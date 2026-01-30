ФСС предотврати покушение срещу руски военен в Санкт Петербург

Служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) предотвратиха покушение срещу руски военнослужещ в Санкт Петербург, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Федералната служба за сигурност на РФ на територията на Санкт Петербург пресече незаконната дейност на привърженик на забранената в Русия украинска терористична организация, който по задание на специалните служби на Украйна планираше покушение срещу живота на руски военнослужещ“, отбелязаха от ЦВО.
При оперативно-разследващите действия злоумишленикът е бил задържан. От него е бил иззет пистолет „Макаров“ с патрони и заглушител.
Според ФСС задържаният е комуникирал с вербовчика си чрез приложението „Телеграм“ и е проявил готовност да извърши терористичен акт в подкрепа на киевския режим. Той получил огнестрелно оръжие и е провел разузнаване около адреса на дома на военнослужещия.
При самопризнания задържаният заявил, че е планирал да убие подполковник по указания на украинския водещ офицер Роман, който му бил обещал възнаграждение за изпълнението на задачата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сигурно
Коментиран от #6
11:37 30.01.2026
3 руската мечка
Коментиран от #17
11:37 30.01.2026
4 Атина Палада
11:37 30.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Имат си разбира се
До коментар #2 от "Сигурно":1/3 от Руслямия са такива 😂
Коментиран от #12
11:38 30.01.2026
7 много убийци забогатяха
11:39 30.01.2026
8 456
11:39 30.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
Но военно престъпниците ще получат своето справедливо възмездие, дори и сега да им се е разминало!
11:40 30.01.2026
11 Оракула от Делфи
Путин изчисти елита на народа си с войната в Украйна !!!
Това "ИИ" няма да го "задраска"!!!
Коментиран от #13
11:44 30.01.2026
12 Прозира
До коментар #6 от "Имат си разбира се":Личния ти опит. Добре ли тр мбахха руслямистите?
11:45 30.01.2026
13 койдазнай
До коментар #11 от "Оракула от Делфи":То и Сталин ичистил елита на народа си, ама новият елит го оставил да лежи три дена на килима, за да си почива.
Сега, на дали ще е много по-различно.
Коментиран от #18
11:47 30.01.2026
14 Сега ще го...
11:49 30.01.2026
15 Митю
11:52 30.01.2026
16 Нищо
11:56 30.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Жукав
До коментар #13 от "койдазнай":Ако Сталин не бе изчистил предателите, СССР губеше войната с немците на 100%
12:01 30.01.2026
19 Ха ХаХа
Руската дума за сигурност е Безопасност.
Поколението Z е гола вода
12:03 30.01.2026
20 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
12:05 30.01.2026
21 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:05 30.01.2026
22 Подправения кантар
Коментиран от #23
12:05 30.01.2026
23 Злобно джуджи
До коментар #22 от "Подправения кантар":Та щото на укропедрилите приключи вият като месири няма ток 2 милиона в казана при Бандерката вият кефффф смляхме ви евро джанти!
12:24 30.01.2026