски режим.

    18:44 29.01.2026

  • 26 Уса

    6 6 Отговор
    Кадиров е абсолютно прав и САЩ подкрепят идеята войната да не спира

    Коментиран от #30

    18:44 29.01.2026

  • 27 Град Козлодуй

    8 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #40

    18:45 29.01.2026

  • 28 Шопо

    6 4 Отговор
    А казаха ли какво става с малкия козар, нали му намазаха ските и на него, бункерния заличава следите преди края!

    18:45 29.01.2026

  • 29 1356

    4 4 Отговор
    Този не беше ли на смъртен одър

    18:46 29.01.2026

  • 30 САЩ и Европа

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Уса":

    винаги подкрепят нещо, което вредно за Русия. А тази война е най- вредна точно за Русия.

    Коментиран от #34, #54

    18:47 29.01.2026

  • 31 Шопе, пак не разбра

    8 8 Отговор

    До коментар #20 от "Шопо":

    и сваляш интелектуалното ниво на шопите.
    Капитулира победения.
    Де я виждаш Украйна като победена?
    Орките четири години се валят в калта.
    А Киев - на хоризонта.

    Коментиран от #35, #44, #51

    18:47 29.01.2026

  • 32 Уса

    6 2 Отговор
    Тиктокърите никой не гш е виждал на фронта от как им подариха Мариупол, сега го режат на скрап и го извозват за козария!

    18:47 29.01.2026

  • 33 56788

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Синът на Кадиров":

    Ти нормален ли си ????

    18:47 29.01.2026

  • 34 И като как

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "САЩ и Европа":

    Руската мисъл и дълбоката руска душа не го разбра.
    Щото нема мисъл!

    18:48 29.01.2026

  • 35 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Шопе, пак не разбра":

    Така каза рублен боташа, че матушката е непобидима!

    Коментиран от #41

    18:49 29.01.2026

  • 36 Хахахаха

    8 6 Отговор
    Така е. Войната трябва да продължи до нейния край, до разпадането на матушка. Тогава ще има мир.

    18:50 29.01.2026

  • 37 Нека да пиша

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    Тик -ток смешници .!

    18:51 29.01.2026

  • 38 Дик диверсанта

    7 3 Отговор
    Този скоро ще може единствено да си купува билети за концертите на Кобзон

    18:52 29.01.2026

  • 39 Я по сериозно!

    6 4 Отговор
    Аз пък съм против непрестанните публикации на мнения на подобни шарлатани. Какво ме вълнува какво е мнението на един доказан мародер, който единствено е толериран от военнопрестъпници?

    Коментиран от #50

    18:52 29.01.2026

  • 40 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Ей,Вальо глухар

    18:52 29.01.2026

  • 41 Общонародна истина е

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Шопо":

    че Боташа не е добре с главата. Тепърва ще види откъде пи.каят кокошките.

    18:55 29.01.2026

  • 42 Марк Рюте, шеф на НАТО

    4 3 Отговор
    Повярвай, целия Свят също е против фалшивите руски преговори !!! Русия има още много кръв да дава.

    18:56 29.01.2026

  • 43 Каква война?

    3 2 Отговор
    Това е сво! Веднага да опандизят брадатия за фалшиви новини!

    18:58 29.01.2026

  • 44 Победена

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Шопе, пак не разбра":

    Да, окраината още не е победена, но е студена и със свещи като мъртвец! Хахаха...

    18:58 29.01.2026

  • 45 Сетих се

    2 2 Отговор
    Путлер като пукне ще го сложат ли до Илич?

    18:58 29.01.2026

  • 46 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    А бе Кадиров нали щяхте да превземете Киев за три дни да стигнете за 45 дни до Ла Манша. Кво стана а?

    Коментиран от #55

    18:59 29.01.2026

  • 47 Така така

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Шопо":

    Капитулация на Русия

    19:00 29.01.2026

  • 48 Малиии

    2 2 Отговор
    Той трябва да преговаря с Аллах вече. Но с преговори или без, пак е 2х1.

    19:01 29.01.2026

  • 49 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Свети":

    Кадиров е прав...... Всяка война има ясно изразен победител и победен..... Ако войната сега спре по някакъв начин, без да са решени основните причини за тая война в близко бъдеще отново войната ще избухне и ми се струва че ще бъде с по-голям интензитет..... Трудно е да се разбере руският президент Владимир Путин каква игра играе, но това че се съгласява на преговори без официално да е обявен за победител изразява мекушавост или гросмайстортво..... Един Господ знае е точно какво е..... В украинските медии Днес казваха ,че Украйна ще подпише с САЩ, а пък Русия ще подпише също със САЩ-въобще сбъркана работа..... Сбъркана работа е също ,че европейските подели и САЩ правят планове за гаранции за Украйна без кръчмаря..... Мисля че войната ще продължи още дълго време, като победителя е ясен, дори и за малките деца.....

    19:05 29.01.2026

  • 50 Е да де,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Я по сериозно!":

    Има си раздел "мнения" и заглавието на материала да съдържа само имената им. Който проявява интерес знае, че ще прочете личното мнение на този или онзи, дори и да не обвързано с някакви институции или организации. Защо е нужно в раздел "свят" да ни занимават с лични мнения на един или друг шизофреник?

    19:06 29.01.2026

  • 51 я-аа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шопе, пак не разбра":

    не се дърви на шопо бе примат !..

    19:13 29.01.2026

  • 52 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор
    От руски неграмотен помак , акъл не щем!!!

    19:20 29.01.2026

  • 53 Тоя още

    0 0 Отговор
    Ли е жив бе.У с р а л е шнура.

    19:23 29.01.2026

  • 54 да де,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "САЩ и Европа":

    "САЩ и Европа винаги подкрепят нещо, което вредно за Русия. А тази война е най- вредна точно за Русия"

    Обратното също важи с пълна сила. Поблем на по малките е дали ще изберат едната или другата страна за да имат по добро бъдеще. В момента която и да избереш си все губещ. И двете империи са на път да се разпаднат. Едната съвсем скоро след края на войната в Украйна и затова е страха на императора.Той не иска да иазпада в изолация поне докато е жив, а вече е на 73. Ако изобщо мислеше за Русия, отдавна трябваше да е сменил тактиката. Сега нещата са докарани до там, че спре ли войната в Украйна следва гражданска война в Русия. За САЩ може би е малко рано да прогнозираме, но пък те вървят по същия път доста по бързо. Разликата при тяхе е, че може да не се стигне до гражданска война ако навреме отстранят причината водеща към такава, но бъдещето ще покаже.

    19:25 29.01.2026

  • 55 ХАААААА И РЪМПИ ЩЕШЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха":

    ДА СПРЕ СВО ЗА ДВА ДЕНАААА......ХАААААААА

    19:28 29.01.2026

  • 56 Замфир

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    Всички които живеят в България и имат бради и различен цвят на кожата европейци ли са?

    19:28 29.01.2026

