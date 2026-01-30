Новини
ФСС предотврати покушение срещу руски военен в Санкт Петербург
  Тема: Украйна

ФСС предотврати покушение срещу руски военен в Санкт Петербург

30 Януари, 2026 11:34 1 028 23

Задържан е привърженик на забранена украинска терористична организация, подготвял убийство по поръчка на Киев

ФСС предотврати покушение срещу руски военен в Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) предотвратиха покушение срещу руски военнослужещ в Санкт Петербург, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Федералната служба за сигурност на РФ на територията на Санкт Петербург пресече незаконната дейност на привърженик на забранената в Русия украинска терористична организация, който по задание на специалните служби на Украйна планираше покушение срещу живота на руски военнослужещ“, отбелязаха от ЦВО.

При оперативно-разследващите действия злоумишленикът е бил задържан. От него е бил иззет пистолет „Макаров“ с патрони и заглушител.

Според ФСС задържаният е комуникирал с вербовчика си чрез приложението „Телеграм“ и е проявил готовност да извърши терористичен акт в подкрепа на киевския режим. Той получил огнестрелно оръжие и е провел разузнаване около адреса на дома на военнослужещия.

При самопризнания задържаният заявил, че е планирал да убие подполковник по указания на украинския водещ офицер Роман, който му бил обещал възнаграждение за изпълнението на задачата.


