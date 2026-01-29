Кадиров: Аз съм против преговорите с Украйна

Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви днес, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Смятам, че войната трябва да бъде доведена до нейния край [...] Аз съм против преговорите", заяви Кадиров пред репортери в Кремъл, където президентът Владимир Путин се срещна с президента на Обединените арабски емирства.
Кадиров, който определя себе си като "пехотинец на Путин", е известен войнолюбец. Коментарът му отразява мнението на твърдолинейните среди, че Русия печели войната, която продължава вече четири години, и трябва да продължи, въпреки че американският президент Доналд Тръмп увеличава дипломатическите усилия за нейното прекратяване, отбелязва Ройтерс.
Въпреки това, решението дали и кога да се спре войната е изцяло в ръцете на Путин, посочва Ройтерс. Кремъл заявява, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства.
Лидерът на руската автономна република Чечения Рамзан Кадиров преди месец публикува в своя канал в Телеграм видеообръщение след атаката с украински дрон срещу многоетажна сграда в Грозни, в което призова народа на Украйна да се противопостави на войната с Русия, предаде ТАСС.
"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца, унищожават. Затова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си. Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно.
"Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров.
